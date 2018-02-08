Москва и Анкара договорились о поставках вертолетов Ка-32

Руководитель Росавиации Александр Нерадько и заместитель генерального директора генерального директората гражданской авиации (DGCA) Турецкой республики Кан Эрел подписали рабочее соглашение о сотрудничестве в области летной годности в ходе V национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации Nais-2018…. Заключение рабочего соглашения открывает возможность поставки российских вертолетов Ка-32 турецким покупателям уже весной текущего года,

Росавиация и генеральный директорат гражданской авиации (DGCA) Турции подписали соглашение, которое открывает поставки российских вертолетов Ка-32 в эту страну, передает РИА Новости говорится в релизе Росавиации.Сообщается, что «документ нацелен на взаимное признание одобрительных документов в области летной годности, выдаваемых Росавиацией и DGCA, создавая, таким образом, благоприятный режим для экспорта российской авиатехники в Турцию».При этом турецкая сторона «намерена оказывать выводам, сделанным Росавиацией в ходе сертификации и установления летной годности экспортного экземпляра воздушного судна, такой же уровень доверия, как своим собственным», добавили в ведомстве.В конце февраля холдинг «Вертолёты России» сообщил, что в этом году поставит Турции три противопожарных вертолёта Ка-32А11ВС. В настоящее время на Кумертауском предприятии уже собран и готовится к передаче турецкой компании Kaan Air первый Ка-32А11BC, вторая и третья машины будут переданы заказчику до конца года.Справка агентства: «Средний многоцелевой вертолет типа Ка-32 с соосной схемой несущих винтов предназначен для специальных поисково-спасательных и высотно-монтажных работ, пожаротушения, транспортировки грузов, эвакуации больных и пострадавших, а также патрулирования и поддержки операций спецслужб. Состав противопожарного оборудования Ка-32 насчитывает более 40 различных опций».