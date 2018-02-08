23:40 08 февраля
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Замминистра обороны РФ рассказал о создании новейших прицельных систем для вертолётов

Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов заявил о процессе создания в стране новых прицельных комплексов для вертолётов. По словам замглавы оборонного ведомства, такие комплексы позволят повысить боевые возможности средств армейской авиации.

ТАСС приводит заявление генерала Борисова, посетившего с визитом Уральский оптико-механический завод:
Первый этап работ по увеличению дальности действия систем выполнен. Если будет выполнено всё, что задумано, наша армейская авиация будет иметь совершенно другой облик и другие боевые возможности.


По словам Юрия Борисова, продукция такого рода очень востребована на современном рынке. Речь идёт об оптико-электронных прицельных системах и лазерных дальномерах.


Замминистра обороны РФ рассказал о создании новейших прицельных систем для вертолётов


Замминистра обороны РФ отметил, что интерес вызывают такие вопросы как дальность обнаружения цели, дальность распознавания, точность координат.

Юрий Борисов:
От этого зависят характеристики нашей конечной продукции.


Генерал Борисов отметил, что заводские современные разработки уже были частично апробированы в ходе военной операции на территории Сирии и отлично себя зарекомендовали.

Для справки: Уральский оптико-механический завод (УОМЗ) занимается производством широкого спектра продукции, включая продукцию военного назначения. В частности, среди выпускаемой продукции - оптико-локационные станции для самолётов и оптико-электронные системы для вертолётов (Ми и Ка различных модификаций).

Использованы фотографии: function.mil.ru
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Комментарии 26

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  1. Чичиков Сегодня, 18:12
    Планка отставания, по некоторым вопросам, все выше. Хотя нам хочется всего быстрее и побольше.
    Время, давно уже не деньги, а вопрос национальной безопасности и выживания.
    Чичиков
    1. Chertt Сегодня, 18:17
      На основе Сирийского опыта, ВС России приобретают новые, более качественные характеристики. Как в техническом плане. так и в плане подготовки личного состава. С окончанием войны в Сирии, МО РФ надо будет присмотреться к другим конфликтным территориям, благо звездно полосанутые создают такие регулярно.
      Chertt
    2. сибиралт Сегодня, 18:25
      Дальность цели, дальность обнаружения, точность координат это хорошо. Но, судя по кадрам из Сирии, от обнаружения цели до пуска много время уходит. winked
      сибиралт
      1. Esoteric Сегодня, 20:19
        Цитата: сибиралт
        Но, судя по кадрам из Сирии, от обнаружения цели до пуска много время уходит.

        Судя по видео из Сирии много времени тратится на "удержание" цели. Если будет система наведения (прицеливания) "выстрелил-забыл" время на отработку задания сократится...
        Esoteric
        1. Scoun Сегодня, 21:57
          Цитата: Esoteric
          Судя по видео из Сирии много времени тратится на "удержание" цели. Если будет

          Цитата: Incvizitor
          Вообще достало, что наши цель вынужденны сопровождать,

          Имха.
          1.
          Судя по "видео"... есть... куча мнений с диванов, а если "слушать" военных, то шлемы и тд и тп на "ночных охотниках" полное овно, слепящее пилотов да и ЧП с этим вертолётом прям на "высоте".
          2.
          Видать вы великий спец и проводник, и устали самолично с дивана "цель сопровождать".
          Вы хоть ПОНИМАЕТЕ что такое "цель сопровождать"?, может ещё плохо цель самолично обнаруживать?
          Scoun
        2. НЕКСУС Сегодня, 22:02
          Цитата: Esoteric
          Судя по видео из Сирии много времени тратится на "удержание" цели. Если будет система наведения (прицеливания) "выстрелил-забыл" время на отработку задания сократится...

          Вот я и подозреваю,что речь идет именно о системе наведения и обнаружения цели. Наводить по лазерной марке ,держа ее на цели уже не актуально ,да и действительно ,опасно .А посему ,думаю,речь идет именно о системах-обнаружил-выстрелил-отпел-забыл.
          НЕКСУС
    3. Incvizitor Сегодня, 20:30
      Вообще достало, что наши цель вынужденны сопровождать, сами становясь мишенью.
      Incvizitor
  2. FalconD Сегодня, 18:12
    И, думается мне, это будет продукт хорошо сдобренный сирийский опытом...иначе смысла нет...
    FalconD
  3. Геркулесыч Сегодня, 18:12
    Честно, меня иногда сильно возмущает, что у нас о наших разработках кричат на весь мир -зачем? У всего есть мера! Пускай враг думает, что у нас этого нету -тем неприятнее для него станет разочарование в собственной самоуверенности !Вообще, нужно проверить наших чинов спецслужбами, не болтают ли они в запале лишнее!
    Геркулесыч
    1. serriy Сегодня, 19:23
      Таки товар нахваливают! На продажу же! Не штучно, так технологиями "поделятся" good Наши "чины" сначала, у первую очередь, купцы (фиктивные мэнэджэры), а потом госслужащие. bully
      А в наши войска всё новое быстро типа едет-поступает только на бумаге, и по интернету. negative
      serriy
    2. Bronevick Сегодня, 19:27
      Через лет десять когда эти системы поставят на вертолёты они уже устареют, а сейчас эти прицелы информационное оружие.
      Bronevick
  4. Sewer Krainiy Сегодня, 18:12
    Плакаты времен Великой Отечественной: болтун - находка для шпиона. А может деза... laughing , кто знает. Рекламный ход "эффективных менеджеров"???
    Sewer Krainiy
    1. Григорий_45 Сегодня, 18:54
      Цитата: Sewer Krainiy
      А может деза... , кто знает. Рекламный ход "эффективных менеджеров"???

      Да нет, в эфир порой попадает такое, за что впору бы "найти и хорошенько наказать". Ныне работа иноразведкам облегчена до предела - сиди и собирай инфу из открытых источников, перепроверяй, складывай воедино - и никакого риска. За тебя все сделали ретивые журналисты и не в меру болтливые рассказчики. Это раньше за закладку в дупле старого дуба под пятой лавочкой справа от памятника о калибре новейшей советской танковой пушки можно было серьезные проблемы поиметь - сегодня достаточно включить комп и выйти в сеть.
      Это оборотная сторона "гласности" и "свободы слова". У нас просто свободу слова трактуют порой как вседозволенность.
      В 1982 году о выходе в сторону Фолклендов британской эскадры аргентинцы узнали из британских же СМИ. А помните как у нас по ТВ чуть ли не в прямом эфире показывали подготовку и проведение контртеррористических операций ?
      "Эффективным" менеджерам нужно показать, что они "эффективно" работают - вот и демонстрируют каждый шаг. Мол, на благо Родине живота не жалея трудимся, бюджет осваиваем! Воистину, есть поговорка: все говорят - китайцы работают. Вот когда у человека нет реальных обязанностей и ответственности, он слишком много говорит...
      Григорий_45
  5. san4es Сегодня, 18:18
    оптико-электронные системы для вертолётов (Ми и Ка различных модификаций).
    soldier

    Опытный образец боевого вертолета Ка-52 с бортовым номером "51 желтый" (серийный номер 01-01), оснащенный новой оптико-электронной прицельной системой ОЭС-52 разработки АО «Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения». Щелково, 10.08.2016 (с) Nokilay / aviaforum.ru
    san4es
    1. assa67 Сегодня, 18:30
      приветствую! hi ...
      Цитата: FalconD
      думается мне, это будет продукт хорошо сдобренный сирийский опытом

      желательно,чтобы от "опытных образцов"до серийного производства по-меньше времени проходило бы
      assa67
      1. san4es Сегодня, 18:46
        hi ...Здорова.
        Цитата: assa67
        ... от "опытных образцов"до серийного производства по-меньше времени проходило бы

        ...Да так не бывает recourse
        Оптико-электронная прицельная система ОЭС-52 предполагается к установке на вертолеты Ка-52 в комплектации, заказанной Египтом по контракту 2015 года на 46 вертолетов. Согласно ранее опубликованному отчету АО «НПК «СПП» за 2014 год, это предприятие планировало начать серийное производство ОЭС-52 в 2016 году и поставить в 2016-2019 годах около 50 комплектов системы.
        hi
        https://sdelanounas.ru/blogs/81606/

        san4es
        1. assa67 Сегодня, 18:57
          на УОМЗ практически созданы условия для ускорения....ну или хочется так думать...
          assa67
          1. san4es Сегодня, 19:10
            ... ускорятся fellow :llow:
            Бортовые средства наблюдения и наведения систем вооружений вертолета Ми-28Н:
            soldier
            http://militaryrussia.ru/blog/topic-524.htm
            san4es
            1. assa67 Сегодня, 19:19
              даже жалко бедолагу,так обвешали laughing ...но смотрится солидно soldier
              assa67
              1. san4es Сегодня, 19:23
                recourse...У меня сеттер был, морда похожа smile
                san4es
  6. КВУ-НСвД Сегодня, 18:35
    Если новые комплексы будут обеспечивать по цели : нахождение-классификацию-захват-сопровождение-поп
    адание и делать это на полной или хотя бы крейсерской скорости в любое время при любых метеоусловиях, то будет просто супер .
    КВУ-НСвД
  7. Сержант71 Сегодня, 19:03
    Осталось массово внедрить. Именно с этим, а не с разработкой у нас просто колоссальные проблемы.
    Сержант71
  8. Антисовок 3 Сегодня, 20:03
    Это все хорошо, а то на видео МО наши вертухи постоянно куда-то в сторону долбят, попадания "в яблочко" в лучшем случае одно из трех. Отставание в электронке от СГА даже времен войны в Заливе таки заметно невооруженным глазом. Еще бы разобрались с разнотипицей ударников, наконец. Ка-52, Ми-28, Ми-24/35 - тот еще зоопарк.
    Антисовок 3
  9. Галеон Сегодня, 20:06
    Я не понял, этот Юрий Борисов часом не политработник? Такой закаленный сказочник, что кот Баюн: едет в КНААПО - песнь заводит, обратно едет - сказку говорит... Нельзя ли послушать отчет, а не планы?
    Галеон
    1. sapporo1959 Сегодня, 23:14
      Ну в последнее время в основном только планы озвучивают,ну а уже отчеты о проделанной работе вроде англичане обещают предоставить..
      sapporo1959
  10. Симон Сегодня, 20:29
    Новые "глаза" вертолетам - это победа на земле и в воздухе! good drinks soldier
    Симон
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