Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Замминистра обороны РФ рассказал о создании новейших прицельных систем для вертолётов
Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов заявил о процессе создания в стране новых прицельных комплексов для вертолётов. По словам замглавы оборонного ведомства, такие комплексы позволят повысить боевые возможности средств армейской авиации.
ТАСС приводит заявление генерала Борисова, посетившего с визитом Уральский оптико-механический завод:
По словам Юрия Борисова, продукция такого рода очень востребована на современном рынке. Речь идёт об оптико-электронных прицельных системах и лазерных дальномерах.
Замминистра обороны РФ отметил, что интерес вызывают такие вопросы как дальность обнаружения цели, дальность распознавания, точность координат.
Юрий Борисов:
Генерал Борисов отметил, что заводские современные разработки уже были частично апробированы в ходе военной операции на территории Сирии и отлично себя зарекомендовали.
Для справки: Уральский оптико-механический завод (УОМЗ) занимается производством широкого спектра продукции, включая продукцию военного назначения. В частности, среди выпускаемой продукции - оптико-локационные станции для самолётов и оптико-электронные системы для вертолётов (Ми и Ка различных модификаций).
ТАСС приводит заявление генерала Борисова, посетившего с визитом Уральский оптико-механический завод:
Первый этап работ по увеличению дальности действия систем выполнен. Если будет выполнено всё, что задумано, наша армейская авиация будет иметь совершенно другой облик и другие боевые возможности.
По словам Юрия Борисова, продукция такого рода очень востребована на современном рынке. Речь идёт об оптико-электронных прицельных системах и лазерных дальномерах.
Замминистра обороны РФ отметил, что интерес вызывают такие вопросы как дальность обнаружения цели, дальность распознавания, точность координат.
Юрий Борисов:
От этого зависят характеристики нашей конечной продукции.
Генерал Борисов отметил, что заводские современные разработки уже были частично апробированы в ходе военной операции на территории Сирии и отлично себя зарекомендовали.
Для справки: Уральский оптико-механический завод (УОМЗ) занимается производством широкого спектра продукции, включая продукцию военного назначения. В частности, среди выпускаемой продукции - оптико-локационные станции для самолётов и оптико-электронные системы для вертолётов (Ми и Ка различных модификаций).
Использованы фотографии: function.mil.ru
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти