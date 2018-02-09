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Эксперт: РФ сделала Индии очередной «ракетный» подарок
В январе газета Hindustan Times сообщила, что к концу 2018 года Индия намерена испытать ПКР «Брамос» дальностью более 800 км. Чуть позже в российских СМИ анонимный источник подтвердил, что решение Индии об увеличении дальности полета «технически реализуемо». Об этом сообщает Взгляд со ссылкой на военного эксперта Александра Шишкина.
По словам эксперта, «до середины 2016 года дальность "Брамосов" не превышала 300 км, однако за полтора года этот показатель увеличится более чем вдвое».
Со стороны России участником совместного предприятия BrahMos Aerospace является НПО машиностроения.
При этом Шишкин отмечает, что в военно-техническом сотрудничестве существует «незыблемое правило – ТТХ образцов вооружения и военной техники, поставляемых за рубеж, должны быть заведомо ниже, нежели у своих собственных».
Он считает, что дальность в 800 км ракеты «Брамос» – это «очередной подарок Дели со стороны Москвы».
«Другими словами, если Россия предоставила Индии рецептуру жидкого и твёрдого топлива (для ПВРД и РДТТ СРС соответственно), позволяющего "Брамосу" летать на 800 км, значит, для себя у нас уже есть новые, более высокоэнергетичные рецептуры, на которых "Оникс" летает, скажем, на 1000 км», – заключает эксперт.
П-800 «Оникс» (Индекс УРАВ ВМФ – 3М55, экспортное наименование «Яхонт») – советская/российская сверхзвуковая универсальная противокорабельная ракета среднего радиуса действия. Может применяться и против наземных целей.
По словам эксперта, «до середины 2016 года дальность "Брамосов" не превышала 300 км, однако за полтора года этот показатель увеличится более чем вдвое».
Со стороны России участником совместного предприятия BrahMos Aerospace является НПО машиностроения.
При этом Шишкин отмечает, что в военно-техническом сотрудничестве существует «незыблемое правило – ТТХ образцов вооружения и военной техники, поставляемых за рубеж, должны быть заведомо ниже, нежели у своих собственных».
Он считает, что дальность в 800 км ракеты «Брамос» – это «очередной подарок Дели со стороны Москвы».
«Другими словами, если Россия предоставила Индии рецептуру жидкого и твёрдого топлива (для ПВРД и РДТТ СРС соответственно), позволяющего "Брамосу" летать на 800 км, значит, для себя у нас уже есть новые, более высокоэнергетичные рецептуры, на которых "Оникс" летает, скажем, на 1000 км», – заключает эксперт.
П-800 «Оникс» (Индекс УРАВ ВМФ – 3М55, экспортное наименование «Яхонт») – советская/российская сверхзвуковая универсальная противокорабельная ракета среднего радиуса действия. Может применяться и против наземных целей.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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