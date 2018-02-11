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Обвиняемый в терроризме, грабежах и насилии сумел устроиться на работу в аэропорт Хитроу
Мохамед Абдулахи Мохамуд, обвиняемый спецслужбами в терроризме, грабежах и насилии, сумел пройти проверку и получить работу в лондонском аэропорту Хитроу, передает РИА Новости сообщение Daily Mail.
«Мохамуд устроился носильщиком в лаунж-зону первого класса Терминала 3 в начале февраля. Обвиняемый в тяжких преступлениях проработал в крупнейшем аэропорту Великобритании пять дней. За это время он успел сфотографировать самолет с близкого расстояния и выложить снимки в социальные сети, по которым можно было судить, что у него есть доступ на взлетное поле», – пишет британская газета.
Лишь к концу недели службы безопасности Хитроу выяснила, что их новый сотрудник включен в список разыскиваемых террористов, у него есть «17 псевдонимов и богатый послужной список в виде обвинений в ограблениях, отмывании денег, угроз убийством и насилии», говорится в публикации.
В общей сложности 31-летний Мохамуд провел в тюрьме 5 лет.
В администрации аэропорта пояснили, что проверка занимает некоторое время, поэтому они не сразу поняли, кто перед ними. Там отметили, что выдали Мохамуду временный пропуск, и при входе в аэропорт его тщательно обыскивали. В зонах же с повышенным уровнем контроля грузчика всегда сопровождали сотрудники службы безопасности. Поэтому можно считать, что закон практически не нарушен.
Напомним, Хитроу считается вторым по загруженности аэропортом в мире и первым в Европе. Он включает пять пассажирских терминалов, один грузовой и ежегодно обслуживает 67 миллионов пассажиров.
«Мохамуд устроился носильщиком в лаунж-зону первого класса Терминала 3 в начале февраля. Обвиняемый в тяжких преступлениях проработал в крупнейшем аэропорту Великобритании пять дней. За это время он успел сфотографировать самолет с близкого расстояния и выложить снимки в социальные сети, по которым можно было судить, что у него есть доступ на взлетное поле», – пишет британская газета.
Лишь к концу недели службы безопасности Хитроу выяснила, что их новый сотрудник включен в список разыскиваемых террористов, у него есть «17 псевдонимов и богатый послужной список в виде обвинений в ограблениях, отмывании денег, угроз убийством и насилии», говорится в публикации.
В общей сложности 31-летний Мохамуд провел в тюрьме 5 лет.
В администрации аэропорта пояснили, что проверка занимает некоторое время, поэтому они не сразу поняли, кто перед ними. Там отметили, что выдали Мохамуду временный пропуск, и при входе в аэропорт его тщательно обыскивали. В зонах же с повышенным уровнем контроля грузчика всегда сопровождали сотрудники службы безопасности. Поэтому можно считать, что закон практически не нарушен.
Напомним, Хитроу считается вторым по загруженности аэропортом в мире и первым в Европе. Он включает пять пассажирских терминалов, один грузовой и ежегодно обслуживает 67 миллионов пассажиров.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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