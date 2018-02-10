На Украине заявили, что в Stratfor "знают о сталинских планах Путина"

Ключевая в этом процессе - вероятность возрождения Министерства государственной безопасности, органа, который первоначально был создан Иосифом Сталиным и действовал в 1945-1954 годах. Такая структура укрепила бы ФСБ, соединив несколько внутренних служб безопасности в один орган, контролирующий шпионаж, контрразведку, охрану порядка и полицейскую деятельность. В течение лета и осени 2016 года, когда Росгвардия медленно начала консолидировать власть, ФСБ выступила с идеей вернуть Министерство госбезопасности, но из-за распрей между различными службами безопасности дискуссия провалилась. Теперь идея восстановления Министерства госбезопасности снова на столе. И если это будет реализовано, это может значительно усилить позиции ФСБ в России.

Американская структура «Stratfor», позиционирующая себя как частная разведка и аналитическая компания представляет материал, в котором утверждается о «знании планов Владимира Путина». В материале заявлено, что президент России якобы подумывает воспользоваться «практикой Сталина» и возродить в России министерство государственной безопасности (МГБ).Примечательно, что материала от самого «Стрэтфора» в открытом доступе нет, а пишет о нём украинский портал «Апостроф» , объявляя, что данные американской частной разведки якобы есть в его распоряжении. Американская частная разведка использует украинские СМИ для вбросов?В материале украинского портала заявлено, что Владимир Путин предпринимает меры по реформе силовых структур для укрепления президентской власти.Из материала:Это уже далеко не первая публикация от имени «Stratfor», в которой утверждается о грядущей реформе силовых структур в России. С такой же «уверенностью» можно заявить, что, например, Трамп принял закон об увеличенном военном бюджете США с целью попытаться укрепиться в должности президента и дать возможность США держаться за иллюзию однополярного мира.