23:42 09 февраля
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Экспериментальная платформа с гибридной силовой установкой на базе ТМ-130

Некоторое время назад блог bmpd опубликовал материал, в котором упоминались работы НИИ Стали по тематике гусеничной машины с использованием силового блока на основе микротурбины и генератора. Сегодня у ресурса появилась дополнительная информация.



В ноябре 2017 года гендиректор АО «НИИ Стали» Дмитрий Купрюнин сообщил, что предприятие «ведет крупную работу по созданию электромеханической трансмиссии».


Она уже существует. Причем она получилась компактной и энергоемкой, ее мощность составляет 400 кВт. Мы ее создаем в кооперации с другими предприятиями для универсальной гусеничной платформы на базе ТМ-140. На нем будут применены две небольшие турбины и электромеханическая трансмиссия. Стендовые испытания установки уже проходят, и к ней уже проявляет интерес и Министерство обороны,
рассказал Куприн.

Недавно блогу удалось получить на предприятии дополнительные материалы по данной тематике.





Общая компоновка машины с использованием силового блока на основе ГТД и высокоскоростного генератора (проект). Имеющийся научно-технический задел обеспечивает создание экспериментальной гусеничной платформы с гибридной силовой установкой и электромеханической трансмиссией.

Использованы фотографии: https://bmpd.livejournal.com
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Комментарии 24

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  1. Letnab Сегодня, 14:15
    Интересно, насколько машина будет экономичней?
    Letnab
    1. сибиралт Сегодня, 14:40
      Представляю военный музей лет через 30-40. Сколько же там найдут место бессмысленные диковенные экспонаты. winked
      сибиралт
    2. самоход Сегодня, 15:07
      две "турбины" по 400 кВт (это в сумме немногим более 1000 л.с.). для такого (что на картинках) аппарата?! да он должен не ползать по болотам и топям, а летать над ними! о какой экономичности может идти речь? belay
      самоход
      1. Geisenberg Сегодня, 15:25
        Цитата: самоход
        две "турбины" по 400 кВт (это в сумме немногим более 1000 л.с.). для такого (что на картинках) аппарата?! да он должен не ползать по болотам и топям, а летать над ними! о какой экономичности может идти речь? belay


        Хоть бы для приличия посмотрел в сети описание установки. Там чёрным по белому написано 80 кг дизеля в час. Примерно так же как мотолыга жрёт ...
        Geisenberg
        1. самоход Сегодня, 16:01
          какого дизеля? хотя бы ради приличия глянули на картинки, что в статье, да саму статью прочитали бы (там совсем мало букв).
          На нем будут применены две небольшие турбины и электромеханическая трансмиссия

          если имеете ввиду топливо (под словом "дизеля"), то 80 кг топлива на агрегат в 400 кВт многовато будет hi
          самоход
          1. Лопатов Сегодня, 17:51
            Цитата: самоход
            80 кг топлива на агрегат в 400 кВт многовато будет

            Примерно столько же, сколько для дизельного генератора в 400 кВт. Что для обычно намного менее экономичной турбины весьма и весьма хорошо.
            Ибо ГТД по сравнению с дизель-генератором аналогичной мощности и размером меньше, и весом.
            К примеру, ЯМЗ-238М2 весит 2120 кг и имеет размеры 2430 х 1130 х 1600 мм
            ГТГ-100К весит 520 кг и имеет размеры 1850 х 755 х 1170 мм

            Только насчёт 80 кг. в час как-то весьма и весьма сумнительно.
            Лопатов
      2. Не служил Сегодня, 15:35
        Турбины я так понял, будут по 200кВт. Это просто статья не о чём, читал до этого другую статью по данной новости там было сказано про две турбины по 200 кВт. Косвенно это подтверждается тем, что буквально месяц назад встречался с диллерами по генерациям малым, они сказали что ждут выхода нашей турбины с генератором как раз на 200кВт..
        Не служил
        1. самоход Сегодня, 16:12
          на картине к статье указаны два турбогенератора ГТГ-400 (т.е. так понимаю два по 400кВт). если действительно как Вы говорите две по 200кВт, то эт совсем другое дело
          самоход
          1. Лопатов Сегодня, 17:42
            Цитата: самоход
            на картине к статье указаны два турбогенератора ГТГ-400 (т.е. так понимаю два по 400кВт)

            Здесь по идее "400" относится к выходной мощности генератора, а не к мощности турбины.
            Лопатов
  2. Гигант мысли Сегодня, 14:17
    Видимо, предполагается её использование в виде тягача или для замены МТЛБ.
    Гигант мысли
    1. _TANKIST_ Сегодня, 14:23
      Так то, данный агрегат уже кучу лет гоняет по Заполярью, Сибири...., витязи, четры , их там как грязи, сам видел!!!( , Опять непонятные новости, из разряда ща поменяем шильдик на машинке и выбъем под это кучу бобла, скажем что придумали , что то новое((((, ТЬФУ....
      _TANKIST_
      1. AVA77 Сегодня, 14:32
        Только движки у них дизельные! А такто да, один к одному laughing
        AVA77
      2. Григорий_45 Сегодня, 14:55
        Цитата: _TANKIST_
        Так то, данный агрегат уже кучу лет гоняет по Заполярью, Сибири...., витязи, четры , их там как грязи, сам видел!!!

        и все с электротрансмиссией? recourse Вы хоть поняли речь о чем в статье?
        "Тээмка" (ТМ-140) - не более чем база для обкатки всего этого хозяйства. Настоящая машина будет совсем другой.
        Григорий_45
  3. Не служил Сегодня, 14:30
    Экономичней точно не будет. Наработка по мото-часам тоже меньше. Честно говоря смысла в турбине не видно вообще. Почему так говорю? Работаем с американским аналогом, 200кВт, если сравнивать с ГПУ то расход газа раза в полтора выше, ресурс 40 000 м/час, на ГПУ 60 000 м\час. И это не смотря на то, что в турбине применено решение по воздушному подшипнику, по сути вал ротора висит в воздухе.
    Единственное в чём преимущество, они относительно терпимы к присутствию сероводорода и серы. Поршневые машины не допускают в газе сероводорода. .
    Не служил
    1. AVA77 Сегодня, 14:40
      Главное преимущество, лёгкий запуск при пониженных температурах . Для севера готовят как и т80.
      AVA77
    2. dvina71 Сегодня, 15:16
      Наличие серы в дт влияет только на экологию. Более того,до евронорм сера выполняла роль смазки в дизельной аппаратуре высокого давления. Беда в России случилась когда серу из дт удалили,а смазывающих присадок не добавляли. Емнип начало 2000х..тогда ещё Мерс отозвал гарантию у всех дизельных авто проданных в России. Такое топливо можно купить и сейчас,оно на АЗС дешевле рублей на 6-8 и выхлоп от такого топлива имеет характерный запах. Что бывает с топливной аппаратурой на таком топливе я видел перед НГ.. на газоне с Д245Е3.. износ такой будто детали тёрлись на сухую.
      dvina71
  4. astepanov Сегодня, 14:45
    Интересно, почему эта силовая установка называется здесь "гибридной"? Под гибридными принято понимать устройства с ДВС в качестве источника энергии, электроприводом движителя и промежуточным (параллельным или последовательным) накопителем энергии. Так был устроен, например, БТР "Крымск".
    astepanov
    1. Григорий_45 Сегодня, 14:52
      Цитата: astepanov
      Интересно, почему эта силовая установка называется здесь "гибридной"?

      Здесь то же самое. ГТД крутят генератор, тот вырабатывает электроэнергию для питания тяговых электромоторов. Есть накопитель на суперконденсаторах для движения с выключенными ГТД
      Григорий_45
      1. astepanov Сегодня, 15:05
        Чьи конденсаторы? Насколько знаю, сейчас в России их серийно производит только АО "Энергия". Или буржуниские? И почему ни в тексте, ни на рисунках о них ни слова? Все же критически важная составляющая.
        astepanov
        1. Григорий_45 Сегодня, 15:15
          Цитата: astepanov
          Чьи конденсаторы?

          Отечественные. Вот название самой фирмы - запамятовал. Видел я эту машину и батарею суперкондёров к ней пару лет назад
          Григорий_45
          1. astepanov Сегодня, 17:45
            Ну, значит, от АО "Энергия". И это хорошо.
            astepanov
  5. Оператор Сегодня, 18:15
    Не взлетит - один ГТГ-100К мощностью 274 л.с. весит 520 кг, а должен весить ~ 27 кг (одновальный ГТД со скоростью вращения вала 100000 оборотов в минуту на воздушных подшипниках и с прямым приводом элекстрогенератора).

    КПД ГТД сравняется с дизелем, когда температурный предел турбины достигнет 2000 градусов Цельсия (сейчас 1500).
    Оператор
  6. da Vinci Сегодня, 20:55
    F будет ли смысл сделать такую машину не на ДТ, а на газовом топливе (типа пропан и т.п.)?
    da Vinci
    1. Григорий_45 Сегодня, 21:25
      Цитата: da Vinci
      а на газовом топливе (типа пропан и т.п.)?

      простите, а газовая турбина (ГТД) что потребляет? Неужто танк Т-80У пропаном заправляли?
      Григорий_45
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