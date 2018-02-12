12:00 12 февраля
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В Индии рассматривают вариант военного вмешательства в ситуацию на Мальдивах

Индийские средства массовой информации выходят с материалами, в которых обсуждается возможность ввода индийского военного контингента на Мальдивские острова. Причиной называется политический кризис, связанный с решением Верховного суда, отменившим приговор в отношении экс-президента Мальдив Мохаммеда Нашида и ещё 8 человек, которые обвиняются в террористической деятельности. Оппозиция называет этих людей преследуемыми по политическим мотивам.

Суд после вынесения вердикта неожиданно объявил о приостановке своей же деятельности на неопределённый срок в связи с кризисной ситуацией в стране.

Премьер-министр Индии Норендра Моди созвонился с президентом США Дональдом Трампом, которому сообщил о том, что «Нью-Дели не может оставаться в стороне от кризиса на Мальдивах».


В Индии рассматривают вариант военного вмешательства в ситуацию на Мальдивах


Индийская пресса пишет, что Мальдивы «входят в региональную сферу Индии». Отмечается, что в последнее время на Мальдивских островах существенно выросла китайское влияние. Судя по всему, эту тему Моди и обсудил с Трампом.

Ранее индийские военные уже высаживались на Мальдивах. Речь идёт об операции 1988 года, когда индийские десантники высадились на архипелаге с борта Ил-76 ВВС Индии. Высадка была осуществлена неподалёку от аэропорта Мале (столица Мальдивских островов). Тогда на Мальдивах имела место попытка военного переворота с участием сил Шри-Ланки, которую )(попытку) Индия пресекала.

Теперь Нью-Дели снова подозревает иностранное влияние по дестабилизации ситуации на Мальдивских островах, которые официально называли (особенно в последние годы) Индию важнейшим партнёром.

На фоне заявлений о том, что Индии не стоит вновь вмешиваться во внутренние дела Мальдивского государства, есть в Нью-Дели и те, кто считает мальдивский кризис привнесённым извне, а потому говорит о возможности нового военного вмешательства для восстановления стабильности и добрососедских отношений.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 19

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  1. Spartanez300 Сегодня, 06:48
    Индийцам тоже не сидится смирно , повоевать захотелось с разрешения США . Мирно разрешать проблемы уже не вариант .
    Spartanez300
    1. ul_vitalii Сегодня, 07:33
      Спрашивают разрешения повоевать "профессионально".
      ul_vitalii
    2. влад66 Сегодня, 09:05
      Вот еще одна горячая точка намечается,куда же теперь нувориши отдыхать поедут. laughing
      влад66
  2. zzdimk Сегодня, 06:54
    Египет, Турция, Тайланд, Мальдивы - какой курорт закроют для российских туристов следующим? Это неспроста! США перекрывает места отдыха
    zzdimk
    1. андрей юрьевич Сегодня, 07:05
      Цитата: zzdimk
      США перекрывает места отдыха

      пусть Крым попробуют...
      андрей юрьевич
    2. Донской Сегодня, 07:15
      Цитата: zzdimk
      Египет, Турция, Тайланд, Мальдивы - какой курорт закроют для российских туристов следующим? Это неспроста! США перекрывает места отдыха

      Еще забыли закрытые курорты Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии lol
      Донской
    3. Teberii Сегодня, 11:53
      Санкции однако.
      Teberii
  3. Геркулесыч Сегодня, 06:59
    И тут трамп указывает, что и как делать! Индусы сделали только одну ошибку -позвонили в сша! Если они могут помочь мальдивцам, то пускай высаживают десант. Благо, опыт у них есть! Но , звонок в сша показывает что индусы несамостоятельное государство, решающие стратегические проблемы по указке из сша!
    Геркулесыч
  4. РусскийУзбек Сегодня, 07:03
    Не Трамп, а решало какой-то....
    РусскийУзбек
    1. Геркулесыч Сегодня, 07:12
      Точнее -общепланетный пахан! wassat Хотя, с его базаром, под нарами политики, ему самое место-гонит много, и не за что не отвечает!
      Геркулесыч
  5. askort154 Сегодня, 07:12
    Похоже американцы хотят разжечь костёр в самом густонаселённом регионе планеты. Столкнуть Китай с Индией. Моди звонит своему патрону - получить инструктаж и заручиться поддержкой
    Такие президенты были и в России - каждый шаг согласовывали с Белым домом.
    askort154
  6. Runoway Сегодня, 07:17
    И после этого они суверенное гос-во?)))) Тьфу,аш противно-"царя всего мира" спрашивают разрешения.
    Что то не похоже на "конец однополярного мира" по факту на поклон не идёт только Иран и КНДР........ну и мы, многократно униженные,огрызаемся с надеждой на милость
    Runoway
  7. rotmistr60 Сегодня, 07:20
    Премьер-министр Индии Норендра Моди созвонился с президентом США Дональдом Трампом
    Подсуетился. Это наверное для того, чтобы Сша не наезжали и дали Индии свое "добро"? Тоже на двух стульях усидеть хотят. В БРИКС улыбаются России, но и не забывают еще шире улыбнуться Сша.
    rotmistr60
  8. Alex-a832 Сегодня, 08:10
    После развала СССР в мире кратно усилился процесс передела сфер влияния любыми способами. Стремление Индии иметь марионеточные власти на Мальдивах, вполне рядовой случай в мировой практике. США - хорошие учителя в этом деле.
    Alex-a832
  9. Viktor.12.71 Сегодня, 08:21
    Индусы хотят китайцев опередить. Ждем ответа из КНР.
    Viktor.12.71
  10. BAI Сегодня, 08:29
    Совсем офигели, где же Порошенко отдыхать будет?
    BAI
  11. Bronevick Сегодня, 10:43
    По моему так и начнётся третья мировая война.
    Bronevick
  12. Anchonsha Сегодня, 10:47
    Каков же мир становится подлым, когда даже развивающиеся страны становятся по понятиям "сами себе на уме". Впрочем нечему удивляться, если даже в межличностном общении всегда превалирует " Я ", "Мое" и никуда от этого не денешься. Существует естественный отбор и здесь. Только вот зачем же Моди спрашивать разрешения у США на разбой на Мальдивах и при этом участвовать в БРИКС, ШОС. Пути господни неисповедимы. Я до сих пор испытываю чувство досады и еще чего то необъяснимого, когда Ельцин после сговора с Шушкевичем и Кравчуком совершили развал СССР тут же позвонил Клинтону в США и похвастался этим
    Anchonsha
  13. Иван Тарава Сегодня, 11:36
    Сейчас такая мода что-ли воевать?
    Иван Тарава
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