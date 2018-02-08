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ОДКБ: В Афганистан из Сирии переместились около 7 тысяч боевиков
Заместитель генерального секретаря ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) Валерий Семериков сообщил в ходе брифинга в офисе ИА «Интерфакс» о том, что боевики тысячами перемещаются из Сирии в направлении Афганистана. По словам Семерикова, за последнее время перешедших на афганскую территорию боевиков из САР – около 7 тысяч.
Такая цифра, как отметил представитель руководства ОДКБ, не может не вызвать беспокойства.
Отмечено, что основная масса переместившихся из Сирии в Афганистан террористов имеют центральноазиатское происхождение. Есть сведения и о том, что несколько сотен боевиков – выходцы из регионов России, а также из республик Средней Азии.
Замечены в Афганистане и террористы из уйгурских бандформирований, сколоченных ранее на территории северо-западных провинций Китайской Народной Республики. Это уже данные китайских СМИ.
На этом фоне из Афганистана приходят сообщения о том, что США продолжают применять тяжёлые бомбардировщики в районе границ Таджикистана и КНР. Кроме того, отмечено, что идёт подготовка к силовой операции, в которой будут задействованы итальянские военнослужащие из состава контингента НАТО. Речь идёт о 50-ти итальянских офицерах, которые на днях прибыли в провинцию Фарах и приступили к тренировкам отрядов афганской армии. Отмечено, что в западной провинции Фарах в последнее время резко выросло число нападений террористов на военные объекты, включая посты и штабы ВС Афганистана.
Такая цифра, как отметил представитель руководства ОДКБ, не может не вызвать беспокойства.
Отмечено, что основная масса переместившихся из Сирии в Афганистан террористов имеют центральноазиатское происхождение. Есть сведения и о том, что несколько сотен боевиков – выходцы из регионов России, а также из республик Средней Азии.
Замечены в Афганистане и террористы из уйгурских бандформирований, сколоченных ранее на территории северо-западных провинций Китайской Народной Республики. Это уже данные китайских СМИ.
На этом фоне из Афганистана приходят сообщения о том, что США продолжают применять тяжёлые бомбардировщики в районе границ Таджикистана и КНР. Кроме того, отмечено, что идёт подготовка к силовой операции, в которой будут задействованы итальянские военнослужащие из состава контингента НАТО. Речь идёт о 50-ти итальянских офицерах, которые на днях прибыли в провинцию Фарах и приступили к тренировкам отрядов афганской армии. Отмечено, что в западной провинции Фарах в последнее время резко выросло число нападений террористов на военные объекты, включая посты и штабы ВС Афганистана.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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