12:07 12 февраля
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В Молдове вступил в силу запрет на трансляцию российских передач

Сегодня в Молдове вступил в силу запрет на трансляцию из России новостных и информационно-аналитических передач, передает РИА Новости.



В декабре парламент Молдовы повторно принял отклоненный президентом Игорем Додоном закон о борьбе с иностранной пропагандой (в том числе и российской).


По данным координационного совета по телевидению и радио страны, он «запрещает трансляцию теле- и радиопрограмм с информационным, информационно-аналитическим, военным и политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении». Трансляция программ другой направленности разрешена.

Закон вступает в силу по истечении 30 дней со дня опубликования в Официальном вестнике Молдовы, то есть 12 февраля,
пояснили в координационном совете.

Сообщается, что за нарушение закона грозит штраф в 40-70 тысяч леев (2,35 тыс. – 4,1 тыс. долларов), за повторное нарушение – от 70 до 100 тысяч леев (4,1 тыс. – 5,9 тыс. долларов). Отзыв лицензии на вещание за нарушение закона «применяется только после последовательного применения санкций» в виде штрафов.

Закон был утвержден спикером парламента Молдовы Андрианом Канду с разрешения конституционного суда вопреки мнению президента республики.

Ранее в Кишиневе осудили «нападки России на национальную информационную безопасность и оскорбительное вмешательство в политическую деятельность республики».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 41

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  1. shans2 Сегодня, 08:37
    Да молдаване всей толпой пасутся в России гастарбайтерами - у них не телевизор, а LIVE ))
    кто хочет тарелку поставит, как на окраине делают.
    shans2
    1. андрей юрьевич Сегодня, 08:46
      В Молдове вступил в силу запрет на трансляцию российских передач
      молодцы...я тоже удалил с пульта полсотни...начиная с первого.
      андрей юрьевич
      1. Влад Морозов Сегодня, 09:19
        А я наоборот. Значит я умнее тебя! Что хочу, то и смотрю. А вы смотрите свои таборные пьяные каналы!
        Влад Морозов
      2. allaykbar Сегодня, 09:34
        молодцы...я тоже удалил с пульта полсотни...начиная с первого.


        Главное чтоб в списке оставил Альджазиру, Евроньюз и РБК - вот это набор истинного, а не квасного патриота-ватника

        а так красава. неполживо и мощно - такой ход точно утрет нос Кремлю.

        Что эти все Антон Волошин, Анатолий Клян, Андрей Стенин (царство небесное нашим журналистам, погибшим на Донбассе, доносящим правду), да этот Сладков и Поддубный со своими ВГТРК

        P.S. надеюсь ты купил подписку на Дождь. Это будет просто Шах и Мат всем этим упоротым ура-патриотам
        allaykbar
        1. allaykbar Сегодня, 09:52
          Предлагаю тебе написать свой аналог письма студентов Молдавскому Императору (правда он за нас, пиши сразу в парламент) другого государства, в связи с победой на информационном поле войны над русским самодержавием

          Правда ты уже не юнец студент, но так тоже бывает
          allaykbar
      3. Лесс Сегодня, 09:53
        Цитата: андрей юрьевич
        я тоже удалил с пульта полсотни...начиная с первого.

        "Дожодь", наверное, оставили?)
        Лесс
    2. Диванный Хенераль Сегодня, 08:49
      слндующий шаг - кастрюли на голову, и на майдан
      Диванный Хенераль
      1. cniza Сегодня, 08:56
        Проверенной дорогой идут и забыли , что запретный плод вызывает повышенный интерес.
        cniza
        1. влад66 Сегодня, 09:59
          Цитата: cniza
          Проверенной дорогой идут и забыли , что запретный плод вызывает повышенный интерес.

          Это точно следующий ход будет такой drinks
          влад66
    3. Андрей К Сегодня, 08:49
      ...В Молдове вступил в силу запрет на трансляцию российских передач...

      Очень плохо для молдаван.
      Они работодателя понимать перестанут и им после этого, с заработками в России придётся распрощаться.
      Андрей К
    4. сибиралт Сегодня, 09:12
      Таки, нынешние молдавские депутаты себе под выборы могилу копают. Придут другие и снесут правительство.
      сибиралт
      1. allaykbar Сегодня, 09:59
        Придут другие и снесут правительство.


        румыны поддержат. никто ничего не снесет. все они под НАТО. тут даже если ты пророссийский ты будешь голосовать против. а тут и повода много не надо и поддержка со всех сторон, а против только ПМР
        allaykbar
        1. ul_vitalii Сегодня, 10:13
          Ну вот без Хрюши и Степаши останутся. Как говорится спокойной ночи, малыши! smile
          ul_vitalii
  2. Диванный эксперт Сегодня, 08:47
    Игореха чет президент не президент совсем... распустил бы парламент энтот..погнал бы их поганой метлой и сцанными тряпками.. показал бы кузькину мать!! Обратился бы к народу! Хоть какие то действия..
    Диванный эксперт
    1. Metallurg_2 Сегодня, 10:57
      Так вроде бы там президент - что-то вроде английской королевы.
      Metallurg_2
  3. IMH Сегодня, 08:47
    Как то это не цивилизованно и не демократично.
    IMH
  4. parusnik Сегодня, 08:48
    Что-то порохом запахло...
    parusnik
    1. Хагалаз Сегодня, 08:59
      Вы имеете ввиду парашей?
      Хагалаз
      1. parusnik Сегодня, 11:59
        Нет, я сказал то что сказал...
        parusnik
  5. prior Сегодня, 08:48
    А что Россия, продолжает закупать молдавские вина, фрукты и коньяки ? И "Искандеры" в Приднестровье не стоят?
    Непорядок!
    prior
    1. Bosch Сегодня, 10:04
      Еще и молдавских гастеров запускает.
      Bosch
    2. kapitan92 Сегодня, 11:20
      Цитата: prior
      А что Россия, продолжает закупать молдавские вина, фрукты и коньяки ?

      Увы! Продолжает, собственно , как и грузинское пойло. У России везде "братья" и "партнеры"! hi
      kapitan92
  6. Alex-a832 Сегодня, 08:50
    К выборам готовятся. Евросоюзным и амерским ресскоязычным кагалам время добавят. При этом спутники и и интернет заткнуть всё одно не получится. Хотя прос..ут выборы, всё равно заведут американскую песню о руке Кремля и российских хакерах.
    Alex-a832
    1. ul_vitalii Сегодня, 10:24
      Выборы у них могут быть отменены на случай войны или чрезвычайной ситуации. Любой подлянки можно ждать от них, ничего святого. hi
      ul_vitalii
      1. Alex-a832 Сегодня, 10:58
        Надеюсь, что вера в победу на выборах у них будет сильнее, чем желание "подстраховаться" войной в Приднестровье. hi
        Alex-a832
  7. salat Сегодня, 08:59
    КрЕтинство или крИтинство?)
    salat
    1. тол100в Сегодня, 09:05
      Цитата: salat
      КрЕтинство или крИтинство?)

      Долбо .....во!
      тол100в
  8. rotmistr60 Сегодня, 09:00
    грозит штраф в 40-70 тысяч леев (2,35 тыс. – 4,1 тыс. долларов), за повторное нарушение – от 70 до 100 тысяч леев (4,1 тыс. – 5,9 тыс. долларов)
    Наверное совсем худо в правительстве Молдовы с деньгами коль решили на этом подзаработать прекрасно зная, что смотрят и смотреть будут.
    rotmistr60
    1. Ратуш Сегодня, 09:07
      Цитата: rotmistr60
      Наверное совсем худо в правительстве Молдовы с деньгами коль решили на этом подзаработать прекрасно зная, что смотрят и смотреть будут.



      Или у вас худо с осмыслением прочитанного текста
      Ратуш
  9. Влад Морозов Сегодня, 09:20
    Цыгыне, шумною толпой толкали.. ой паровоз!
    Влад Морозов
  10. uav80 Сегодня, 09:24
    В чем проблема, на рекламе больше заработают...
    uav80
  11. uav80 Сегодня, 09:26
    Тарелки триколор, телекарта, мтс и тд решают все проблемы, единственное местного контента не будет, так если надо и с этим можно договориться...
    uav80
  12. dojjdik Сегодня, 09:44
    а потому что "Российского телевидения" нет уже давно все купленно еврееями-не зряж в передачи "время покажет" почти не отрывно толдычат про украину-причем сажают с одной стороны оплаченных "украинцев" а с другой таких же "русских" ведущий некий "афганец аркашка" кричит брейк и понеслось кто больше грязи на голову выльет а "еврейка в юбке" вторит я за "русских" они ж так плохо живут; а вот посадить с одной стороны евреев израиля а с другой арабов и иранцев и крикнуть "начали" слабо им
    dojjdik
  13. Теренин Сегодня, 09:48
    В Молдове вступил в силу ... не в силу он вступил, а в дерьмо, подложенное западом экономике Молдавии. fool
    Теренин
  14. Merin Сегодня, 10:14
    Может быть молдаванам не нравится что русские называют их цыганами?
    Merin
  15. TUFAN Сегодня, 10:18
    На данный момент в России практически не осталось СМИ, отображающих позицию России и россиян!
    TUFAN
    1. Metallurg_2 Сегодня, 10:59
      Разве что "Царьград".
      Metallurg_2
    2. Heterosigma Сегодня, 11:06
      а где это такие сми остались в какой стране? вы вообще в курсе зачем существуют сми? они никогда не отображают позицию народа.Они позицию хозяина выражают.
      Heterosigma
  16. SlavaS Сегодня, 10:42
    Разве хвалёная демократия разрешает цензуру?
    SlavaS
  17. Heterosigma Сегодня, 10:51
    О боже ,люди вы ещё телевизор смотрите ? пхахахаааааа. Отказался нафиг от кабельного,так и не понял зачем я его подключал.Лежит мёртвым грузом вся эта стопка каналов.Занимайтесь спортом читайте книги что вы этот маразм смотрите каждый день да ещё и с рекламой.Хотя если вам за 60 тогда телик самое то наверное.Нет ну у некоторых есть мультирум,там можно маразм БЕЗ рекламы смотреть.Наверное в кайф ток-оу посмотреть или пропагандисткую "первый канал "пенсионный с самой убогой телепрограммой в этой галактике или "россия 24" про "Россия1"вообще молчу.Или канал "звезда" где каждую минуту говорят про "аналогов в мире нет".
    Heterosigma
  18. словак Сегодня, 11:53
    В Молдавии транслируется "Дождь",не сомневаюсь,что он останется. Пора СФ и Госдуме принимать ответные меры- прекращать полностью торгов- экономические отношения, запретить работать гастарбайтерам. Это единственное, что может заставить молдавско- румынское правительство Молдавии включить мозги.
    словак
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