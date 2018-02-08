11:32 08 февраля
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Минобороны в 2018 году получит 14 истребителей Су-30СМ и 10 учебно-боевых Як-130

Минобороны РФ в 2018 году получит 14 истребителей Су-30СМ, сообщил замглавы военного ведомства Юрий Борисов ходе посещения Иркутского авиационного завода (входит в корпорацию "Иркут"), а также десять учебно-боевых самолетов Як-130.

Минобороны в 2018 году получит 14 истребителей Су-30СМ и 10 учебно-боевых Як-130


В этом году объем производственной программы - всего 24 самолета: десять самолетов Як-130, 12 самолетов для ВКС и два для ВМФ - Су-30СМ
- сказал Борисов.


По его словам, 17 самолетов уже находятся в цехе окончательной сборки, что позволит сдать их вовремя.

Як-130 - сейчас 92 самолета в строю, есть планы по закупке и дальше, мы будем обсуждать длительный контракт, в этом году его будем заключать
- сказал замминистра, добавив, что в рамках госпрограммы вооружения будет заключен большой контракт и на самолеты Су-30СМ.

Касаясь модернизации Су-30СМ, Борисов заявил, что в 2018 году работа начнется, при этом не уточнив точное начало работ.

Модернизацию планируется в этом году открыть, а завершить первый этап в 2019 году, пойдут уже модернизированные машины
- заявил замминистра. По его словам, сейчас в России в эксплуатации находится 100 самолетов Су-30СМ.

Использованы фотографии: © РИА Новости / Максим Блинов
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Комментарии 32

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  1. Muvka Сегодня, 10:44
    24 тяжелых истребителя за год. Очень неплохо, я считаю. Да штук 15 Су-34 - итого почти 40 новых красавцев. А по сколько самолетов выпускают наши партнеры? Именно новых.
    Muvka
    1. Аристарх Людвигович Сегодня, 10:45
      Вы имеете в виду страны НАТО?
      Кстати, взял с СУНа статистику с 2012 года.
      2017 — 52 шт, (МиГ-29К/СМТ — 0, Су-30М2 — 0, Су-30СМ — 17, Су-34 — 16, Су-35С — 10, Су-57 — 3, Як-130 — 6)
      2016 — 70 шт, (МиГ-29СМТ — 12, Су-30М2 — 2, Су-30СМ — 17, Су-34 — 16, Су-35С — 12, Су-57 — 1, Як-130 — 10)
      2015 — 88 шт, (МиГ-29К/СМТ-10/4, Су-30М2 — 3, Су-30СМ — 15, Су-34 — 18, Су-35С — 12, Су-57 — 0, Як-130 — 26)
      2014 — 89 шт, (МиГ-29К — 10, Су-30М2 — 8, Су-30СМ — 21, Су-34 — 18, Су-35С — 24, Су-57 — 0, Як-130 — 8)
      2013 — 54 шт, (МиГ-29К — 4, Су-30М2 — 3, Су-30СМ — 14, Су-34 — 14, Су-35С — 0, Су-57 — 1, Як-130 — 18)
      2012 — 36 шт, (МиГ-29К — 0, Су-30М2 — 0, Су-30СМ — 02, Су-34 — 10, Су-35С — 8, Су-57 — 1, Як-130 — 15)

      Аристарх Людвигович
      1. Muvka Сегодня, 10:47
        Ну хорошо. Давайте сравним тогда еще и население и ВВП. Вы предлагаете как в СССР, все деньги кидать в оборонку? Я не хочу жить в такой стране. Лучше производить более эффективные МБР.
        Muvka
        1. Аристарх Людвигович Сегодня, 10:53
          Цитата: Muvka
          Вы предлагаете как в СССР, все деньги кидать в оборонку? Я не хочу жить в такой стране.
          СССР очень много денег тратил на союзные республики и поддержку дружественных режимов. При формальном равенстве советская периферия жила намного лучше, чем центральные регионы страны. Хуже других республик Россия жила потому, что из каждых трех заработанных ей рублей она лишь два оставляла себе. А третий рубль — отдавала братьям по Союзу. Насчет производства самолетов, только ВВС США располагает 1 560 истребителями (184 F-22; 449 F-15 и 957 F-16 различных модификаций) а также 398 штурмовиками, включая 287 А-10 и 111 AV-8В. И это не считая 247 F-18, и 131 AV-8В авиации морской пехоты, и 867 F-18 палубной авиации. США имеет в своем распоряжении 3203 самолета тактической авиации, и по части воздушной мощи США, превосходит европейские страны НАТО и ВКС РФ вместе взятые.
          Аристарх Людвигович
          1. allaykbar Сегодня, 10:56
            . США имеет в своем распоряжении 3203 самолета тактической авиации, и по части воздушной мощи США, превосходит европейские страны НАТО и ВКС РФ вместе взятые.


            цэ было на бумаге, как там по факту - мы узнаем время от времени из скандалов, которые прорываются в прессу.

            Крайний раз читали про тандерболты, которые снимают с вооружения.

            У нас в 96 году тоже на балансе стояло много единиц техники. Посчитать - так на весь мир хватит. А в строю по факту было намного меньше

            allaykbar
            1. Vadim851 Сегодня, 11:00
              100% готовности ни у кого нет. А вот со штурмовой авиацией делать - большой вопросище всем. Ни Тукано ни Як-130 не замена А-10 и Су-25
              Vadim851
      2. Гигант мысли Сегодня, 10:53
        Да, статистика вещь неумолимая, видим постепенное снижение объёмов поставки боевых самолётов, как бы опять не скатились в яму конца 20-го и начала 21-го веков, чему пятая колонна будет неописуема рада.
        Гигант мысли
      3. 1vlad19 Сегодня, 11:06
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Кстати, взял с СУНа статистику

        Это не полная статистика, Вы не учли сколько изготовили на экспорт.
        1vlad19
    2. Vadim851 Сегодня, 10:48
      Это хорошо, но нужно больше.
      F-35 по плану 107 единиц выпустят, Китай - трудно сказать, но что то выпустит тоже.
      Vadim851
      1. Muvka Сегодня, 10:50
        Планы, это здорово. Но это всего-лишь планы.
        Muvka
        1. Vadim851 Сегодня, 10:52
          Вряд ли сорвутся. В 2017 году 66 минимум выкатили. В этом не предвидится что меньше. Следует это учесть и как бы больше Су-35 выпустить. Вот даль что КНААЗ перегружен.
          Vadim851
          1. Muvka Сегодня, 10:58
            Откуда инфа про 66 машин? Можете ссылкой поделиться?
            Muvka
            1. Vadim851 Сегодня, 11:02
              https://topwar.ru/132315-kompaniya-lockheed-marti
              n-otchitalas-ob-uspehah-v-vypuske-istrebiteley-f-
              35.html
              Vadim851
              1. Muvka Сегодня, 11:04
                Ну хорошо, тогда посмотрим, как дальше будет. Хотя не один десяток машин на экспорт уходит. Мы тоже как минимум 10 Су-35 в Китай собрали. Еще и Су-30 экспортируем. Так что темпы производства сравнимые.
                Muvka
                1. Vadim851 Сегодня, 11:18
                  Это да. Вот китайцам продавать столько же как себе 35-х наверное перебор.
                  Vadim851
      2. андрей юрьевич Сегодня, 11:05
        Цитата: Vadim851
        Это хорошо, но нужно больше.

        нужно не больше и не меньше чем нужно. смотрим условия применения... при глобальном абзаце-пофигу сколько,при локальном-наши управятся легко.так сколько нужно?
        андрей юрьевич
        1. Muvka Сегодня, 11:07
          Хоть один здравомыслящий человек нашелся, который смотрит на общую картину. Ведь мы не одними самолетами с НАТО воевать будем, если будем.
          Muvka
          1. андрей юрьевич Сегодня, 11:19
            Цитата: Muvka
            человек нашелся, который смотрит на общую картину.

            образование-СССР.я видел Глобус.
            андрей юрьевич
          2. Vadim851 Сегодня, 11:21
            Верно, но авиация ничуть не менее важна. Ладно авианосцы там, здесь спорно вряд ли нужны, но сильные ВВС - однозначно да. Стратеги одни тоже не полетят в случае чего, тьфу-тьфу
            Vadim851
        2. Vadim851 Сегодня, 11:16
          Столько, чтобы заменить большинство Су-27, все Су-24 и большинство МиГ-29, которые нельзя модернизировать, которые можно - модернизировать. Нужно и на случай локального и на сдерживание абзаца (не только ядерными силами)
          Vadim851
      3. AlexVas44 Сегодня, 11:13
        Цитата: Vadim851
        Это хорошо, но нужно больше.

        Будет больше! У нас два получателя! fellow
        AlexVas44
  2. Сержант71 Сегодня, 10:46
    Немного. Что-то,кстати, МИГ-35 на вооружение приняли, а вот закупать не спешат. Спрашивается, зачем было столько лет вкладывать гос.деньги в ещё один самолёт поколения 4➕➕, чтобы его потом не закупать и не экспортировать? Дурь какая-то.
    Сержант71
    1. Muvka Сегодня, 10:48
      А что, он уже прошел все испытания? Я как то пропустил. Киньте ссыль, что испытания Миг-35 окончены.
      Muvka
    2. allaykbar Сегодня, 10:48
      зачем было столько лет вкладывать гос.деньги в ещё один самолёт поколения 4➕➕


      когда станете президентом, можете принять решение о закрытии МИГа, о чем напишите в предвыборной программе

      А работникам предприятия по увольнению государство выпишет 15 000 рублей.

      Зато сэкономим деньги.

      allaykbar
    3. Vadim851 Сегодня, 10:53
      У него неплохой экспертный потенциал, рано крест ставить на нём. Далеко не всем 5-е пр карману поколение
      Vadim851
      1. андрей юрьевич Сегодня, 11:13
        Цитата: Vadim851
        У него неплохой экспертный потенциал

        оооо да.... с ЭТИМ-проблем нет.
        андрей юрьевич
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 10:48
    Як-130 - сейчас 92 самолета в строю, есть планы по закупке и дальше, мы будем обсуждать длительный контракт, в этом году его будем заключать
    А зачем столько учебных самолё тов ? Или всё же предполагается использовать его как лёгкий штурмовик ?
    КВУ-НСвД
    1. allaykbar Сегодня, 10:50
      а ЭЛок сколько в строю было? 92 парты на страну это не много/

      P.S. В СССР строили по сотне элок в год
      allaykbar
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 10:56
        Сколько у нас в год готовят пилотов ? и сколько нужно "парт" для ,скажем, подготовки сотни пилотов в училищах и сколько для нужд помимо училищ ? Кто в курсе , просветите.
        КВУ-НСвД
        1. allaykbar Сегодня, 10:58
          Сколько не знаю, но знаю что

          Шойгу заявил о нехватке 1,3 тыс. военных летчиков


          им нужна парта
          allaykbar
  4. Рязанец87 Сегодня, 11:07
    Цитата: Muvka
    24 тяжелых истребителя за год. Очень неплохо, я считаю.

    Як-130 уже тяжелый истребитель? what
    Рязанец87
    1. Muvka Сегодня, 11:09
      А где написано, что Як-130 - тяжелый? Ткните носом. Я говорил про 10 Су-35 и про 14 Су-30.
      Muvka
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