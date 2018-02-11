11:58 11 февраля
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Глава «Ростеха» рассказал, что может привести к новой гонке вооружений

Обновленная ядерная доктрина Соединенных Штатов может привести к новой гонке вооружений, передает РИА Новости заявление гендиректора корпорации «Ростех» Сергея Чемезова.



Отвечая на вопрос журналиста газеты Washington Post, в какую сторону движутся отношения США и России, Чемезов отметил, что скорейшее налаживание нормальных взаимосвязей между двумя странами будет благоприятно для всего мира.


Чем теснее отношения между Россией и Америкой, тем больше вооружений будет сокращено – прежде всего, ядерных. Но что мы видим сейчас? США принимают новую программу. Это не приведет к улучшению ситуации в мире,
сказал он.

Это приведет к новой гонке вооружений, потому что нам придется делать то же, что делают американцы,
добавил глава госкорпорации.

Особого оптимизма он не выразил и насчет договора СНВ-3 (в американском варианте New START).

Пока не установятся доверительные отношения, как мы можем говорить о дальнейших переговорах о сокращении вооружений, если мы не доверяем другу?
отметил Чемезов.

Напомним, в начале февраля Пентагон обнародовал ядерную доктрину, в которой уделил большое внимание развитию российских ядерных сил. Среди других потенциальных угроз в американские военные назвали КНДР, Иран и Китай.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 36

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:08
    Обновленная ядерная доктрина Соединенных Штатов может привести к новой гонке вооружений, передает РИА Новости заявление гендиректора корпорации «Ростех» Сергея Чемезова.

    Но Темнейший ранее заявлял, что мы не будет влезать в эту "гонку". request
    a.s.zzz888
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:17
      Серёга , приветствую ! hi Матрасам оченно хотца Россию втянуть в новую гонку . А вот получится ли ? Об этом мы будем видеть по их словам .
      bouncyhunter
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:19
        Паша, привет! hi Нам равняться с их баблом выделенным на вооружение не с руки. Кстати, трамп вчера подписал им 700 лярдов.
        a.s.zzz888
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:21
          А мы берём не баблом , а умением . wink
          bouncyhunter
      2. Tusv Сегодня, 10:46
        Цитата: bouncyhunter
        Матрасам оченно хотца Россию втянуть в новую гонку

        Это кто ко кого гонит, Паша? Пятнадцать лет назад Янки кричали, что Сокрушат Россию Новейшим гиппер оружием. У Нас Цирконы на подходе, а у них сдерживание на уровне Олимпийских игр. Типа неправильно в пробирку помочился.
        Ох и содред у буржуев, дядя Вова три шкуры drinks
        Tusv
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:49
          Володя , привет ! hi Хотелки далеко не всегда становятся реальностью . Матрасам об этом забывать не следует . wink yes
          bouncyhunter
          1. Tusv Сегодня, 10:57
            Цитата: bouncyhunter
            Хотелки далеко не всегда становятся реальностью . Матрасам об этом забывать не следует

            О чем речь, Паша? Ну выбрали неправильного президента америки. Исправимся drinks
            Tusv
            1. bouncyhunter Сегодня, 11:00
              Так ты всё-таки Трумпа выбирал ! lol
              bouncyhunter
              1. Tusv Сегодня, 11:13
                Цитата: bouncyhunter
                Так ты всё-таки Трумпа выбирал !

                Не. Я первоначально выбирал какого то Джонсона из третьей, лебаристической парии, затем пришли представители ФСБ и настоятельно рекомендовали голосовать за Трампа, потом пришли ГРУ с Клинтоншой, но ужо было поздно drinks
                Tusv
                1. Tusv Сегодня, 11:36
                  Репортер у модели спрашивает, а кто у Вас такой неказистый спутник?
                  - мне Мама говорила, что все мужики ано, вот я и выбрала себе маленькую кучку
                  Tusv
      3. Мар.Тира Сегодня, 10:54
        Россия ни СССР,нам проще нейтрализовать все их потуги.Даже не смотря на не сопоставимую с теми временами экономику,не надо будет закрывать "друзей" липовых по ОВД,и по соц.лагерю,что были в те времена.К тому же сейчас Китай на нашей стороне.Тогда они были нейтральны,или враждебны.
        Мар.Тира
        1. Не либероид Русский Сегодня, 11:15
          китай на той стороне, где ему выгодно
          Не либероид Русский
    2. Гигант мысли Сегодня, 10:18
      Американцам доверять - себя не уважать, они уже всех приучили к т ому, что выполняют договора тогда, когда им выгодно, а потом, когда выгоды уже нет, плюют на всё и всех.
      Гигант мысли
    3. Отец солдата Сегодня, 10:25
      Мы не сможем делать то же, что и американцы, бюджет слишком разный. Можем противопоставить только создание вооружения по принципу "дешево и сердито". Новую, полномасштабную гонку России не понятуть, давайте трезво оценивать ситуацию и действовать избирательно, на пример в области высокоточного оружия и атомного подводного судостроения. АПЛ это весомый аргумент сдерживания.
      Отец солдата
    4. влад66 Сегодня, 10:36
      США принимают новую программу. Это не приведет к улучшению ситуации в мире,

      Но мы им впарим С-400 и наступит мир во всем мире. yes Уважаемые авторы и редакторы,а не проще ли не раздергивать на цитаты и привести это интервью полностью или хотя бы ссылку дать,где можно прочитать полностью,вот тогда и обсудить можно будет более обьективно. hiДа и срача поубавиться на форуме.С уважением hi
      влад66
      1. Tusv Сегодня, 11:03
        Цитата: влад66
        Но мы им впарим С-400 и наступит мир во всем мире.

        М не только впарим, но и научим им пользоваться
        Tusv
        1. влад66 Сегодня, 11:11
          Цитата: Tusv
          М не только впарим, но и научим им пользоваться

          А вот этого не надо,раз считают,что они пуп земли,пускай сами разбираются. laughing
          И инструкцию забудем послать. laughing hi
          влад66
          1. Tusv Сегодня, 11:17
            влад66
            Эдак Амуры по дерьмократичным боеголовкам лупят
            Tusv
    5. askort154 Сегодня, 11:13
      .s.zzz888
      Но Темнейший ранее заявлял, что мы не будет влезать в эту "гонку". request

      У "Темнейшего" видимо есть на то основания, в отличие от нас "стратегов".
      А то что американцы явно блефуют, это факт. Ближайший пример КНДР.
      Когда США устроили "гонку" с СССР - Китай уже работал на экономику США.
      Сейчас другой расклад - США загнали Китай на чашу с Россией, объявив его противником США. Однозначно, против России и Китая в гонки вооружения, США выдохнутся первыми - "Боливар не выдержит двоих." yes
      askort154
  2. МИХАН Сегодня, 10:08
    Нет уж господа , в это раз вы нас на гонку вооружений не раскрутите..Научены горьким опытом!
    МИХАН
    1. Stas157 Сегодня, 10:16
      Цитата: МИХАН
      Нет уж господа , в это раз вы нас на гонку вооружений не раскрутите..Научены горьким опытом!

      Так и раскручивать не надо, у России денег нет ни на какую гонку! И все об этом знают. А американцы в первую очередь. Так что одна сторона будет вооружаться, и концентрировать вооружения на российских границах, а другая будет высказывать возмущения по этому поводу, и пугать асимметричными ответами. ...Ведь больше ничего не остается.
      Stas157
      1. МИХАН Сегодня, 11:00
        Цитата: Stas157
        Так и раскручивать не надо, у России денег нет ни на какую гонку!

        Ну это как сказать..Русские умеют концентрироваться и если нужно найдем деньги и ресурсы!
        Цитата: Stas157
        Так что одна сторона будет вооружаться, и концентрировать вооружения на российских границах, а другая будет высказывать возмущения

        У России есть одна черта характера с одно стороны плохая, с другой хорошая (которая нас не раз выручала) Умеем мы прибедняться ..хе хе Где нужно и не нужно!
        Потенциал у России огромный , как бы нас не грабили ..За это нас ненавидят и боятся!
        Майор Филипов, солдат Прохоренко ..Это наше секретное оружие и самое мощное во все времена ! В этой гонке , русские вне конкуренции .. soldier
        МИХАН
        1. Deadушка Сегодня, 11:08
          Цитата: МИХАН
          Потенциал у России огромный , как бы нас не грабили

          К сожалению со временем и потенциал заканчивается... как и все остальное.
          Даже боги умирают request
          Deadушка
          1. МИХАН Сегодня, 11:29
            Цитата: Deadушка
            Даже боги умирают

            Это вы на кого намекаете..хе хе
            Недаждетесь господа.. laughing Храни Бог русские дружины на веки вечные !
            МИХАН
            1. Deadушка Сегодня, 11:33
              Цитата: МИХАН
              Это вы на кого намекаете..хе хе

              тонкий намек на толстые обстоятельства laughing
              Deadушка
        2. Сержант71 Сегодня, 11:54
          Особенно по пенсиям , пособиям и стипендиям заметно, что "прибедняемся". Но так задумано, ибо "МНОГОХОДОВОЧКА"!
          Сержант71
    2. БВС Сегодня, 10:18
      Чемезов отметил - это приведет к новой гонке вооружений, потому что нам придется делать то же, что делают американцы.
      А экономика России выдержит новою гонку вооружений, ведь СССР не выдержал?
      БВС
  3. фа2998 Сегодня, 10:26
    Цитата: МИХАН
    Нет уж господа , в это раз вы нас на гонку вооружений не раскрутите..Научены горьким опытом!

    А нас и раскручивать не надо! Мы сами раскрутим. Если в стране с экономикой не получается, надо найти противников извне, и готовится "достойно встретить".Да и деньги надо зарабатывать.Если экономика лишь шевелится, а военный бюджет растет- его лучше всего пилять надо .И авианосца строить будем (хотя и эсминцы давно не спускали), и новые самолеты и танки.Ну есть средство грандиозных строек.Олимпиаду , универсиаду приняли, примем чемпионат по футболу, надо еще один космодром забацать! Ну и гарант способ предложил нам нужен срочно сверзвуковой пассажирский пелелац! what hi
    фа2998
    1. МИХАН Сегодня, 11:05
      Цитата: фа2998
      Ну и гарант способ предложил нам нужен срочно сверзвуковой пассажирский пелелац!

      laughing wassat crying ну злобы в вас, прям до слез...хе хе
      Героев в России много, а нытиков и паникеров еще больше развелось..
      Пора НКВД восстанавливать!
      МИХАН
  4. masyanya Сегодня, 10:26
    так не надо вестись на провокации... и так заряда хватит, что бы шарик в труху...
    masyanya
  5. Дратуй Сегодня, 10:28
    Цитата: БВС
    Чемезов отметил - это приведет к новой гонке вооружений, потому что нам придется делать то же, что делают американцы.
    А экономика России выдержит новою гонку вооружений, ведь СССР не выдержал?

    СССР все бы выдержал, если бы не дармоеды страны соц союза, и предатели во властно структурах.
    Дратуй
  6. Пытливый Сегодня, 10:34
    У России достаточно ЯО чтобы как по классике «бахнуть и весь мир в труху»... Зачем нам измельчать Землю до пыли? А вот у амеров явно с ЯО проблемы и проблемы очень большие. Трамп вон Северной Кореи испугался, а вы говорите что нас втянет
    Пытливый
  7. кедр Сегодня, 10:59
    Зря тут некоторые панику сеют. Насколько мне известно, в ВПК у нас по большей части экономика не рыночная, а плановая. По паритету покупательной способности наш оборонный бюджет соответствует 300 000 000 000 зелени. Так что всё, что надо осилим ...
    кедр
    1. МИХАН Сегодня, 11:35
      Цитата: кедр
      По паритету покупательной способности наш оборонный бюджет соответствует 300 000 000 000 зелени. Так что всё, что надо осилим ...

      Зря вы этот наш секрет выдали..Сейчас "товарищи из Израиля" появятся с "фактами" хе хе
      Самое дорогое и непродоваемое ЭТО РУССКИЙ ДУХ! И наши парни это доказывают постоянно ..
      МИХАН
  8. фа2998 Сегодня, 11:38
    Цитата: МИХАН
    Пора НКВД восстанавливать!

    Знаете, здоровая критика не так опасна для страны, чем "ура- патриотизм".Значит за Вами придут вперед.Хватит КРИЧАТЬ УРА, а оглянутся negative hi .
    фа2998
  9. Сержант71 Сегодня, 11:50
    Гонка вооружений уже началась. И мы в ней в роли аутсайдеров. Хотя, может это и к лучшему.
    Сержант71
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