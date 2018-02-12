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В Молдове вступил в силу запрет на трансляцию российских передач
Сегодня в Молдове вступил в силу запрет на трансляцию из России новостных и информационно-аналитических передач, передает РИА Новости.
В декабре парламент Молдовы повторно принял отклоненный президентом Игорем Додоном закон о борьбе с иностранной пропагандой (в том числе и российской).
По данным координационного совета по телевидению и радио страны, он «запрещает трансляцию теле- и радиопрограмм с информационным, информационно-аналитическим, военным и политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении». Трансляция программ другой направленности разрешена.
Сообщается, что за нарушение закона грозит штраф в 40-70 тысяч леев (2,35 тыс. – 4,1 тыс. долларов), за повторное нарушение – от 70 до 100 тысяч леев (4,1 тыс. – 5,9 тыс. долларов). Отзыв лицензии на вещание за нарушение закона «применяется только после последовательного применения санкций» в виде штрафов.
Закон был утвержден спикером парламента Молдовы Андрианом Канду с разрешения конституционного суда вопреки мнению президента республики.
Ранее в Кишиневе осудили «нападки России на национальную информационную безопасность и оскорбительное вмешательство в политическую деятельность республики».
В декабре парламент Молдовы повторно принял отклоненный президентом Игорем Додоном закон о борьбе с иностранной пропагандой (в том числе и российской).
По данным координационного совета по телевидению и радио страны, он «запрещает трансляцию теле- и радиопрограмм с информационным, информационно-аналитическим, военным и политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении». Трансляция программ другой направленности разрешена.
Закон вступает в силу по истечении 30 дней со дня опубликования в Официальном вестнике Молдовы, то есть 12 февраля,пояснили в координационном совете.
Сообщается, что за нарушение закона грозит штраф в 40-70 тысяч леев (2,35 тыс. – 4,1 тыс. долларов), за повторное нарушение – от 70 до 100 тысяч леев (4,1 тыс. – 5,9 тыс. долларов). Отзыв лицензии на вещание за нарушение закона «применяется только после последовательного применения санкций» в виде штрафов.
Закон был утвержден спикером парламента Молдовы Андрианом Канду с разрешения конституционного суда вопреки мнению президента республики.
Ранее в Кишиневе осудили «нападки России на национальную информационную безопасность и оскорбительное вмешательство в политическую деятельность республики».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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