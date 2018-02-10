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Британский таблоид пугает читателей "новой военной игрушкой" России
Британский таблоид Daily Express опубликовал статью под названием "Путин испытывает новое секретное оружие: страх войны с Россией растет из-за выпуска нового стелс-истребителя", в которой речь идет о самолетах Су-57.
Автор статьи называет их "новой наводящей ужас военной игрушкой России". «Ужасающий» истребитель был продемонстрирован всего через несколько часов после выхода ежегодного доклада Мюнхенской конференции по безопасности, отмечает автор статьи.
В нем, напоминает автор, речь шла в том числе об увеличившемся риске "тотальной войны". Cложившийся мировой порядок распадается, а угроза непреднамеренного столкновения между Россией и Западом растет, говорится в докладе.
Daily Express описывает технические особенности Су-57: в частности, новый комплекс радиоэлектронного оборудования, который позволяет быстро анализировать боевую ситуацию.
Кроме того, самолет будет укомплектован "невероятно мощным радаром", который сможет распознавать любые цели на земле и в воздухе на "огромных дистанциях", после чего любая угроза будет нейтрализована с помощью ракет дальнего действия класса "воздух-воздух" и "воздух-земля".
О том, что российские военные начинают опытно-боевую эксплуатацию истребителей пятого поколения Су-57, сообщил в четверг замминистра обороны Юрий Борисов, передает РИА Новости
Автор статьи называет их "новой наводящей ужас военной игрушкой России". «Ужасающий» истребитель был продемонстрирован всего через несколько часов после выхода ежегодного доклада Мюнхенской конференции по безопасности, отмечает автор статьи.
В нем, напоминает автор, речь шла в том числе об увеличившемся риске "тотальной войны". Cложившийся мировой порядок распадается, а угроза непреднамеренного столкновения между Россией и Западом растет, говорится в докладе.
Daily Express описывает технические особенности Су-57: в частности, новый комплекс радиоэлектронного оборудования, который позволяет быстро анализировать боевую ситуацию.
Кроме того, самолет будет укомплектован "невероятно мощным радаром", который сможет распознавать любые цели на земле и в воздухе на "огромных дистанциях", после чего любая угроза будет нейтрализована с помощью ракет дальнего действия класса "воздух-воздух" и "воздух-земля".
О том, что российские военные начинают опытно-боевую эксплуатацию истребителей пятого поколения Су-57, сообщил в четверг замминистра обороны Юрий Борисов, передает РИА Новости
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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