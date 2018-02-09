23:39 09 февраля
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Путин увеличил штат центрального аппарата Минобороны на 200 человек

Президент России Владимир Путин увеличил предельную штатную численность центрального аппарата Минобороны РФ на 200 человек - до 10 тыс. 740 человек. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин увеличил штат центрального аппарата Минобороны на 200 человек


Прирост обеспечен увеличением на 200 человек штата федеральных гражданских госслужащих, их число составит 4 930 человек.


Также документ вносит изменения в положение о Минобороны. К его полномочиям теперь отнесена организация мероприятий по оперативному оборудованию территории страны и подготовке коммуникаций в целях обороны, а также ряд других. Кроме того, министерство будет решать вопросы, связанные с внедрением современных технологий, направленных на повышение эффективности строительства объектов для обеспечения обороны страны и безопасности государства, передает ТАСС

Использованы фотографии: © Валерий Шарифулин/ТАСС
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Комментарии 30

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  1. andrewkor Сегодня, 16:58
    После Олимпиады Особый Период?Неужто Аляску будем возвращать?
    andrewkor
    1. 210окв Сегодня, 17:03
      После Олимпиады другое наиважнейшее событие-выборы.Аляска и ЛДНР подождётА насчёт особого периода,то не мешало попробовать провести мобилизацию и посмотреть на что мы способны.Я понимаю что при этом многие наделают в штаны в том числе и у нас.Но такие проверки сейчас просто необходимы.
      Цитата: andrewkor
      После Олимпиады Особый Период?Неужто Аляску будем возвращать?
      210окв
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 17:18
        .Я понимаю что при этом многие наделают в штаны в том числе и у нас.Но такие проверки сейчас просто необходимы.
        Эка вы мягко laughing при широкомасштабных учениях по мобразвёртыванию обсёр будет вселенского масштаба . laughing Может ну его ?
        КВУ-НСвД
        1. Alex777 Сегодня, 21:10
          200 хакеров добавили? wink
          Alex777
      2. andrej-shironov Сегодня, 18:48
        Мобилизацию? А под каким идеологическим соусом?
        andrej-shironov
        1. 210окв Сегодня, 19:26
          Под каким соусом?Вы правы насчёт идеологии-у нас ее нет и под нее не подведешь.Под общую проверку реализации мобилизационных мероприятий и общую ситуацию.
          Цитата: andrej-shironov
          Мобилизацию? А под каким идеологическим соусом?
          210окв
        2. Ин100грамм Сегодня, 20:04
          Цитата: andrej-shironov
          Мобилизацию? А под каким идеологическим соусом?

          А там не нужен соус. Мобилизация, значит мобилизация.
          Обкакается Европа, и Окраина будет визжать как поросенок: визгу много, а шерсти мало
          Ин100грамм
    2. МИХАН Сегодня, 17:04
      центрального аппарата Минобороны РФ на 200 человек

      Новый бункер видать секретный построили, я только за ..Время тревожное, надеюсь офицеры там надежные будут за пультами сидеть..!
      МИХАН
      1. Диванный Хенераль Сегодня, 17:05
        да? для новой яхты абрамовича?
        Диванный Хенераль
      2. Гигант мысли Сегодня, 17:15
        Если увеличивают количество гражданских служащих в аппарате Минобороны, то речь может быть идти об усилении кибербезопасности, площади вроде бы те же самые остались, уборщиц столько не нужно добавлять.
        Гигант мысли
    3. Chertt Сегодня, 17:04
      Цитата: andrewkor
      Неужто Аляску будем возвращать?

      Ага, Узбекистану laughing hi Нафига нам еще один холодильник
      Chertt
      1. andrewkor Сегодня, 17:31
        Узбекистану Аляска не к чему,я о России душой болею,все ж таки в Империи срочку отслужил.А возродить Кокандское ханство было бы не плохо!
        andrewkor
        1. Chertt Сегодня, 17:38
          Цитата: andrewkor
          возродить Кокандское ханство было бы не плохо!

          Звучит красиво. Ситуация в мире так быстро и не предсказуемо меняется, что я вообще ни чего не исключаю
          Chertt
    4. сибиралт Сегодня, 17:07
      Неужто к мандюалю так серьезно готовятся? belay
      сибиралт
    5. влад66 Сегодня, 17:37
      А на хрена? what Для чего? what Почему? no Вот и пойми belay
      влад66
      1. andrej-shironov Сегодня, 18:50
        А чтоб мы все занервничали и зашептались: Госдеп, Госдеп....
        andrej-shironov
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 16:59
    Путин увеличил штат центрального аппарата Минобороны на 200 человек


    А зачем...а почему ...а для чего?
    Новость не раскрыта...не произведен анализ события...нет оценки происшедшего...следовательно это простой вброс информации...
    но для чего? what smile
    Тот же ЛЕХА
    1. Chertt Сегодня, 17:02
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      но для чего?

      Тупо новостная лента.....Украли, Ограбили, 2:0, +12, а теперь подробно wink
      Chertt
  3. фигвам Сегодня, 17:00
    К его полномочиям теперь отнесена организация мероприятий по оперативному оборудованию территории страны и подготовке коммуникаций в целях обороны, а также ряд других.

    Как то настораживает.
    фигвам
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 17:02
      Как то настораживает.


      Бункер что ли рыть во дворе? what
      Тот же ЛЕХА
      1. ul_vitalii Сегодня, 17:09
        Можно и бункер, только много времени уйдет на согласование (если не частный дом), всё желание отобьют. smile
        ul_vitalii
        1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 17:17
          Инспекциями задушат...придет пожарник ...оштрафует за отсутствие огнетушителя...придет налоговая оштрафует за постройку незаконного строения...придет полиция ...посадит на 15 суток за организацию притона...вообщем белые пршли грабют ...красные пришли опять грабют.
          Недавно узнал печальную историю про разорившегося мужика...опустили его на миллион рублей из-за ошибки кадастровой оценки земли ...переживал за него.
          Тот же ЛЕХА
  4. samarin1969 Сегодня, 17:10
    "Заместитель руководителя Министерства обороны России Татьяна Шевцова сообщила, что, согласно указу президента РФ, в центральном аппарате военного ведомства страны пройдет сокращение 10% сотрудников" (2016) laughing
    ....Надеюсь в этих "невоенных" -военных действительно нужда немыслимая. ...
    samarin1969
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 17:20
      центральном аппарате военного ведомства страны пройдет сокращение 10% сотрудников"

      10 000 сокращенных сотрудников ГИБДД в процентах это сколько? what
      надо бы сравнить .
      Тот же ЛЕХА
    2. КВУ-НСвД Сегодня, 17:20
      ....Надеюсь в этих "невоенных" -военных действительно нужда немыслимая. ...
      Расширили компетенции , расширили и штат .
      КВУ-НСвД
  5. Волька Сегодня, 17:31
    ладно бы оперативников капитанов да майоров прибавил, а то опять генералов и их сынов некуда девать...
    Волька
  6. 16112014nk Сегодня, 18:25
    Закон чиновников: Декларируемое сокращение чиновников ведёт к их фактическому увеличению.
    16112014nk
  7. Antidote Сегодня, 18:26
    Нужно больше чиновников!
    Antidote
  8. Лексус Сегодня, 19:50
    Путин увеличил штат центрального аппарата Минобороны на 200 человек

    Суворовское
    Воевать нужно не числом, а уменьем

    не... не слышали
    Лексус
  9. 452336 Сегодня, 22:53
    200 чел дормоедов к центральному аппарату МО в мирное время. В добавок к "сирийским фельдмаршалам", которые регулярно отправляют российских солдат на Родину в цинковых ящиках. Не
    жирновато ли для России?
    452336
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