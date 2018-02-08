23:44 08 февраля
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Москва и Анкара договорились о поставках вертолетов Ка-32

Росавиация и генеральный директорат гражданской авиации (DGCA) Турции подписали соглашение, которое открывает поставки российских вертолетов Ка-32 в эту страну, передает РИА Новости.

Москва и Анкара договорились о поставках вертолетов Ка-32


Руководитель Росавиации Александр Нерадько и заместитель генерального директора генерального директората гражданской авиации (DGCA) Турецкой республики Кан Эрел подписали рабочее соглашение о сотрудничестве в области летной годности в ходе V национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации Nais-2018…. Заключение рабочего соглашения открывает возможность поставки российских вертолетов Ка-32 турецким покупателям уже весной текущего года,
говорится в релизе Росавиации.


Сообщается, что «документ нацелен на взаимное признание одобрительных документов в области летной годности, выдаваемых Росавиацией и DGCA, создавая, таким образом, благоприятный режим для экспорта российской авиатехники в Турцию».

При этом турецкая сторона «намерена оказывать выводам, сделанным Росавиацией в ходе сертификации и установления летной годности экспортного экземпляра воздушного судна, такой же уровень доверия, как своим собственным», добавили в ведомстве.

В конце февраля холдинг «Вертолёты России» сообщил, что в этом году поставит Турции три противопожарных вертолёта Ка-32А11ВС. В настоящее время на Кумертауском предприятии уже собран и готовится к передаче турецкой компании Kaan Air первый Ка-32А11BC, вторая и третья машины будут переданы заказчику до конца года.

Справка агентства: «Средний многоцелевой вертолет типа Ка-32 с соосной схемой несущих винтов предназначен для специальных поисково-спасательных и высотно-монтажных работ, пожаротушения, транспортировки грузов, эвакуации больных и пострадавших, а также патрулирования и поддержки операций спецслужб. Состав противопожарного оборудования Ка-32 насчитывает более 40 различных опций».

Использованы фотографии: пресс-служба холдинга "Вертолеты России"
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Комментарии 26

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  1. Logall Сегодня, 12:47
    Как говорил Марк Аврелий - "деньги не пахнут"!
    Турки поддерживают группировку "свободный идлиб", боевики которой, как уверяют эксперты, сбили наш су-25...
    Финансовая сторона вопроса враждует с моралью!
    Logall
    1. x.andvlad Сегодня, 12:53
      Да, пусть покупают. Где С-400, там и вертолеты. Тем более, что назначение у них в основном сугубо мирное.
      x.andvlad
      1. Гигант мысли Сегодня, 13:25
        Пусть покупают турки наши гражданские вертолёты, исправно оплачивая покупки, мы на эти деньги построим себе побольше боевых вертолётов.
        Гигант мысли
    2. AUL Сегодня, 12:55
      Вы еще не привыкли к такому?
      "Если тебя ударили по левой щеке..."
      AUL
      1. RUS96 Сегодня, 13:26
        Цитата: AUL
        "Если тебя ударили по левой щеке..."

        Бей с правой
        RUS96
    3. Svarog Сегодня, 12:56
      Цитата: Logall
      Финансовая сторона вопроса враждует с моралью!

      Морали в этом мире практически не осталось... Думаю наши настроены Эрдогашу с полосатыми стравить, но меня берут сомнения.. как обычно нож в спину воткнет..
      Svarog
    4. влад66 Сегодня, 13:09
      Цитата: Logall
      Финансовая сторона вопроса враждует с моралью!

      Саня а что России деньги не нужны?Тем более это все таки мирная продукция и оплачивается не в кредит. drinks
      влад66
      1. allaykbar Сегодня, 13:36
        тут это нормально - когда в одной ветке человек сокрушается о скудном бюджете - а в другой тому - что мы газ продаем западу вместе с танками, самолетами Индии вместо себя и комплексы ПВО всяким османам, персам да китайцам.

        еще восхваляют японцев или китайцев с их могучими экономиками - а в другой ветке - сокрушаются маленькой пенсией в РФ, забыв что в первой экономике мира пенсия только для гос.служащих а в японии вообще.

        Могут ехидно указать на лапти, приведя в пример Америку - но скромно умолчать о талонах на питание для миллионов и отмахнуться от цен на медицину, кинув фразу про страховку

        Финансовая сторона вопроса враждует с моралью!


        С моралью вражды не будет, когда пенсионеры протянут ноги от голода из-за того, что пенсию платить не с чего из-за скромного бюджета?

        Потому что газ продавать не надо, Су-35 китайцам тоже продавать не надо, индусы тоже мутные, турки вообще с ножом стоят.

        Продавать все надо только Белоруссии wassat
        allaykbar
        1. Logall Сегодня, 13:59
          Что-то я нигде не нашёл в своём комменте, что продавать нельзя. Где Вы это прочли? Я лишь написал, что "Финансовая сторона вопроса враждует с моралью!". А разве это не так? Не хочется с ними вообще ни по каким вопросам контактировать, но приходится...
          Ну, а Вашу позицию я давно понял -
          Цитата: allaykbar
          вражды не будет, когда пенсионеры протянут ноги от голода
          Logall
          1. allaykbar Сегодня, 14:03
            да я не про вас конкретно, а про тенденции замеченные на сайте.

            И в цитате приведенной вы забыли знак вопроса и от этого она изменила смысл. Видимо не до конца поняли мою позицию

            Не хочется с ними вообще ни по каким вопросам контактировать, но приходится...


            хочется/не хочется (нравится/не нравится) - это даже не для отношений с женой и уж точно не для межгосударственных отношений.

            Мораль в политике очень спорное желание. Ну если только для конкурентов наших это будет благо - если мы постоянно будем думать о морали
            allaykbar
            1. Logall Сегодня, 14:16
              Цитата: allaykbar
              в цитате приведенной вы забыли знак вопроса и от этого она изменила смысл

              Я, знак "?", специально не поставил! Хотел подчеркнуть... Ведь поступки определяют мышление, а мышление - речь. Раз Вы выражаетесь подобным образом, значит и думаете соответственно...
              Фрейдушка - наше всё!
              Logall
        2. Borik Сегодня, 14:37
          Продавать все надо только Белоруссии
          allaykbar А откуда деньги у Белорусов????
          Borik
          1. allaykbar Сегодня, 16:42
            да я и смеюсь с этих посылов. Это была ирония
            allaykbar
    5. Alexey RA Сегодня, 13:41
      Капитал … избегает шума и брани и отличается боязливой натурой. Это правда, но это ещё не вся правда. Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 %, и капитал согласен на всякое применение, при 20 % он становится оживлённым, при 50 % положительно готов сломать себе голову, при 100 % он попирает все человеческие законы, при 300 % нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы. Если шум и брань приносят прибыль, капитал станет способствовать тому и другому. Доказательство: контрабанда и торговля рабами.
      © Даннинг
      Причём это верно для всех. Например, компания Bell Helicopter спокойно сотрудничает с отечественным УЗГА, который собирает её вертолёты в России - несмотря на все санкции.
      Alexey RA
    6. Ратник с пулеметом Сегодня, 14:09
      гранаты без чеки таким "партнерам" поставлять надо,а заодно по штуке в штаны каждому барыге с нашей стороны,которые такие сделки разрабатывают angry
      Ратник с пулеметом
    7. Dreamboat Сегодня, 14:42
      "Турки поддерживают группировку "свободный идлиб", боевики которой, как уверяют эксперты, сбили наш су-25..."
      Всем экспертам и не очень вполне понятно, откуда у сбившего Су-25 ПЗРК "уши торчат".
      "Ищи кому выгодно": Турции обострение с Россией на фоне разборок с проамериканскими курдами нафиг не нужно, а вот "матрасам" втянуть Россию в разборки с Турцией на стороне курдов очень в тему. Чужими руками жар загребать это их любимое.
      Dreamboat
  2. Салют Сегодня, 12:53
    желтенький такой))
    Салют
    1. Logall Сегодня, 12:58
      Цитата: Салют
      желтенький такой))

      " Я ищу таких как я... и смешных. А когда я их найду... из зоопарка!" - не все поймут. wink
      Logall
      1. Громобой Сегодня, 19:10
        Цитата: Салют
        желтенький такой))

        Словно слетел с герба города Кумертау,где его собирали.Отличная техника,поздравим мастеров и успехов им всем в будущем.
        Центральной фигурой герба является сокол-сапсан, символически отображающий башкирскую степь, в которой построен город. Образ сокола-сапсана также олицетворяет развитие в городе авиастроения, высоту устремлений и помыслов кумертауцев.
        Золотой цвет сокола – символ силы, великодушия, достоинства и богатства.
        Громобой
  3. частное лицо Сегодня, 12:53
    Россия всерьёз взялась за перевооружение турков. Видать с доходами в казне совсем туго, газ, вооружение нате как бы потом это всё боком не вышло.
    частное лицо
    1. allaykbar Сегодня, 13:04
      Видать с доходами в казне совсем туго, газ, вооружение нате как бы потом это всё боком не вышло.


      газ надо было оставить в земле. Тех кто занимается его добычей, транспортировкой, созданием оборудования - в неоплачиваемый отпуск. Оружие надо на склад, а потом заводы закрыть. Продажи придумали олухи. Пусть Турция загружает заводы ВПК блока НАТО и США, удешевляя его производство и подсаживаясь на его обслуживание.

      allaykbar
  4. san4es Сегодня, 12:56
    «Вертолёты России» сообщил, что в этом году поставит Турции три противопожарных вертолёта Ка-32А11ВС



    Многоцелевой вертолет Ка-32А11ВС.
    Разработчик: ОКБ Камова
    Страна: Россия
    Первый полет: 1990 г.0.Ка-32А11ВС
    Министерство транспорта Канады выдало сертификат летной годности № Н-100 на вертолет Ка-32А, получивший в Канаде обозначение Ка-32А11BC. Для перевозки людей и грузов в транспортной кабине и крупногабаритных грузов на внешней подвеске, эвакуации больных и пострадавших, выполнения поисково-спасательных работ, строительно-монтажных операций, обучения и тренировки летчиков и других целей.
    ЛТХ:
    Модификация: Ка-32А11ВС
    Диаметр главного винта, м: 15,90
    Длина,м: 12,25
    Высота ,м: 5,40
    Ширина, м: 3,80
    Масса, кг
    пустого: 6000
    нормальная взлетная: 11000
    максимальная взлетная: 12700
    Тип двигателя: 2 х ГТД ТВ3-117ВМА
    мощность, л.с.: 2 х 2200
    Максимальная скорость, км/ч: 260
    Крейсерская скорость, км/ч: 230
    Практическая дальность, км: 800
    Скороподъемность, м/мин: —
    Практический потолок, м: 5000
    Статический потолок, м: 3700
    Экипаж, чел: 1-3
    Полезная нагрузка: 13 пассажиров или 3700 кг груза или 5000 кг на подвеске.
    soldier
    san4es
  5. Геркулесыч Сегодня, 13:14
    И опять дадим им кредит? Как и на каких условиях, вот что нужно озвучить!
    Геркулесыч
    1. allaykbar Сегодня, 13:24
      Я вообще считаю что правительство без отчета перед Вами и без Вашей подписи вообще не должно проводить никаких сделок.

      В конце концов кто тут самый умный? Геркулесыч или какие то там олухи в красивых пиджаках.

      Доколе мы будем это терпеть?!
      allaykbar
  6. Сибирский цирюльник Сегодня, 15:14
    Что бы ни говорили об экономической и политической целесообразности, но торжественные реляции, о сотрудничестве с Турцией, звучат как пощёчина простому русскому обывателю,после всех событий,связанных с этой страной.
    И, совсем печально, как наши державные господа,пытаются "делать хорошее лицо,при плохой игре"...
    Сибирский цирюльник
  7. Krev Сегодня, 18:43
    Цитата: Borik
    откуда деньги у Белор

    А белорусы продадут их туркам, вот откуда деньги. Мы та гордые чистоплюи...
    Krev
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