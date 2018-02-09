11:39 09 февраля
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Небензя: Коалиция США нанесла удар по тем, кто в Сирии реально борется с терроризмом

Постпред России в ООН Василий Небензя прокомментировал нанесение удара самолётами ВВС американской коалиции по проправительственным силам в Сирии – в долине Евфрата. Напомним, что речь идёт об ударе, в результате которого ранения получили 25 сирийских ополченцев – по версии МО РФ, и более 100 человек погибли – по версии Пентагона.

По словам российского дипломата, представители коалиции постоянно заявляют о борьбе с терроризмом, однако свои действия в той же Сирии явно этим не ограничивают.

Небензя: Коалиция США нанесла удар по тем, кто в Сирии реально борется с терроризмом



РИА Новости приводит слова российского постпреда:
Выступать против тех, кто действительно воюет против международного терроризма на стороне Сирии, – это преступление.


Ранее в Минобороны РФ отметили, что проправительственные силы проводили операцию в провинции Дейр-эз-Зор без согласования с российским военным штабом. Этим фактически воспользовалась американская коалиция, нанеся удар по силам, противостоящим у Евфрата террористам ИГИЛ (*запрещено в РФ). В главном оборонном ведомстве заявили, что американская коалиция вместо борьбы с террористами окончательно переходит к борьбе за сирийские ресурсы.

Накануне президент США Трамп объявил, что коалиция во главе с США «освободила почти 100% территории Сирии и Ирака от ИГИЛ*».

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 18

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  1. Геркулесыч Сегодня, 05:59
    Слово "коалиция "давно пора в офециальных документах заменить на "сброд "!Или как минимум, "банда "!А то выдумали метод подонков хорошими словами называть.
    Геркулесыч
    1. oldseaman1957 Сегодня, 06:05
      Цитата: Геркулесыч
      А то выдумали метод подонков хорошими словами называть.
      - Много всяких клопов после распада СССР развелось... Давить надо, а хватит ли сил?
      oldseaman1957
      1. dsk Сегодня, 06:21
        8 февраля. /ТАСС/. Инцидент с обстрелом ополченцев показал, что США на территории Сирии не борются с "Исламским государством" , а захватывают "экономические активы" страны, сообщили в четверг в Минобороны РФ. "На запрос российского командования на авиабазе Хмеймим по поводу этой атаки американская сторона заявила, что нефтеперерабатывающий завод находится под контролем Сирийских демократических сил и военнослужащих США".
        dsk
      2. insular Сегодня, 07:09
        Цитата: oldseaman1957
        Много всяких клопов после распада СССР развелось..

        Что это вдруг после? Клопы развелись в Советах, сожрали совет изнутри, потом когда труп лопнул, разбежались по округе дожирать оставшееся, размножаясь в прогрессии.
        Тяжелое наследие разлагающего колосса.
        Цитата: oldseaman1957
        Давить надо, а хватит ли сил?
        Да начнется бой - клопы против клопов и пчелы против мёда! am
        insular
    2. влад66 Сегодня, 08:51
      Цитата: Геркулесыч
      Слово "коалиция "давно пора в офециальных документах заменить на "сброд "!Или как минимум, "банда "!А то выдумали метод подонков хорошими словами называть.

      Витальевич,так вся эта коалиция и есть сборище подонков,мало отличающихся от тех же ИГИЛ и ан Нусры и руководит ими трепло кукурузное из Вашингтона. hi
      влад66
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 06:11
    Выступать против тех, кто действительно воюет против международного терроризма на стороне Сирии, – это преступление.

    Конечно сказано круто, но толку с этого мало. request Мерикатосам никто не указ.
    a.s.zzz888
    1. Умник Сегодня, 06:32
      Демократичная страна разбомбила войска чужой страны на ее же территории и это никого не удивляет.
      Умник
  3. Одиссей Сегодня, 06:46
    Стрелков пишет,что под удар попали не Сирийцы,а наши Вагнеровцы. Если это правда,и все "партнеры" об этом знают,то это ,конечно,ставит нас в совсем неудобное положение.
    Надо как-то отвечать.Но даже если это и неправда,то поведение США столь вызывающе,что требует силового ответа.
    Одиссей
  4. Metallurg_2 Сегодня, 06:47
    Интересно, а как бы Сафронков прокомментировал?
    Metallurg_2
  5. лысова Сегодня, 07:10
    Понятно, что там делают матрасы. Вот только, когда проводится операция, не силами ВС РФ, не всегда стоит об этом уведомлять ГШ РФ. Среди оппозиции течёт по полной по всей Сирии. Хотя, если бы было сопровождение в воздухе, этого могло бы и не произойти.
    лысова
  6. Alex-a832 Сегодня, 07:12
    Поочти 30 лет против американской империалистической буржуазной заразы не было иммунитета, эта зараза перешла в стадию рака и распускает по миру свои метастазы. История показывает, что мир всегда находит способ уничтожать в себе такие болезни. На этот раз болезнь (англосаксонский империализм) зашла слишком далеко и выздоровление будет долгим и болезненным или кратким и убийственным (ТМВ), но очищение неизбежно.
    Alex-a832
  7. anjey Сегодня, 07:16
    выступать против тех, кто действительно воюет против международного терроризма на стороне Сирии, – это преступление.
    или просто явный терроризм,не договорил почему то он....,поставив бы все точки над и и i ....
    anjey
    1. куртка бейна Сегодня, 07:33
      Цитата: anjey
      выступать против тех, кто действительно воюет против международного терроризма на стороне Сирии, – это преступление.
      или просто явный терроризм,не договорил почему то он....,поставив бы все точки над и и i ....

      Российские военные были в курсе предстоящей операции американцев и предпочли не вмешиваться в конфликт. Так чего руками махать после драки?
      «Официальные лица коалиции предупредили российских официальных лиц о присутствии сил SDF по каналам предотвращения конфликтов перед атакой. Эти каналы выполнили свою задачу», — сказала Уайт.

      Она отметила, что связь с российскими военными поддерживалась как во время, так и после атаки.

      Как подчеркнула Уайт, канал связи по предотвращению конфликтов в Сирии работает успешно, о чём свидетельствует тот факт, что Россия не атаковала силы коалиции в ответ на удар США.
      https://russian.rt.com/world/news/478575-pentagon
      -rossiya-udar-siriya
      куртка бейна
      1. Foximion Сегодня, 08:45
        Красиво сказано, добавить нечего и оспорить трудно
        Foximion
        1. anjey Сегодня, 09:31
          Русские( российские) медленно запрягают - но быстро ездят!!!
          anjey
  8. slavaseven Сегодня, 07:31
    Может пора уже переходить к более жестким обвинениям, а главное действиям. Слова ай-я-яй они не понимают, пора доставать ремень
    slavaseven
  9. Гардамир Сегодня, 08:48
    Ранее в Минобороны РФ отметили, что проправительственные силы проводили операцию в провинции Дейр-эз-Зор без согласования с российским военным штабом.
    А не отметили, что погибло много ихтамнетов? И отследить их гибель можно только в соцсетях, когда пойдут соболезнования.
    Может кто не поленится сложит пазлы? Турки сбили самолёт, когда он не туда залетел, потом американцы обстреляли авиабазу, опять сбили самолёт и опять американцы кого-то обстреляли. Кстати, что правда у Асада есть армия, да такая наглая, что смеет куда-то сама лезть?
    Гардамир
  10. masff2307 Сегодня, 09:25
    1. МИД Сирии назвал атаку коалиции военным преступлением.
    2. Постпред России в ООН Василий Небензя - "Выступать против тех, кто действительно воюет против международного терроризма на стороне Сирии, – это преступление."

    Справедливый европейский/мировой суд обязан рассмотреть это преступление и принудить виновных к ответственности.

    А то детский сад. Нашкодил - тебя по голове.
    masff2307
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