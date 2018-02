Пентагон грозит врагам "адаптивной" атомной дубинкой

Одним из ключевых моментов новой ядерной доктрины Соединенных Штатов, коей фактически является подготовленный Пентагоном и обнародованный официально 2 февраля с.г. документ под названием «Обзор ядерной политики» (Nuclear Posture Review или NPR, часто в отечественных источниках название данного документа не совсем корректно переводится как «Обзор ядерных сил»), стало решение Вашингтона применить индивидуальный или адаптивный подход к реализации задачи стратегического сдерживания в отношении стран, определенных в качестве реальных или потенциальных угроз национальной безопасности Америки.«Время, место и обстоятельства тех вызовов, которые могут встать перед нами, в каждой ситуации различны. Поэтому в процессе оборонного планирования, когда нельзя получить надежную информацию об условиях действий и необходимых потребностях в будущем, очень важны гибкость и адаптивность», – приводятся в качестве эпиграфа к главе 5 «Адаптивные стратегии и гибкие возможности» новой ядерной доктрины Америки слова профессора Колина С. Грея – известного британо-американского эксперта по стратегическим вопросам, почетного профессора международных отношений и стратегических исследований британского Университета Рединга и руководителя существующего при нем Центра стратегических исследований.Однако границы индивидуального подхода расставлены в новой доктрине так широко и предполагают столь различные сценарии действий военно-политического руководства Соединенных Штатов, что заставляют задуматься о том, а не станет ли все это спусковым крючком новой гонки вооружений с кульминацией в виде ограниченной или крупномасштабной ядерной войны.«Не существует единого, приемлемого для любых условий подхода к обеспечению сдерживания», – подчеркивается в «Обзоре ядерной политики», подписанном министром обороны США Джеймсом Мэттисом. При этом требования, предъявляемые к эффективному сдерживанию, отмечается в документе, весьма различны, поскольку должны учитывать представления, цели, интересы, стратегии, сильные и уязвимые стороны различных потенциальных противников Америки. Стратегия сдерживания, эффективная против одного потенциального противника, может не сработать в отношении другого. Следовательно, делается вывод в новой американской ядерной доктрине, «Соединенные Штаты будут применять адаптивный подход с тем, чтобы эффективно осуществлять сдерживание» в отношении самого широкого спектра «противников, угроз и ситуаций».Делать же это Пентагон намерен с учетом того, какие конкретно цена и риски рассматриваются каждым конкретным потенциальным противником в качестве неприемлемых при совершении агрессии в отношении Америки. Проще говоря, для одного агрессора достаточным будет несколько десятков или, может быть, сотен крылатых ракет в обычном оснащении, а сдерживающим фактором или возмездием для другого станет только массированный ракетно-ядерный удар с применением значительного количества межконтинентальных баллистических ракет.При этом американские военные стратеги намерены постоянно выполнять анализ поступающей информации с тем, чтобы осуществлять адаптацию имеющихся стратегий в отношении различных потенциальных противников в соответствии с изменяющимися условиями обстановки, а также для того, чтобы понять – как лучше всего довести до агрессора ту цену, которую он заплатит в случае реализации своих враждебных планов. «Соответствующая корректировка наших стратегий сдерживания – это и есть то, что мы называем адаптивным сдерживанием», – говорится в документе.Обеспечить же корректировку стратегий сдерживания американским генералам должны «гибкие возможности», где под словом «гибкость» американские «планировщики» понимают «наличие соответствующего диапазона и сочетания ядерного и другого потенциалов, необходимых для адаптации стратегий сдерживания сегодня и в будущем, а также для решения с помощью ядерного оружия других задач в рамках реализации стратегии национальной безопасности США».Подчеркивается, что американское руководство отдает должное наличию гибких возможностей в ядерном сдерживании на протяжении последних 60 лет, но сегодня их значение усиливается ввиду расширяющегося разнообразия ядерных и неядерных стратегических угроз, а также усиления динамизма и неопределенности обстановки в области безопасности. Однако, как указано в документе, возрастание важности наличия гибких возможностей происходит на фоне того, что военно-политическое руководство самих США в последнее время неизменно проводит жесткую политику в стиле «никаких новых ядерных средств». В то же время потенциальные противники Америки не стоят на месте и постоянно «пытаются определить и изучить слабые стороны в возможностях и стратегии Соединенных Штатов». Вот откуда берет свои истоки серьезно окрепшая в последнее время уверенность Пентагона в том, что требования к силам и средствам ядерного сдерживания США не могут быть устоявшимися и должны постоянно адаптироваться под меняющиеся условия обстановки, а сами военные должны быть всегда готовы ввести в дело новые силы и средства в том случае, если предыдущие не смогут решить задачу.По большому счету, заявленный в новой американской ядерной доктрине адаптивный подход является если уж не дорогой, то первым шагом в направлении официального одобрения возможности ведения Соединенными Штатами ограниченной ядерной войны (то есть фактически ее развязывания, поскольку в этом случае ВС США неизбежно придется наносить ядерный удар первыми).В этой связи реакция российского внешнеполитического ведомства последовала незамедлительно, а комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с публикацией новой ядерной доктрины США достаточно четко высветил исходящую от нее потенциальную угрозу.«Вызывает озабоченность фактически «безразмерный» подход Вашингтона к вопросу об использовании ядерного оружия: декларируется возможность его применения в случае «чрезвычайных обстоятельств», которые авторы доктрины отнюдь не ограничивают военными сценариями. Да и военные сценарии подаются настолько неопределенно, что это позволит американским «планировщикам» считать практически любое применение военной силы поводом для нанесения ядерного удара по тем, кого они считают «агрессором», – подчеркивается в данном комментарии. – На фоне таких установок анонсируются планы глубокой модернизации ядерных средств США. Особую опасность в данном контексте представляют упомянутые в новой американской ядерной доктрине проекты создания боеприпаса «малой мощности» для крылатой ракеты морского базирования в ядерном оснащении и «облегченной» боеголовки для баллистической ракеты подводных лодок «Трайдент-II». Ядерные вооружения с подобными характеристиками явно задумываются как «оружие поля боя». Соблазн к их применению, в особенности в сочетании с доктринально зарезервированным за собой правом на превентивный ядерный удар, резко возрастает. Заверения в том, что реализация упомянутых замыслов «не понизит порог применения ядерного оружия», представляют собой по меньшей мере стремление ввести мировое сообщество в заблуждение. Еще опаснее проступающая со страниц ядерной доктрины вера американских военных и других специалистов в сфере национальной безопасности в свою способность достоверно моделировать развитие конфликтов, в которых они допускают применение «маломощных» ядерных боезарядов. Для нас очевидно противоположное: существенно пониженные «пороговые условия» могут привести к возникновению ракетно-ядерной войны даже в ходе конфликтов малой интенсивности».Впрочем, во всем этом нет ничего странного, поскольку именно «планировщикам» Запада и принадлежит сама идея проведения ограниченной ядерной войны, в которой обвиняют теперь Россию. Впервые эта идея была открыто выдвинута нашими противниками по холодной войне еще в середине 1950-х. Напомним, что в 1956 году вышла в свет небольшая – всего 46 страниц – и недорогая – всего 50 центов – брошюра «Об ограничении атомной войны» (On Limiting Atomic War), изданная британским Королевским институтом международных отношений и подготовленная Ричардом Гулдом-Адамсом на основе материалов дискуссий по различным проблемам оборонительной политики в условиях века атомного оружия, проходивших с участием контр-адмирала в отставке сэра Антони Баззарда, самого молодого директора Военно-морской разведки Великобритании и одного из основателей широко известного сегодня Института стратегических исследований, а также знаменитого физика и нобелевского лауреата профессора Патрика Мейнарда Стюарта Блэкетта, и члена парламента Дениса Хили, впоследствии занимавшего пост министра обороны Великобритании.В данной «методичке» была выдвинута идея «дифференцированного сдерживания», почти идентичная нынешнему понятию «адаптивное сдерживание» и фактически являвшаяся базисом концепции ограниченной ядерной войны. Суть идеи состояла в том, чтобы иметь возможность применять ядерное оружие «большой разрушительной силы» только в войне глобального масштаба, тогда как для войн менее крупных, то есть локальных или региональных конфликтов, резервировалось право на применение ядерного оружия «малой разрушительной силы». Там же указывалось, что первостепенная задача – «показать не то, как отбить агрессию, если она начнется, а как отпугнуть агрессора прежде, чем он выступит».Особо следует при этом отметить, что данная брошюра была не единственной в этом роде, поскольку 1950-е – 1960-е годы стали «золотым веком» идеи ограниченной ядерной войны, которая прочно засела в умах политиков и военных ведущих стран Запада. Достаточно вспомнить, например, книгу Роберта Осгуда «Ограниченная война: вызов американской стратегии» (Limited War: The Challenge to American Strategy), вышедшую в 1957 году, или «аналитический» труд известного американского специалиста в области ядерного оружия и стратегического планирования Германа Кана, который вышел в 1965 году под названием «Об эскалации» (On Eskalation). В последнем его автор привел разработанную им так называемую «лестницу эскалации», которая теоретически обосновывала допустимость и целесообразность ведения ядерной войны, степень интенсивности которой зависела от конкретной военно-политической обстановки, стоящих перед государством целей (задач) и ряда других обстоятельств. Кан, которого еще называют футурологом, не только выделил 17 этапов в развитии военно-политических конфликтов, но еще и составил названную его именем «лестницу» из 44 «ступеней эскалации», разбитых условно на семь групп, в зависимости от фаз развития, то есть эскалации, вооруженного конфликта. На вершине этого «архитектурного сооружения» стояла, как можно догадаться, неограниченная ядерная война. «Лестница» Кана нашла в те годы много сторонников, немало их и сегодня. Подтверждение тому – все громче звучащие за границей голоса о возможности, а то и практической целесообразности ведения ядерной войны различного масштаба.«Когда-то, в античные времена, боспорский царь Митридат, опасаясь быть отравленным, ежедневно принимал гомеопатические дозы яда, постепенно приучая к нему свой организм. Способ оказался действенным, и когда у Митридата возникла необходимость покончить с собой, он не смог отравиться и, по преданию, то ли закололся сам, то ли приказал заколоть себя рабу, – указывает профессор Академии военных наук, член-корреспондент Академии геополитических проблем Сергей Брезкун в статье «Немыслимое должно оставаться немыслимым» («НВО» от 19.02.16). – Похоже, элита Запада, элита США и НАТО решили, что тезис о «новой ядерной агрессивности России» поможет мало-помалу приучить население к мысли о немыслимом, позволит смотреть на ядерную войну как на очередной триллер. Будет война – не будет войны, но психологическая обработка впрок не помешает, хотя подобные поползновения имеют вполне зловещий характер».И действительно, после ознакомления с новыми американскими доктринальными документами – «Национальной стратегией безопасности», «Национальной оборонной стратегией» и «Обзором ядерной политики» – складывается впечатление, что при их подготовке американские «планировщики» не стали себя особо утруждать, а просто взяли старые варианты различных доктринальных документов и «методички» времен холодной войны и оформили их на новый лад, несколько изменив названия и термины, но оставив неизменной их суть или, как принято говорить, их дух…