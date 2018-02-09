Экспериментальная платформа с гибридной силовой установкой на базе ТМ-130

Она уже существует. Причем она получилась компактной и энергоемкой, ее мощность составляет 400 кВт. Мы ее создаем в кооперации с другими предприятиями для универсальной гусеничной платформы на базе ТМ-140. На нем будут применены две небольшие турбины и электромеханическая трансмиссия. Стендовые испытания установки уже проходят, и к ней уже проявляет интерес и Министерство обороны,

Некоторое время назад блог bmpd опубликовал материал, в котором упоминались работы НИИ Стали по тематике гусеничной машины с использованием силового блока на основе микротурбины и генератора. Сегодня у ресурса появилась дополнительная информация.В ноябре 2017 года гендиректор АО «НИИ Стали» Дмитрий Купрюнин сообщил, что предприятие «ведет крупную работу по созданию электромеханической трансмиссии».рассказал Куприн.Недавно блогу удалось получить на предприятии дополнительные материалы по данной тематике.