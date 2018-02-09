23:41 09 февраля

Литовский премьер хочет восстановить политические контакты с Россией

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис начал новый год с предложения возобновить работу литовско-российской межправительственной комиссии. Случилось это 3 января в эфире радиостанции «Жиню радияс». На следующий день премьера жёстко одёрнула президент Литвы Даля Грибаускайте. Она обвинила Сквернялиса в безответственном отношении к национальной безопасности. Попутно досталось России за её «агрессивную военную, информационную и кибернетическую политику в отношении соседей».



Литовцы поддержали позицию главы правительства


Местные СМИ привычно поддержали Грибаускайте, обрушив очередную порцию обвинений на Россию, её руководителей и, конечно, на самого Саулюса Сквернялиса . Казалось бы, инцидент исчерпан, и молодой премьер (он возглавляет литовское правительство с декабря 2016 года) должен извлечь урок из своей ошибочной установки. Но Сквернялис не успокоился.

На днях он снова вернулся к теме восстановления политических контактов с Москвой. На этот раз в эфире телеканала LRT премьер-министр республики Саулюс Сквернялис раскритиковал литовских журналистов за спекуляцию на теме «российской угрозы», чтобы дискредитировать инициативных политиков.

«Не должно быть так, что как только человек публично заявляет то, что кому-то не нравится, на него начинают сыпаться обвинения – «агент Кремля» и тому подобное», – настаивал на своей позиции Сквернялис. Уверенности премьеру придала общественная поддержка. Он ощутил ее в итогах опроса, проведённого компанией RAIT по заказу Балтийской службы новостей.

В массе своей литовцы поддержали идею Сквернялиса о возобновлении прерванного в 2012 году сотрудничества литовских правительственных структур с российскими. За это высказались 52% респондентов RAIT. Ещё 22% не выразили чётко мнение в отношении намерений премьера Литвы, и только 26% опрошенных не одобрили его позицию.

Эксперты признают, что на фоне мощной антироссийской кампании в местных СМИ результаты опроса оказались вполне благоприятными для главы литовского правительства, и даже в чём-то неожиданными. В отличие от президента страны литовцы осознали важность российско-литовского сотрудничества по торгово-экономическим, научно-техническим, гуманитарным и культурным вопросам. Чем, собственно, и занималась ранее межправительственная комиссия двух стран.

Нельзя сказать, что Сквернялис готов к контактам с Москвой без всяких условий. Он аккуратно очерчивает рамки возможного сотрудничества и считает, что «к восстановлению связей с Россией необходимо подойти прагматично, выдерживая стратегические границы литовской политики». Однако это уточнение, скорее, дань настроению, царящему в среде местного политикума.

Очевидно, что Сквернялиса заботит совсем другое. Литва сегодня «является единственным государством Евросоюза, у которого нет никаких каналов для диалога с Россией. Отсутствие политических контактов на уровне министров, вице-министров и более высоком уровне идет вразрез с интересами нашего государства и его граждан», – считает литовский премьер.

Для чего нужны такие контакты, видно хотя бы из тупика, куда забрели в своей энергетической политике литовские власти. Пять лет назад они отмежевались от России и заявили, что в 2025 году страны Балтии выйдут из единой энергосистемы БРЭЛЛ и окончательно распрощаются с «тяжким советским наследием».

Новые проекты не сняли старые страхи

Наследие это заключалось в виде электрического кольца, по которому энергия из Санкт-Петербурга течет через государства Прибалтики в Калининград, белорусский Минск, далее в российский Смоленск и снова возвращается в Санкт-Петербург. Потому БРЭЛЛ – собственно, аббревиатура стран-участниц энергокольца (Беларусь-Россия-Эстония-Латвия-Литва), пусть и не в строго технологической последовательности.

Инициатором разрыва этой сложившейся системы стал Вильнюс. У него были грандиозные планы: войти в энергосистему Европы, подключиться к Швеции и Польше, потом пристегнуть к себе прибалтийских соседей и ещё брать с них деньги за транзит. Литовский план отсекал от российской генерации Калининград, что доставляло инициаторам проекта особое удовольствие.

Поставленная перед фактом Россия сделала для себя выводы и тут же сверстала планы по обеспечению энергетической независимости Калининграда. Дело двинулось. Уже сегодня наш западный анклав обладает достаточными для самостоятельности мощностями. Кроме того, на днях «ожил» очередной энергоблок на Ленинградской АЭС. Он уже в ближайшее время откроет перед российскими энергетиками новые возможности.

У Литвы успехи заметно скромнее. В 2015 она вместе с Польшей построила электроэнергетическое соединение LitPol Link. Проект оказался затратным. Пришлось кроме прочего синхронизировать сетевые параметры под европейский стандарт. Всё это потянуло на 730 млн. евро. Из них на долю Польши пришлось 580 миллионов, которые лишь частично компенсировал Евросоюз.

Другой проект (стоимостью 550 млн. евро) связал энергомостом NordBalt через Балтийское море литовскую Клайпеду и шведский Нюбру. Меж тем, обе эти магистрали не только не сделали Литву транзитной для балтийских соседей, но даже не закрыли её собственные энергопотребности. Получилось, деньги потратили, а зависимость от России как была, так и осталась.

Больше того, по экспертной оценке Россия уже в ближайшие два года будет готова без ущерба для себя отключить страны Балтии от энергокольца БРЭЛЛ. Компенсировать эту потерю прибалтийским энергетикам будет нечем. Осознавая угрозу усиления зависимости от России, Вильнюс снова обратился к Варшаве с предложением построить вторую ветку энергомоста – LitPol Link 2.

Новое предложение литовцев совсем не заинтересовало поляков. Они отговорились тем, что строительство очередной энергомагистрали создаст в регионе экологические проблемы. Сослались также на высокую стоимость проекта. Варшаве тратиться на него не с руки. От уже реализованного проекта LitPol Link она особой выгоды не получила. Зато столкнулась с конкуренцией более дешёвого шведского электричества из NordBalt.

С ним тоже не всё просто. Скандинавские специалисты не исключают возможное повреждение кабеля снастями или якорями рыболовецких судов. В этом случае балтийский энергомост выйдет из строя на месяцы. Так что единственным надёжным источников обеспечения Литвы и её соседей по-прежнему остаётся энергокольцо БРЭЛЛ.

Похожая история произошла с обеспечением Литвы природным газом. Она более известна. Осенью 2014 года в порт Клайпеда пришло специально построенное для литовского терминала судно-хранилище сжиженного природного газа «Independence» норвежской компании «Hoegh LNG». Судно встречала компания чиновников во главе с президентом Литвы Грибаускайте.

На митинге по случаю этого события звучали речи о «достижении энергетической независимости». Вскоре выяснилось, что литовский «Litgas» не готов полностью перейти на поставки сжиженного природного газа из Норвегии, поскольку его цена в полтора раза превысила стоимость трубопроводного газа из России. Да ещё за аренду «Independence» заплатить надо. Вильнюс тихо, без большого шума, продолжил основные объёмы потребляемого газа качать из труб «Газпрома».

Можно ещё вспомнить Мажейкяйский нефтеперерабатывающий завод. Власти Литвы, чтобы исключить контакты с российскими нефтяниками, продали его польской компании PKN Orlen. Завод переориентировали на переработку арабской и норвежской нефти. Из этой затеи ничего толком не вышло. Теперь в Мажейкяй возят танкерами более дешёвую российскую нефть из нашего балтийского порта Приморск.

Приведённые примеры показывают, что определённая экономическая зависимость Литвы от России сохраняется и будет сохраняться дальше. Продолжится ли коммерческое сотрудничество энергетических компаний двух стран? В отсутствие контактов на правительственном уровне вести его очень не просто. В Литве это поняли.

Понял не только премьер Саулюс Сквернялис. Первой новую тему открыла президент Литвы Даля Грибаускайте. В декабре, в интервью порталу 15 min она заявила, что «с Россией выгоднее сотрудничать, а не воевать». Потом быстро передумала и снова заговорила об «оккупированных территориях», санкциях, «вмешательстве в выборы третьих стран» и прочих известных пропагандистских мемах.

Саулюс Сквернялис юлить не стал. Он настойчиво внедряет в литовское общество мысль о восстановлении контактов на правительственном уровне. Скорее всего, ему удастся настоять на своём и переломить ситуацию в наших отношениях. Этому способствует потребность экономики Литвы в таких контактах.
Автор: Геннадий Грановский


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Комментарии 26

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  1. Chertt Сегодня, 15:13
    Не не , Умерла так умерла
    Chertt
    1. Офицер запаса Сегодня, 16:44
      Да не нормализация отношений с Россией им нужна, а денежные потоки.
      Т.е. лай на Россию в угоду США и реабилитация фашизма – это для них нормально. А как только штатники за это платить стали меньше – так сразу дружим с разбегу с Россией? Что страна, что президент – одним миром мазаны. Как там Путин говорил про неких особ с низкой социальной ответственностью? А завтра штатники скомандуют «Фас!» - и что?
      Нормализация отношений может быть со странами, которые обладают суверенитетом. А не с публичным домом и его «мамкой».
      Офицер запаса
      1. ник7 Сегодня, 17:43
        Да дай денег РФ, мы на эти деньги, построим музей оккупации, подадим в евросуд, на тебя на выплату компенсаций за угнетение и закупим оружия. Дай нам денег Россия!!
        ник7
      2. turcom Сегодня, 19:52
        Ну так со странами, которые обладают суверенитетом, отношения и так нормальные, но их-то и как раз всего-то раз-два и обчелся.
        turcom
    2. попандопуло Сегодня, 21:39
      Цитата: Chertt
      Не не , Умерла так умерла

      Пожалуй, Вы правы. Пан Сквернялис и мадам Ускогрибайте, курите бамбук.
      попандопуло
  2. василий50 Сегодня, 15:27
    Странность ситуации в том что и внешняя политика и внутренняя у прибалтов и в Вильнюсе направлена строго против РОССИИ. И что именно и главное как они будут *нормализовать*? Это что же для всего мира и для собственных граждан они будут нести одно, а вот для *неграждан* и для РОССИИ будут говорить что то другое?
    василий50
    1. Михаил Филиппов Сегодня, 16:34
      В Литве нет "неграждан"
      Михаил Филиппов
      1. сибиралт Сегодня, 20:41
        Есть около 1%. Но это обычное явление для всех государств. Таких "неграждан" в Москве на порядки больше.
        сибиралт
    2. василий50 Сегодня, 16:45
      Зато есть у соседей.
      василий50
    3. ник7 Сегодня, 17:52
      Эти лимитрофы давно присягнули новому хозяину и давно проводят русофобскую политику. Если у РФ нет геополитики и не смотря на не дружественную политику РФ продолжала их поддерживать, так они к этому привыкли и требуют продолжения банкета.
      ник7
  3. кипеж Сегодня, 15:41
    Похвальное желание
    кипеж
    1. seti Сегодня, 15:57
      Пока гром не грянет..
      Из голого принципа не стал бы с ними сотрудничать - прибыль все одно будет небольшой учитывая объемы их потребления а нам в колодец они не просто плевали а провели трубу канализации.
      Следовательно наоборот нужно думать как нанести им наибольший ущерб с минимальными для нас самих последствиями. Разве можно забыть как они жировали на нашем транзите пользуясь монополией, ущемляли и продолжают ущемлять наших соотечественников ( один паспорт не гражданина чего стоит !)..Сносили памятники нашим воинам-освободителям.. Парады эсэсовцев в конце концов..Политику против нас...
      Пусть покажут лицом что они все осознали - дадут нашим людям гражданство, русскоязычные школы, право голоса и другое. Тогда будем вместе думать. А то вы нам дайте а мы быть может..
      Выкусите..
      seti
      1. BerBer Сегодня, 16:26
        Правильно, на колени и ползком просить прощения, а мы подумаем и откажем.
        BerBer
      2. Михаил Филиппов Сегодня, 16:35
        Вообще-то в Литве неграждан нет. Всем жителям Литвы дали гражданство. Вы путаете с Латвией
        Михаил Филиппов
        1. seti Сегодня, 16:54
          Верно признаю. Неграждане это Латвия и Эстония..
          И тем не менее ущемление русского населения в Литве имеет место. Как и дискриминация русскоязычного населения.
          Просто нужно понимать когда эти три прибалтийских шакала грызутся между собой это одно - а вот когда маячит наш медведь они уже вместе. А сунуть палку в наше колесо это для них святое причем им раньше было плевать что отлетев она может ударить их же по лбу..
          Свою позицию по эти странам я написал выше.
          seti
          1. yehat Сегодня, 17:35
            прибалтика, как и дальний восток (япония), и польша страдают от невнимания к затянувшемуся конфликту или проблемам. Нужно больше публичных шагов в стиле разрядки гонки вооружений, чтобы банальный маразм русофобии невозможно было скрыть. А когда на культурном уровне охота на ведьм прекратится, многое можно будет сдвинуть.
            Мск слишком много смотрит в сторону Китая или США или ближнего востока и слишком мало внимания уделяет ближайшим соседям.
            yehat
            1. амурец Сегодня, 23:29
              Цитата: yehat
              Мск слишком много смотрит в сторону Китая или США или ближнего востока и слишком мало внимания уделяет ближайшим соседям.

              Ради интереса:Современная государственная граница между РФ и КНР. Современные очертания приобрела после окончательной демаркации в 2005 году. Современная протяжённость - 4209,3 км, в том числе 650,3 км сухопутной, 3489,0 км речной и 70,0 км озёрной. Распадается на два участка - длинный восточный и короткий западный. Между ними находится Монголия, ограниченная Россией на севере и Китаем на юге. Российско-китайская граница имеет как речные, так и сухопутные участки. Википедия.
              Куда у дальше от Китая. А ближайшие соседи, как я понимаю, это те кто раньше водил в состав СССР и элиты которых пляшут под дудку США, а попрашайничать бегут в РФ.
              амурец
      3. ник7 Сегодня, 18:06
        Цитата: seti
        Следовательно наоборот нужно думать как нанести им наибольший ущерб с минимальными для нас самих последствиями.

        В точку выразились, жаль что таких вещей не понимает российское руководство. Например Греф после госпереворота 13 года, на Украине, продолжал вкладывать туда российские деньги, спасибо украинцам, заложившим кирпичной стеной отделения сбербанка.
        ник7
      4. Комментарий был удален.
      5. turcom Сегодня, 20:01
        Полностью согласен: поставили сжиженный природный газ из Норвегии - обрубили трубопроводный газ из России, НПЗ переориентировали на переработку арабской и норвежской нефти - обрубили поставки дешёвой российской нефти итд. Невелика потеря.
        turcom
  4. Sasha_Sar Сегодня, 16:54
    А оно нам надо?!
    Sasha_Sar
    1. Ст.пропорщик Сегодня, 20:04
      Ну с какого бодуна восстанавливать отношения с профашистскими государствами. А как они на весь мир наших ветеранов перевели в уголовники?! Только после выплаты вложенных Союзом в них денег за годы "оккупации", не раньше. И то сомнения большие. Продавшийся раз...
      Ст.пропорщик
  5. sharp-lad Сегодня, 19:58
    Таки это не проблема! Пусть обращаются за помощью и энергоресурсами к хозяину! И вопрос к России: оно Вам нужно? Особенно после многочисленных доказательств геморройности этих отношений.
    sharp-lad
  6. polkovnik manuch Сегодня, 20:27
    Экономика рушится , решили за счет "дикой" России поднять ! А нам-то в них какая нужда ?
    polkovnik manuch
  7. Игорь В Сегодня, 20:35
    Надо же, Даля пригрела змею на груди! Вроде и фамилия такая хорошая - Сквернялис, а оказался агентом Кремля. belay
    Игорь В
  8. Кент0001 Сегодня, 22:15
    Премье по сути-завхоз государства. И он видит, что лучше купить то, что дешевле, НО Даля и прочие правители прибалтийских лимитрофов легли под запад. Короче назло бабушке отморожу уши. А премьер, на то он и премьер.
    Кент0001
    1. казак 471 Сегодня, 23:03
      Характерная гримаса на лице хоть у прибалтов . хоть у украинцев : глазами и мордой в Европу . а ртом - в Россию . Так гляди и перекосит ...
      казак 471
  9. General70 Сегодня, 23:31
    Красавица,комсомолка,спортсменка lol lol lol
    General70
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