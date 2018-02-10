11:51 10 февраля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

На Украине заявили, что в Stratfor "знают о сталинских планах Путина"

Американская структура «Stratfor», позиционирующая себя как частная разведка и аналитическая компания представляет материал, в котором утверждается о «знании планов Владимира Путина». В материале заявлено, что президент России якобы подумывает воспользоваться «практикой Сталина» и возродить в России министерство государственной безопасности (МГБ).

Примечательно, что материала от самого «Стрэтфора» в открытом доступе нет, а пишет о нём украинский портал «Апостроф», объявляя, что данные американской частной разведки якобы есть в его распоряжении. Американская частная разведка использует украинские СМИ для вбросов?

На Украине заявили, что в Stratfor "знают о сталинских планах Путина"



В материале украинского портала заявлено, что Владимир Путин предпринимает меры по реформе силовых структур для укрепления президентской власти.

Из материала:
Ключевая в этом процессе - вероятность возрождения Министерства государственной безопасности, органа, который первоначально был создан Иосифом Сталиным и действовал в 1945-1954 годах. Такая структура укрепила бы ФСБ, соединив несколько внутренних служб безопасности в один орган, контролирующий шпионаж, контрразведку, охрану порядка и полицейскую деятельность. В течение лета и осени 2016 года, когда Росгвардия медленно начала консолидировать власть, ФСБ выступила с идеей вернуть Министерство госбезопасности, но из-за распрей между различными службами безопасности дискуссия провалилась. Теперь идея восстановления Министерства госбезопасности снова на столе. И если это будет реализовано, это может значительно усилить позиции ФСБ в России.


Это уже далеко не первая публикация от имени «Stratfor», в которой утверждается о грядущей реформе силовых структур в России. С такой же «уверенностью» можно заявить, что, например, Трамп принял закон об увеличенном военном бюджете США с целью попытаться укрепиться в должности президента и дать возможность США держаться за иллюзию однополярного мира.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
4

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 28

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. МИХАН Сегодня, 08:50
    Сталин бандеровцев пожалел , а Хрущев вообще всех выпустил и Крым им подарил....А у Путина думаю все будет гораздо хуже для вашего брата, готовьтесь "братья"!
    МИХАН
    1. Зяблицев Сегодня, 08:55
      Лучше НКВД! Тут при одном упоминании некоторые ссутся в штаны...МГБ не так раскручено! laughing
      Зяблицев
      1. NKT Сегодня, 09:14
        Не, КГБ более лаконично звучит, да и знают этого «внучка» лучше, чем его «дедушку».
        NKT
      2. Андрей К Сегодня, 09:16
        Про небратьев забывать стали.
        Чего-то нехорошего покурили и узнали планы Путина.
        «Апостроф» ссылается на «Stratfor», который эти планы знает.
        «Stratfor» в свою очередь, ещё не знает, что он знает о планах Путина laughing
        Андрей К
      3. МИХАН Сегодня, 09:43
        Цитата: Зяблицев
        Лучше НКВД! Тут при одном упоминании некоторые ссутся в штаны...МГБ не так раскручено! laughing

        Это точно..хе хе! СМЕРШ еще не плохое раскрученное название..

        Мне вот это фото всегда нравилось ..Очень точно суть всего передает! soldier
        МИХАН
      4. влад66 Сегодня, 09:52
        Цитата: Зяблицев
        Лучше НКВД! Тут при одном упоминании некоторые ссутся в штаны...МГБ не так раскручено! laughing

        Ох как согласен.КГБ тоже мощная струтура была. yes
        влад66
    2. Teberii Сегодня, 08:56
      Частная разведка ворует информацию у легальной,интересно,а такая вообще существует или это и есть те самые хакеры.
      Teberii
      1. Андрей К Сегодня, 09:20
        Цитата: Teberii
        ...Частная разведка ворует информацию у легальной...

        Там легальных 16 штук и все в интернете пасутся, слухи ОБС собирают и в докладах выдают за аналитику laughing
        Андрей К
    3. Hard Rock Сегодня, 09:00
      Прошлое отбрасывает тень в будущее. Совершенно с вами согласен. А то, что Путин хочет создать единое министерство, ничего плохого нет, работать будут лучше, да и контроль тоже. А то, что хохлы с непонятной обвинительной риторикой, так то от зависти и страха. Уж им бы такое министерство точно не помешало бы. А то бандюки уже города захватывать начинают.
      Hard Rock
    4. сибиралт Сегодня, 09:01
      А чем им ФСБ не нравится? Тут хоть горшком назови, да только в печь не ставь. lol
      сибиралт
  2. morpogr Сегодня, 08:54
    Очередная фантазийная укробредовая новость с замашками на аналитику. Для пущей достоверности со ссылкой на хозяина из за океана. fool
    morpogr
  3. Esoteric Сегодня, 08:57
    На Украине заявили, что в Stratfor "знают о сталинских планах Путина"


    Если бы американцы знали о сталинских планах Путина, они давно бы бежали и из Сирии, и из Прибалтики, и из Украины. И базы свои военные теряли бы каждый день... yes Утром проснулись belay а базы-то - нет!!!
    А, если бы мне было известно о сталинских планах Путина, я бы с его портретом ходил по площади Советов и призывал голосовать за него...
    Esoteric
  4. groks Сегодня, 08:58
    Бред сивокобыльский. Какая разница - как организация называется. А после гонок на геликах, к данной организации как-то и веры особой нет. Если там будут служить одни мажоры, то кто работать будет.
    groks
    1. РУСС Сегодня, 09:50
      Цитата: groks
      Бред сивокобыльский. Какая разница - как организация называется

      Согласен, проще функционал расширить и поправке в закон о ФСБ принять, зачем переименовывать ?
      РУСС
  5. demo Сегодня, 09:01
    Даже не понятно кто и о чем пытается болтать.
    Ибо все это просто болтовня.
    Что украинский портал, что "частная американская разведка".

    для того чтобы понять Путина, надо просто смотреть в корень проблемы.
    У Путина мало власти?
    Не смешите меня.
    А вот поля для маневра мало - это точно.

    Создай хоть КГБ, хоть НКВД, хоть ОГПУ с ВЧК все вместе и в одном стакане.
    Что это поменяет?
    Сегодня решают все вопросы деньги.
    Куда, кому и сколько.

    Захочет большой бизнес вкладывать и будет развитие. А если не захочет?
    Что в кутузку тащить и наганом по башке бить!?

    Захотят дяди за бугром с нашими жуликами якшаться - пойдет дело.
    А если они нос воротят от наших барбосов, то наши жалко хвост поджав скулят и ждут когда "хозяин" гнев на милость сменит.
    А умники про консолидацию силовых ведомств.
    demo
    1. МИХАН Сегодня, 10:00
      Цитата: demo
      Захочет большой бизнес вкладывать и будет развитие. А если не захочет?
      Что в кутузку тащить и наганом по башке бить!?

      Не плохая идея и кстате Путин так и сделал в начальном периоде своего правления (помните Ходорковского , Березовского, Абрамовича..))))
      Цитата: demo
      Захотят дяди за бугром с нашими жуликами якшаться - пойдет дело.

      Вот это именно и хотят дяди за океаном и у нас..Не зря так жестко Россию унижают и вой стоит во всех "самых демократических СМИ."
      Жулики должны сидеть в тюрьме(и наши и не наши) , а лучше как Березовский пройдоха кровавый..
      МИХАН
    2. Esoteric Сегодня, 10:18
      Цитата: demo
      Создай хоть КГБ, хоть НКВД, хоть ОГПУ с ВЧК все вместе и в одном стакане. Что это поменяет? Сегодня решают все вопросы деньги.

      Простите, хочу вас поправить. Никогда деньги не решали всего. Ни-ко-гда!!! И вы прекрасно это знаете. Ни здоровье, ни любовь, ни дружбу, ни честь за деньги не купишь. Правда, в расчётах за это приходится жертвовать самой жизнью, произнося при этом: «За Родину!», «За Сталина!», «Это вам за пацанов!»
      Другой вопрос, почему же власть не хочет этого признавать и всё больше проявляется в том, что покупается за деньги: стяжательство, мздоимство, коррупция... request
      Esoteric
  6. КВУ-НСвД Сегодня, 09:02
    Американская частная разведка использует украинские СМИ для вбросов?
    Она использует любые каналы . А предложение про МГБ хорошее предложение , своевременное предложение , товарищи ...
    КВУ-НСвД
  7. masyanya Сегодня, 09:12
    боятся, значит уважают!!! wink Сталин-это не хухры- мухры!!! заранее описалмсь....прости господи...
    masyanya
    1. федоров Сегодня, 10:01
      Господь ОН ведь простит, А вот ШТАНЫ сушить надо. smile
      федоров
  8. Machete Сегодня, 09:31
    Путин им в постели проболтался?
    И Стратфор сразу хохлам побежал планы сдавать?
    Machete
  9. APASUS Сегодня, 09:54
    Примечательно, что материала от самого «Стрэтфора» в открытом доступе нет, а пишет о нём украинский портал «Апостроф»

    Забыли упомянуть что Путин мечтает восстановить еще и НКВД,ГУЛАГ и судебные тройки,а то как то совсем скромно получается,одного ФСБ не хватает..
    APASUS
  10. федоров Сегодня, 09:59
    украинский портал «Апостроф»

    А кто его нафиг читает , кроме упоратых д,е№би, лоидов ? Сами себе и пишут, для паствы.
    А «Stratfor» - та еще кантора. am
    федоров
  11. andrej-shironov Сегодня, 10:04
    Не льстите Путину. Ему до Сталина как.....ну вы сами знаете как.
    andrej-shironov
  12. Jarilo Сегодня, 10:08
    Какие сталинские планы? Посмотрите на его друзей. "Скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты"
    Jarilo
  13. Лекс. Сегодня, 10:25
    Зачем Сталин Украину создал столько территорий отдали .Австрийцы придумали Украину а коммунисты воплотили в жизнь
    Лекс.
  14. Теренин Сегодня, 10:50
    Частная аналитическая разведка...такая же чушь, как Сатин президент какого то аналит.центра, где он один (или двое) и пудрит на телевидении всем мозги. Да с коментов на ВО профессиональней аналитический материал можно сделать.
    Теренин
  15. sabakina Сегодня, 11:04
    На Украине заявили, что в Stratfor "знают о сталинских планах Путина"
    И чё? Мне нравилось!

    sabakina
Картина дня