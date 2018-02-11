00:08 12 февраля
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Обвиняемый в терроризме, грабежах и насилии сумел устроиться на работу в аэропорт Хитроу

Мохамед Абдулахи Мохамуд, обвиняемый спецслужбами в терроризме, грабежах и насилии, сумел пройти проверку и получить работу в лондонском аэропорту Хитроу, передает РИА Новости сообщение Daily Mail.



«Мохамуд устроился носильщиком в лаунж-зону первого класса Терминала 3 в начале февраля. Обвиняемый в тяжких преступлениях проработал в крупнейшем аэропорту Великобритании пять дней. За это время он успел сфотографировать самолет с близкого расстояния и выложить снимки в социальные сети, по которым можно было судить, что у него есть доступ на взлетное поле», – пишет британская газета.


Лишь к концу недели службы безопасности Хитроу выяснила, что их новый сотрудник включен в список разыскиваемых террористов, у него есть «17 псевдонимов и богатый послужной список в виде обвинений в ограблениях, отмывании денег, угроз убийством и насилии», говорится в публикации.

В общей сложности 31-летний Мохамуд провел в тюрьме 5 лет.

В администрации аэропорта пояснили, что проверка занимает некоторое время, поэтому они не сразу поняли, кто перед ними. Там отметили, что выдали Мохамуду временный пропуск, и при входе в аэропорт его тщательно обыскивали. В зонах же с повышенным уровнем контроля грузчика всегда сопровождали сотрудники службы безопасности. Поэтому можно считать, что закон практически не нарушен.

Напомним, Хитроу считается вторым по загруженности аэропортом в мире и первым в Европе. Он включает пять пассажирских терминалов, один грузовой и ежегодно обслуживает 67 миллионов пассажиров.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 52

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  1. Охотовед 2 Вчера, 12:34
    Однако!!! Ну а где же ЦРУ, ФБР, АНБ и другие исключительные спецслужбы были? Почему не помогли бриттам? good молчу про Джеймса Бонда!
    Охотовед 2
    1. bouncyhunter Вчера, 12:35
      Обвиняемый в терроризме, грабежах и насилии сумел устроиться на работу в аэропорт Хитроу

      Вопрос : а такое разве только в Мелкобритании возможно ?
      bouncyhunter
      1. влад66 Вчера, 12:50
        Цитата: Охотовед 2
        Однако!!! Ну а где же ЦРУ, ФБР, АНБ и другие исключительные спецслужбы были? Почему не помогли бриттам? good молчу про Джеймса Бонда!

        Толерантность однако,потом правда плача крокодиловыми слезами долго удивляются кто же их взорвал. hi
        Цитата: bouncyhunter
        Вопрос : а такое разве только в Мелкобритании возможно ?

        Сейчас Паша это везде возможно,вот насчет Израиля вот не уверен,что возможно,чего чего,а безопасность там на первом месте. hi drinks
        влад66
        1. PN Вчера, 13:17
          В Израиле был похожий косяк.
          PN
          1. влад66 Вчера, 13:20
            Цитата: PN
            В Израиле был похожий косяк.

            Да никто от этого не застрахован Коллега! hi
            влад66
            1. cniza Вчера, 14:14
              Главное , что этот косяк вовремя исправили. hi
              cniza
              1. Татьяна Вчера, 14:47
                А я "тащусь" не столько от службы безопасности данного английского аэропорта, сколько от его менеджеров в отделе кадров, которые приняли его на работу!
                Надо полагать, что в отделе кадров в английском аэропорту Хитроу в результате иностранной миграционной политики на Западе, работают менеджерами по кадрам уже не коренные англичане, а вот такие же иммигранты и их потомки, как и данный разыскиваемый Мохамуд. Наверное, ими - такими иммигрантами-бомбистами из Северной Африки и БВ, а также со всего света - там уже всё "схвачено"!
                Татьяна
                1. Ныробский Вчера, 17:51
                  Цитата: Татьяна
                  Надо полагать, что в отделе кадров в английском аэропорту Хитроу в результате иностранной миграционной политики на Западе, работают менеджерами по кадрам уже не коренные англичане

                  Ага. Их зовут Зухра, Мадина, Исмаил и Джебраил, а миссис Смит подносит им кофе.
                  Ныробский
                  1. Татьяна Вчера, 21:14
                    Цитата: Ныробский
                    Цитата: Татьяна
                    Надо полагать, что в отделе кадров в английском аэропорту Хитроу в результате иностранной миграционной политики на Западе, работают менеджерами по кадрам уже не коренные англичане

                    Ага. Их зовут Зухра, Мадина, Исмаил и Джебраил, а миссис Смит подносит им кофе.
                    Да запросто! Этих иностранных мигрантов в Британии до дури! Надо же им - исходя из той же либеральной западной толерантности к ним - где-то работать!
                    Чего удивляться-то?! В РФ происходят аналогичные те самые процессы!
                    Татьяна
                    1. MOSKVITYANIN Вчера, 22:43
                      Татьяна В РФ происходят аналогичные те самые процессы!

                      Прежде чем вопить, почитайте вниматошно Конституцию РФ...., гы... laughing
                      Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию.

                      ч.1 ст.37 Конституции РФ
                      Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных федеральным законом или международным договором Российской Федерации.

                      ч.3 ст.61 Конституции РФ
                      MOSKVITYANIN
                      1. Татьяна Вчера, 23:24
                        MOSKVITYANIN
                        Прежде чем вопить
                        А Вам повежливее обратиться ко мне никак нельзя?
                        Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных федеральным законом или международным договором Российской Федерации.
                        ч.3 ст.61 Конституции РФ.
                        Права-то в РФ и в странах Западной Европы для иностранных граждан и лиц без гражданства по Конституции соблюдаются, а вот свои обязанности перед страной приёма эти иностранные граждане в большинстве своём паразитически не соблюдали, не соблюдают и соблюдать и не собираются! Их ещё называют в политологии - иностранные "социальные" мигранты, вместо иностранных "трудовых" мигрантов!
                        Татьяна
        2. словак Вчера, 23:01
          Ну не дятлы? До завершения проверки допускают к работе! Только после теракта спецслужбы умнеют и шевелятся. Целую неделю.
          словак
      2. Tusv Вчера, 12:51
        Вопрос : а такое разве только в Мелкобритании возможно ?

        Да везде.Бесплатная рабочая сила. Именно с таким умыслом бомбили. Сорри принуждали к демократии
        Я вот думаю. А не выставить ли нам инвойс
        Опять в Москве снегопад, Во всем Хтроу виноват
        Tusv
      3. pvv113 Вчера, 13:01
        Привет, Паша!
        Согласен с тобой, если щепетильные англичане пропустили, то что говорить о менее ответственных странах
        pvv113
      4. Монос Вчера, 13:18
        Паша, здоровеньки булы! laughing hi
        За это время он успел сфотографировать самолет с близкого расстояния и выложить снимки в социальные сети

        Опасный преступник не скрывается, имеет аккаунты в соцсетях, открыто устраивается на работу, демонстративно выкладывает фотки, явно привлекает к себе внимание... Ребята из СБ Хитроу, оглянитесь вокруг. Вы уверены, что вон тот тихий и неприметный уборщик Абдул не засунул уже в багаж бомбу с альтиметром?
        Монос
        1. Комментарий был удален.
        2. Pete Mitchell Вчера, 21:35
          Gentleman hi
          Цитата: Монос
          Ребята из СБ Хитроу, оглянитесь вокруг.

          Боюсь кого то расстроить: нечему удивляться. Так называемый Criminal Disclosure делает какая то компания со стороны. Basic check стоит всего то 25£. Принес результат проверки, два референца от Бог его знает кого, изъявил желание работать for banana и вперед. Ой извините, еще заплатить за ID придется: это выдает местная security. Теперь точно вперед, главное не забывай чтоб id было поверх одежды и двери не путай;-) Справедливости ради отмечу: прохождение контроля, даже для своих, в англии это головняк не совмещенный с логикой.
          Удивляться нечему, хорошо что спохвотились.
          Pete Mitchell
          1. Монос Вчера, 22:57
            Приветствую hi
            Цитата: Pete Mitchell
            нечему удивляться

            Другими словами, если бы хотели, то уже что-нибудь взорвали. А, раз не взрывают, значит не враги. И вся эта шумиха постановочна для подогрева пипла. Вариант.
            Монос
            1. Pete Mitchell Вчера, 23:37
              Вечер добрый hi, все как всегда - идет рубка за бабки. Нам непросто осмыслить количество бабок за которые идет драка,. security компании хотят свою долю пирога, пока не увеличат сборы с пассажиров им не светит.
              Конечно идет невидимая для нас контрразведывательная работа, и в Англии справедливости ради они неплохи.
              Pete Mitchell
              1. Монос Сегодня, 00:03
                Цитата: Pete Mitchell
                в Англии справедливости ради они неплохи.

                Даже и не сомневаюсь. Весь вопрос в векторе направленности их работы. А он, почему-то, частенько направлен против России.
                Монос
      5. Гигант мысли Вчера, 13:24
        А за эти пять дней работы это Мохамуд мог понаставить сюрпризов в своей зоне достаточное количество, а потом дистанционно подорвать.
        Гигант мысли
        1. sedoj Вчера, 13:56
          Цитата: Гигант мысли
          А за эти пять дней работы это Мохамуд мог понаставить сюрпризов в своей зоне достаточное количество, а потом дистанционно подорвать.

          За эти пять дней можно изучить подходы-выходы, обзавестись знакомствами, провести рекогносцировку объекта. Сюрпризы будут потом.
          sedoj
          1. cniza Вчера, 14:16
            Цитата: Гигант мысли
            А за эти пять дней работы это Мохамуд мог понаставить сюрпризов в своей зоне достаточное количество, а потом дистанционно подорвать.


            Конечно мог , но вроде как :
            Там отметили, что выдали Мохамуду временный пропуск, и при входе в аэропорт его тщательно обыскивали. В зонах же с повышенным уровнем контроля грузчика всегда сопровождали сотрудники службы безопасности.
            cniza
      6. MOSKVITYANIN Вчера, 22:47
        Цитата: bouncyhunter
        Вопрос : а такое разве только в Мелкобритании возможно ?

        Очень смешно. Для клиентов Кащенко. Это возможно и в РБ и в РФ, и в Великобритании, однако разница у этих стран в том, что из них трех только Великобритания является развитым государством....
        MOSKVITYANIN
    2. seregatara1969 Вчера, 13:02
      без хохл ов им не справиться
      seregatara1969
      1. Rusland Вчера, 13:13
        Да там половина таких. smile Притеснять таких нельзя, ну оступился человек, в аэропорту поумнеет.
        Rusland
    3. Васян1971 Вчера, 17:57
      Цитата: Охотовед 2
      Однако!!! Ну а где же ЦРУ, ФБР, АНБ и другие исключительные спецслужбы были? Почему не помогли бриттам? good молчу про Джеймса Бонда!

      Ловят русских хакеров, наверное.
      Васян1971
  2. askort154 Вчера, 12:36
    Самые уязвимые службы в любом аэропорту - это водители, грузчики, "технички" и цех борт-питания. Там самая высокая текучасть кадров.
    askort154
    1. victorsh Вчера, 12:55
      Чушь!Я работаю в САБ.Досмотру подвергаются ВСЕ и любой груз-включая бортпитание.В любой момент может быть"закладка"от проверяющих.
      victorsh
      1. askort154 Вчера, 13:22
        victorsh Чушь!Я работаю в САБ.Досмотру подвергаются ВСЕ и любой груз-включая бортпитание.В любой момент может быть"закладка"от проверяющих.

        Знаю всю структуру обеспечения безопасности в гражданской авиации не по наслышке. Все последние теракты происходили именно из за проколов САБ. hi
        askort154
        1. victorsh Вчера, 13:36
          У нас ВСЕ пассажиры знают КАК должен работать САБ.Только изъятий запрещенного к провозу не уменьшается.В одном согласен-проколы есть.Текучка.Зарплата мизер-ответственность-Орден Мужества посмертно.
          victorsh
          1. askort154 Вчера, 14:31
            victorsh.....У нас ВСЕ пассажиры знают КАК должен работать САБ.Только изъятий запрещенного к провозу не уменьшается.В одном согласен-проколы есть.Текучка.Зарплата мизер-ответственность-Орден Мужества посмертно.
             Теракт на борту - это "прокол" САБ.Пассажиров досматривают хорошо, а вот обслуживающий персонал, порой спустя рукава, по "свойски". О чём я и написал выше. А "Орден Мужества посмертно" САБ-овцу ,...... не, ни припоминаю ( за 40 лет работы в ГА) hi
            askort154
            1. victorsh Вчера, 14:52
              Орден-метафора.А"СВОИ"достают не меньше,чем пьяные пассажиры.Выделяются пилоты.Пока на земле-ни чем не отличается от уборщицы-в плане досмотра.А так.Два дня назад у нас осудили злодея на 17 лет за подготовку тер.акта.ФСБ-молодцы.
              victorsh
  3. groks Вчера, 12:36
    Журнаш..... . Поскольку одновременно подозреваемый, обвиняемый и разыскиваемый.
    groks
  4. Пытливый Вчера, 12:37
    Они сами спонсируют террористов, чего им их (террористов) бояться. Англичанка всегда гадит, стравливает и использует. Зато случись надобность и было бы кому «сюрприз» на нужный рейс подбросить. Так что это была просто инвестиция, вон американцы в Талибан и ИГИЛ инвестируют, а англичанам нельзя?
    Пытливый
  5. slavaseven Вчера, 12:39
    Его задержали? Если нет, то... "это фиаско, Хитроу" ©
    slavaseven
  6. Громобой Вчера, 12:39
    В администрации аэропорта пояснили, что проверка занимает некоторое время, поэтому они не сразу поняли, кто перед ними. Там отметили, что выдали Мохамуду временный пропуск, и при входе в аэропорт его тщательно обыскивали. В зонах же с повышенным уровнем контроля грузчика всегда сопровождали сотрудники службы безопасности. Поэтому можно считать, что закон практически не нарушен.
    Это говорит о том,что сито безопасности сработало,кроме того, подобных "Махмудов" и по России шастает ,думаю,немало.Странно,что они "цацкаются" с ним.Давно бы вышибли под зад ногой из Королевства.
    Громобой
  7. КВУ-НСвД Вчера, 12:44
    В администрации аэропорта пояснили, что проверка занимает некоторое время, поэтому они не сразу поняли, кто перед ними.
    Т.е. взяли на работу не завершив проверку ? Смысл тогда в них ? Для галочки?
    В зонах же с повышенным уровнем контроля грузчика всегда сопровождали сотрудники службы безопасности. Поэтому можно считать, что закон практически не нарушен.
    Отмазка левая . С таким раздолбайским отношением терракт лишь вопрос времени
    КВУ-НСвД
  8. Навигатор 1 Вчера, 12:45
    Они же дети и не в чем не виноваты laughing
    Навигатор 1
  9. Теренин Вчера, 12:50
    "Поэтому можно считать, что закон практически не нарушен." Ну, а чего мы за них "паримся"? request Если мелкобританцы так считают, то и "флаг им в руки", hi У них же традиция после терактов с жертвами, собираться с флагами и петь гимны, что их не запугать stop
    Теренин
  10. demo Вчера, 12:54
    у него есть «17 псевдонимов и богатый послужной список в виде обвинений в ограблениях, отмывании денег, угроз убийством и насилии», говорится в публикации.
    В общей сложности 31-летний Мохамуд провел в тюрьме 5 лет.

    При таком "послужном списке" ему у нас бы вообще не выйти из тюрьмы. Дай бы Бог до нее вообще добраться.
    Сказал же наш Президент - в плен не брать.
    demo
  11. Лексус Вчера, 12:58
    Эка невидаль. У них там полстраны таких. И далеко не всем удаётся сесть на шею государства, свесив ножки.
    Лексус
  12. APASUS Вчера, 13:04
    И где эти разведчики с их базами несметных данных ,супер компах для обработки лиц и прогнозирования преступлений,это все "дудка" для СМИ оказывается? Если это устройство террориста носильщиком так просто возможно в Heathrow,то что говорить про магазины,стадионы или концерты.
    Постоянно твердя об угрозах из России ребята пропустят такого специалиста только по тому что он не русский,такой своеобразный экзамен для спецслужб удачно провален
    APASUS
    1. groks Вчера, 13:55
      А кто нибудь видел видео с этих камер, на котором можно было хоть разобрать черты лица? Я не видел. Не предназначены они для этого. Иначе сами станут объектом воровства.
      groks
  13. Geisenberg Вчера, 14:01
    И это только с поверхности копнули ))) А что там на самом деле ?
    Geisenberg
  14. Дормидонт Вчера, 14:06
    Так и не дали мужику проявить себя
    Дормидонт
  15. Vard Вчера, 14:41
    Грузчика всегда сопровождали сотрудники безопасности... Не смешите мои тапки...
    Vard
  16. Gnefredov Вчера, 14:51
    Носильщиком… пять дней. Да там суток хватит, что бы могильщиком стать. Банку «Кока-Колы» в багаж и «здравствуй небеса».
    Gnefredov
  17. Incvizitor Вчера, 14:53
    обвиняемый спецслужбами в терроризме, грабежах и насилии,

    Такие в мелкой всегда как дома были...
    Incvizitor
  18. NF68 Вчера, 15:55
    У семи "нянек" дитя без глаза осталось.
    NF68
  19. Стилет_71 Вчера, 16:27
    Ну а что тут такого, среднестатистический британец - Мохамуд, кто же его заподозрит? winked
    Стилет_71
  20. behemot Вчера, 18:08
    отлично, ну ждем взрывов самолетов? инглиши любят лизать зад и ублажать террористов, убийц и насильников. Ну и получат по заслугам.
    behemot
  21. 8200 Вчера, 23:52
    Недавно улетал из Лутона (второй аэропорт в Лондоне), международный рейс, ни разу паспорт не попросили!
    8200
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