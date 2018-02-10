Американцы и шведы заждались, когда Индия "созреет" по контрактам на истребители

В ходе международной выставки вооружений в Сингапуре представители американской корпорации Boeing и шведского производителя SAAB высказали определённого рода нетерпение в отношении итоговых планов Индии по закупкам авиационной техники. Речь идёт о планах Нью-Дели по приобретению истребителей для военно-морских сил страны. Индия ранее сообщила, что намерена закупить 57 военных самолётов. Было сделано заявление о том, что приобретать будут либо у Boeing, либо у SAAB, либо в пропорциях у одних и у других.Представители американской и шведской корпораций в Сингапуре выразили надежду на то, что хотя бы в 2019-м году Индия всё же решит, с кем и в каком количестве будет контрактовать истребители.Boeing Co предлагает F/A-18 Super Hornet, а SAAB AB - Gripen M.Представитель индийских ВМС отметил, что на данный момент в Индии идёт работа по описанию конкретных требований к самолётам, которые планируется закупить. Кроме того, подчёркивается, что руководство страны рассматривает будущий контракт через призму программы «Сделано в Индии». Программа эта заключается в том, что если и осуществлять закупки военной техники за рубежом, то поставщик должен передать индийской стороне и технологии производства.Ранее в индийской прессе появлялась информация о готовности США открыть на индийской территории производственные мощности по сборке самолётов F-16.