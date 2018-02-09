ОСК: Госпрограмма вооружения предусматривает определенные работы по новому авианосцу

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Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) в инициативном порядке ведет работы по созданию нового авианосца, это предусмотрено и в государственной программе вооружения (ГПВ) на 2018-2027 годы, сообщил глава ОСК Алексей Рахманов.- сказал Рахманов, отвечая на вопрос, предполагает ли ГПВ строительство нового авианосца.- добавил президент ОСК.В то же время он подчеркнул, что окончательное решение о строительстве авианосца лежит в зоне ответственности российских военных.- сказал Рахманов.Ранее сообщалось, что Крыловский государственный научный центр разработал концептуальный проект перспективного авианосца - проект "Шторм", передает "Интерфакс-АВН"