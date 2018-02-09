23:43 09 февраля
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Эксперт: РФ сделала Индии очередной «ракетный» подарок

В январе газета Hindustan Times сообщила, что к концу 2018 года Индия намерена испытать ПКР «Брамос» дальностью более 800 км. Чуть позже в российских СМИ анонимный источник подтвердил, что решение Индии об увеличении дальности полета «технически реализуемо». Об этом сообщает Взгляд со ссылкой на военного эксперта Александра Шишкина.



По словам эксперта, «до середины 2016 года дальность "Брамосов" не превышала 300 км, однако за полтора года этот показатель увеличится более чем вдвое».


Со стороны России участником совместного предприятия BrahMos Aerospace является НПО машиностроения.

При этом Шишкин отмечает, что в военно-техническом сотрудничестве существует «незыблемое правило – ТТХ образцов вооружения и военной техники, поставляемых за рубеж, должны быть заведомо ниже, нежели у своих собственных».

Он считает, что дальность в 800 км ракеты «Брамос» – это «очередной подарок Дели со стороны Москвы».

«Другими словами, если Россия предоставила Индии рецептуру жидкого и твёрдого топлива (для ПВРД и РДТТ СРС соответственно), позволяющего "Брамосу" летать на 800 км, значит, для себя у нас уже есть новые, более высокоэнергетичные рецептуры, на которых "Оникс" летает, скажем, на 1000 км», – заключает эксперт.

П-800 «Оникс» (Индекс УРАВ ВМФ – 3М55, экспортное наименование «Яхонт») – советская/российская сверхзвуковая универсальная противокорабельная ракета среднего радиуса действия. Может применяться и против наземных целей.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 23

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  1. Бригадир Сегодня, 12:46
    Ну... Как всегда... Почти по Высоцкому... "Откаты, откаты, кругом одни откаты"...
    Бригадир
    1. Shurik70 Сегодня, 12:59
      Почему "откаты" ?
      Очень вероятна скорая заварушка НАТО-Северная Корея. Индия близко, и возможны "случайные пуски". Заявленная дальность заставит корабли НАТО осторожнее выбирать цели для "случайных пусков".
      Индия пытается вести свою политику - дружить и с Россией, и с США, а не идти в кильватере кого-то. А значит она будет врагом США и нашим союзником. США не потерпит самостоятельности
      Shurik70
      1. Пользователь Сегодня, 13:08
        Цитата: Shurik70
        А значит она будет врагом США и нашим союзником.

        Взрослые люди порой бывают наивнее детей.
        Пользователь
      2. Гигант мысли Сегодня, 13:30
        Так как сейчас ведёт себя Индия по отношению к России, не всегда дружелюбно, можно было бы и не делать им таких подарков.
        Гигант мысли
      3. влад66 Сегодня, 14:09
        Цитата: Shurik70
        Индия пытается вести свою политику - дружить и с Россией, и с США,

        Индия ни с кем не дружит,ни с нами,ни с полосатыми,они дружат только со своей выгодой и со своей программой -"Сделано в Индии" и своими хотелками достали уже всех. hi
        влад66
        1. Shurik70 Сегодня, 21:00
          Цитата: влад66
          они дружат только со своей выгодой и со своей программой -"Сделано в Индии"

          Пока они честно держат слово, пока никого не принуждают обеспечивать свои хотелки, а всё делают сами, не лезут указывать другим, это НОРМАЛЬНОЕ поведение нормальной страны.
          Shurik70
          1. влад66 Сегодня, 21:14
            Цитата: Shurik70
            Пока они честно держат слово,

            Коллега,а я и не говорю что индусы такие негодники,ранее заключенные контракты они исполняют,хотя могут и взбрыкнуть,но прежде надо заключить контракт и вот тут начинется все самое веселое,сам не присутствовал,но знаю из первых уст как идут переговоры,переговорщики выходят после таких переговоров с квадратными глазами,долго потом хватаются за сердце и валидол laughing
            Цитата: Shurik70
            а всё делают сами, не лезут указывать другим, это НОРМАЛЬНОЕ поведение нормальной страны.

            Да кто спорит то Коллега. hi
            влад66
      4. самый главный Сегодня, 17:56
        Цитата: Shurik70
        Очень вероятна скорая заварушка НАТО-Северная Корея. Индия близко, и возможны "случайные пуски". Заявленная дальность заставит корабли НАТО осторожнее выбирать цели для "случайных пусков".

        Она не просто близко, она практически упирается в эти две Супердержавы!!! Они будут перестреливаться практически через её территорию!
        самый главный
  2. seos Сегодня, 12:47
    Все что имеет ценность продается и покупается...
    seos
    1. Chertt Сегодня, 13:55
      Цитата: seos
      Все что имеет ценность продается и покупается...

      Лениво просматривая коменты наткнулся на ваш, и застыл в немом восхищении. Вы просто гений какой то
      Chertt
  3. oldseaman1957 Сегодня, 12:48
    Если делают подарок - значит есть за что!
    oldseaman1957
    1. Muvka Сегодня, 12:51
      Да и не факт, что подарок. Как он мог узнать, подарок это или что-то другое.
      Muvka
      1. oldseaman1957 Сегодня, 13:02
        Ну, на 500км плюс - это ПОДАРОК!
        oldseaman1957
        1. Alex777 Сегодня, 13:44
          Или взятка. bully
          Alex777
  4. КВУ-НСвД Сегодня, 12:51
    Индия намерена испытать ПКР «Брамос» дальностью более 800 км. Ч
    Западные аналитики чешут репу : насколько же тогда УЖЕ летает русский Оникс
    КВУ-НСвД
    1. Alex777 Сегодня, 13:46
      Опять вой подымут про РСМД и наши комплексы ПКР на суше. hi
      Alex777
  5. Egorovich Сегодня, 12:53
    У индусов, исконно своих военных разработок нет и не предвидится в будущем. Основа вооружений у них советская и российская, своих разработок не видно. Это можно наблюдать по танкостроению, самолетостроению, кораблестроению и всему остальному.
    Egorovich
    1. Комментарий был удален.
  6. Комментарий был удален.
    1. Alexey RA Сегодня, 14:05
      С каких пор получение Заказчиком того, что он хотел, называется "поимел олухов"? belay
      Есть какие-нибудь подтверждения того, что данное увеличение дальности было произведено бесплатно?
      Alexey RA
  7. Skay Сегодня, 13:05
    ПКР «Брамос» дальностью более 800 км

    А если "полный бак залить?" winked
    Skay
    1. demo Сегодня, 13:10
      И "пятиступку" hi коробку поставить? hi
      demo
      1. iliitchitch Сегодня, 13:23
        Цитата: demo
        И "пятиступку" коробку поставить?

        Настоящая индийская Ракета должна ещё петь и плясать , иначе какая же это ракета ?
        iliitchitch
  8. Zaurbek Сегодня, 13:30
    Причем здесь подарок? За индийские деньги РФ разрабатывает (дорабатывает П800). И это универсальная ракета с разными вариантами базирования (ПЛ, наземный, Су-30, корабельный). Сравните все это с П800....и РФ получит все эти версии , только налаживай производство...как и с Су-30МКИ
    Zaurbek
  9. Radikal Сегодня, 20:08
    Цитата: Shurik70
    Почему "откаты" ?
    Очень вероятна скорая заварушка НАТО-Северная Корея. Индия близко, и возможны "случайные пуски". Заявленная дальность заставит корабли НАТО осторожнее выбирать цели для "случайных пусков".
    Индия пытается вести свою политику - дружить и с Россией, и с США, а не идти в кильватере кого-то. А значит она будет врагом США и нашим союзником. США не потерпит самостоятельности

    Ваш комментарий вполне соответствует Вашему нику. wassat
    Radikal
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