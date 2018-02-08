...Новейшие украинские ПТРК не доходят до передовой...

Это средства разведки, автомобильная техника и другое

Новые противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) украинского производства «Скиф» и «Корсар» практически не попадают на передовую в зоне АТО в Донбассе. Об этом пишет блогер Диана Михайлова со ссылкой на источник в Вооруженных силах Украины (ВСУ).По словам собеседника, данные орудия сотнями передаются ВСУ в рамках государственного оборонного заказа, однако «проблема обеспечения ПТРК подразделений на передовой не решена». При этом источник отметил, что на базе Львовской и Харьковской академий «организовано обучение эксплуатации и боевого применения этих высокоточных средств поражения и уже подготовлено около 200 военнослужащих».Накануне, 7 февраля, министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что с начала этого года для нужд ВСУ было закуплено около 100 единиц вооружения и военной техники, передавал «Интерфакс-Украина».— уточнил министр.Кроме того, в прошлом году, по словам Полторака, ВСУ получили более 2,6 тысячи единиц вооружения и техники общей стоимостью 7 миллиардов гривен. В частности, были закуплены управляемые средства поражения, средства разведки и наблюдения, ракетно-артиллерийское и бронетанковое вооружение, а также «дефицитные боеприпасы, которые были нужны для поддержания боеспособности Вооруженных сил Украины».