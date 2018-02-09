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Экспериментальная платформа с гибридной силовой установкой на базе ТМ-130
Некоторое время назад блог bmpd опубликовал материал, в котором упоминались работы НИИ Стали по тематике гусеничной машины с использованием силового блока на основе микротурбины и генератора. Сегодня у ресурса появилась дополнительная информация.
В ноябре 2017 года гендиректор АО «НИИ Стали» Дмитрий Купрюнин сообщил, что предприятие «ведет крупную работу по созданию электромеханической трансмиссии».
Недавно блогу удалось получить на предприятии дополнительные материалы по данной тематике.
В ноябре 2017 года гендиректор АО «НИИ Стали» Дмитрий Купрюнин сообщил, что предприятие «ведет крупную работу по созданию электромеханической трансмиссии».
Она уже существует. Причем она получилась компактной и энергоемкой, ее мощность составляет 400 кВт. Мы ее создаем в кооперации с другими предприятиями для универсальной гусеничной платформы на базе ТМ-140. На нем будут применены две небольшие турбины и электромеханическая трансмиссия. Стендовые испытания установки уже проходят, и к ней уже проявляет интерес и Министерство обороны,рассказал Куприн.
Недавно блогу удалось получить на предприятии дополнительные материалы по данной тематике.
Использованы фотографии: https://bmpd.livejournal.com
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