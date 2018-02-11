00:06 12 февраля
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Старт «Союза-2.1а» отложен на два дня

Ракета-носитель «Союз-2.1А» не стартовала в расчетное время с космодрома Байконур, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами.



По данным журналиста, «ракета должна была вывести грузовой корабль "Прогресс МС-08", который должен был впервые в истории добраться до Международной космической станции по новой укороченной двухвитковой схеме за 3,5 часа».


В Настоящее время самым быстрым способом попасть на МКС является полет по 4-витковой схеме. Она была впервые реализована в 2012 году с запуском грузового корабля «Прогресс». Первый пилотируемый полет по новой схеме был совершен в марте 2013 года с запуском корабля «Союз ТМА-08». Уточняется, что традиционной считается схема, когда от старта до стыковки проходит около 50-ти часов.

Согласно информации пресс-службы Роскосмоса, нынешний запуск ракеты перенесен на резервную дату.

Пуск ракеты-носителя (РН) "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем (ТГК) "Прогресс МС-08" перенесен на резервную дату – 13 февраля,
говорится в сообщении.

Пуск отменен из-за автоматического выключения двигателей на старте.

Использованы фотографии: КЦ "Южный"/ЦЭНКИ/РОСКОСМОС
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Комментарии 62

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  1. Лексус Вчера, 12:55
    Ничего страшного, лишь бы потом всё прошло штатно.
    Лексус
    1. влад66 Вчера, 12:58
      Цитата: Лексус
      Ничего страшного, лишь бы потом всё прошло штатно.

      Рисковать не хотят,правильно делают. hi
      Старт «Соза-2.1а» отложен на два дня

      А вот такую ракету впервые слышу. fellow
      влад66
      1. Гигант мысли Вчера, 13:20
        Это хорошо, что отключение двигателей произошло до старта, а не после, а то уже как-то не хочется опять слышать новость об упавшей ракете.
        Гигант мысли
        1. сибиралт Вчера, 14:10
          Падают в основном с "Восточного". Там еще не всех губернаторов пересадили. lol
          сибиралт
          1. kot28.ru Вчера, 14:51
            У нас не сажали губернатора,Коротков оправдан (к сожалению) и теперь гражданин Мальты,а Хорошавин-с Сахалина!Вообще же губернатор тут к строительству космодрома имеет отношение только в том,что он-губернатор области,все контролирует Москва!
            kot28.ru
          2. Соломон Кейн Вчера, 14:52
            Падают в основном с "Восточного".

            Проклятое место. Столько слез строителей и иных работяг.....
            Рогозина надо туда, в сторожку ..с удобствами во дворе - грехи отмаливать.....
            А на "сэкономленные" на распиле - храм должен поставить.
            Соломон Кейн
      2. Лексус Вчера, 13:20
        Рисковать не хотят,правильно делают.

        Решения должны принимать специалисты. А у них
        Семь раз отмерь, один раз отрежь. (Пословица)

        - это святое.
        А вот такую ракету впервые слышу

        Там основные различия в двигателях 3-ступени и ПО. Также возможны вариации РД 1-ступени и с разгонным блоком. hi
        Лексус
      3. Аскет Вчера, 13:35
        Цитата: влад66
        А вот такую ракету впервые слышу.

        Это первая модификация "Союз -2", есть ещё 2.1б, 2.1в(лёгкого класса) для Куру на базе вышеназванных соответственно "Союз"-СТА и СТБ. Есть ещё 2ЛК (лёгкого класса) на замену производимой на БУ РН "Циклон".
        Союз -2.1а также имеет адаптированный вариант для пусков с Восточного.
        Аскет
        1. влад66 Вчера, 14:23
          Цитата: Лексус
          Там основные различия в двигателях 3-ступени и ПО

          Цитата: Аскет
          Союз -2.1а также имеет адаптированный вариант для пусков с Восточного

          Спасибо Коллеги за информацию.узнал больше нового,но и сам оказался торопыжкой
          «Соза-2.1а
          тоже не дописал,ракета "Союз".А не Coз.Указал корректно на ошибку.Прошу понять и простить.Всем с уважением Коллеги. hi
          влад66
      4. андрей юрьевич Вчера, 13:41
        Цитата: влад66
        А вот такую ракету впервые слышу.

        суета пошла... Роскосмос прёт вперёд! наш ответ Маску слюной не брызгать...шутка такая была... fellow
        андрей юрьевич
        1. Стропорез Вчера, 13:53
          Цитата: андрей юрьевич
          суета пошла... Роскосмос прёт вперёд! наш ответ Маску

          Ответ будет ассиметричным, но после выражения озабоченности.
          Стропорез
          1. Донской Вчера, 14:53
            Это что за летающая чудо-бочка? belay Как бы на головы людей не упала.
            Донской
            1. Стропорез Вчера, 15:10
              Цитата: Донской
              Это что за летающая чудо-бочка?

              Это наш ответ Чемберлену! laughing
              Стропорез
            2. sabakina Вчера, 16:08
              Цитата: Донской
              Это что за летающая чудо-бочка? belay Как бы на головы людей не упала.

              Ты что, кина не видел? Ну ты и кю! laughing
              sabakina
        2. Вадим237 Вчера, 19:48
          Это что - газовый сортир?
          Вадим237
    2. donavi49 Вчера, 13:19
      Во время пусковой подготовки - прошла команда аварийного выключения. То есть проблемы в ракете - сейчас снимают телеметрию и будут чинить.

      В принципе - если серьезно все, ничего страшного не будет (ну потеряет контракт Роскосмос - для МКС - Прогресс приятное дополнение не более уже, к сожалению). Хотя окно выйдет довольно большим - CRS-14 только в Апреле летит, Цингус - еще позже (там как раз будут по маршрутке с разным каждый месяц пускать - ибо научная программа на конец весны-лето и новый экипаж, а текущий уже пакует вещи).
      donavi49
      1. slipped Вчера, 14:34
        Чего потеряют? Ахахахаха.... может вам руководство пользователя МКС почитать для начала?
        slipped
    3. LSA57 Вчера, 13:39
      Цитата: Лексус
      Ничего страшного, лишь бы потом всё прошло штатно.

      старт "Бурана" несколько раз откладывали, но зато как отлетал good
      LSA57
      1. sabakina Вчера, 16:11
        Сергей, прЮвет. Читал инфу, что там проблема с ПО. С ракетой вроде всё в порядке.
        sabakina
        1. LSA57 Вчера, 16:16
          Цитата: sabakina
          Сергей, прЮвет. Читал инфу, что там проблема с ПО. С ракетой вроде всё в порядке.

          Прмивета hi да полетит, куда он денется. я там на старте на ферме обслуживания 40 лет назад карандашиком расписался laughing ещё не одна с тех пор с этого старта не упала laughing
          LSA57
          1. sabakina Вчера, 16:19
            Ну ты молоток!!!! У меня на работе неисправная оргтехника начинает работать, как только я подхожу к ней. Аура у меня такая что ль?
            sabakina
            1. LSA57 Вчера, 16:30
              Цитата: sabakina
              У меня на работе неисправная оргтехника начинает работать, как только я подхожу к ней. Аура у меня такая что ль?

              наверное smile я когда дома что то из электроники раньше собирал и когда отлаживал, жена мимо просто проходила и всё!!! начинай сначала. вся отладка вылетала laughing
              LSA57
  2. ul_vitalii Вчера, 12:57
    Я думаю не лунный календарь помешал, лучше всё перепроверить, успехов!
    ul_vitalii
  3. VALERIK_097 Вчера, 13:03
    Модераторы поправьте пожалуйста ошибку в заголовке статьи.
    VALERIK_097
  4. Аскет Вчера, 13:05
    Значит по новой схеме уже полет не состоится.. законы баллистики никто не отменял, если все будет нормально пойдёт по четырёхвитковой схеме. В октябре прошлого года была аналогичная ситуация с переносом старта на два дня, тогда сработала команда автоматической остановки двигателей.
    Аскет
    1. Игорь В Вчера, 13:20
      Сейчас тоже двигатели автоматически отключились. Значит какая-то система безопасности сработала. Это лучше, чем сработала бы в полёте.
      Игорь В
  5. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 13:23
    В общем то на то и выходит, или старт сейчас и длинный полет, или через 2 дня с коротким))
    Генерал Песчаных Карьеров
    1. askort154 Вчера, 13:33
      Генерал Песчаных Карьеров....В общем то на то и выходит, или старт сейчас и длинный полет, или через 2 дня с коротким))

      Всё точно, только всё с "точностью - наоборот". wink hi
      askort154
      1. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 13:54
        А чего наоборот, запустят через два дня по укороченной двухвитковой схеме)
        А если бы запустили сейчас по длинной схеме, так прогресс бы болтался более двух суток в космосе до стыковки.
        Генерал Песчаных Карьеров
        1. askort154 Вчера, 14:14
          Генерал Песчаных Карьеров]..... чего наоборот, запустят через два дня по укороченной двухвитковой схеме)...


          Ещё раз, внимательно, перечитайте статью ! hi
          askort154
            1. askort154 Вчера, 14:59
              Генерал Песчаных Карьеров.
              Перечитал. В чём подвох ?

              По данным журналиста, «ракета должна была вывести грузовой корабль "Прогресс МС-08", который должен был впервые в истории добраться до Международной космической станции по новой укороченной двухвитковой схеме за 3,5 часа».


              Резервный вариант уже будет "длинным". hi
              askort154
              1. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 15:06
                А могло не выгореть. Было дело, запустили "Союз" с космонавтами по новой укороченной двухвитковой схеме, а уже на орбите ЦУП принял решение по длинной схеме лететь. А тут вообще АВД.
                Генерал Песчаных Карьеров
  6. Теренин Вчера, 13:26
    Слышал мнение, что двухвитковая схема это - круче, чем снятая в Голливуде высадка астронавтов на Луну hi .
    Теренин
    1. donavi49 Вчера, 13:37
      Кстати про Луну.
      В мае частная компания Rocket Lab - с космодрома в Новой Зеландии запускает построенный на гранты Гугл посадочный зонд на луну. Это первый этап. Следом будет еще 3 - последний со своим ровером ака-луноход.
      donavi49
      1. Теренин Вчера, 19:05
        Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Посл
        Теренин
  7. МИХАН Вчера, 13:32
    Пуск отменен из-за автоматического выключения двигателей на старте.

    Судя по морозу и снегу , там куча шпиенов перемерзло..Ждут когда трупы закопают и новые приползут хе хе
    МИХАН
    1. Аскет Вчера, 13:58
      Все шпиены на ВО сидят, обсуждают сбитую "Суфу"...хе -хе.
      Аскет
      1. МИХАН Вчера, 15:07
        Цитата: Аскет
        Все шпиены на ВО сидят, обсуждают сбитую "Суфу"...хе -хе.

        есть такое хе хе..Работаем! laughing bully
        МИХАН
    2. sabakina Вчера, 16:24
      Виталя, ты всё таки изверг, выкладывать такое!
      sabakina
  8. КВУ-НСвД Вчера, 13:33
    который должен был впервые в истории добраться до Международной космической станции по новой укороченной двухвитковой схеме за 3,5 часа».
    Попытка повысить эффективность доставки грузов на орбиту в пределах возможностей старой системы ?
    КВУ-НСвД
  9. Сержант71 Вчера, 13:48
    Радоваться надо, что автоматика ШТАТНО сработала до взлёта. Найдут косяк и уверен, что всё пройдёт по плану.
    Сержант71
  10. StarMaster Вчера, 14:06
    Наша космическая отрасль в полной заднице, поверьте. Самая большая проблемы, куча "эффективных" менеджеров и почти 0 специалистов в отрасли. Старики уходят на пенсию, молодежь за 30к рублей вкалывать не хочет и естественно не идет в РосКосмос.
    StarMaster
    1. Muvka Вчера, 14:08
      Ну ваша может быть...
      Muvka
      1. StarMaster Вчера, 14:14
        Если у меня флаг РК, это может говорить лишь о том что, возможно я нахожусь на территории РК, как надеюсь вам известно космодром Байконур находится на территории РК. Я за время своей службы участвовал в запуске всех типов РН с данного космодрома, кроме РН "Циклон", и МБР тоже 18 и 32 машин, в период с 1994 по 2007 год. Умом Вы своим постом явно не блеснули.
        StarMaster
        1. slipped Вчера, 14:41
          такое ощущение, что при вашей службе переносов запуска не было
          slipped
          1. StarMaster Вчера, 14:51
            Конечно были, я вам больше скажу, что в среднем каждый 6 с переносом. Только Вы это к чему написали? Будьте добры объясниться.
            StarMaster
            1. sabakina Вчера, 16:27
              Дмитрий Плевако, спокойствие, только спокойствие. На ВО ещё остались адекватные люди.
              sabakina
        2. Донской Вчера, 15:10
          Не обращайте внимания на уря-компашку. По поводу задницы, в которой находится наша космическая отрасль - это, как говорится, уже общепризнанный специалистами диагноз. И наивно ждать вывода из этого места от тех, кто его туда загнал. Читал статью о бедственном положении ведущего предприятия нашей космической отрасли - ГКЦ им. Хруничева, который как раз и занимается Протонами и "перспективной" Ангарой. Концерн, объединяющий большую группу предприятий, фактически является банкротом и держится только за счет госдотаций. Наивно ждать от них прорыва
          Донской
          1. Стропорез Вчера, 15:18
            Цитата: Донской
            Наивно ждать от них прорыва

            Товарищ, как Вы можете не верить владимиру владимировичу? это кащунство. belay laughing
            Стропорез
          2. Вадим237 Вчера, 16:25
            В России все КБ связанные с космосом, сидят на гос дотации.
            Вадим237
  11. XXXIII Вчера, 14:30
    Старт «Союза-2.1а» отложен на два дня
    Скоро....
    XXXIII
    1. Сержант71 Вчера, 14:50
      Срочно поменяйте на Т-72Б3! Они же не имеют аналогов, а значит и летать умеют! wassat
      Сержант71
      1. Донской Вчера, 15:24
        Цитата: Сержант71
        Срочно поменяйте на Т-72Б3! Они же не имеют аналогов, а значит и летать умеют! wassat

        С такой властью как сейчас, советская техника еще долго не будут иметь аналогов для потреотов wink
        Донской
  12. Горный стрелок Вчера, 15:33
    Раз прошла такая хрень, как отключение двигателей на старте, надо разбираться тщательно. Опасно напортачить.
    Горный стрелок
    1. Вадим237 Вчера, 16:26
      Да Вы не переживайте - ещё напортачат.
      Вадим237
  13. dgonni Вчера, 16:37
    Сильно не вовремя :(. Опять минуса Роскосмосу посыпятся. Даже невзирая на то что ракета не упала :(.
    dgonni
  14. Самара_63 Вчера, 16:59
    Просто в РКЦ Прогресс...процветает махровое Кумовство! И всем по фигу...типа династии, но там одна особенность...родственник может быть дураком, а Программу писать могут единицы!
    Самара_63
    1. StarMaster Вчера, 21:43
      И не только Прогресс, Хрунечева померли уже официально из за этого, на подходе ЦЭНКИ, но там есть люди в лице Волкова Ростислава которые возможно что то вытянут, я верю в старую Байконурскую Гвардию, просто больше не кому, Баранов, Волков, на местах Баширов, Лаврентьев, и еще много людей, но эффективные менеджеры уже по моему с ума сошли.
      StarMaster
      1. Самара_63 Вчера, 22:34
        У меня знакомый талантливый инженер-конструктор ушёл из РКЦ Прогресс из-за Кумовства! Его достало то,что начальники только своих родственников проталкивают и на категории и на должности, а как что заставляют талантливого инженера косяки искать и исправлять,хотя у него даже нет и первой категории...а сыновья начальников и с высшей ничего не понимают и не тянут...
        Самара_63
    2. RipRap Вчера, 22:36
      Вот на Прогресс то гнать не надо. Когда последний раз была авария союза из-за неполадок в 1,2 ступени? А за большее РКЦ не отвечает.
      RipRap
      1. Самара_63 Вчера, 23:25
        Ога...а за что Директор выговор схватил? Гы...Там его посадит то так то надо
        Самара_63
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