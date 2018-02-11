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Старт «Союза-2.1а» отложен на два дня
Ракета-носитель «Союз-2.1А» не стартовала в расчетное время с космодрома Байконур, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами.
По данным журналиста, «ракета должна была вывести грузовой корабль "Прогресс МС-08", который должен был впервые в истории добраться до Международной космической станции по новой укороченной двухвитковой схеме за 3,5 часа».
В Настоящее время самым быстрым способом попасть на МКС является полет по 4-витковой схеме. Она была впервые реализована в 2012 году с запуском грузового корабля «Прогресс». Первый пилотируемый полет по новой схеме был совершен в марте 2013 года с запуском корабля «Союз ТМА-08». Уточняется, что традиционной считается схема, когда от старта до стыковки проходит около 50-ти часов.
Согласно информации пресс-службы Роскосмоса, нынешний запуск ракеты перенесен на резервную дату.
Пуск отменен из-за автоматического выключения двигателей на старте.
По данным журналиста, «ракета должна была вывести грузовой корабль "Прогресс МС-08", который должен был впервые в истории добраться до Международной космической станции по новой укороченной двухвитковой схеме за 3,5 часа».
В Настоящее время самым быстрым способом попасть на МКС является полет по 4-витковой схеме. Она была впервые реализована в 2012 году с запуском грузового корабля «Прогресс». Первый пилотируемый полет по новой схеме был совершен в марте 2013 года с запуском корабля «Союз ТМА-08». Уточняется, что традиционной считается схема, когда от старта до стыковки проходит около 50-ти часов.
Согласно информации пресс-службы Роскосмоса, нынешний запуск ракеты перенесен на резервную дату.
Пуск ракеты-носителя (РН) "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем (ТГК) "Прогресс МС-08" перенесен на резервную дату – 13 февраля,говорится в сообщении.
Пуск отменен из-за автоматического выключения двигателей на старте.
Использованы фотографии: КЦ "Южный"/ЦЭНКИ/РОСКОСМОС
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