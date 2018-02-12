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В России разрабатывается сверхтяжёлая ракета
Незадолго до того, как ракета Илона Маска Falcon Heavy взмыла в небо, Владимир Путин подписал указ, по которому Роскосмос получил возможность разработать ракету, известную как «Сверхтяжёлая», чего российское космическое агентство ждало годами, передает ИноТВ сообщение издания Popular Mechanics.
«Новость о подписании президентом России указа о разработке ракеты в сверхтяжёлом классе, которая будет базироваться на космодроме Восточный, была опубликована в пятницу без особых фанфар. Согласно сообщению Роскосмоса, компания "Энергия" станет основным разработчиком ракеты. При этом одним из ключевых подрядчиков проекта станет ракетно-космический центр "Прогресс", базирующийся в Самаре, где производятся ракеты "Союз"», – говорится в материале.
Подписание указа о разработке собственной сверхтяжёлой ракеты-носителя накануне запуска Falcon, – скорее всего, совпадение. Тем не менее, «это подчёркивает желание России догнать другие страны в формирующейся космической гонке».
«Этот смелый и дорогостоящий шаг Путина приходится не на самый удачный период для российской космической программы с бесконечной чередой неудач, с многолетними задержками проектов и коррупционными скандалами, которые демонстрируют признаки недееспособности космической отрасли страны», – отмечает автор.
На настоящий момент все усилия исправить ситуацию дали неоднозначные результаты. И, как полагает издание, «строительство собственной сверхтяжёлой ракеты-носителя – спорный способ решить проблему».
Несмотря на то, что высококлассный дорогостоящий проект оживил бы проблемную отрасль, «нет гарантий, что он завершится успешно, даже учитывая большой опыт России в освоении космоса», говорится в статье.
По словам представителей Роскосмоса, если всё пойдет по плану, сверхтяжёлая ракета будет создана уже к 2028 году.
Сообщается, что данная ракета будет способна доставлять «90 тонн груза на орбиту Земли и, по меньшей мере, 20 тонн на лунную орбиту».
Автор задаётся вопросом: «Что же Россия будет делать с таким монстром?». По его мнению, «ракета будет слишком большой, чтобы выполнять коммерческие или военные функции, поэтому без амбициозного и дорогостоящего полёта человека в космос она может разделить судьбу своих советских предшественников».
В настоящее время российские инженеры занимаются проектированием лунной базы, а международное сотрудничество может помочь распределить расходы между различными партнёрами. «Однако в нынешних политических условиях трудно что-либо сказать наверняка», – заключает издание.
«Новость о подписании президентом России указа о разработке ракеты в сверхтяжёлом классе, которая будет базироваться на космодроме Восточный, была опубликована в пятницу без особых фанфар. Согласно сообщению Роскосмоса, компания "Энергия" станет основным разработчиком ракеты. При этом одним из ключевых подрядчиков проекта станет ракетно-космический центр "Прогресс", базирующийся в Самаре, где производятся ракеты "Союз"», – говорится в материале.
Подписание указа о разработке собственной сверхтяжёлой ракеты-носителя накануне запуска Falcon, – скорее всего, совпадение. Тем не менее, «это подчёркивает желание России догнать другие страны в формирующейся космической гонке».
«Этот смелый и дорогостоящий шаг Путина приходится не на самый удачный период для российской космической программы с бесконечной чередой неудач, с многолетними задержками проектов и коррупционными скандалами, которые демонстрируют признаки недееспособности космической отрасли страны», – отмечает автор.
На настоящий момент все усилия исправить ситуацию дали неоднозначные результаты. И, как полагает издание, «строительство собственной сверхтяжёлой ракеты-носителя – спорный способ решить проблему».
Несмотря на то, что высококлассный дорогостоящий проект оживил бы проблемную отрасль, «нет гарантий, что он завершится успешно, даже учитывая большой опыт России в освоении космоса», говорится в статье.
По словам представителей Роскосмоса, если всё пойдет по плану, сверхтяжёлая ракета будет создана уже к 2028 году.
Сообщается, что данная ракета будет способна доставлять «90 тонн груза на орбиту Земли и, по меньшей мере, 20 тонн на лунную орбиту».
Автор задаётся вопросом: «Что же Россия будет делать с таким монстром?». По его мнению, «ракета будет слишком большой, чтобы выполнять коммерческие или военные функции, поэтому без амбициозного и дорогостоящего полёта человека в космос она может разделить судьбу своих советских предшественников».
В настоящее время российские инженеры занимаются проектированием лунной базы, а международное сотрудничество может помочь распределить расходы между различными партнёрами. «Однако в нынешних политических условиях трудно что-либо сказать наверняка», – заключает издание.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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