00:02 11 февраля
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Британский таблоид пугает читателей "новой военной игрушкой" России

Британский таблоид Daily Express опубликовал статью под названием "Путин испытывает новое секретное оружие: страх войны с Россией растет из-за выпуска нового стелс-истребителя", в которой речь идет о самолетах Су-57.

Автор статьи называет их "новой наводящей ужас военной игрушкой России". «Ужасающий» истребитель был продемонстрирован всего через несколько часов после выхода ежегодного доклада Мюнхенской конференции по безопасности, отмечает автор статьи.

Британский таблоид пугает читателей "новой военной игрушкой" России



В нем, напоминает автор, речь шла в том числе об увеличившемся риске "тотальной войны". Cложившийся мировой порядок распадается, а угроза непреднамеренного столкновения между Россией и Западом растет, говорится в докладе.

Daily Express описывает технические особенности Су-57: в частности, новый комплекс радиоэлектронного оборудования, который позволяет быстро анализировать боевую ситуацию.

Кроме того, самолет будет укомплектован "невероятно мощным радаром", который сможет распознавать любые цели на земле и в воздухе на "огромных дистанциях", после чего любая угроза будет нейтрализована с помощью ракет дальнего действия класса "воздух-воздух" и "воздух-земля".

О том, что российские военные начинают опытно-боевую эксплуатацию истребителей пятого поколения Су-57, сообщил в четверг замминистра обороны Юрий Борисов, передает РИА Новости

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 49

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  1. Dimontius Вчера, 14:07
    Ну надо же англосаксам что-то писать. Не про ящерок же.
    Dimontius
    1. МИХАН Вчера, 14:12
      Русский пилот Филипов и солдат Прохоренко их на западе жутко испугал...Ведь Русские не сдаются ! А оружие ,это мелочи ..Главное Дух и любовь к Родине ! Вот это все из нас хотят вытравить..
      МИХАН
      1. Rusland Вчера, 14:35
        Знают они дух и возможности русского солдата с незапамятных времён. Жаль что мы вынуждены напоминать им об этом ценою жизни наших Героев.
        Rusland
        1. oldseaman1957 Вчера, 14:38
          Британский таблоид пугает читателей...
          - Собака лает!
          oldseaman1957
        2. Гигант мысли Вчера, 15:00
          Маленьких детей родители пугают бабайкой, а британские СМИ своих граждан ужасной Россией, всё же тупоголовые они.
          Гигант мысли
          1. Logall Вчера, 15:13
            Они с незапамятных времён пугали детей, и не только, злыми, кровожадными, а главное - непобедимыми Росами!
            Logall
            1. Подрезчик Вчера, 16:14
              Привет, Александр! hi Пугают? belay Может боятся? laughing А боятся-значит уважают. wink Наглосаксы понимают только язык силы... soldier
              Цитата: Logall
              Они с незапамятных времён пугали детей, и не только, злыми, кровожадными, а главное - непобедимыми Росами!
              Подрезчик
            2. ASed Вчера, 17:05
              Русские казАки едят детей и насилуют девушек. Бу!
              ASed
              1. Logall Вчера, 17:11
                Я не ем! Хотя, кто его знает чем меня жена кормит feel
                Logall
                1. ASed Вчера, 17:15
                  Цитата: Logall
                  Я не ем! Хотя, кто его знает чем меня жена кормит feel


                  Вся европа с наполеоновских времен знает - едим":) И дам ихних того. Без уважения. Страшилки, агитацию и дезуху придумали не мы и очень давно.
                  ASed
                  1. Logall Вчера, 17:23
                    Цитата: ASed
                    И дам ихних того

                    Нам значит нельзя, а арабам можно? О времена, о нравы... Нас боятся, а сами с арабами ассимилируются.
                    Logall
                    1. ASed Вчера, 17:28
                      Где бы не собрались гусары, разговор сойдет на дам:)))
                      ASed
                      1. sabakina Вчера, 18:52
                        -Порутчик Ржевский, только не про дам!
                        -Хорошо. Шёл я лесом и тут вдруг...
                        -Порутчик, мы же просили!
                        sabakina
                    2. ASed Вчера, 19:09
                      Цитата: Logall
                      Цитата: ASed
                      И дам ихних того

                      Нас боятся, а сами с арабами ассимилируются.


                      Даже подумать страшно, какой получится коктейль идеологий и могучей религии. бррр.
                      ASed
          2. LSA57 Вчера, 15:21
            Цитата: Гигант мысли
            Маленьких детей родители пугают бабайкой, а британские СМИ своих граждан ужасной Россией,

            ....шведов пугают подлодками, трибалтов "Искандерами"... кто с чем на очереди? да, скоро белыми медведями полосатых пугать будут как только в Арктику сунутся laughing
            LSA57
            1. Logall Вчера, 15:42
              Дружище, полосатые и без того "Медведей" боятся!
              Logall
              1. LSA57 Вчера, 15:55
                Цитата: Logall
                Дружище, полосатые и без того "Медведей" боятся!

                да я про этих

                но есть кроме ваших, вот такие
                LSA57
            2. sabakina Вчера, 18:58
              [quote=LSA57]....шведов пугают подлодками, трибалтов "Искандерами"... кто с чем на очереди? /quote] Серёга hi , ты про неё забыл!
              sabakina
              1. LSA57 Вчера, 19:06
                Цитата: sabakina
                Серёга , ты про неё забыл!

                не забыл hi smile
                она пока отдыхает

                есть ещё одно, но только никому.... stop
                LSA57
          3. Донской Вчера, 20:39
            Цитата: Гигант мысли
            Маленьких детей родители пугают бабайкой, а британские СМИ своих граждан ужасной Россией, всё же тупоголовые они.

            Ну вот, обозвали их тупоголовыми, а у нас не видите что происходит? Да точно то же самое, только наоборот. Врут все, уж вы мне поверьте.
            Донской
    2. НЕКСУС Вчера, 14:46
      Цитата: Dimontius
      Ну надо же англосаксам что-то писать. Не про ящерок же.

      Нагоняют истерию и кошмарят своих обывателей..
      Кроме того, самолет будет укомплектован "невероятно мощным радаром", который сможет распознавать любые цели на земле и в воздухе на "огромных дистанциях", после чего любая угроза будет нейтрализована с помощью ракет дальнего действия класса "воздух-воздух" и "воздух-земля".

      То есть четко придерживаются и навязывают мысль,что РФ-это ось зла и злой бабай для англичан и вообще для всего цивилизованного мира.
      НЕКСУС
      1. LSA57 Вчера, 15:22
        Цитата: НЕКСУС
        То есть четко придерживаются и навязывают мысль,что РФ-это ось зла и злой бабай для англичан и вообще для всего цивилизованного мира.

        и поэтому нужны деньги, деньги, деньги на полосатые танки, танки, танки
        LSA57
    3. влад66 Вчера, 16:16
      Британский таблоид Daily Express опубликовал статью под названием "Путин испытывает новое секретное оружие: страх войны с Россией растет из-за выпуска нового стелс-истребителя", в которой речь идет о самолетах Су-57.

      Долбоклюи fool фу35 будьто пирожки с вареньем несет fool
      влад66
  2. Александр 3 Вчера, 14:10
    Боятся, значит уважают.
    Александр 3
    1. ИванИванов Вчера, 14:31
      не боятся, общественность готовят и денег выпрашивают.
      ИванИванов
      1. Александр 3 Вчера, 14:55
        В психушке пациенты тоже ничего не боятся.
        Александр 3
  3. Труд Вчера, 14:10
    Всё пугают общественность русской угрозой.
    Труд
  4. КВУ-НСвД Вчера, 14:14
    "Путин испытывает новое секретное оружие: страх войны с Россией растет из-за выпуска нового стелс-истребителя"
    Ночной кошмар западного пипла , ужас летящий на крыльях ночи ,пурген для Запада laughing ... Ситуацию исправит разве что распыление галаперидола с самолётов..
    КВУ-НСвД
    1. Смехотворец Вчера, 19:34
      распыление галаперидола

      вот этого они и боятся.
      Смехотворец
  5. Machete Вчера, 14:16
    Это русские ещё не показали медведя с калашом и "мухой" за спиной.
    А таких медведей пара армий наберётся.
    Machete
    1. КВУ-НСвД Вчера, 19:43
      А под "мухой" и калаш не нужен laughing
      КВУ-НСвД
  6. Runoway Вчера, 14:20
    Цитата: МИХАН
    Русский пилот Филипов и солдат Прохоренко их на западе жутко испугал...Ведь Русские не сдаются ! .

    Мне кажется там об этом умалчивают, дабы не деморализовать население и не пугать военных
    А по статье: "Богу в уши бы их "молитвы"" у нас много и радаров и систем защиты,но к сожалению не в массовом применении.
    Объясните мне тупому, почему тот же "президент С" не на каждой боевой единице в САР с начала боевой операции?
    Runoway
  7. Теренин Вчера, 14:24
    ... "новой наводящей ужас военной игрушкой России"... ну, почему же, у нас есть и добрая летающая игрушка, это - Карлсон wink
    Теренин
    1. Paranoid50 Вчера, 15:50
      Цитата: Теренин
      у нас есть и добрая летающая игрушка, это - Карлсон

      Ну,изначально Карлссон - летающий друг простой шведской семьи. wassat Но лет сорок назад вполне себе "ассимилировался" в Советском Союзе, и по праву считается именно нашим героем. yes
      Paranoid50
      1. Теренин Вчера, 17:52
        smile Точно, место жительство он выбрал у нас, значит наш.
        Теренин
  8. Геркулесыч Вчера, 14:33
    Так пускай бы хвалились, что у них появится авиаутюг Ф35, самый самолетный самолет, подтверждающий истину, что и не летающие изделия тоже время от времени могут летать!
    Геркулесыч
    1. Runoway Вчера, 15:02
      УТЮГ F-35 ,вне зависимости от ТТХ-НЕРЕАЛЬНАЯ ВЕСЧЬ! Тут как с айфонами,я приклоняю голову перед американскими маркетологами :"заставить весь мир покупать и боготворить это,за баснословные деньги" гениально. Нам бы одну такую сделочку, хоть на одно изделие ОКБ и денег хватило уже на 7ое поколение истребителей
      Runoway
  9. К-50 Вчера, 14:57
    «Ужасающий» истребитель был продемонстрирован всего через несколько часов после выхода ежегодного доклада Мюнхенской конференции по безопасности

    А ничего, что он уже 8 лет испытывается? belay
    Не бойтесь, саечка за испуг будет. yes laughing
    К-50
  10. masyanya Вчера, 15:44
    бойтесь не того, что знаете... бойтесь того, что не знаете... у нас в загашнике еще и не такие игрушки есть... wink
    masyanya
  11. Лексус Вчера, 16:30
    Британский таблоид пугает читателей "новой военной игрушкой" России

    Видимо бриты с "игрушками" из "кекс-шопа" малость заигрались, так, что мозг повредили.
    Лексус
  12. Denis Obukhov Вчера, 16:32
    Почему «Ужасающий»? Он красивый!
    Denis Obukhov
  13. Denis Obukhov Вчера, 16:35
    Ну да, если бы я хотел отжать ресурсы у РФ и увидел что огрести могу тоже обидно было бы )))
    Denis Obukhov
  14. Machete Вчера, 16:40
    У бриттов всё ужасающе, что сами своего не имеют. И никогда иметь не будут.
    А для постоянно пачкающего подгузники бритта всё страшней вдвойне.
    Machete
  15. жарофф Вчера, 16:48
    Все эти "пугалки" для отвода глаз. Уж мы то знаем,как без единого выстрела не стало СССР,обладавшего современной по тем временам армией и имевшим ЯО. Наша задача-не дать себя обмануть во второй раз,"не наступить на те же грабли". Враг не там,враг здесь. "Пятая колонна" везде,среди нас, в СМИ и т.д.
    жарофф
    1. Теренин Вчера, 19:24
      Вот и необходимо "валить" вражьи корни в виде фондов поддержки и так называемых демократических институтов.
      Теренин
  16. Волька Вчера, 16:57
    отличный пример фактора сдерживания для горячих голов и им вторящих...
    Волька
  17. serriy Вчера, 18:03
    Кто бы их, англосаксов, успокоил. Да и нас тоже. Этих самолётов у нас будет всего ничего, и не скоро. А разговоров, разговоров! fool
    serriy
  18. vasilkovichi Вчера, 18:13
    Не знаю,какой радар у Сушки,но радар Миг 31 распознаёт зависший над землёй вертолёт.А Сушка сможет?
    vasilkovichi
  19. sabakina Вчера, 18:45
    «Ужасающий» истребитель
    Ну, что я могу сказать? Какие дети, такие и игрушки...
    sabakina
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