23:38 08 февраля
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В Германии откроют новый командный центр НАТО

НАТО в целях повышения боеспособности собирается построить новый центр планирования, логистики и командования на территории Германии. Об этом сообщило в четверг агентство DPA со ссылкой на собственные источники. По их информации, соответствующую инициативу, которую уже поддержали другие участники альянса, выдвинула министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен.

В Германии откроют новый командный центр НАТО


Официально решение о стране размещения нового центра НАТО были приняты во время встречи министров обороны Североатлантического альянса в Брюсселе.


В качестве места для возведения нового центра рассматривается регион Кёльна и Бонна (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия). Там уже сейчас есть подходящие мощности, в частности штаб-квартира Объединенных сил обеспечения Бундесвера. DPA отмечает, что центр, в котором предстоит нести службу "нескольким сотням человек", не будет интегрирован в командную структуру НАТО и может быть использован в том числе для внутригерманских учений.

Еще один новый командный центр Североатлантического альянса, по сведениям агентства, будет построен на территории США. Ее основными задачами должны стать контроль и координация перемещений на воздушных и морских путях между Северной Америкой и Европой через Атлантику.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 17

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  1. Чичиков Сегодня, 13:26
    Даешь! Каждому европейскому городу, по командному центру НАТО!
    Чичиков
    1. Гигант мысли Сегодня, 13:32
      Есть куда деньги девать, военный бюджет рекордный, да и про карман свой не забудут.
      Гигант мысли
      1. ul_vitalii Сегодня, 13:39
        Главный критерий, чтобы рядом было метро, эти города подходят для логистики. smile
        ul_vitalii
        1. Shurik70 Сегодня, 18:50
          Тоже мне новость - в НАТО создана ещё одна кормушка.
          Вот если бы ЗАКРЫЛИ - тогда да, новость. А так - текущая работа по распиливанию бюджета.
          Shurik70
      2. Ратник с пулеметом Сегодня, 13:55
        болваны,им впору избавляться от таких мишеней,а они себе новые цепляют))
        Ратник с пулеметом
    2. Geisenberg Сегодня, 14:48
      Цитата: Чичиков
      Даешь! Каждому европейскому городу, по командному центру НАТО!


      А также новую дивизию ссыкунов в газоны ...
      Geisenberg
  2. Геркулесыч Сегодня, 13:30
    Не что так не повышает боеспособность немецкой армии, как проигранная война! Два раза они уже эту истину на своей шкуре испытали.
    Геркулесыч
  3. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 13:37
    Мягок... очень мягок был товарищ Сталин к немцам 70 лет назад...
    Анкыпельгыгыргын
    1. BerBer Сегодня, 13:57
      Немцы не при чём. Они оккупированная нация. Неуёмная американцы. Аппетиты уже больше, чем могут съесть. Поскорей бы уже лопнули.
      BerBer
    2. raw174 Сегодня, 14:01
      Цитата: Анкыпельгыгыргын
      Мягок... очень мягок был товарищ Сталин к немцам 70 лет назад...

      Так ведь кровавый тиран и вождь дикарей, что с него взять... (сарказм)
      raw174
  4. raw174 Сегодня, 14:03
    Снова Кремль накаляет обстановку, снова режим Путина затеял бряцание оружием! Как бы Россия снова не пододвинула свои границы к НАТО... Бедные немчики вынуждены защищаться...
    raw174
  5. Wedmak Сегодня, 14:08
    Ну вот же блин... придется еще пару ракет для Искандера делать. Так ,если они будут в каждом городе по командному центру открывать, у нас точно экономика рухнет от заказов ВПК.
    Wedmak
  6. Alex-a832 Сегодня, 14:10
    Типа, чем больше КЦ, тем больше вероятность, что через час после начала ТМВ хоть кто-то сможет командовать. А на вопрос: будет ли кем командовать? - Есть ли ответ? Если пофиг, то тогда хоть в каждой деревне пусть КЦ строят. Полная Кин-дза-дза...кю!
    Alex-a832
  7. словак Сегодня, 14:44
    Вот и пригодятся Калининградские "Искандеры".
    словак
  8. Geisenberg Сегодня, 14:47
    После этого они нас обвиняют в оккупации ...
    Geisenberg
  9. Комментарий был удален.
  10. bogart047 Сегодня, 15:45
    новый оккупационный штаб...
    bogart047
  11. Лексус Сегодня, 21:42
    В Германии откроют новый командный центр НАТО

    Как-то так.
    Лексус
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