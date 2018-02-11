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Глава «Ростеха» рассказал, что может привести к новой гонке вооружений
Обновленная ядерная доктрина Соединенных Штатов может привести к новой гонке вооружений, передает РИА Новости заявление гендиректора корпорации «Ростех» Сергея Чемезова.
Отвечая на вопрос журналиста газеты Washington Post, в какую сторону движутся отношения США и России, Чемезов отметил, что скорейшее налаживание нормальных взаимосвязей между двумя странами будет благоприятно для всего мира.
Особого оптимизма он не выразил и насчет договора СНВ-3 (в американском варианте New START).
Напомним, в начале февраля Пентагон обнародовал ядерную доктрину, в которой уделил большое внимание развитию российских ядерных сил. Среди других потенциальных угроз в американские военные назвали КНДР, Иран и Китай.
Отвечая на вопрос журналиста газеты Washington Post, в какую сторону движутся отношения США и России, Чемезов отметил, что скорейшее налаживание нормальных взаимосвязей между двумя странами будет благоприятно для всего мира.
Чем теснее отношения между Россией и Америкой, тем больше вооружений будет сокращено – прежде всего, ядерных. Но что мы видим сейчас? США принимают новую программу. Это не приведет к улучшению ситуации в мире,сказал он.
Это приведет к новой гонке вооружений, потому что нам придется делать то же, что делают американцы,добавил глава госкорпорации.
Особого оптимизма он не выразил и насчет договора СНВ-3 (в американском варианте New START).
Пока не установятся доверительные отношения, как мы можем говорить о дальнейших переговорах о сокращении вооружений, если мы не доверяем другу?отметил Чемезов.
Напомним, в начале февраля Пентагон обнародовал ядерную доктрину, в которой уделил большое внимание развитию российских ядерных сил. Среди других потенциальных угроз в американские военные назвали КНДР, Иран и Китай.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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