Небензя: Коалиция США нанесла удар по тем, кто в Сирии реально борется с терроризмом

Выступать против тех, кто действительно воюет против международного терроризма на стороне Сирии, – это преступление.

Постпред России в ООН Василий Небензя прокомментировал нанесение удара самолётами ВВС американской коалиции по проправительственным силам в Сирии – в долине Евфрата. Напомним, что речь идёт об ударе, в результате которого ранения получили 25 сирийских ополченцев – по версии МО РФ, и более 100 человек погибли – по версии Пентагона.По словам российского дипломата, представители коалиции постоянно заявляют о борьбе с терроризмом, однако свои действия в той же Сирии явно этим не ограничивают. РИА Новости приводит слова российского постпреда:Ранее в Минобороны РФ отметили, что проправительственные силы проводили операцию в провинции Дейр-эз-Зор без согласования с российским военным штабом. Этим фактически воспользовалась американская коалиция, нанеся удар по силам, противостоящим у Евфрата террористам ИГИЛ (*запрещено в РФ). В главном оборонном ведомстве заявили, что американская коалиция вместо борьбы с террористами окончательно переходит к борьбе за сирийские ресурсы.Накануне президент США Трамп объявил, что коалиция во главе с США «освободила почти 100% территории Сирии и Ирака от ИГИЛ*».