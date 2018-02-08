23:39 08 февраля
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ОДКБ: В Афганистан из Сирии переместились около 7 тысяч боевиков

Заместитель генерального секретаря ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) Валерий Семериков сообщил в ходе брифинга в офисе ИА «Интерфакс» о том, что боевики тысячами перемещаются из Сирии в направлении Афганистана. По словам Семерикова, за последнее время перешедших на афганскую территорию боевиков из САР – около 7 тысяч.

Такая цифра, как отметил представитель руководства ОДКБ, не может не вызвать беспокойства.

ОДКБ: В Афганистан из Сирии переместились около 7 тысяч боевиков



Отмечено, что основная масса переместившихся из Сирии в Афганистан террористов имеют центральноазиатское происхождение. Есть сведения и о том, что несколько сотен боевиков – выходцы из регионов России, а также из республик Средней Азии.

Замечены в Афганистане и террористы из уйгурских бандформирований, сколоченных ранее на территории северо-западных провинций Китайской Народной Республики. Это уже данные китайских СМИ.

На этом фоне из Афганистана приходят сообщения о том, что США продолжают применять тяжёлые бомбардировщики в районе границ Таджикистана и КНР. Кроме того, отмечено, что идёт подготовка к силовой операции, в которой будут задействованы итальянские военнослужащие из состава контингента НАТО. Речь идёт о 50-ти итальянских офицерах, которые на днях прибыли в провинцию Фарах и приступили к тренировкам отрядов афганской армии. Отмечено, что в западной провинции Фарах в последнее время резко выросло число нападений террористов на военные объекты, включая посты и штабы ВС Афганистана.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 34

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  1. Геркулесыч Сегодня, 14:04
    А как посчитали -построили да перекличку устроили? Цифры взяты откуда?
    Геркулесыч
    1. Чёрный Сегодня, 14:15
      ОДКБ: В Афганистан из Сирии переместились около 7 тысяч боевиков
      Не переместилось, а было переброшенно авиацией коалиции во главе с США...Прямо надо писать!
      Чёрный
      1. maxim947 Сегодня, 14:49
        По словам Семерикова, за последнее время перешедших на афганскую территорию боевиков из САР – около 7 тысяч.
        Такая цифра, как отметил представитель руководства ОДКБ, не может не вызвать беспокойства.

        В чем беспокойство? Радоваться надо, пусть "коалиция" переживает. Если конечно они не собираются их откормить, подлечить, вооружить и обратно отправить... только боевики вряд ли захотят, разбегутся.
        maxim947
        1. Ушлый_башкорт Сегодня, 15:09
          Вся эта шобла из Афгана к нам и в Китай двинет через бывшие республики. Давно про это говорили уже.
          Ушлый_башкорт
          1. Касым Сегодня, 19:03
            На мой взгляд, первоочередная цель - Иран. Недавно там уже отмечались беспорядки и перемещение боевиков с оружием ч\з границу.
            В Казахстан в 17г. вернулось 125-130человек с БВ. Осудили 59 человек, видимо остальные дети и женщины. Еще около 4 сотен находятся там, из них принимают участие в боестолкновениях около 150 чел.. hi
            Касым
        2. cniza Сегодня, 15:28
          Китаю это все очень не понравится , как и нам.
          cniza
        3. Черный_Ватник Сегодня, 15:38
          именно откормят, подлечат, вооружат и отправят.
          Еще этикетку поменяют с ИГ на какую-нибудь другую... так сказать ребрендинг.
          А хотят они воевать или нет, их никто не спросит. Спустится по ниточке с неба Аль Багдади ( ну или любой другой его заменитель) и скажет, что Аллах передал через него своим детям, чтобы шли туда-то.
          И нам очень повезет, если в ближайшие 3-4 года они вылезут не в средней Азии, а где-то подальше от нас.
          Черный_Ватник
    2. Dreamboat Сегодня, 14:29
      Как в песне пелось: "Но разведка сообщила точно..."
      Агентурную разведку на 100% никакие БПЛА не заменят!
      Dreamboat
    3. Балу Сегодня, 14:30
      Цитата: Геркулесыч
      А как посчитали -построили да перекличку устроили? Цифры взяты откуда?

      это не новость, три месяца назад была инфа о договоренности с талибами (сумма баксов не сообщалась) о пропуске на северный афганистан ИГИЛ.
      Вопрос кого бомбят амерзы на границе таджикистана и китая-недоговороспособных туземцев, которые мешают ИГИЛ?
      Рискну предположить, амерзы на границе с таджикистаном и\или туркменией организуют базы, вокруг которых будут лагеря терористов ИГИЛ, которых и будут тренировать итальянские или иные инструкторы, короче как в Сирии.
      Балу
      1. ul_vitalii Сегодня, 14:35
        Теперь начнут игиловцы под контролем заокеанского архитектора гнёздышко вить, новое государство строить, ближе чем Сирия. Добавляются новые игроки такие как Китай и Пакистан.
        ul_vitalii
        1. Балу Сегодня, 14:53
          Цитата: ul_vitalii
          Теперь начнут игиловцы под контролем заокеанского архитектора гнёздышко вить

          Цель-Средняя Азия. План анаконда никто не отменял.
          Балу
    4. Ныробский Сегодня, 15:10
      Цитата: Геркулесыч
      А как посчитали -построили да перекличку устроили? Цифры взяты откуда?

      Нет, оно понятно, что с точностью до головы никто не подсчитает, но если учесть то, что около 10% территории Афганистана на сегодня уже находятся под контролем игиловцев, то приблизительную цифру назвать можно. При этом 7 тыс. штыков указаны явно в меньшую сторону. По мне так эту цифру надо смело умножить на два.
      Ныробский
    5. Троль Сегодня, 20:49
      >>>А как посчитали -построили да перекличку устроили? Цифры взяты откуда?

      Статистика знает все.
      К примеру... увеличилось потребление муки идущий на лепешки..Или потребление мяса.. Или продажа оружия на черном рынке.. Или или или.. как сказано выше, статистика знает все. Спецы очень многое могут подсчитать по косвенным цифрам.
      Но ты этим цифрам верить не обязан, так же как и они не обязаны рыскрывать методики подсчета
      Троль
    6. Лексус Сегодня, 21:58
      Геркулесыч hi , с перевозивших их амерзских самолётов полётные листы собрали и сплюсовали.
      Лексус
  2. влад66 Сегодня, 14:04
    Очередной замес готовится в Афганистане request
    влад66
    1. avt Сегодня, 14:10
      Цитата: влад66
      Очередной замес готовится в Афганистане

      В Афганистане ли ?Там то месят давно., с момента свержения Дауда.
      В среду президент Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего постпреда России при ООН в Женеве Алексея Бородавкина чрезвычайным и полномочным послом в Казахстане.
      С базовым китайским языком кстати.Опять же вспомните последние передвижение наших и манёвры в южной части на границе с Афганом.То что качнут регион , было ясно с момента первой переброски духов ,,неизвестными " вертушками .Вопрос только один -Когда отмашку дадут ?
      avt
      1. влад66 Сегодня, 14:15
        Цитата: avt
        .Вопрос только один -Когда отмашку дадут

        К выборам могут скорей всего,на Донбассе так же могут одновременно начать там зашевелились инстуктора заморские,да в Сирии уже наш СУ 25 как бы звенья одной цепи.Вот согласен с вами
        Когда отмашку дадут ?
        hi
        влад66
        1. CONTROL Сегодня, 14:32
          Цитата: влад66
          К выборам могут скорей всего,на Донбассе так же могут одновременно начать там зашевелились инстуктора заморские,да в Сирии уже наш СУ 25 как бы звенья одной цепи.

          Была на днях инфа от... ну, скажем, ОБС... - "упокоили" там, на Донбассе, двух явных иноземцев, вроде бы шведы... (хотя он... ой, ОБС! - говорит - мелковаты для скандинавов!...)
          CONTROL
        2. avt Сегодня, 14:48
          Цитата: влад66
          К выборам могут скорей всего,на Донбассе

          hi По снегу what и может даже в оттепель ? Хотя....могут и погнать USы щумероукров на убой, с них станется.Вон как ляхи - гиены Европы уже на шумероукров тявкают -заждались войны , оттяпать пять областей , которые им Петлюра отрезал.
          avt
          1. влад66 Сегодня, 15:07
            Цитата: avt
            Вон как ляхи - гиены Европы уже на шумероукров тявкают -заждались войны , оттяпать пять областей , которые им Петлюра отрезал.

            hi А поленья удобного момента только ждут, начнётся заварушка на Донбассе поленья тут же проведут референдум в Галиции и Волыни, да венгры с румынами подсуетятся еще и Закарпатье с Буковиной откусят. Да и поделом, амерзцам не хохлы нужны, а пушечное мясо против России hi
            Цитата: Балу
            Цель Средняя Азия. Уже периодически новости об активизации экстремистов в Киргизии.

            Балу цель создать очаг напряженности вокруг России, что бы Россия распылила свои ресурсы и средства и не мешала полосатым обтяпывать свои темные делишки на Ближнем Востоке, чем ближе 18 марта, тем жарче и жарче на границах становиться. Всем с уважением Коллеги. hi
            влад66
        3. Ушлый_башкорт Сегодня, 15:21
          ПМР забыли, там тоже готовят в полный рост.
          Ушлый_башкорт
    2. Балу Сегодня, 14:31
      Цитата: влад66
      Очередной замес готовится в Афганистане request

      Цель Средняя Азия. Уже периодически новости об активизации экстремистов в Киргизии.
      Балу
    3. Scoun Сегодня, 14:44
      Цитата: влад66
      Очередной замес готовится в Афганистане request

      Самое слабое звено там, это Туркменистан.
      В Таджкистане наша база, имха сначала Туркменистан с через них на Узбекистан.
      В Туркменистане такого нагородили два "баши" что народ как сухая солома.
      Scoun
      1. Балу Сегодня, 14:59
        Цитата: Scoun
        Самое слабое звено там, это Туркменистан.

        Это самый сладкий кусок. На границе с Афганистаном лет 10 назад открыли месторождение газа, треть которого на территории Афганистана. Точнее это было за пару лет до вторжения амерзов в Афганистан. Под проект трубопровода через Пакистан в Индию был тенедер на проект, выиграли итальянцы, однако каким-то образом их оттерли амерзы. Талибан запросил 120 лямов ежемесячно за охрану. Шли переговоры. В один день амерзы сели в самолет и свалили. Местные сотрудники фирмы по инерции неделю ходили на работу (по сути охранять офис и офисную технику). а потом амерзы высадились.
        Балу
      2. Ныробский Сегодня, 22:39
        Цитата: Scoun
        Самое слабое звено там, это Туркменистан. В Таджкистане наша база, имха сначала Туркменистан с через них на Узбекистан.
        Но тем не менее, в бюджете расходов США на 2018 год предусмотрено 76 млн. долларов на борьбу с терроризмом в Таджикистане. Вот и анализируй, где крышку сорвёт.... В прошлом году сами таджики не знали, что у них терроризм расцвёл, а матрасы уже наперёд подсуетились где "бороться" будут.
        Ныробский
  3. Чичиков Сегодня, 14:24
    Наверное, факт! Но, вот так, взяли и "переместились", пешком, через Ирак, Иран?
    Чичиков
    1. Балу Сегодня, 14:33
      Цитата: Чичиков
      Наверное, факт! Но, вот так, взяли и "переместились", пешком, через Ирак, Иран?

      Все по плану, ничего удивительного. Разве ИГИЛ-банда анархистов? Это вполне управляемое, снабжаемое, опекаемое амерзами стадо оборзевших шакалов.
      Балу
  4. словак Сегодня, 14:38
    Матрасники опять бомбят только горы, но никак не боевиков. Охраняют только свои базы и маковые плантации
    словак
    1. Балу Сегодня, 15:02
      Цитата: словак
      Матрасники опять бомбят только горы, но никак не боевиков. Охраняют только свои базы и маковые плантации

      В том то и дело. Северный Афганистан новый плацдарм для не объявленной войны против России. Это к вопросу о том, правильно в 1979г. СССР ввело войска в Афганистан, пытаясь феодальное государство сделать социалистическим и прикрыть центр России от томогавков, или нет.
      Балу
  5. rocket757 Сегодня, 15:03
    Там и так не спокойно, даже очень. Если и правда эта чума переместиться к границам наших соседей покоя и нам не видать.
    rocket757
  6. Антисовок 3 Сегодня, 15:17
    Что-то многовато. Пора нашим говорящим головам из МО "уничтожать" боевиков десятками тысяч.
    Антисовок 3
  7. ver_ Сегодня, 15:21
    Цитата: Геркулесыч
    А как посчитали -построили да перекличку устроили? Цифры взяты откуда?

    ...статистика знает всё...
    ver_
  8. Волька Сегодня, 17:55
    но дивизию сирийских недобитков наемников не спрячешь, даже если разбить на отдельные небольшие группы и отряды, однозначно янки перебросили авиацией, теперь жди сюрпризов на границах афгана...
    Волька
  9. скептик31 Сегодня, 18:47
    На самом деле самое интересное, как они туда переместились?
    скептик31
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