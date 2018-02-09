Литовский премьер хочет восстановить политические контакты с Россией

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис начал новый год с предложения возобновить работу литовско-российской межправительственной комиссии. Случилось это 3 января в эфире радиостанции «Жиню радияс». На следующий день премьера жёстко одёрнула президент Литвы Даля Грибаускайте. Она обвинила Сквернялиса в безответственном отношении к национальной безопасности. Попутно досталось России за её «агрессивную военную, информационную и кибернетическую политику в отношении соседей».Местные СМИ привычно поддержали Грибаускайте, обрушив очередную порцию обвинений на Россию, её руководителей и, конечно, на самого Саулюса Сквернялиса . Казалось бы, инцидент исчерпан, и молодой премьер (он возглавляет литовское правительство с декабря 2016 года) должен извлечь урок из своей ошибочной установки. Но Сквернялис не успокоился.На днях он снова вернулся к теме восстановления политических контактов с Москвой. На этот раз в эфире телеканала LRT премьер-министр республики Саулюс Сквернялис раскритиковал литовских журналистов за спекуляцию на теме «российской угрозы», чтобы дискредитировать инициативных политиков.«Не должно быть так, что как только человек публично заявляет то, что кому-то не нравится, на него начинают сыпаться обвинения – «агент Кремля» и тому подобное», – настаивал на своей позиции Сквернялис. Уверенности премьеру придала общественная поддержка. Он ощутил ее в итогах опроса, проведённого компанией RAIT по заказу Балтийской службы новостей.В массе своей литовцы поддержали идею Сквернялиса о возобновлении прерванного в 2012 году сотрудничества литовских правительственных структур с российскими. За это высказались 52% респондентов RAIT. Ещё 22% не выразили чётко мнение в отношении намерений премьера Литвы, и только 26% опрошенных не одобрили его позицию.Эксперты признают, что на фоне мощной антироссийской кампании в местных СМИ результаты опроса оказались вполне благоприятными для главы литовского правительства, и даже в чём-то неожиданными. В отличие от президента страны литовцы осознали важность российско-литовского сотрудничества по торгово-экономическим, научно-техническим, гуманитарным и культурным вопросам. Чем, собственно, и занималась ранее межправительственная комиссия двух стран.Нельзя сказать, что Сквернялис готов к контактам с Москвой без всяких условий. Он аккуратно очерчивает рамки возможного сотрудничества и считает, что «к восстановлению связей с Россией необходимо подойти прагматично, выдерживая стратегические границы литовской политики». Однако это уточнение, скорее, дань настроению, царящему в среде местного политикума.Очевидно, что Сквернялиса заботит совсем другое. Литва сегодня «является единственным государством Евросоюза, у которого нет никаких каналов для диалога с Россией. Отсутствие политических контактов на уровне министров, вице-министров и более высоком уровне идет вразрез с интересами нашего государства и его граждан», – считает литовский премьер.Для чего нужны такие контакты, видно хотя бы из тупика, куда забрели в своей энергетической политике литовские власти. Пять лет назад они отмежевались от России и заявили, что в 2025 году страны Балтии выйдут из единой энергосистемы БРЭЛЛ и окончательно распрощаются с «тяжким советским наследием».Наследие это заключалось в виде электрического кольца, по которому энергия из Санкт-Петербурга течет через государства Прибалтики в Калининград, белорусский Минск, далее в российский Смоленск и снова возвращается в Санкт-Петербург. Потому БРЭЛЛ – собственно, аббревиатура стран-участниц энергокольца (Беларусь-Россия-Эстония-Латвия-Литва), пусть и не в строго технологической последовательности.Инициатором разрыва этой сложившейся системы стал Вильнюс. У него были грандиозные планы: войти в энергосистему Европы, подключиться к Швеции и Польше, потом пристегнуть к себе прибалтийских соседей и ещё брать с них деньги за транзит. Литовский план отсекал от российской генерации Калининград, что доставляло инициаторам проекта особое удовольствие.Поставленная перед фактом Россия сделала для себя выводы и тут же сверстала планы по обеспечению энергетической независимости Калининграда. Дело двинулось. Уже сегодня наш западный анклав обладает достаточными для самостоятельности мощностями. Кроме того, на днях «ожил» очередной энергоблок на Ленинградской АЭС. Он уже в ближайшее время откроет перед российскими энергетиками новые возможности.У Литвы успехи заметно скромнее. В 2015 она вместе с Польшей построила электроэнергетическое соединение LitPol Link. Проект оказался затратным. Пришлось кроме прочего синхронизировать сетевые параметры под европейский стандарт. Всё это потянуло на 730 млн. евро. Из них на долю Польши пришлось 580 миллионов, которые лишь частично компенсировал Евросоюз.Другой проект (стоимостью 550 млн. евро) связал энергомостом NordBalt через Балтийское море литовскую Клайпеду и шведский Нюбру. Меж тем, обе эти магистрали не только не сделали Литву транзитной для балтийских соседей, но даже не закрыли её собственные энергопотребности. Получилось, деньги потратили, а зависимость от России как была, так и осталась.Больше того, по экспертной оценке Россия уже в ближайшие два года будет готова без ущерба для себя отключить страны Балтии от энергокольца БРЭЛЛ. Компенсировать эту потерю прибалтийским энергетикам будет нечем. Осознавая угрозу усиления зависимости от России, Вильнюс снова обратился к Варшаве с предложением построить вторую ветку энергомоста – LitPol Link 2.Новое предложение литовцев совсем не заинтересовало поляков. Они отговорились тем, что строительство очередной энергомагистрали создаст в регионе экологические проблемы. Сослались также на высокую стоимость проекта. Варшаве тратиться на него не с руки. От уже реализованного проекта LitPol Link она особой выгоды не получила. Зато столкнулась с конкуренцией более дешёвого шведского электричества из NordBalt.С ним тоже не всё просто. Скандинавские специалисты не исключают возможное повреждение кабеля снастями или якорями рыболовецких судов. В этом случае балтийский энергомост выйдет из строя на месяцы. Так что единственным надёжным источников обеспечения Литвы и её соседей по-прежнему остаётся энергокольцо БРЭЛЛ.Похожая история произошла с обеспечением Литвы природным газом. Она более известна. Осенью 2014 года в порт Клайпеда пришло специально построенное для литовского терминала судно-хранилище сжиженного природного газа «Independence» норвежской компании «Hoegh LNG». Судно встречала компания чиновников во главе с президентом Литвы Грибаускайте.На митинге по случаю этого события звучали речи о «достижении энергетической независимости». Вскоре выяснилось, что литовский «Litgas» не готов полностью перейти на поставки сжиженного природного газа из Норвегии, поскольку его цена в полтора раза превысила стоимость трубопроводного газа из России. Да ещё за аренду «Independence» заплатить надо. Вильнюс тихо, без большого шума, продолжил основные объёмы потребляемого газа качать из труб «Газпрома».Можно ещё вспомнить Мажейкяйский нефтеперерабатывающий завод. Власти Литвы, чтобы исключить контакты с российскими нефтяниками, продали его польской компании PKN Orlen. Завод переориентировали на переработку арабской и норвежской нефти. Из этой затеи ничего толком не вышло. Теперь в Мажейкяй возят танкерами более дешёвую российскую нефть из нашего балтийского порта Приморск.Приведённые примеры показывают, что определённая экономическая зависимость Литвы от России сохраняется и будет сохраняться дальше. Продолжится ли коммерческое сотрудничество энергетических компаний двух стран? В отсутствие контактов на правительственном уровне вести его очень не просто. В Литве это поняли.Понял не только премьер Саулюс Сквернялис. Первой новую тему открыла президент Литвы Даля Грибаускайте. В декабре, в интервью порталу 15 min она заявила, что «с Россией выгоднее сотрудничать, а не воевать». Потом быстро передумала и снова заговорила об «оккупированных территориях», санкциях, «вмешательстве в выборы третьих стран» и прочих известных пропагандистских мемах.Саулюс Сквернялис юлить не стал. Он настойчиво внедряет в литовское общество мысль о восстановлении контактов на правительственном уровне. Скорее всего, ему удастся настоять на своём и переломить ситуацию в наших отношениях. Этому способствует потребность экономики Литвы в таких контактах.