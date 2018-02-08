23:39 08 февраля
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Северная Корея продемонстрировала военную мощь за день до старта Олимпиады

В четверг, за день до начала Зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане, в столице Северной Кореи прошел военный парад, посвященный 70-летию основания армии КНДР, сообщили в правительстве Южной Кореи со ссылкой на информацию, поступившую от северокорейской стороны.

8 февраля в стране уже давно отмечалась годовщина основания регулярной армии КНДР в 1948 году, но до сих пор этот день считался не столь значительным праздником.

Северная Корея продемонстрировала военную мощь за день до старта Олимпиады



В ответ на международную критику решения устроить демонстрацию военной мощи накануне Олимпиады Северная Корея заявила, что это сугубо внутреннее дело страны и никто не имеет права выступать с обвинениями.

Это традиционное и основополагающее понимание о том, что любая страна в мире очень серьезно подходит к вопросу образования своей армии и отмечает это событие с помпой
— написала газета «Нодон синмун», официальный орган Трудовой партии Кореи.

США заявили, что проведение парада нецелесообразно, поскольку внимание мира должно быть на Играх.

По мнению Роберта Келли из Пусанского университета, решение Пхеньяна сдвинуть дату проведения парада является политически мотивированным.

Это гигантская новость. Он (парад) состоится за день до открытия Олимпиады — это уже является сигналом. Хотя в Южную Корею приезжает столько иностранцев для этого большого, мирного, прекрасного события, к которому приковано внимание всего мира, будьте уверены, что все будут следить за тем, что происходит на Севере
— сказал он

Организатор Олимпиады в Пхенчхане Ли Хи-Биом заявил, что парад не повлияет на ход проведения Игр. Он отметил, что все 193 страны, входящие в ООН, в том числе и Северная Корея, поддержали олимпийское перемирие на время проведения Олимпиады в Пхенчхане.

По условиям перемирия, которое начинается за семь дней до начала Игр и заканчивается через неделю после окончания Паралимпиады, всех членов ООН призывают прекратить любые проявления агрессии, передает TUT.BY


Использованы фотографии: https://www.youtube.com/
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Комментарии 37

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  1. Дормидонт Сегодня, 16:42
    Работайте, братья!
    Дормидонт
    1. Геркулесыч Сегодня, 16:46
      Вы это кому конкретно? belay
      Геркулесыч
      1. Sefevi Сегодня, 18:58
        "Работайте, братья!"
        Ын ваш брат?
        Sefevi
        1. влад66 Сегодня, 20:10
          Цитата: Sefevi
          "Работайте, братья!"
          Ын ваш брат?

          По крайней мере,как некоторые вот такими не бывают
          влад66
    2. сибиралт Сегодня, 16:49
      Грузины во время Пекинских игр поливали "Градами" Цхинвал, и что? Никакой реакции Запада. request
      сибиралт
      1. влад66 Сегодня, 16:52
        Цитата: сибиралт
        Грузины во время Пекинских игр поливали "Градами" Цхинвал, и что? Никакой реакции Запада. request

        Это правильные грузины были демократические,а люлей получили от "злой" России Запад тут же завыл о бедных грузинах,хотя сам их обучал и направлял.Двойные стандарты. hi
        влад66
      2. dsk Сегодня, 16:59
        Закончатся "игры" и в марте начнутся будни. Штаты 3 АУГ рядом держат.
        dsk
        1. Гигант мысли Сегодня, 17:19
          КНДР никакой агрессии не проявляет, просто показывает зубы , что просто означает, что не надо трясти перед ними своими кулаками( это привет матрасникам).
          Гигант мысли
          1. ul_vitalii Сегодня, 17:26
            Если не они, то кто же нос амерам утрет.
            ul_vitalii
      3. вакса Сегодня, 17:32
        Как это никакой? Поддерживали Грузию против "агрессии" ЮО.
        вакса
        1. Maksus Сегодня, 17:37
          Скорее военную немощь, техника то так себе...
          Maksus
          1. ul_vitalii Сегодня, 18:28
            Цитата: Maksus
            Скорее военную немощь, техника то так себе...

            Бывает и от пугача враг шарахается.
            ul_vitalii
          2. Смешной Сегодня, 22:57
            Цитата: Maksus
            Скорее военную немощь, техника то так себе.

            а боевой дух какой, вера в Победу!
            Смешной
    3. Отец солдата Сегодня, 18:27
      Северокорейские биатлонисты.
      Отец солдата
      1. влад66 Сегодня, 20:11
        Цитата: Отец солдата
        Северокорейские биатлонисты.

        Они такие. fellow
        влад66
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 16:46
    Кореяночки очень симпатичны...я бы не прочь познакомится с ними ... smile может и тэквандо северного стиля научат.

    Что касается Олимпиады ...то от нее кроме неприятностей для наших нейтральных спортменов хе хе из России (ну и бред какой то belay )я не ожидаю...Макларен с Бахом любую свинью могут им подложить.
    Тот же ЛЕХА
    1. влад66 Сегодня, 16:49
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Кореяночки очень симпатичны...я бы не прочь познакомится с ними ... smile может и тэквандо северного стиля научат.

      Они могут,они такие fellow
      Вообще они делают свое дело и не парятся. hi
      влад66
    2. Esoteric Сегодня, 17:31
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Кореяночки очень симпатичны...я бы не прочь познакомится с ними ...

      Не боишься? Корейский хорошо знаешь? А то поймут неправильно и вжжжик!!! belay по самым выдающимся частям... laughing
      Esoteric
  3. Геркулесыч Сегодня, 16:47
    Ын троллит решительно, но и тонко! good
    Геркулесыч
  4. Архивариус Вася Сегодня, 16:48
    Красиво. Если бы ещё Олимпиаду разогнать к чертям)))
    Архивариус Вася
  5. КВУ-НСвД Сегодня, 17:16
    По мнению Роберта Келли из Пусанского университета, решение Пхеньяна сдвинуть дату проведения парада является политически мотивированным.
    Абсолютно верно . Это политическое предупреждение . В Пхеньяне прекрасно увязывают события , произошедшие с санкции США в 08 и 14 году во время олимпиад и показывают - мы готовы ко всему , не надо дёргаться . Ын по-ходу хороший шахматист , я бы с удовольствием партейку сгонял...
    КВУ-НСвД
  6. ul_vitalii Сегодня, 17:21
    А чего им печалиться, они сейчас на коне, гегемону нос утерли. Ну а санкции дело проходящее. Мир не без добрых людей.
    ul_vitalii
    1. Теренин Сегодня, 20:29
      ul_vitalii Персонажу на Вашем аватаре (Вячеслав Тихонов) сегодня 90 лет. Так как фото у Вас, примите поздравления! hi
      Теренин
    2. ALEA IACTA EST Сегодня, 21:40
      Если бы они действительно противостояли гегемону, то их давно бы не было. КНДР - американская марионетка, для "борьбы" с которой можно наращивать военный бюджет и отправлять в регион свои эскадры.
      ALEA IACTA EST
  7. Волька Сегодня, 17:39
    видимо этому народу есть чем гордиться, что показать и сказать окружающим...
    Волька
    1. Evgenijus Сегодня, 18:36
      Да, в противовес жителям страны со звездно - полосатым флагом. Корейцы - нормальный народ, это настоящая нация, у них есть своя история, есть свои национальные герои, а не клоуны из Голливуда. Корейцы ни на что не претендуют, только на право жить свободно и независимо на своей земле со своей религией и своим видением мира.
      Evgenijus
  8. Doliva63 Сегодня, 18:56
    Девки с длинными ногами...в смысле, с длинными ножами понравились drinks
    А вот как Ын "козыряет" в шляпе - не очень. Ну, не правильно это.
    Doliva63
    1. Теренин Сегодня, 19:48
      Есть у ребят перебор, немного wink , но это на наш взгляд hi
      Теренин
      1. Смешной Сегодня, 23:00
        Цитата: Теренин
        Есть у ребят перебор, немного wink , но это на наш взгляд hi

        у нас не хуже есть
        Смешной
  9. Антисовок 3 Сегодня, 19:10
    Впечатляющая экспозиция антиквариата. Как будто в Латруне или Кубинке побывала. Спасибо хомяку за видеоэкскурсию. Жаль авиацию совсем мало показал. Там, говорят, живые МиГ-17 до сих пор на крыле.
    Антисовок 3
    1. Геркулесыч Сегодня, 19:26
      Это снова вы?Вам нравятся ваш ник? Вам за него от меня -!Смените его не показывате себя в неготивном виде! А экскурсию вам нужно устроить на прием к профильному врачу, мадам!
      Геркулесыч
      1. Антисовок 3 Сегодня, 19:50
        А если не сменю, вылезет подсгнившее чучелко рябомордого грузина и испортит воздух?)
        Антисовок 3
  10. DPN Сегодня, 19:17
    Праздник КНДР и причём здесь какие то США хрен откуда приплывшие.
    DPN
  11. assa67 Сегодня, 19:37
    корейцы-красавцы,безусловно yes ...не прогибаются..это годовщина все-таки...70 лет образования ВС..почему они должны были парад отменить?
    assa67
  12. unignm Сегодня, 20:42
    а шо таки завтра игры начинаются?
    ждём войнушку или потерянная подводная лодка всплывёт
    unignm
  13. МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 22:23
    Игорь Прокофьев:
    С чего же кончается Родина?
    Со слов, что с трибуны звучат: -
    Я вам разрешаю за доллары
    флаг, гимн и Отчизну предать.
    МИМО ПРОХОДИЛ
  14. Старый26 Сегодня, 23:22
    Цитата: Антисовок 3
    Впечатляющая экспозиция антиквариата. Как будто в Латруне или Кубинке побывала. Спасибо хомяку за видеоэкскурсию. Жаль авиацию совсем мало показал. Там, говорят, живые МиГ-17 до сих пор на крыле.

    Ну из брони там действительно ничего нового не было, как и из артиллерии и РСЗО. А вот что касается ракетной части. Впервые на параде показали Hwasong-14 (KN-20), Hwasong-15 (KN-22). И вместо корейского варианты "Точки" на трехосном грузовике показали некую систему, отдаленно напоминающую наш "Искандер". Индекс пока неизвестен. Кроме этого (не помню было уже или нет - зенитный комплекс ближнего радиуса действия на базе МТЛБ
    Так что об антиквариате говорить не стоит. Да, авиация у них устаревшая, тут никто не спорит. Есть и МИГ-17 и ИЛ-28, но есть и современные образцы вооружений
    Старый26
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