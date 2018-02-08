23:43 08 февраля
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Доклад ООН о терроризме подрывает "авторитет" США?

Организация Объединённых Наций представила доклад, посвящённый террористической активности в мире. В докладе при этом объявлено, какая из ныне действующих террористических группировок является наибольшей угрозой для мировой безопасности. Специалисты ООН считают, что такой группировкой сегодня является «Аль-Каида» (*запрещена в РФ).

В документе заявлено, что влияние «Аль-Каиды»* в мире существенно выше влияния, например, так называемого «Исламского государства»*.

Доклад ООН о терроризме подрывает "авторитет" США?



Отмечено, что террористы «Аль-Каиды» контролируют существенные территории в таких странах как Сомали и Йемен. При этом доклад ООН содержит заявление, в котором говорится, что террористы «Аль-Каиды»* в ряде случаев договариваются с игиловцами о проведении совместных террористических атак.

Из материала:
Они способны поддерживать друг друга, увеличивая угрозу безопасности в ряде регионов.


В докладе объявлено, что новым главарём «Аль-Каиды» может стать некий Хамза бен Ладен, не уточняя, имеет ли этот человек отношение к Усаме бен Ладену, которого, как утверждают в США, ликвидировали несколько лет в Пакистане.

Если «Аль-Каида»* является наибольшей террористической угрозой, то, выходит, ООН доклад подрывает «авторитет США», ведь именно коалиция во главе с США в Афганистане с 2002 года борется (но никак не поборет) с различными группировками, аффилированными с этой террористической организацией, вскормленной в своё время не без помощи американских спецслужб.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 23

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  1. Chertt Сегодня, 12:37
    Если «Аль-Каида»* является наибольшей террористической угрозой, то, выходит, ООН доклад подрывает «авторитет США», ведь именно коалиция во главе с США в Афганистане с 2002 года борется, но никак не поборет, с различными группировками, аффилированными с этой террористической организацией, вскормленной в своё время не без помощи американских спецслужб.
    Один из самых странных выводов??? Автора в студию
    Chertt
    1. volodya Сегодня, 12:40
      Там ни какой авторитет подорвать невозможно! Его там давно нет!
      volodya
      1. Logall Сегодня, 12:42
        Бардак зарождается в головах! Тоже самое можно сказать про терроризм - Он зародился в головах спецслужб США. А теперь они же им (терроризмом) охотно пользуются в достижении своих корыстных целей!
        Logall
        1. Azim77 Сегодня, 13:47
          Немного философии:
          Президент США - это такая театральная главная роль хорошего парня, который искореняет зло и побеждает плохих парней. И чтобы сыграть эту роль, каждому президенту США нужен кто-нибудь в роли плохого парня. Без него спектакля не будет (отсюда не будет и выгоды от билетов, оваций, гастролей и тд и тп). Спецслужбы США подыскивают по всему миру актеров на эту роль.
          Примечательна роль Саддама Хусейна. Ему довелось сыграть вместе с обеими отцом-сыном Бушами. Со старшим хорошо выступал, хорошо играл. Но Буш младший имел меньше таланта и опыта, чем отец, поэтому часто переигрывал и случайно нанес этим неизлечимую травму актеру..
          Трамп - Ын неплохой дуэт выходил, но Ыну сценарий не понравился и он сам решил быть главным героем. Пришлось актера сменить.
          Azim77
          1. Shurik70 Сегодня, 19:08
            ведь именно коалиция во главе с США в Афганистане с 2002 года борется (но никак не поборет)

            Ну да. Сами растили, деньги тратили, а теперь бороться?
            Shurik70
      2. Гигант мысли Сегодня, 13:30
        Матрасники, взаимодействуя с террористическими организациями по всему миру, подпитывая их финансово и вооружениями, о чём знают все государства, сами уронили свой авторитет ниже плинтуса, а иначе и быть не могло.
        Гигант мысли
        1. Ратник с пулеметом Сегодня, 14:14
          печалит что никто до сих пор не устраивает такого праздника на амерском континенте,чтоб эти мрази не совали свой шнобель во все щели на планете,а занимались проблемами в своем поганом государстве круглые сутки и времени на что то еще просто не было.
          Ратник с пулеметом
        2. Dreamboat Сегодня, 14:50
          ООН корректно умолчало , что под Аль-Каидой надо понимать ЦРУ, а так все правильно. Почти все г--но в мире от них!
          Dreamboat
    2. Отец солдата Сегодня, 12:45
      Америка кичится своей значимостью и осведомленностью, простой вопрос все существующие мировые бандформирования для своей жизнедеятельности ведут финансовые операции, ну так сложилось и ести хочется и оружия и обмундирования да и роскошь им не чужда, но все проходит через американскую платежную систему потому, что расчет ведется в долларах и не важно подставные или нет эти конторы, отследить всегда можно, так почему не пресекают, не запрещают, не разглашают, вывод один они и есть главные заказчики мирового терроризма.
      Отец солдата
    3. влад66 Сегодня, 13:05
      Доклад ООН о терроризме подрывает "авторитет" США?

      Как можно подорвать то,чего давно уже нет. what
      влад66
  2. Влад Морозов Сегодня, 12:40
    Только широкая коалиция стран сможет бороться с аль-каидой! Без оглядки на США! Тем более вопросов а американцам очень много! Пора уже и ответ держать!
    Влад Морозов
  3. morpogr Сегодня, 12:47
    Почти во всех конфликтах где есть аль каида есть и Сша. Они связаны друг с другом и только слепой может этого не видеть. Ливия, Сирия, Афганистан, Ирак, Йемен ,Пакистан итд и итп.
    morpogr
    1. Ныробский Сегодня, 14:57
      Цитата: morpogr
      Почти во всех конфликтах где есть аль каида есть и Сша. Они связаны друг с другом и только слепой может этого не видеть. Ливия, Сирия, Афганистан, Ирак, Йемен ,Пакистан итд и итп.

      Не только Аль Каида....США себя замарали от носков до кепки в связях со всеми известными террористическими организациями.
      Ныробский
  4. Egorovich Сегодня, 12:48
    Бандитская организация "Аль-Каида" выкормыш матрасников, а своего "дитятку" полосатые будут и дальше лелеять, холить, оберегать, вооружать. В этом и сомненья нет.
    Egorovich
  5. КВУ-НСвД Сегодня, 12:50
    при этом объявлено, какая из ныне действующих террористических группировок является наибольшей угрозой для мировой безопасности.
    Группировка известна давно . Маскируется под государство . Почти 900 опорных пунктов по всему миру . Местонахождение головной штабной инфраструктуры - г. Вашингтон . Рекомендуемый боеприпас - "Статус-6" . Предполагаемый расход - 1шт. laughing
    КВУ-НСвД
  6. Чичиков Сегодня, 12:59
    Как можно "подорвать" или "отобрать" то, чего нет?
    Чичиков
  7. Антисовок 3 Сегодня, 13:04
    Пока что подорвали только 100+ солдат Асада. А на доклады ООН и прочую лабуду США ложили многотонный прибор.
    Антисовок 3
  8. Виктор-М Сегодня, 13:07
    Терроризм - это неофициальные филиалы ЦРУ, МОССАДА и МИ-6 , террористы - это ЧВК США, АНГЛИИ и Израиля.
    Вопрос: Как можно победить самих себя?
    Виктор-М
    1. Ратник с пулеметом Сегодня, 14:18
      с помощью харакири,но выше перечисленные выродки на такое не способны,так как скорей всю планету спалят,чем себе любимым навредят(хотя иногда забывают видать ,что шарик один на всех)
      Ратник с пулеметом
  9. Геркулесыч Сегодня, 13:17
    Трамп сильно негодует что ООН все еще в сша, как и по поводу что сша все еще члены ООН! Нужно ООН реально в Северную Корею перевести!
    Геркулесыч
  10. rocket757 Сегодня, 13:37
    К сожалению им, янкерсам, плевать и на этот доклад .... как и все предыдущие.
    Пока нет другого центра силы так и будет.
    rocket757
  11. CooL_SnipeR Сегодня, 13:49
    Тоже мне новость. Алькаида это не организация. Так назывался список исламских главарей подчиненных и действующих по указке ЦРУ
    CooL_SnipeR
  12. Лексус Сегодня, 19:36
    А толку? "Гегемон" никогда внимания на мнение ООН в отношении себя и своих сателлитов не обращал.
    Лексус
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