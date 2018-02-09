23:47 09 февраля
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Латвийский сейм: информаторам КГБ не место в муниципальных органах власти

Депутаты сейма Латвии передали вчера на рассмотрение парламентских комиссий законопроект, запрещающий участие в местных выборах агентам и информаторам КГБ, передает РИА Новости.

Латвийский сейм: информаторам КГБ не место в муниципальных органах власти


После проработки в комиссиях законопроект будет выставлен на голосование в парламенте.


В настоящее время запрет на участие в выборах распространяется только на кадровых сотрудников госбезопасности бывших СССР и Латвийской ССР.

Предложенные поправки расширяют данный список, включая в него агентов и информаторов (доверенных лиц) КГБ.

Поправки могут вступить в силу в октябре 2018 года.

Инициатором законопроекта является депутат Артус Кайминьш. По его словам, целью нового законопроекта является «защита демократических государственных уставов и национальной безопасности».

Использованы фотографии: Reinis Inkēns, Saeimas Administrācija
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Комментарии 29

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 11:54
    Даля́ Грибауска́йте -агент...ату её!
    андрей юрьевич
    1. влад66 Сегодня, 12:03
      Латвийский сейм: информаторам КГБ не место в муниципальных органах власти

      А как же Даля? fellow
      влад66
      1. Тралл Сегодня, 12:05
        Печалька. Трамп не сможет теперь попасть в латвийский сейм. request
        Инициатором законопроекта является депутат Артус Кайминьш.

        А вообще, Артус Кайминьш считается главным популистом Латвии...
        Тралл
        1. LSA57 Сегодня, 12:21
          Цитата: Тралл
          Трамп не сможет теперь попасть в латвийский сейм.

          сможет. там речь идёт о КГБ(KGB), а его вербануло ФСБ. ну ежли только в родственниках покопаться...
          LSA57
          1. Татьяна Сегодня, 12:42
            андрей юрьевич
            Даля́ Грибауска́йте -агент...ату её!

            влад66
            Латвийский сейм: информаторам КГБ не место в муниципальных органах власти
            А как же Даля?
            stop Ребята! Не путайте страны Балтии! Даля - это в Литве, а не в Латвии.
            Хотя я согласна с Вами в том, что все эти страны Балтии уже давно выглядят на одно лицо и немудрено их и перепутать! Политика у них одна и та же!
            Татьяна
            1. Shurik70 Сегодня, 13:20
              Цитата: Тралл
              Печалька. Трамп не сможет теперь попасть в латвийский сейм

              Да там работу ВСЕГО сейма можно будет прерывать. Достаточно ФСБ опубликовать латвийский архив КГБ (не весь, выборочно) soldier
              Shurik70
          2. ПалБор Сегодня, 19:58
            [quote=LSA57][quote=Тралл] Трамп не сможет теперь попасть в латвийский сейм. [/quote]
            сможет. там речь идёт о КГБ(KGB), а его вербануло ФСБ. ну ежли только в родственниках покопаться...

            Хотел примерно то же написать,но покопавшись,выяснил,что Трамп впервые в СССР был в 1987.Так что всё,кранты Донни.
            ПалБор
            1. LSA57 Сегодня, 20:17
              Цитата: ПалБор
              Хотел примерно то же написать,но покопавшись,выяснил,что Трамп впервые в СССР был в 1987.Так что всё,кранты Донни.

              ващет это шутка была. просто без смайлика, Долли
              LSA57
              1. ПалБор Сегодня, 20:59
                Цитата: LSA57
                Цитата: ПалБор
                Хотел примерно то же написать,но покопавшись,выяснил,что Трамп впервые в СССР был в 1987.Так что всё,кранты Донни.

                ващет это шутка была. просто без смайлика, Долли

                Ващет,Донни - это Трамп.Я его пожалел.И это тоже шутка.
                А Долли - это овечка.Прошу ко мне не применять.
                ПалБор
                1. LSA57 Сегодня, 21:05
                  Цитата: ПалБор
                  .Прошу ко мне не применять.

                  hi drinks
                  LSA57
                  1. ПалБор Сегодня, 21:08
                    Взаимное уважение good Да и пятница!
                    ПалБор
                    1. LSA57 Сегодня, 21:13
                      Цитата: ПалБор
                      Да и пятница!

                      да мну по барабану smile пенсионер drinks
                      LSA57
      2. annodomene Сегодня, 12:08
        И до нее дойдет. Сказано про Латвийский, а не Литовский сейм (или что там у них?).
        annodomene
      3. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 17:11
        Это Латвия, а она из Литвы))
        Генерал Песчаных Карьеров
    2. КВУ-НСвД Сегодня, 12:04
      Да там всю элиту в возрасте 50+ покопать - так много интересного всплывёт . А архивы ФСБ у нас . С принятием этого закона хороший рычажок для вразумления малохольных....Нет у них мышления на пару ходов вперёд даже...
      КВУ-НСвД
      1. Ратник с пулеметом Сегодня, 12:08
        вот отсюда и такие ходы,опыт профессионалов им не нужен,они его с лихвой компенсируют своим критинизмом(правда положительный результат совсем не гарантирован.
        Ратник с пулеметом
    3. сибиралт Сегодня, 12:06
      Когда коту делать нечего..., а эти агентов несуществующего ГКБ с работы увольняют. lol
      сибиралт
    4. Гигант мысли Сегодня, 12:08
      Она же президент Литвы, а речь идёт о Латвии, разница, конечно, не большая. Если и были информаторы КГБ, то теперь им уже много лет и они на пенсии, получается опять война с ветряными мельницами.
      Гигант мысли
    5. Зяблицев Сегодня, 12:10
      У них там 99% информаторов было...Если бы Каймининьш этот заглянул в свое родословное дело - то удивился бы... 50% на КГБ, 30 % на ЦРУ и 19% на БНД, 1% это военные, сами работники КГБ и внушающие особое доверие понаехавшие...laughing
      Зяблицев
    6. майор Юрик Сегодня, 12:12
      -Алло, это КГБ?
      - Да!
      - Я хотел бы донести на соседа Иванова,но только анонимно!
      - Конечно, тов. Сидоров, говорите! bully
      майор Юрик
  2. Сергей39 Сегодня, 11:54
    В Литве в выборах участвуют хроноагенты КГБ СССР
    Сергей39
  3. FalconD Сегодня, 12:06
    Европейские свободы и ценности в действии!) Человек служил Латвийской ССР, а теперь даже в выборах не может участвовать!!!

    И если все кандидаты на выборах законны и легитимны, то в чём причина таких ограничений??? Типа бывшие сотрудники будут голосовать не за "того" кандидата??? Но сильно на проценты они повлиять явно не смогут!!!

    Такой подход нивелирует саму ценность свободного выбора, превращая их в несвободные!
    Бред полный...
    FalconD
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 12:07
    Поправки могут вступить в силу в октябре 2018 года.

    Это что, дале осталось до октября продержаться? laughing bully
    a.s.zzz888
  5. Дормидонт Сегодня, 12:13
    Достаточно просто подкидывать дезу, и ненужных нам политиканов как не бывало laughing
    Дормидонт
  6. anjey Сегодня, 12:13
    Предложенные поправки расширяют данный список, включая в него агентов и информаторов (доверенных лиц) КГБ.
    но ведь были и агенты цру в прибалтусовских странах и не мало, им что будет- золотые унитазы и писсюары от госдепа ?
    anjey
    1. anjey Сегодня, 12:35
      и самые высокие посты во власти????
      anjey
  7. faiver Сегодня, 14:12
    страна придурков, ищут агентов организации которой нет уже почти тридцать лет и чествуют лесных братьев на руках которых кровь десятков тысяч людей, театр абсурда - демократия hi
    faiver
  8. Лексус Сегодня, 14:14
    Современного "матроса Железняка" им "в помощь" с легендарным "Караул устал".
    Лексус
  9. razved Сегодня, 18:36
    Агенты ЦРУ расчищают себе места...
    razved
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