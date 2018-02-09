23:46 09 февраля
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ОСК: Госпрограмма вооружения предусматривает определенные работы по новому авианосцу

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) в инициативном порядке ведет работы по созданию нового авианосца, это предусмотрено и в государственной программе вооружения (ГПВ) на 2018-2027 годы, сообщил глава ОСК Алексей Рахманов.

ОСК: Госпрограмма вооружения предусматривает определенные работы по новому авианосцу


Определенные работы в этом направлении предусмотрены. Вопрос, будем ли мы делать и успеем ли мы сделать в рамках планируемого периода, для нас открытый
- сказал Рахманов, отвечая на вопрос, предполагает ли ГПВ строительство нового авианосца.


Мы инициативно работу такую ведём, потому что понимаем, что востребованность в такого рода кораблях, безусловно, существует
- добавил президент ОСК.

В то же время он подчеркнул, что окончательное решение о строительстве авианосца лежит в зоне ответственности российских военных.

Вопрос потребности в конкретных видах морской техники и соответствия военной доктрине - это работа Генштаба и ВМФ
- сказал Рахманов.

Ранее сообщалось, что Крыловский государственный научный центр разработал концептуальный проект перспективного авианосца - проект "Шторм", передает "Интерфакс-АВН"

Использованы фотографии: bastion-opk.ru
32

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 75

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  1. starogil Сегодня, 14:57
    Интересно кто кого уболтал на распил бабла?
    starogil
    1. 210окв Сегодня, 15:01
      А что уже пилят?Статью прочитали?В инициативном порядке
      ..Дальше модели не попили.
      Цитата: starogil
      Интересно кто кого уболтал на распил бабла?
      210окв
      1. starogil Сегодня, 15:30
        "...Дальше модели не попили...." ...так это и есть распил

        Здесь много копий было сломано по поводу нужны или нет авианосцы МФ России,
        похоже победили сторонники строительства "самоходных крупноразмерных морских
        мишеней".
        starogil
        1. SOF Сегодня, 18:19
          Цитата: starogil
          крупноразмерных морских
          мишеней".

          ...ну это ваше мнение...
          А по мне- так средство доставки штурмовой и истребительной авиации к потенциальному театру военных действий.
          SOF
    2. Chertt Сегодня, 15:02
      Цитата: starogil
      Интересно кто кого уболтал на распил бабла?

      А вы можете вообразить, что есть люди которые любят свою родину и свою работу. И что то делают, без желания украсть
      Chertt
      1. Диванный Хенераль Сегодня, 15:09
        Вообразить могу - представить нет. Потому как кушать хочется хотя бы раз в день.
        Диванный Хенераль
        1. Chertt Сегодня, 15:12
          Цитата: Диванный Хенераль
          Потому как кушать хочется хотя бы раз в день.

          Вы кем работаете, я извиняюсь, и почему вам чтобы кушать, надо воровать wink
          Chertt
          1. Диванный Хенераль Сегодня, 15:15
            С чего вы решили, что я ворую? Я про себя не говорю - у меня слава Богу все нормально. Как только вот ушел с реального производства и занялся "бизнесом" по совету Д.А.Медведева - у меня полный порядок.
            Зато когда работал на производстве - считал каждую копейку. И основной вопрос был не в каком месяце поедем на море, а как дотянуть до зарплаты, не влезая в долги.
            Диванный Хенераль
            1. yehat Сегодня, 15:37
              можно узнать, сколько времени ваш "бизнес" занимает?
              yehat
              1. Диванный Хенераль Сегодня, 15:47
                Простите, не совсем понял вопрос. Сколько времени бизнесу? Или сколько времени я трачу на зарабатывание денег?
                Диванный Хенераль
                1. yehat Сегодня, 15:56
                  вторая часть )))
                  yehat
                  1. Диванный Хенераль Сегодня, 16:15
                    в среднем по 10-14 часов в сутки
                    Диванный Хенераль
    3. Geisenberg Сегодня, 15:18
      Цитата: starogil
      Интересно кто кого уболтал на распил бабла?


      Глупый вопрос. В статье чётко сказано что никого не убалтывали. Делается в инициативном порядке.
      Geisenberg
      1. Гигант мысли Сегодня, 15:25
        Всё ещё по воде вилами писано, если Медведев останется премьером , не видать нашим морякам нового авианосца , как своих ушей.
        Гигант мысли
        1. влад66 Сегодня, 15:54
          Цитата: Гигант мысли
          Всё ещё по воде вилами писано, если Медведев останется премьером , не видать нашим морякам нового авианосца , как своих ушей.

          Кто бы не был премьером,АУГ очень дорогое удовольствие,так что вилами по воде писано будет ли вообще авианосец,тем более об этом в статье сказано
          Определенные работы в этом направлении предусмотрены. Вопрос, будем ли мы делать и успеем ли мы сделать в рамках планируемого периода, для нас открытый

          Спорят еще,а все сделано,сделано
          в инициативном порядке

          То бишь за свой счет,кстати советую любителям
          распил бабла

          Пусть почитают внимательно и подумают головой,а не предвыборными лозунгами. hi
          влад66
        2. Geisenberg Сегодня, 18:21
          Цитата: Гигант мысли
          Всё ещё по воде вилами писано, если Медведев останется премьером , не видать нашим морякам нового авианосца , как своих ушей.


          Думаешь в нём всё дело ??? ))) А может и в самом деле не нужен ....
          Geisenberg
        3. Альф Сегодня, 20:45
          Цитата: Гигант мысли
          Всё ещё по воде вилами писано, если Медведев останется премьером , не видать нашим морякам нового авианосца , как своих ушей.

          Так это и про путина можно сказать с тем же успехом.
          Альф
    4. сибиралт Сегодня, 15:26
      За хорошие деньги почему бы не помечтать?. lol
      сибиралт
      1. Geisenberg Сегодня, 18:19
        Цитата: сибиралт
        За хорошие деньги почему бы не помечтать?. lol


        Мечтать за деньги ???? Жлобством в духе Скруджа Макдака попахивает.
        Geisenberg
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 14:58
    Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) в инициативном порядке ведет работы по созданию нового авианосца,
    Какие работы , кроме макетов можно вести , если нет даже определённости с его обликом , не говоря уже о ТЗ
    КВУ-НСвД
    1. Диванный Хенераль Сегодня, 14:59
      а макетики клеить уже не работа? :)
      Диванный Хенераль
      1. 210окв Сегодня, 15:02
        Это хобби. laughing
        Цитата: Диванный Хенераль
        а макетики клеить уже не работа? :)
        210окв
    2. Григорий_45 Сегодня, 17:41
      да, собственно, никаких. Этим и занимаются - компьютерной графикой да моделями. Нет ни ТТТ, ни палубного самолета. Какие еще можно вести работы? Говорить об авианосце можно, но всерьез - нет. Увы, не тянем мы его пока. Но корабли (два-три, на СФ и ТОФ) необходимы
      Григорий_45
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 17:47
        В обозримом будущем хотя бы модернизацию Кузнецова провести без сдвигов вправо и не в объёмах "покраски и переборки механизмов с мытьём деталей в керосинчике"
        КВУ-НСвД
        1. Григорий_45 Сегодня, 18:58
          Котлы ему заменят. Для "Кузнецова" это сейчас самое главное)
          Григорий_45
          1. КВУ-НСвД Сегодня, 19:09
            Котлы ему заменят. Для "Кузнецова" это сейчас самое главное)
            Ну так-то да... Самолёт палубный ДРЛОиУ нужен , но это уже из областей мечты .
            КВУ-НСвД
    3. Альф Сегодня, 20:46
      Цитата: КВУ-НСвД
      Какие работы , кроме макетов можно вести , если нет даже определённости с его обликом , не говоря уже о ТЗ

      Дело даже не в
      Цитата: КВУ-НСвД
      определённости с его обликом
      , дело в неопределенности с бюджетом.
      Альф
  3. Paul Zewike Сегодня, 15:01
    За 18 лет у Путина была возможность сделать экономику сильной. Но не смог... А сейчас не потянем мы авианосцы. Или пупок надорвем. А авианосцы очень нужны. Без них флот- инвалид.
    Paul Zewike
    1. NEOZ Сегодня, 15:16
      обоснуйте свои умозаключения.
      дайте раскладку с 2000г. имели то-то и то-то.
      получили на 2018 то-то и то-то.
      а могли бы то-то и то-то если бы сделали так-то и так-то вместо того-то и сего-то...
      а так.... это Вы в что-то сделали в лужу.....
      NEOZ
      1. Диванный Хенераль Сегодня, 15:30
        программу Путину на выборы писать?:) увольте
        Диванный Хенераль
      2. Burbon Сегодня, 16:01
        Цитата: NEOZ
        обоснуйте свои умозаключения.

        вам?..упоси господь, если вы ни чего не видите ...вам хоть вглаза -все божья роса
        Burbon
        1. NEOZ Сегодня, 16:30
          да, мне!
          что - то смущает?
          что конкретно я "не вижу"?
          вы считаете, что можно ляпнуть и не обосновать свои слова?
          NEOZ
          1. Burbon Сегодня, 16:34
            Цитата: NEOZ
            да, мне!
            что - то смущает?

            ага.....выж из этих......пэтриотов....
            Burbon
            1. NEOZ Сегодня, 16:36
              а вы из кого?
              NEOZ
    2. Lone gunman Сегодня, 15:39
      Если закладывать авианосец, то сразу несколько - 1 на несколько морей и якианов мне кажется глупо и контрпродуктивно, а при сегодняшнем состоянии дел Россия точняк пупок надорвёт. Я думаю с авианосцами покончено... лет через 50-70 можно и космический какой-нибудь с "дронами" построить...Время покажет.
      Lone gunman
      1. midivan Сегодня, 22:42
        Цитата: Lone gunman
        Я думаю с авианосцами покончено... лет через 50-70 можно и космический какой-нибудь с "дронами" построить...Время покажет.

        Нельзя, потому как уже облажались, зачем космическому взлетка? А понял, распил.... lol wassat
        midivan
  4. Antidote Сегодня, 15:09
    "Модельки клеить" не мешки ворочить.
    Antidote
    1. сибиралт Сегодня, 15:32
      Модельки клеить - прошлый век. Но за это платят хорошо и московское начальство довольно. Хотя бы потому, что есть компьютерная 3-д графика и такие же принтеры для распечатки. Нет своего, купили бы у китайцев или у аборигенов из Новой Зеландии. winked
      сибиралт
  5. Сержант71 Сегодня, 15:13
    Какие авианосцы при нашей экономике и уровне впк,строящий фрегаты по 14 лет?
    Сержант71
  6. bazzbazz Сегодня, 15:15
    Авианосцы нужны, но совсем не много. Чтоб поддерживать конфликты типа Сирийского, где нет наших баз. А так на мой взгляд это гигантский гроб, при полномасштабной войне. Уровень развития ракетного вооружения очень велик. Да и тактическое ядерное оружие есть.
    bazzbazz
  7. Bronevick Сегодня, 15:27
    Мне кажется нам нужен один большой атомный авианосец на Северном флоте, один поменьше но тоже с атомной установкой на Тихоокеанском флоте, а Кузнецова хорошенько модернизировать и отправить на Черноморский флот для выполнения походов в составе Средиземноморской эскадры. Мне кажется было бы идеально.
    Bronevick
    1. bazzbazz Сегодня, 15:36
      Лучше большой в Средиземноморское направление, а второй на Тихий океан. Думаю там будет источник мини войн в ближайшие годы. А Кузнецов на Северный
      bazzbazz
  8. yehat Сегодня, 15:35
    по-моему, это наглый попил бабла
    лучше бы проектировать рыболовные сейнеры запрягли.
    yehat
    1. Burbon Сегодня, 16:02
      Цитата: yehat
      по-моему, это наглый попил бабла
      лучше бы проектировать рыболовные сейнеры запрягли.

      не-а...лучше утюги и стиральные машины.....а еще холодильники - они нужны в каждый дом!!!
      Burbon
      1. Piramidon Сегодня, 16:26
        У вас холодильников в продаже нет? belay
        Piramidon
        1. Burbon Сегодня, 16:35
          Цитата: Piramidon
          У вас холодильников в продаже нет?

          а у вас есть?...российские???....не собранные в липецке из импортных комплектующих....
          Burbon
          1. Piramidon Сегодня, 18:59
            Цитата: Burbon
            а у вас есть?...российские???

            Да, и довольно большой выбор. Мне как то все равно в каком холодильнике моя колбаса будет храниться, в российском или итальянском, лишь бы нормально работал.
            Piramidon
      2. NEOZ Сегодня, 16:34
        да да, ВПК перестроить на выпуск гражданской продукции......где то это было....... где то в 88-92...... о! в перестройке!!!!! да да! помним.......
        NEOZ
        1. Burbon Сегодня, 16:36
          Цитата: NEOZ
          да да, ВПК перестроить на выпуск гражданской продукции.

          конечно перестроить и чем быстрее - тем лучше....вы не согласны?....вы против слов Путина об этом??
          Burbon
          1. NEOZ Сегодня, 16:55
            да! считаю это глупостями, как и производство пассажирской версии ТУ160!
            NEOZ
            1. Burbon Сегодня, 17:05
              Цитата: NEOZ
              да! считаю это глупостями

              да вы враг народа России....вас надо бы на колыму....лет на 10....
              Burbon
              1. NEOZ Сегодня, 17:12
                если Родина прикажет, значит на Колыму!
                NEOZ
                1. КВУ-НСвД Сегодня, 19:16
                  если Родина прикажет, значит на Колыму!
                  Красава ! Гни свою линию ! good
                  КВУ-НСвД
  9. Romario_Argo Сегодня, 15:44
    это планируемый вброс информации (!)
    вчера был по судоверфи "Звезда", о работе с 35000 тонн стали в год (вес авианосца)
    а то что какие то работы запланированы - это проектирование (!)
    Romario_Argo
  10. san4es Сегодня, 15:53
    Мы инициативно работу такую ведём, потому что понимаем, что востребованность в такого рода кораблях, безусловно, существует
    - добавил президент ОСК.

    ...Стратегия России не предусматривает наличие авианосца. soldier
    PolitRussia
    Опубликовано: 8 сент. 2016 г
    san4es
    1. Григорий_45 Сегодня, 17:36
      Цитата: san4es
      Стратегия России не предусматривает наличие авианосца

      Это кто Вам такое сказал? Почитайте Морскую доктрину РФ (она не секретна и есть на соответствующих сайтах) - в ней черным по-русски говориться о необходимости авианосев
      Григорий_45
      1. san4es Сегодня, 18:05
        Цитата: Григорий_45
        , Почитайте Морскую доктрину РФ,............................ о необходимости авианосев

        ...Доктрина ВМФ и стратегия РФ -- разные понятия
        san4es
        1. Григорий_45 Сегодня, 19:06
          то есть их утверждает Главнокомандующий с тем, чтобы не исполнять? Вам всегда в голову приходят столь гениальные мысли?

          Вы приводите данные с каких-то ангажированных СМИ, от которых за версту несет одним. Ну раз не смогли - то значит и не надо. PolitRussia - прокремлевский пропагандосский таблоид, неоднократно замеченный в подтасовках и вопиющей некомпетентности. Где любая неудача России - это гениальный план Путина. Так и задумывалось! Многоходовочка, на!
          А если самому подумать? А нафига, нам уже голова из телеящика все рассказала.. "Эксперты" же)) Грустно, грустно когда масса народа начинает тупеть...
          Не иметь возможности построить и не хотеть - две разные вещи. Это Вам наперед, чтоб не возник вопрос - если авианосцы так нужны, почему же не строим?
          Григорий_45
          1. san4es Сегодня, 19:15
            Вы приводите данные с каких-то ангажированных СМИ

            ...Не...и без них видно (на данном этапе)
            san4es
            1. Григорий_45 Сегодня, 20:54
              Цитата: san4es
              Не...и без них видно (на данном этапе)

              ага, каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. На данном этапе не надо? А когда будут нужны? А потом, когда понадобятся - поздно локти грызть будет. Будьте честны перед собой - мы просто не можем себе их сейчас позволить. Это не значит, что они не нужны. Да, мы можем обойтись без них (в силу своего географического положения и размеров страны). Но это не есть правильно
              Григорий_45
              1. san4es Сегодня, 21:29
                Цитата: Григорий_45
                ...ага, каждый мнит себя стратегом,.... На данном этапе не надо? А когда будут нужны?...

                ...Стратегом "не мню", стараюсь быть объективным...Я обеими руками за авианосцы (уже давно)...
                мы просто не можем себе их сейчас позволить

                ...Нет стапеля под него, нет $$ на постройку, нет $$ на содержание, нет острой необходимости.
                ...А то давно бы построили
                san4es
                1. Григорий_45 Сегодня, 21:35
                  ну так и я собственно об этом.
                  Цитата: san4es
                  Нет стапеля под него, нет $$ на постройку, нет $$ на содержание
                  Григорий_45
                  1. san4es Сегодня, 21:39
                    Цитата: Григорий_45
                    ну так и я собственно об этом.,

                    Так, в США последние серийные ПЛАРБ типа Ohio стоили по 1,5 млрд. долларов, а серийные АВ типа «Нимитц», сдаваемые в это же время, – 3,5 млрд. долларов. То есть один АВ по цене эквивалентен 2,34 ПЛАРБ. Стоимость отечественной ПЛАРБ проекта 955 «Юрий Долгорукий» – 23 млрд. рублей. Если вести проектирование и строительство нашего АВ подобного по размерам проекту 11437 («Ульяновск») по аналогии с США, то есть не нагружать его бесполезными вещами, то цена будет примерно 54 млрд. рублей или по курсу 2011 года – около 1,8 млрд. долларов. Предположим, что за счет инфляции она возрастет до 2–2,1 млрд. долларов.

                    ...Остальные (примерные) расценки здесь:
                    http://army-news.ru/2012/10/skolko-avianoscev-nad
                    o-rossii/
                    san4es
  11. next322 Сегодня, 16:04
    Смех сквозь слезы,ОСК трудно понять, какие авианосцы???военное судостроение в полнейшем загоне,корветик 800 тонн 22800 не могут осилить вовремя,22160 1300тонн еще пару лет пилить будут,про крупные фрегаты и разговору нет
    next322
  12. Alexey-74 Сегодня, 16:06
    Опять статья из ряда "поговорим об возможном будущем"....зачем анонсировать то, что еще и на бумаге толком не утверждено, а модельки клеить и показывать на выставках ума много не надо...............
    Alexey-74
  13. МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 16:22
    Стесняюсь спросить - а сухой док нужных габаритов и инфраструктура такого дока уже есть? Или как с "Федерацией" - спрашиваю у разработчика протопипа - а какие у Вас отношения со смежниками, ракету под корабль делают? А мне в ответ - это меня не интересует, мне за что деньги платят, то и делаю.
    Это к чему - напланировать можно много чего, но если без привязки, то не придется ли корабль у китайцев заказывать?
    МИМО ПРОХОДИЛ
  14. Berkut24 Сегодня, 18:07
    Думаю, что главная работа - понять нужен ли будет авианосец как таковой через 10-15 лет.
    Berkut24
  15. slontusid Сегодня, 18:12
    те кто хотят потратить финансовые и интеллектуальные ресурсы на авианосцы - враги России...
    Даже американцы, которым ,в силу "островного" географического положения, вроде как авианосцы могут быть полезны понимают это:
    «После 100 лет своей истории авианосец стремительно приближается к закату как приносящее пользу стратегическое средство, – резюмирует кэптен Хендрикс. – Достижения в таких сферах, как наблюдение, разведка, глобальное позиционирование, ракетное оружие и высокоточные средства поражения, показывают, что преображается не только война на море, но и все формы ведения вооруженного противоборства».

    В России же авианосцы, как и другие крупные и долгостроящиеся корабли военного назначения ,
    нужны только попильщикам-ворюгам, глупым и подлым политикам, их пиар-шестеркам и диванным геостратегам страдающим мегаломанией..

    России бы для начала надежно и без прорех защитить береговые линии и 200 - мильную экономическую зону, в которой ловят рыбу и грабят другие экономические богатства нашей страны все кому ни лень - от японцев до норвежцев.

    Даже по отечественному опыту - все большие советские корабли просто сгнили никак ни на что не повлияв.
    Просто сожрали деньги.

    нужно большое кол-во 500-2500 тонных, (лучше всего САР - судна с аутригерами - для сохранения мореходности при малом размере и унификации при строительстве кораблей разных типов и назначения)
    Упор на разведку , связь, вертолеты, беспилотники.
    И как я уже выше написал - одна только надежная охрана экономической зоны ,уже принесет как экономически-финансовый доход , так и создаст образ Великой Державы, что недоступно никаким "супер-пупер величественным" бредовым авианосцам и крейсерам-линкорам.
    slontusid
    1. Григорий_45 Сегодня, 20:49
      Цитата: slontusid
      те кто хотят потратить финансовые и интеллектуальные ресурсы на авианосцы - враги России

      с там же успехом можно сказать что все, кто готов оставить флот без авиационного прикрытия - враги России. Пусть потонут моряки в железных коробках, да?
      И следует развить логику.
      Танки не нужны - ведь есть ПТУР, они дешевле танка, закидаем танки ПТУРАми.
      Боевая авиация вообще не нужна - самолеты сбивают ЗРК. Лучше настроим зениток. Много.
      А супостата ракетами достанем! Причем ракеты нужно строить только ядерные - ишь чё ресурсы расходовать на обычные! Чтоб бац - и одним ударом весь мир в труху.
      Григорий_45
  16. Ураган70 Сегодня, 18:33
    "...Если нам вдруг на голову свалятся 10 авианосцев с кораблями охранения, то вряд ли бы кто-то стал возражать, но поскольку они так просто у флота не появятся, то затея с новым кораблем сомнительная, — считает заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин. — А если он еще вдруг будет с трамплином и без катапульты, то это просто диверсия. Строить такой устаревший корабль в 2020-е годы — значит, выбрасывать гигантские деньги, причем не на ветер, а в море…
    Отдельная история с авиакрылом. Здесь, конечно, хотелось бы услышать внятный ответ от тех, кто лоббирует постройку корабля — какие на нем могут базироваться самолеты? Потому что продолжать линию корабельных Су-27 (Су-33) и МиГ-29 было бы странным решением. В таком случае можно пойти по пути Бразилии, которая купила в 2000 году у Франции авианосец «Сан-Паулу» 1960-го года постройки и к нему такие же старые самолеты, и собирается купить ему на смену британский десантный вертолетоносец «Оушен» (был введен в состав флота в 1998 году).
    — Хорошо отремонтированного «Кузнецова» для ВМФ в его нынешнем состоянии было бы вполне достаточно, — полагает научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий, главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов. — Если решить проблемы с его ходовой частью и энергетической установкой, обновить радиоэлектронное оснащение, вырезать ракетный комплекс «Гранит», то есть провести переделку корабля, как это было в случае с ТАВКР «Адмирал Горшков», который после перестройки вошел в состав ВМС Индии, то он прослужит еще 10−15 лет. Такие работы будут довольно недешевым удовольствием, но их все-таки реально провести, в отличие от затеи с новым авианосцем..."
    Ураган70
    1. Григорий_45 Сегодня, 21:33
      Цитата: Ураган70
      Хорошо отремонтированного «Кузнецова» для ВМФ в его нынешнем состоянии было бы вполне достаточно, — полагает научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий, главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов. — Если решить проблемы с его ходовой частью и энергетической установкой, обновить радиоэлектронное оснащение, вырезать ракетный комплекс «Гранит», то есть провести переделку корабля

      что по стоимости, срокам и сложности эквивалентно постройке нового корабля.
      Кроме того, "Кузнецов" имеет один хронический и почти неустранимый недостаток - отсутствие катапульт, и, как следствие - невозможность эксплуатации самолетов ДРЛО. Что в современной войне крайне важно.
      Григорий_45
  17. Моонзунд Сегодня, 18:51
    вроде взрослые дядьки, а все никак не вылезут из пионерского кружка моделирования. Макетики строят, а в соседних помещениях Дворца пионеров, о полетах на Марс мечтают, скафандры из фольги, шлемы из картона. Только дороговато, для поделок.
    Моонзунд
  18. фа2998 Сегодня, 19:37
    Цитата: SOF
    ну это ваше мнение...

    В этой стране уже давно не строятся эсминцы (основа всех флотов), не строим крейсера и более менее крупные корабли.В ремонте и модернизации корабли стоят 10-13 ЛЕТ-КАКИЕ АВИАНОСЦЫ? ?? fool lol hi
    фа2998
  19. РУСС Сегодня, 20:20
    Ещё Хрущев в 60-е сказал,что то вроде -"нам авианосцы не нужны, мы всех ракетами достанем" ,и по сути он был прав....
    РУСС
  20. Бензорез Сегодня, 22:05
    Опять секта "Свидетелей Авианосца"... Что вы делать с ним планируете?!.. Куда ходить?!. Где швартовать?!. Как обеспечивать?!..
    Вразумительно кто-нибудь может рассказать мне?!. И я присоединюсь к вам.
    Бензорез
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