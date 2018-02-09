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Большинство литовцев высказались за улучшение отношений с Россией
Литовские СМИ со ссылкой на главное военное ведомство сообщают о проведении киберучений в республике. В материале литовского портала Baltnews.lt сообщается о том, что учения проводятся среди представителей муниципалитетов. Первый этап «учений» - теоретическая часть. Заявлено, что в ходе этого этапа чиновники мэрий познакомятся с современными вызовами в области защиты от кибервмешательства.
Представители литовского Минобороны готовят и второй этап учений – непосредственная демонстрация региональными чиновниками усвоенного материала. Будут ли представители мэрий уездных отбивать атаки международных хакеров в рамках второго этапа литовских киберучений, не сообщается.
На этом фоне в Литве публикуются итоги социологического исследования от компании RAIT. Представители компании задавали вопрос гражданам страны на предмет их отношения к идее о возможном улучшении взаимоотношений с России. Выяснилось, что большинство опрошенных (52%) высказались за необходимость улучшать отношения с РФ. Против высказались 26%.
Остальные дать точный ответ затруднились. При этом в ходе опроса выяснилось: большинство литовцев считают, что ухудшение отношений с РФ произошло по вине литовского руководства, которое постоянно отмечается антироссийскими заявлениями.
Представители литовского Минобороны готовят и второй этап учений – непосредственная демонстрация региональными чиновниками усвоенного материала. Будут ли представители мэрий уездных отбивать атаки международных хакеров в рамках второго этапа литовских киберучений, не сообщается.
На этом фоне в Литве публикуются итоги социологического исследования от компании RAIT. Представители компании задавали вопрос гражданам страны на предмет их отношения к идее о возможном улучшении взаимоотношений с России. Выяснилось, что большинство опрошенных (52%) высказались за необходимость улучшать отношения с РФ. Против высказались 26%.
Остальные дать точный ответ затруднились. При этом в ходе опроса выяснилось: большинство литовцев считают, что ухудшение отношений с РФ произошло по вине литовского руководства, которое постоянно отмечается антироссийскими заявлениями.
Использованы фотографии: www.booking.com
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