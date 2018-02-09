23:42 09 февраля
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Большинство литовцев высказались за улучшение отношений с Россией

Литовские СМИ со ссылкой на главное военное ведомство сообщают о проведении киберучений в республике. В материале литовского портала Baltnews.lt сообщается о том, что учения проводятся среди представителей муниципалитетов. Первый этап «учений» - теоретическая часть. Заявлено, что в ходе этого этапа чиновники мэрий познакомятся с современными вызовами в области защиты от кибервмешательства.

Представители литовского Минобороны готовят и второй этап учений – непосредственная демонстрация региональными чиновниками усвоенного материала. Будут ли представители мэрий уездных отбивать атаки международных хакеров в рамках второго этапа литовских киберучений, не сообщается.

На этом фоне в Литве публикуются итоги социологического исследования от компании RAIT. Представители компании задавали вопрос гражданам страны на предмет их отношения к идее о возможном улучшении взаимоотношений с России. Выяснилось, что большинство опрошенных (52%) высказались за необходимость улучшать отношения с РФ. Против высказались 26%.


Большинство литовцев высказались за улучшение отношений с Россией


Остальные дать точный ответ затруднились. При этом в ходе опроса выяснилось: большинство литовцев считают, что ухудшение отношений с РФ произошло по вине литовского руководства, которое постоянно отмечается антироссийскими заявлениями.

Использованы фотографии: www.booking.com
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Комментарии 36

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  1. krops777 Сегодня, 14:55
    Большинство литовцев высказались за улучшение отношений с Россией


    Наелись европейской демократии домой потянуло, вот так всегда как только становится хуже так Россия-матушка помоги накорми, Украина не в счет там еще похмельный синдром не выветрился.
    krops777
    1. влад66 Сегодня, 15:00
      Цитата: krops777
      При этом в ходе опроса выяснилось: большинство литовцев считают, что ухудшение отношений с РФ произошло по вине литовского руководства, которое постоянно отмечается антироссийскими заявлениями

      Хоть все эти опросы они такие....опросы,но вот что Усть Луга и газ животворящий делает. laughing
      влад66
      1. Владыка Ситх Сегодня, 15:09
        Спасибо, за отличный материал.
        Владыка Ситх
      2. LSA57 Сегодня, 15:20
        Цитата: влад66
        Хоть все эти опросы они такие....опросы,но вот что Усть Луга и газ животворящий делает.

        а вот, что говорит латыш о латвии
        LSA57
        1. LiSiCyn Сегодня, 16:31
          Не однократно, уже писАл на ВО, об отношении простых литовцев к политике их руководства... После введения евро, дошло уже до всех laughing
          На данный момент, уже к нам в Кениг, за продуктами едут...
          Про бенз и дизель, можно и не говорить))) Наши в Литву, почти не едут(намного меньше), ибо очень дорого стало... Живут, за счет транзита в Кал. область... По этому и жд не "перешили", на узкую коллею... Хотя грозятся с 2000-го.
          Время на нас работает, ну и правители их помогают...
          Если правда, что история развивается по спирали... То, мы подходим к 40-ым годам 20-го века...
          Дальше, я думаю, всем понятно soldier
          LiSiCyn
      3. 210окв Сегодня, 15:26
        Усть-Луга и газ животворящий больше бьёт по Латвии.А вот от Литвы у нас зависимость есть-транзит.И он был,есть и будет.Вы что в самом деле наивно думаете что порты в Прибалтике закроются из за новых терминалов в Ленобласти?У них упал в среднем на 4%оборот...Да,частично наш порт взял на себя транзит
        Но тут интересный вопрос.И это вопрос бизнеса.Где выгоднее транзит и где меньше шкур дерут туда и поедут.И я знаю точно что шкур дерут меньше у прибалтов.
        Цитата: влад66
        Цитата: krops777
        При этом в ходе опроса выяснилось: большинство литовцев считают, что ухудшение отношений с РФ произошло по вине литовского руководства, которое постоянно отмечается антироссийскими заявлениями

        Хоть все эти опросы они такие....опросы,но вот что Усть Луга и газ животворящий делает. laughing
        210окв
        1. влад66 Сегодня, 15:43
          Цитата: 210окв
          Вы что в самом деле наивно думаете что порты в Прибалтике закроются из за новых терминалов в Ленобласти?У них упал в среднем на 4%оборот...Да,частично наш порт взял на себя транзит

          Дима Даля за свои порты должна сказать спасибо,батюшке Луке,в отличие от Клайпеды,Вентспилса и Таллинна,львиную долю Лиепае именно браты белорусы обеспечивают. hi
          влад66
        2. LiSiCyn Сегодня, 16:44
          Цитата: 210окв
          А вот от Литвы у нас зависимость есть-транзит.И он был,есть и будет.

          Так она, "зависимость" , обоюдная...
          Он же , не бесплатный ?! Скажу честно, сам ездил за продуктами в поляндию.. Было дешевле... На данный момент, люди ездят по привычке или на отдых... Но намного меньше, чем было до 14-го года...
          К литовцам, почти не ездят... В основном они, к нам... wink
          LiSiCyn
          1. LiSiCyn Сегодня, 16:47
            Добавлю... Только что взял мясо(свинина) - 156 руб кг. Лопатка или окорок... Мясо наше, фермерское..
            LiSiCyn
      4. Sasha_Sar Сегодня, 16:20
        "Партнеры" молодцы, у нас газ купили по дешевле "Ямал СПГ", а этим лабусам впарили свой дорогой.
        Sasha_Sar
        1. APASUS Сегодня, 21:52
          Цитата: Sasha_Sar
          "Партнеры" молодцы, у нас газ купили по дешевле "Ямал СПГ", а этим лабусам впарили свой дорогой.

          Впарили они именно наш ,а назвать его можно хоть марсианским!
          APASUS
      5. Лелёк Сегодня, 21:08
        Цитата: влад66
        но вот что Усть Луга и газ животворящий делает.

        hi
        Делает, и с прибалтами в последнюю очередь (не интересны, нищи , как корабельные крысы и объём потребления мизерный). А вот в Старой Европе российскому газу альтернативы нет.
        Лелёк
    2. просто экспл Сегодня, 15:00
      да там по ходу начали понимать что 2020 не за горами и не только прекратятся дотации евросоюза которые составляли львиную долю бюджета , а еще придется оплачивать кредиты которые им надавали раньше .
      у них и там жисть что весь молодняк слинял в Германию и Англию , так станет так тяжко что и старики в Россию валить начнут .
      просто экспл
      1. Дормидонт Сегодня, 15:16
        А к тому времени и русский транзит прекратится. Хочется верить, что навсегда
        Дормидонт
    3. Венд Сегодня, 15:01
      Цитата: krops777
      Большинство литовцев высказались за улучшение отношений с Россией


      Наелись европейской демократии домой потянуло, вот так всегда как только становится хуже так Россия-матушка помоги накорми, Украина не в счет там еще похмельный синдром не выветрился.

      А я еще добавлю, как только у России трудности, от нее бегут, А как только на ноги встает, сразу все захребетники назад лезут.
      Венд
    4. Гигант мысли Сегодня, 15:31
      Все нормальные люди, и литовцы не исключение, желают жить в мире, вот потому то такие результаты опросов.
      Гигант мысли
    5. demo Сегодня, 15:49
      Украина перешла на "тяжелые" психотропные средства.
      После них выход один - отметка -2.000.
      demo
  2. solzh Сегодня, 14:55
    Исходя из их соцопроса получается, что половину литовцев следует декомунизировать))) Российская пропоганда в действии
    Выяснилось, что большинство опрошенных – 52% высказались за необходимость улучшать отношения с РФ.
    solzh
  3. Мар.Тира Сегодня, 14:55
    А кто и когда спрашивал их мнение?Будет как хозяин за океаном скажет их избранным,а не как надо.А хозяин скажет Россия враг,готовьтесь она нападёт.
    Мар.Тира
  4. сибиралт Сегодня, 14:57
    В литовских городах большинство русские. Кто-же в деревнях да на хуторах опросы проводить будет? lol
    сибиралт
    1. трилл Сегодня, 17:38
      Русские в Литве в основном живут в городах. В Вильнюсе они составляли на 2011 г. (когда в стране русских было 5,8 %) 11,9 % населения, и 19,6 % в Клайпеде. В Каунасе 3,8 % этнических русских. В Висагинасе, 15-м по численности населения городе, русские преобладают, составляя 52,2 %.

      Где тут большинство.
      трилл
  5. LSA57 Сегодня, 14:59
    Остальные дать точный ответ затруднились.

    видимо выходцы с уркаины. "мояхатаскраю"
    LSA57
  6. HAM Сегодня, 15:02
    ".....Представители литовского Минобороны готовят и второй этап учений – ...."
    Наверное в бассейн воды нальют,так как пациенты уже научились нырять.(старый анекдот)
    HAM
  7. Дормидонт Сегодня, 15:14
    Увы, не получится, ибо, как установили учёные, шпроты чрезвычайно вредный и опасный продукт
    Дормидонт
  8. лысова Сегодня, 15:47
    Видать поднакушались, видать совсем плохо, коли начинают включать голову. ЕС постепенно начинает зреть.
    лысова
  9. Не либероид Русский Сегодня, 15:49
    видать чуют будущий кирдык с 2019 когда ес дотировать перестанет
    Не либероид Русский
  10. prior Сегодня, 16:04
    А не пора ли всех собирать обратно, в новый Советский Союз ? но без Славы Кпсс.
    prior
    1. LiSiCyn Сегодня, 16:56
      Вы, тоже за Российскую Империю ?!!!
      Я, не ерничаю... wink Я за Союз !!!
      Но если без Славы, тогда кто во главе?
      Как, Вам ?? Владимир 1 Обьединитель... soldier
      LiSiCyn
      1. трилл Сегодня, 17:43
        Сперва альфавит на латинский поменять, а то европейцам лень учить йероглифы.
        трилл
      2. Ст.пропорщик Сегодня, 19:43
        Не понял. Чего на ВО мультимиллиардеры делают? А финансово потянете восстановление , ну хотя бы трибалтов, не говоря уже о скакуасии? М-да, имперские замашки.
        Ст.пропорщик
    2. Separ Сегодня, 21:54
      И без Славы Метревели..
      Separ
    3. Incvizitor Сегодня, 23:29
      Кого? Та же Польша и прибалтика и плевка не стоит, брать разве что Белоруссию да Казахстан только надо ли это им, остальное просто бесполезно...
      Incvizitor
  11. anjey Сегодня, 16:15
    Выяснилось, что большинство опрошенных (52%) высказались за необходимость улучшать отношения с РФ. Против высказались 26%.
    еще один пример западной "демократии",где политически негативно мотивированное меншинство доминирует над большинством,с помощью влияния из вне,"под заказ"....
    anjey
  12. faterdom Сегодня, 19:40
    Цитата: Не либероид Русский
    видать чуют будущий кирдык с 2019 когда ес дотировать перестанет

    Нет, только отношение улучшают пусть за свой счет... Хватит нам за это платить... Или ухудшают, если хотят. Нам не должно быть дела до них, кроме как данных геотегов для Искандера и Калибра.
    faterdom
  13. Васян1971 Сегодня, 19:45
    " Большинство литовцев высказались за улучшение отношений с Россией".
    А вот и не угадали!
    Васян1971
  14. Separ Сегодня, 21:50
    Когда-то у жмудей государственным языком был русский..
    Separ
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