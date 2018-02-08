23:39 08 февраля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Новейшие украинские ПТРК не доходят до передовой

Новые противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) украинского производства «Скиф» и «Корсар» практически не попадают на передовую в зоне АТО в Донбассе. Об этом пишет блогер Диана Михайлова со ссылкой на источник в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

Новейшие украинские ПТРК не доходят до передовой


По словам собеседника, данные орудия сотнями передаются ВСУ в рамках государственного оборонного заказа, однако «проблема обеспечения ПТРК подразделений на передовой не решена». При этом источник отметил, что на базе Львовской и Харьковской академий «организовано обучение эксплуатации и боевого применения этих высокоточных средств поражения и уже подготовлено около 200 военнослужащих».


Накануне, 7 февраля, министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что с начала этого года для нужд ВСУ было закуплено около 100 единиц вооружения и военной техники, передавал «Интерфакс-Украина».

Это средства разведки, автомобильная техника и другое
— уточнил министр.

Кроме того, в прошлом году, по словам Полторака, ВСУ получили более 2,6 тысячи единиц вооружения и техники общей стоимостью 7 миллиардов гривен. В частности, были закуплены управляемые средства поражения, средства разведки и наблюдения, ракетно-артиллерийское и бронетанковое вооружение, а также «дефицитные боеприпасы, которые были нужны для поддержания боеспособности Вооруженных сил Украины».

Использованы фотографии: military-today.com
12

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 22

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Андрей К Сегодня, 13:59
    ...Новейшие украинские ПТРК не доходят до передовой...

    Утряска и усушка?
    Удивительно!
    Зрада чи пэрэмоХа? belay
    Читаем:
    ...данные орудия сотнями передаются ВСУ в рамках государственного оборонного заказа...

    То есть, деньги поставщикам перечислены. Товар, в данном случае ПТРК для ВСУ, отгружен. Но! Тут украинская национальная напасть:
    ...Новые противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) украинского производства «Скиф» и «Корсар» практически не попадают на передовую в зоне АТО в Донбассе...

    Вывода в статье никакого - то ли продали, то ли своровали на продажу.
    Воруйте кастрюлеголовые, чаще и больше, чтоб ни одна ваша вундервафля на линию противостояния не попадала. Людям жить спокойнее будет.
    Андрей К
    1. влад66 Сегодня, 14:07
      Новые противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) украинского производства «Скиф» и «Корсар» практически не попадают на передовую в зоне АТО в Донбассе.

      Ну так и отлично,лучше торговать,чем воевать. yes Армиям республик они тоже пригодятся.
      влад66
      1. Alex-a832 Сегодня, 14:26
        Тут вообще вопрос: а эти ПТРК предметами материального мира являлись? А может производились и поставлялись только на бумаге, и только бабло в этой истории вполне материально, хоть и безналично?
        Alex-a832
        1. Shurik70 Сегодня, 18:48
          Цитата: Alex-a832
          а эти ПТРК предметами материального мира являлись?

          Что-бы всё было шито-крыто, навар должна иметь вся цепочка, от директората завода-производителя, до прапорщика на конечном складе (особенно прапорщика, это если свою долю не получит, гос-переворот устроит). Так что какую-то часть производят. Надо же что-то и прапорщику налево продать
          Shurik70
        2. Лексус Сегодня, 21:56
          Дык, они кибервойска создали, наверное, там все виртуальные ПТРК и "осели". Сальный ответ "ахрессору" и "удар в спину" World of Tanks. lol
          Лексус
    2. Чёрный Сегодня, 14:18
      блогерша дура, она о детях генералов укровермахта подумала? Что они будут кушать?...в Лондоне wassat
      Чёрный
      1. Андрей К Сегодня, 14:27
        Цитата: Чёрный
        ...блогерша дура, она о детях генералов укровермахта подумала? Что они будут кушать?...

        "Спалила" контору laughing
        Андрей К
  2. svp67 Сегодня, 14:01
    Новейшие украинские ПТРК не доходят до передовой
    Ну а чему удивляться то. Как только этот ПТРК учится ходить, он сразу отправляется туда, где БОЛЬШЕ ПЛАТЯТ.
    svp67
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 14:11
      Да и никчему Киеву беспокоится о "воинах АТО" . Там никто не горит желанием дождатся их обратно , к дверям своих кабинетов . Лучше сохранять оружие и расчёты в лояльных западенских областях в предчувствии решения "украинского вопроса"
      КВУ-НСвД
      1. Чёрный Сегодня, 14:21
        Цитата: КВУ-НСвД
        Да и никчему Киеву беспокоится о "воинах АТО"

        так для киборгов радужных может это и к лучшему....дадут им пзрк украинские и начнут они как миномёты "молот" киборгов самоуничтожать laughing
        Чёрный
  3. Incvizitor Сегодня, 14:06
    Тут дешёвые скифы то не доходят а если джавеллины будут их сразу генералитет на сторону толкнёт. laughing
    Incvizitor
  4. Геркулесыч Сегодня, 14:06
    Хорошо жить все хотят, но не всем дано! Отсюда и вывод -нужно брать, то что дано, чтобы хорошо жить! wassat
    Геркулесыч
  5. strannik1985 Сегодня, 14:06
    Новость ни о чем, это может означать как халатность, так и оснащение подразделениями не находящимися на передовой.
    strannik1985
  6. Magic Archer Сегодня, 14:08
    А когда дойдут то быстро окажутся у ополченцев!)))Этого хохлы то и боятся)))
    Magic Archer
  7. Горный стрелок Сегодня, 14:17
    Да что гадать. На бумаге они отгружены, на складе они приняты. А физически их нет. Деньги то ОСВОЕНЫ.
    Горный стрелок
  8. bk316 Сегодня, 14:37
    2,6 тысячи единиц вооружения ... «дефицитные боеприпасы, которые были нужны для поддержания боеспособности Вооруженных сил Украины».

    2,5 тычячи патронов? 3 цинка? wassat
    bk316
  9. masyanya Сегодня, 14:41
    Ноги по дороге обламывают, вот и не доходят... lol
    masyanya
  10. словак Сегодня, 14:43
    Раде пора тарифы на ЖКХ, цены на все услуги поднимать еще на 100%, чтобы предприятия Потрошенко получили больше заказов на оружие. А всех, кто умудрится выжить в условиях майданной незалежной гидности- на фронт в качестве мяса.
    словак
  11. Ныробский Сегодня, 15:01
    Не зря там грузины ошиваются. От укропов в Грузию, там через Аджарию в Турцию, а там уже глядишь и Аль-нусровцы из них колотят по чём зря.
    Ныробский
  12. jurijsv Сегодня, 15:04
    Значит скоро Донецк и Луганск получит за разумное вознаграждение новое оружие. Прапорщиков никто не отменял
    jurijsv
  13. ded100 Сегодня, 15:14
    Накануне, 7 февраля, министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что с начала этого года для нужд ВСУ было закуплено около 100 единиц вооружения и военной техники, передавал «Интерфакс-Украина».
    Много много самого передового назакупалии внедрили! wassat
    ded100
  14. Антарес Сегодня, 21:03
    Пересмотрел статью--где не доходят, если потребность больше чем производство? Тут название не верно. Потребность ВСУ в ПТРК выше производства. В статье нет-что не доходят.
    Антарес
Картина дня