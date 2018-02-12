В Индии рассматривают вариант военного вмешательства в ситуацию на Мальдивах

Индийские средства массовой информации выходят с материалами, в которых обсуждается возможность ввода индийского военного контингента на Мальдивские острова. Причиной называется политический кризис, связанный с решением Верховного суда, отменившим приговор в отношении экс-президента Мальдив Мохаммеда Нашида и ещё 8 человек, которые обвиняются в террористической деятельности. Оппозиция называет этих людей преследуемыми по политическим мотивам.Суд после вынесения вердикта неожиданно объявил о приостановке своей же деятельности на неопределённый срок в связи с кризисной ситуацией в стране.Премьер-министр Индии Норендра Моди созвонился с президентом США Дональдом Трампом, которому сообщил о том, что «Нью-Дели не может оставаться в стороне от кризиса на Мальдивах».Индийская пресса пишет, что Мальдивы «входят в региональную сферу Индии». Отмечается, что в последнее время на Мальдивских островах существенно выросла китайское влияние. Судя по всему, эту тему Моди и обсудил с Трампом.Ранее индийские военные уже высаживались на Мальдивах. Речь идёт об операции 1988 года, когда индийские десантники высадились на архипелаге с борта Ил-76 ВВС Индии. Высадка была осуществлена неподалёку от аэропорта Мале (столица Мальдивских островов). Тогда на Мальдивах имела место попытка военного переворота с участием сил Шри-Ланки, которую )(попытку) Индия пресекала.Теперь Нью-Дели снова подозревает иностранное влияние по дестабилизации ситуации на Мальдивских островах, которые официально называли (особенно в последние годы) Индию важнейшим партнёром.На фоне заявлений о том, что Индии не стоит вновь вмешиваться во внутренние дела Мальдивского государства, есть в Нью-Дели и те, кто считает мальдивский кризис привнесённым извне, а потому говорит о возможности нового военного вмешательства для восстановления стабильности и добрососедских отношений.