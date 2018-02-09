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Путин увеличил штат центрального аппарата Минобороны на 200 человек
Президент России Владимир Путин увеличил предельную штатную численность центрального аппарата Минобороны РФ на 200 человек - до 10 тыс. 740 человек. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Прирост обеспечен увеличением на 200 человек штата федеральных гражданских госслужащих, их число составит 4 930 человек.
Также документ вносит изменения в положение о Минобороны. К его полномочиям теперь отнесена организация мероприятий по оперативному оборудованию территории страны и подготовке коммуникаций в целях обороны, а также ряд других. Кроме того, министерство будет решать вопросы, связанные с внедрением современных технологий, направленных на повышение эффективности строительства объектов для обеспечения обороны страны и безопасности государства, передает ТАСС
Прирост обеспечен увеличением на 200 человек штата федеральных гражданских госслужащих, их число составит 4 930 человек.
Также документ вносит изменения в положение о Минобороны. К его полномочиям теперь отнесена организация мероприятий по оперативному оборудованию территории страны и подготовке коммуникаций в целях обороны, а также ряд других. Кроме того, министерство будет решать вопросы, связанные с внедрением современных технологий, направленных на повышение эффективности строительства объектов для обеспечения обороны страны и безопасности государства, передает ТАСС
Использованы фотографии: © Валерий Шарифулин/ТАСС
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