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Латвийский сейм: информаторам КГБ не место в муниципальных органах власти
Депутаты сейма Латвии передали вчера на рассмотрение парламентских комиссий законопроект, запрещающий участие в местных выборах агентам и информаторам КГБ, передает РИА Новости.
После проработки в комиссиях законопроект будет выставлен на голосование в парламенте.
В настоящее время запрет на участие в выборах распространяется только на кадровых сотрудников госбезопасности бывших СССР и Латвийской ССР.
Предложенные поправки расширяют данный список, включая в него агентов и информаторов (доверенных лиц) КГБ.
Поправки могут вступить в силу в октябре 2018 года.
Инициатором законопроекта является депутат Артус Кайминьш. По его словам, целью нового законопроекта является «защита демократических государственных уставов и национальной безопасности».
После проработки в комиссиях законопроект будет выставлен на голосование в парламенте.
В настоящее время запрет на участие в выборах распространяется только на кадровых сотрудников госбезопасности бывших СССР и Латвийской ССР.
Предложенные поправки расширяют данный список, включая в него агентов и информаторов (доверенных лиц) КГБ.
Поправки могут вступить в силу в октябре 2018 года.
Инициатором законопроекта является депутат Артус Кайминьш. По его словам, целью нового законопроекта является «защита демократических государственных уставов и национальной безопасности».
Использованы фотографии: Reinis Inkēns, Saeimas Administrācija
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