00:00 11 февраля
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Минобороны Финляндии получило первые южнокорейские гаубицы К9

Министр обороны Финляндии Юссии Ниинисто сообщил, что 8 февраля 2018 года в финский порт Вуосаари (Хельсинки) прибыла первая партия южнокорейских 155-мм/52 самоходных гаубиц K9 Thunder (фин. Moukari). Судя по фотографиям, были доставлены минимум четыре САУ, сообщает блог BMPD

Минобороны Финляндии получило первые южнокорейские гаубицы К9


Напомним, что контракт на приобретение 48 единиц 155-мм/52 самоходных гаубиц К9 Thunder из наличия армии Южной Кореи был заключен министерством обороны Финляндии в феврале 2017 года. Стоимость контракта 146 млн евро, включая стоимость обучения, запасных частей и сервисной поддержки. Поставки должны быть произведены министерству обороны Финляндии с 2017 по 2024 годы. Контракт включает опцион на возможность приобретения дополнительного количества гаубиц К9.


Ранее в ноябре 2016 года один образец К9 прошел испытания в Финляндии, получив, как сообщалось, хорошую оценку. Данный образец САУ остается в Финляндии и используется в учебных, испытательных и демонстрационных целях.

Гаубицы К9 должны заменить в Силах обороны Финляндии устаревшие советские 122-мм самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" (финское обозначение 122 PSH 74). Cейчас финская армия располагает 72 САУ 2С1, приобретенными в 1992 году из наличия армии бывшей ГДР.

Использованы фотографии: министерство обороны Финляндии
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Комментарии 54

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  1. Салют Вчера, 12:27
    в чем преимущества именно корейских 155-мм гаубиц?
    есть же еще куча других стран?
    Салют
    1. _Jack_ Вчера, 12:30
      К9 реально одна из лучших в мире в этом классе, примерно одного уровня с немецкой PzH-2000, но она дороже, а учитывая что фины бу К9 взяли, совсем не дорого
      _Jack_
      1. Sefevi Вчера, 13:20
        Финны сделали прекрасный выбор! К-2 на сегодняшний день один из самых лучших в своём классе.
        Sefevi
        1. Лекс. Вчера, 13:34
          Не считая каалиции
          Лекс.
          1. влад66 Вчера, 13:42
            Цитата: Лекс.
            Не считая каалиции

            Не просветите, что такое каалиция belay богоижбраныйй наш laughing
            влад66
            1. Лекс. Вчера, 13:46
              Лишь бы ляпнуть наш ты небогоижбранный
              Лекс.
              1. влад66 Вчера, 13:57
                Цитата: Лекс.
                Лишь бы ляпнуть наш ты небогоижбранный

                Ляпаешь пока только ты мил человек, кроме глупого троллинга по теме есть что сказать? laughing жги winkТак что такое каалиция? tongue
                влад66
                1. MOSKVITYANIN Вчера, 14:58
                  Цитата: влад66
                  Цитата: Лекс.
                  Лишь бы ляпнуть наш ты небогоижбранный

                  Ляпаешь пока только ты мил человек, кроме глупого троллинга по теме есть что сказать? laughing жги winkТак что такое каалиция? tongue

                  СГ производства РФ...
                  MOSKVITYANIN
                  1. Shurik70 Вчера, 18:22
                    Цитата: Салют
                    в чем преимущества именно корейских 155-мм гаубиц?

                    Возможно, единым стандартом 155мм с остальными имеющимися у них гаубицами 83-97К и К98 собственного производства ? А может быть истощившимися запасами снарядов 122мм от "Гвоздик" ? Или банальной взяткой кому-надо от Южной Кореи ... Кто-ж их разберёт.
                    Да и какая разница. 146 млн$, 72 орудия - это нормально для мирного времени и достаточно для качественного обучения призывников. Для настоящей войны, конечно, мало, но если фины сами не нападут, да не предоставят своей территории для Врага - никто на них не нападёт тоже.
                    Shurik70
        2. Fayth Вчера, 17:32
          Очередной иксперд из азерботии... Я бы еще понял, если бы раскладка позволяла перепутать 9 и 2. К-2 это корейский танк, никакого отношение к гаубице не имеет, это раз. Второе, "Финны сделали прекрасный выбор!", икспердное мнение, не иначе, знаток всех вооружений мира, видимо не один год занимался эксплуатацией к-9. Что за люди, лишь бы ляпнуть чего...
          Fayth
      2. Kars Вчера, 13:47
        За три миллиона долларов за штуку)это почти бесплатно.
        А так туркам их гром/фантина ничего особенного не принесли.
        Kars
        1. Denis Obukhov Вчера, 16:52
          Ну так б.у .они взяли не новые вот и цена такая дешёвая .
          Denis Obukhov
      3. Fayth Вчера, 17:36
        Наша "Мста" ничуть не хуже. На экспорт идет в варианте 155мм.
        Fayth
    2. Лопатов Вчера, 12:34
      Цитата: Салют
      в чем преимущества именно корейских 155-мм гаубиц?

      Сравнительно дёшево.
      Цитата: Салют
      есть же еще куча других стран?

      Не факт.
      Или дорогая "немка" или не менее, а то и более дорогая шведская.
      Лопатов
      1. oldseaman1957 Вчера, 12:42
        Цитата: Салют
        есть же еще куча других стран?
        - Что всего больше МЕНЯ интересует: а с кем это финны ЭТИМИ самоходками воевать намереваются??? А то на чуть ли не дежавю...
        oldseaman1957
        1. Лопатов Вчера, 12:45
          Цитата: oldseaman1957
          Что всего больше МЕНЯ интересует: а с кем это финны ЭТИМИ самоходками воевать намереваются

          А "Гвоздиками" 2С1 с кем собирались? Наверное, с арабскими террористами.
          Лопатов
          1. oldseaman1957 Вчера, 12:51
            Цитата: Лопатов
            А "Гвоздиками" 2С1 с кем собирались?
            - С "Гвоздиками" можно... Они бы у нас ещё М-30 прикупили!
            oldseaman1957
            1. Лопатов Вчера, 12:59
              Цитата: oldseaman1957
              Они бы у нас ещё М-30 прикупили!

              Зачем? У них и так 41 "кулацкий обрез" был. Проходили под наименованием 122 H/38
              Трофейные.
              Лопатов
            2. Paranoid50 Вчера, 13:03
              Цитата: oldseaman1957
              Они бы у нас ещё М-30 прикупили!

              Покупали Д-30. yes Наблюдал сцену в магазине моделей,когда пожилой финн из ностальгических чувств купил Д-30.Он поведал,что в 70-х служил артиллеристом и Д-30 , как раз,была его, "родная". А так-то финны из вооружения много чего в СССР закупали.
              Paranoid50
              1. oldseaman1957 Вчера, 13:07
                Цитата: Paranoid50
                Покупали Д-30.
                Я говорю: М-30!
                oldseaman1957
                1. Paranoid50 Вчера, 13:11
                  Цитата: oldseaman1957
                  М-30!

                  Да это понятно.(они тоже были) . Я к тому,что они много чего у нас закупали. yes
                  Paranoid50
                  1. oldseaman1957 Вчера, 13:23
                    Цитата: Paranoid50
                    Я к тому,что они много чего у нас закупали.
                    - И я к тому же... Просто пафос пошёл: для какой цели финны вооружаются? А остальное всё - НЮАНСЫ...
                    oldseaman1957
                    1. Paranoid50 Вчера, 13:40
                      Цитата: oldseaman1957
                      для какой цели финны вооружаются?

                      Похоже,этот вопрос стал риторическим ещё в Советское время. На ум приходит один ответ: А чтоб было ! laughing А мировая тенденция указывает: это против Ирана и КНДР. wassat Хотя,пока на Иранско-Финской(как и на Корейско-Финской) границе всё спокойно. yes
                      Paranoid50
        2. _Jack_ Вчера, 12:49
          мы же постоянно рапортуем о успешном перевооружении, фины тоже могут спросить - а с кем это русские ЭТИМ оружием воевать намереваются?
          _Jack_
          1. Лопатов Вчера, 13:07
            Ну да. По "цена-качество" на данный момент это лучший выбор.
            Лопатов
          2. фигвам Вчера, 13:10
            _Jack_

            А нас сша признали врагом, танки, ракеты перебрасывают к нашим границам, а для кого Финляндия враг?
            фигвам
            1. _Jack_ Вчера, 13:26
              Сухопутные границы у финов только с Швецией, Норвегией и Россией. Уверен что с Швецией и Норвегией они точно воевать не собираются...
              _Jack_
          3. demo Вчера, 13:15
            А пусть финны на этот вопрос сами себе и ответят.
            Более 100 лет вхождения в состав Российской империи должны же были чему то научить?
            В том числе и думать.
            Если бы Россия не была воинственной, то финны вряд ли бы получили бы государственность и отторжение от Швеции.
            Так бы и были зачуханной автономией.
            demo
      2. Гигант мысли Вчера, 12:52
        Всё таки не очень высокая цена и хорошее техническое состояние решили вопрос в пользу корейской САУ.
        Гигант мысли
    3. КВУ-НСвД Вчера, 12:41
      в чем преимущества именно корейских 155-мм гаубиц
      Современная система . Стандарт НАТО . Нейтральный статус финнов лишь призрачная декларация
      КВУ-НСвД
      1. Лопатов Вчера, 12:47
        Цитата: КВУ-НСвД
        Стандарт НАТО

        Скорее "доступные современные боеприпасы"
        У нас в 122-мм калибре со времён СССР ничего нового не разработано. Китайцы- есть сомнения в качестве.
        Лопатов
        1. КВУ-НСвД Вчера, 12:56
          122(127) и 152(155) разные миры практически . На 152 у нас тоже есть в чём себя показать .
          У нас в 122-мм калибре со времён СССР ничего нового не разработано.
          Модернизирование советского задела тоже не тупиковый путь . Другое дело , что сегмент 122мм у нас вообще обходят вниманием в разработках . А зря . отличный полевой калибр для сухопутных войск .
          КВУ-НСвД
          1. Лопатов Вчера, 13:01
            Цитата: КВУ-НСвД
            Модернизирование советского задела тоже не тупиковый путь

            Не тупиковый. Однако по факту в 122 конь не валялся. И единственные, кто "чешется"- китайцы из "Норинко"
            Лопатов
            1. КВУ-НСвД Вчера, 13:14
              А Вы что предлагаете ? По моему "коррекция"для 122-го массово в войска не потянем . Увеличить дальность ? надо новые стволы - тоже наверно из той же оперы .Хотелки у "пользователей" есть , но приходится откладывать до лучших времён . Наверное так же и рассуждают на уровне планирования у нас . Хотя делать наработки всё равно конечно следует . А может и делают...
              КВУ-НСвД
              1. Лопатов Вчера, 13:16
                Цитата: КВУ-НСвД
                А Вы что предлагаете ?

                Поздно уже дёргаться.
                Лопатов
                1. КВУ-НСвД Вчера, 13:21
                  Поздно пить боржоми , если почки отвалились ? laughing Ну я всёже больший оптимист . Жахнем при надобности чем тыл снабдит laughing Главное сразу накрыть и переперевыполнить нормативы по свёртыванию и уходу в ЗПР laughing
                  КВУ-НСвД
                  1. Лопатов Вчера, 13:37
                    Цитата: КВУ-НСвД
                    Поздно пить боржоми , если почки отвалились ? Ну я всёже больший оптимист .

                    Поезд ушёл.
                    От советских в 122-мм калибре активно отказываются. И ладно бы только те, кто "по стандартам НАТО". К примеру, Алжир заменяет 122 на китайские 155-мм
                    Лопатов
                    1. КВУ-НСвД Вчера, 13:51
                      К примеру, Алжир заменяет 122 на китайские 155-мм
                      Просто решили увеличить калибр на следующий уровень , а не из-за устаревания б/п и выбрали девайс подешевле
                      КВУ-НСвД
    4. Грац Вчера, 13:43
      если коалицию не считать, то вроде как самая дальнобойная на нынешнее время
      Грац
    5. sgazeev Вчера, 17:31
      Цитата: Салют
      в чем преимущества именно корейских 155-мм гаубиц?
      есть же еще куча других стран?

      Смазка гуще,самый раз для финского климата. wassat
      sgazeev
  2. Симон Вчера, 12:35
    Цитата: Салют
    в чем преимущества именно корейских 155-мм гаубиц?
    есть же еще куча других стран?

    Видимо уж очень понравились! laughing
    Симон
    1. Лопатов Вчера, 12:39
      Настолько, что пришлось "кинуть" соседей шведов с их "Арчером". И в ответ шведы отказались от финских самоходных миномётов. 8))))))))
      Лопатов
  3. КВУ-НСвД Вчера, 12:39
    48 единиц 155-мм/52 самоходных гаубиц К9 Thunder
    4 трёхбатарейных дивизиона из мощных современным систем . Нехилый кулак в масштабах финской армии . Интересно какие боеприпасы в комплекте ? И первая батарея уже прибыла . Для нас ещё один головнячок на Северо-Западе , требующий ресурсов на реакцию....
    КВУ-НСвД
    1. Denis Obukhov Вчера, 16:54
      Целых 3 152-мм снаряда в ядерном исполнении придётся потратить))) laughing
      Denis Obukhov
      1. КВУ-НСвД Вчера, 17:02
        Целых 3 152-мм снаряда в ядерном исполнении придётся потратить))) laughing
        Ну если предположить их сбор в одном полевом лагере , то хватит и "расход-один" winked А если серьёзно , то такая артбригада - это не жук чихнул . Да и снарядов у них тоже к часу Ч тоже несомненно будет в разнообразии...
        КВУ-НСвД
  4. APASUS Вчера, 12:48
    Интересно как поведут себя данные гаубицы в морозы ,ведь Финляндия все же не Южная Корея
    APASUS
    1. Громобой Вчера, 12:58
      Ранее в ноябре 2016 года один образец К9 прошел испытания в Финляндии, получив, как сообщалось, хорошую оценку.
      Южнокорейская 155-мм/52 самоходная гаубица Hanwha Techwin К9 Thunder на испытаниях в Финляндии. Ноябрь 2016 года.
      Громобой
      1. Геркулесыч Вчера, 13:26
        У финнов есть опыт адаптации к своему климату танков леопард 2!И эти самоходки также помучиются, но адаптируют!
        Геркулесыч
  5. Дормидонт Вчера, 12:49
    Даже с их помощью не удержать линию маннергейма
    Дормидонт
  6. МИХАН Вчера, 12:50
    Явно это от России оборонятся..хе хе ..Думают мы рванем , как в прошлом..? Наивные, чем вы больше фины закупаете , тем больше целей у нас в ракеты и т.д. закладывается..Потом не обижайтесь! Линию Манергейма ,мы все же взяли, но теперь уже все проще будет.. soldier
    МИХАН
  7. Геркулесыч Вчера, 13:28
    Нужно нам сразу два варианта "Коалиции "создать -для себя, и для продажи за бугор.
    Геркулесыч
  8. Лексус Вчера, 17:31
    Против кого, суслики, вооружаемся?
    Лексус
  9. svp67 Вчера, 18:12
    Гаубицы К9 должны заменить в Силах обороны Финляндии устаревшие советские 122-мм самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" (финское обозначение 122 PSH 74)
    Странно, но у финнов полно еще буксируемой артиллерии, а они решили начать замену с "Гвоздички"
    svp67
  10. Волька Вчера, 19:29
    по-русски это выгладит так "а васька слушает да ест..."
    Волька
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