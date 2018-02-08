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Минобороны в 2018 году получит 14 истребителей Су-30СМ и 10 учебно-боевых Як-130
Минобороны РФ в 2018 году получит 14 истребителей Су-30СМ, сообщил замглавы военного ведомства Юрий Борисов ходе посещения Иркутского авиационного завода (входит в корпорацию "Иркут"), а также десять учебно-боевых самолетов Як-130.
По его словам, 17 самолетов уже находятся в цехе окончательной сборки, что позволит сдать их вовремя.
Касаясь модернизации Су-30СМ, Борисов заявил, что в 2018 году работа начнется, при этом не уточнив точное начало работ.
В этом году объем производственной программы - всего 24 самолета: десять самолетов Як-130, 12 самолетов для ВКС и два для ВМФ - Су-30СМ- сказал Борисов.
По его словам, 17 самолетов уже находятся в цехе окончательной сборки, что позволит сдать их вовремя.
Як-130 - сейчас 92 самолета в строю, есть планы по закупке и дальше, мы будем обсуждать длительный контракт, в этом году его будем заключать- сказал замминистра, добавив, что в рамках госпрограммы вооружения будет заключен большой контракт и на самолеты Су-30СМ.
Касаясь модернизации Су-30СМ, Борисов заявил, что в 2018 году работа начнется, при этом не уточнив точное начало работ.
Модернизацию планируется в этом году открыть, а завершить первый этап в 2019 году, пойдут уже модернизированные машины- заявил замминистра. По его словам, сейчас в России в эксплуатации находится 100 самолетов Су-30СМ.
Использованы фотографии: © РИА Новости / Максим Блинов
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