Глава «Ростеха» рассказал, что может привести к новой гонке вооружений

Чем теснее отношения между Россией и Америкой, тем больше вооружений будет сокращено – прежде всего, ядерных. Но что мы видим сейчас? США принимают новую программу. Это не приведет к улучшению ситуации в мире,

Это приведет к новой гонке вооружений, потому что нам придется делать то же, что делают американцы,

Пока не установятся доверительные отношения, как мы можем говорить о дальнейших переговорах о сокращении вооружений, если мы не доверяем другу?