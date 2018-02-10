Минобороны Финляндии получило первые южнокорейские гаубицы К9

Министр обороны Финляндии Юссии Ниинисто сообщил, что 8 февраля 2018 года в финский порт Вуосаари (Хельсинки) прибыла первая партия южнокорейских 155-мм/52 самоходных гаубиц K9 Thunder (фин. Moukari). Судя по фотографиям, были доставлены минимум четыре САУ, сообщает блог BMPDНапомним, что контракт на приобретение 48 единиц 155-мм/52 самоходных гаубиц К9 Thunder из наличия армии Южной Кореи был заключен министерством обороны Финляндии в феврале 2017 года. Стоимость контракта 146 млн евро, включая стоимость обучения, запасных частей и сервисной поддержки. Поставки должны быть произведены министерству обороны Финляндии с 2017 по 2024 годы. Контракт включает опцион на возможность приобретения дополнительного количества гаубиц К9.Ранее в ноябре 2016 года один образец К9 прошел испытания в Финляндии, получив, как сообщалось, хорошую оценку. Данный образец САУ остается в Финляндии и используется в учебных, испытательных и демонстрационных целях.Гаубицы К9 должны заменить в Силах обороны Финляндии устаревшие советские 122-мм самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" (финское обозначение 122 PSH 74). Cейчас финская армия располагает 72 САУ 2С1, приобретенными в 1992 году из наличия армии бывшей ГДР.