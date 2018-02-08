Доклад ООН о терроризме подрывает "авторитет" США?

Они способны поддерживать друг друга, увеличивая угрозу безопасности в ряде регионов.

Организация Объединённых Наций представила доклад, посвящённый террористической активности в мире. В докладе при этом объявлено, какая из ныне действующих террористических группировок является наибольшей угрозой для мировой безопасности. Специалисты ООН считают, что такой группировкой сегодня является «Аль-Каида» (*запрещена в РФ).В документе заявлено, что влияние «Аль-Каиды»* в мире существенно выше влияния, например, так называемого «Исламского государства»*.Отмечено, что террористы «Аль-Каиды» контролируют существенные территории в таких странах как Сомали и Йемен. При этом доклад ООН содержит заявление, в котором говорится, что террористы «Аль-Каиды»* в ряде случаев договариваются с игиловцами о проведении совместных террористических атак.Из материала:В докладе объявлено, что новым главарём «Аль-Каиды» может стать некий Хамза бен Ладен, не уточняя, имеет ли этот человек отношение к Усаме бен Ладену, которого, как утверждают в США, ликвидировали несколько лет в Пакистане.Если «Аль-Каида»* является наибольшей террористической угрозой, то, выходит, ООН доклад подрывает «авторитет США», ведь именно коалиция во главе с США в Афганистане с 2002 года борется (но никак не поборет) с различными группировками, аффилированными с этой террористической организацией, вскормленной в своё время не без помощи американских спецслужб.