11:49 10 февраля
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Американцы и шведы заждались, когда Индия "созреет" по контрактам на истребители

В ходе международной выставки вооружений в Сингапуре представители американской корпорации Boeing и шведского производителя SAAB высказали определённого рода нетерпение в отношении итоговых планов Индии по закупкам авиационной техники. Речь идёт о планах Нью-Дели по приобретению истребителей для военно-морских сил страны. Индия ранее сообщила, что намерена закупить 57 военных самолётов. Было сделано заявление о том, что приобретать будут либо у Boeing, либо у SAAB, либо в пропорциях у одних и у других.

Представители американской и шведской корпораций в Сингапуре выразили надежду на то, что хотя бы в 2019-м году Индия всё же решит, с кем и в каком количестве будет контрактовать истребители.

Boeing Co предлагает F/A-18 Super Hornet, а SAAB AB - Gripen M.


Представитель индийских ВМС отметил, что на данный момент в Индии идёт работа по описанию конкретных требований к самолётам, которые планируется закупить. Кроме того, подчёркивается, что руководство страны рассматривает будущий контракт через призму программы «Сделано в Индии». Программа эта заключается в том, что если и осуществлять закупки военной техники за рубежом, то поставщик должен передать индийской стороне и технологии производства.

Американцы и шведы заждались, когда Индия "созреет" по контрактам на истребители


Ранее в индийской прессе появлялась информация о готовности США открыть на индийской территории производственные мощности по сборке самолётов F-16.

Использованы фотографии: https://twitter.com/spokespersonMoD
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Комментарии 21

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  1. Тралл Сегодня, 10:40
    Индийцы те ещё "разгвоздяи", поэтому для них нет ничего лучше простой и надёжной русской техники smile
    Это моё личное маркетинговое исследование...
    Тралл
    1. куртка бейна Сегодня, 10:47
      Цитата: Тралл
      Индийцы те ещё "разгвоздяи", поэтому для них нет ничего лучше простой и надёжной русской техники smile
      Это моё личное маркетинговое исследование...

      Вы наверное, на Жигулях ездите? Почему только Лукашенко этого не понимает и не ездит на них же? request
      куртка бейна
      1. Teberii Сегодня, 10:53
        Индийцы собирают лучшую технику на сегодняшний день,читайте внимательно с передачей технологий,когда соберут все что им необходимо ,будут производить свои.
        Teberii
        1. Тралл Сегодня, 11:10
          Цитата: Teberii
          Индийцы собирают лучшую технику на сегодняшний день,читайте внимательно с передачей технологий,когда соберут все что им необходимо ,будут производить свои.

          Я о менталитете индийских пилотов и техников как бы. Читайте меня же внимательнее hi
          Тралл
          1. Аскет Сегодня, 11:44
            Уйти в нирвану и там остаться это к вопросу о менталитете laughing
            Аскет
        2. ul_vitalii Сегодня, 11:24
          Это у них войдёт в привычку, так и будут собирать технологии. Обычно всё лучшее отдают детям.
          ul_vitalii
      2. Андрей К Сегодня, 11:12
        Цитата: куртка бейна
        ...Вы наверное, на Жигулях ездите? Почему только Лукашенко этого не понимает и не ездит на них же? request...

        Коллега, ну ёклмн!!!
        Что у Вас за "перевод стрелок" и переход на обсуждение персоналий?
        Личность Тралла не тема этой статьи, при всём к нему уважении.
        Угомонитесь.
        Андрей К
        1. просто экспл Сегодня, 11:49
          это не перевод стрелок . это обычный предвыборный бот госдепа , у него рега от 6 февраля .
          после выборов он пропадет до следующих выборов .
          просто экспл
      3. Тралл Сегодня, 11:13
        Цитата: куртка бейна
        Вы наверное, на Жигулях ездите? Почему только Лукашенко этого не понимает и не ездит на них же? request

        Я давно заметил, что Лукашенко действует на вас как солнечный свет в полночь. smile
        Тралл
    2. Гигант мысли Сегодня, 10:50
      Шведы и матрасники не работали вплотную по масштабным контрактам с индусами, пусть у французов пораспрашивают про их эпопею с Рафалями, и не надеются пусть на скорое решение вопроса, потому что индусы вначале сказали "да", это не означает, что в конце не будет "нет".
      Гигант мысли
    3. влад66 Сегодня, 11:15
      В ходе международной выставки вооружений в Сингапуре представители американской корпорации Boeing и шведского производителя SAAB высказали определённого рода нетерпение в отношении итоговых планов Индии по закупкам авиационной техники.

      Французы тоже с Рафалями ждали what очень долго ждали.....Поэтому
      влад66
  2. МИХАН Сегодня, 10:40
    Индусы , не такие лохи ,как надеются США...Посмотрим еще ,чья возьмет..!
    МИХАН
    1. APASUS Сегодня, 10:49
      Но и американцы тоже .Посмотрите на инфу про Ф-16. Они тоже хотят впиндюрить старье ,хоть Ф -16 самолет и хороший ,но годов ему тоже под стать.
      APASUS
      1. ul_vitalii Сегодня, 11:28
        И авионика, управляемая с КП в Техасе.
        ul_vitalii
  3. Андрей К Сегодня, 10:42
    ...Представитель индийских ВМС отметил, что на данный момент в Индии идёт работа по описанию конкретных требований к самолётам, которые планируется закупить...

    Индусы со своими "торгами" и матрасов со шведами измочалят.
    Сколько уже тендеров объявляли и сколько уже отменили.
    Чего у них не отнять - торговаться будут до посинения.
    В итоге, купят у нас laughing
    Андрей К
    1. kapitan92 Сегодня, 11:05
      Цитата: Андрей К
      В итоге, купят у нас

      А что они могут купить у нас? Точнее, что мы можем предложить? СУ 33, МИГ 29К это весь модельный ряд для авианосных кораблей.

      ЛТХ МиГ-29К и Су-33

      Длина: 17,4 м — 21,18 м
      Высота: 5,2 м — 5,72 м
      Размах крыла: 11,99 м — 14,7 м
      Площадь крыла: 42 кв.м. — 67,8 кв.м.

      Масса пустого: 12700 кг — 19600 кг
      Максимальная взлетная масса: 22400 кг — 33000 кг

      Тяга двигателя: 2×5500 кгс — 2×7670 кгс
      Тяга на форсаже: 8800 кгс — 12500 кгс

      Максимальная скорость у земли: 1400 км/ч — 1300 км/ч
      Максимальная скорость на высоте: 2300 км/ч — 2300 км/ч

      Боевой радиус без ПТБ: 850 км — 1000 км
      Боевой радиус с 3 ПТБ: 1300 км — ПТБ отсутствуют
      Практический потолок: 17500 м — 17000 м
      Скороподъемность: 300 м/с — н/д

      Длина разбега: 110 м — 105 м
      Длина пробега: 90 м — 90 м

      Боевая нагрузка: 4500−5500 кг — 6500 кг
      Число точек подвески: 8 — 10
      Пушечное вооружение: пушка 30-мм, 150 снарядов — пушка 30-мм, 150 снарядов.
      Если индийцы ставят вопрос о диверсификации поставок палубной авиации, то нам ничего не светит.
      Учитывая ,вектор сдвига на "дружбу" с матрасами, то преимущество у Ф 18. (ИМХО) hi


      kapitan92
      1. Андрей К Сегодня, 11:15
        Цитата: kapitan92
        ...Учитывая ,вектор сдвига на "дружбу" с матрасами, то преимущество у Ф 18...

        Да кто бы против, пусть приобретают Ф-18. Только ведь в нагрузку идёт зависимомть от американских расходников, обслуживания и прочих "демократических" прелестей.
        Не купят, помяните моё слово.
        Будут своей "дружбой" с матрасами, сбивать цену на нашу технику.
        Андрей К
  4. ded100 Сегодня, 10:51
    Пусть ждут дальше! wassat
    ded100
  5. Berkut24 Сегодня, 10:57
    Программа эта заключается в том, что если и осуществлять закупки военной техники за рубежом, то поставщик должен передать индийской стороне и технологии производства.

    Ну и , естественно, самые современные и передовые образцы военной техники, с самыми передовыми технологиями, желательно с не снятым грифом секретности, и за всё по 10 рупий.
    Berkut24
    1. Вежливый Лось Сегодня, 11:22
      Цитата: Berkut24
      Ну и , естественно, самые современные и передовые образцы военной техники, с самыми передовыми технологиями, желательно с не снятым грифом секретности, и за всё по 10 рупий.

      Индийские "качели" летят, летят, летя-я-я-т....
      Вежливый Лось
  6. pastooh37 Сегодня, 11:01
    Какую цель преследуют индусы- собрать по миру коллекцию самолётиков , либо создать боеспособную авиацию ?
    pastooh37
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