12:04 12 февраля
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В России разрабатывается сверхтяжёлая ракета

Незадолго до того, как ракета Илона Маска Falcon Heavy взмыла в небо, Владимир Путин подписал указ, по которому Роскосмос получил возможность разработать ракету, известную как «Сверхтяжёлая», чего российское космическое агентство ждало годами, передает ИноТВ сообщение издания Popular Mechanics.



«Новость о подписании президентом России указа о разработке ракеты в сверхтяжёлом классе, которая будет базироваться на космодроме Восточный, была опубликована в пятницу без особых фанфар. Согласно сообщению Роскосмоса, компания "Энергия" станет основным разработчиком ракеты. При этом одним из ключевых подрядчиков проекта станет ракетно-космический центр "Прогресс", базирующийся в Самаре, где производятся ракеты "Союз"», – говорится в материале.


Подписание указа о разработке собственной сверхтяжёлой ракеты-носителя накануне запуска Falcon, – скорее всего, совпадение. Тем не менее, «это подчёркивает желание России догнать другие страны в формирующейся космической гонке».

«Этот смелый и дорогостоящий шаг Путина приходится не на самый удачный период для российской космической программы с бесконечной чередой неудач, с многолетними задержками проектов и коррупционными скандалами, которые демонстрируют признаки недееспособности космической отрасли страны», – отмечает автор.

На настоящий момент все усилия исправить ситуацию дали неоднозначные результаты. И, как полагает издание, «строительство собственной сверхтяжёлой ракеты-носителя – спорный способ решить проблему».

Несмотря на то, что высококлассный дорогостоящий проект оживил бы проблемную отрасль, «нет гарантий, что он завершится успешно, даже учитывая большой опыт России в освоении космоса», говорится в статье.

По словам представителей Роскосмоса, если всё пойдет по плану, сверхтяжёлая ракета будет создана уже к 2028 году.

Сообщается, что данная ракета будет способна доставлять «90 тонн груза на орбиту Земли и, по меньшей мере, 20 тонн на лунную орбиту».

Автор задаётся вопросом: «Что же Россия будет делать с таким монстром?». По его мнению, «ракета будет слишком большой, чтобы выполнять коммерческие или военные функции, поэтому без амбициозного и дорогостоящего полёта человека в космос она может разделить судьбу своих советских предшественников».

В настоящее время российские инженеры занимаются проектированием лунной базы, а международное сотрудничество может помочь распределить расходы между различными партнёрами. «Однако в нынешних политических условиях трудно что-либо сказать наверняка», – заключает издание.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 68

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  1. КВУ-НСвД Сегодня, 10:39
    «это подчёркивает желание России догнать другие страны в формирующейся космической гонке».
    Вы сначала перегоните безоговорочно . Один взлёт тяжёлого фалькона только первая заявка на лидерство , но не победа
    КВУ-НСвД
    1. Тралл Сегодня, 10:41
      Falcon Heavy раза в полтора послабее будет
      Тралл
      1. профессор Сегодня, 10:48
        Цитата: Тралл
        Falcon Heavy раза в полтора послабее будет

        Не будет, а у же есть. И не к 2028, а уже летает. Причем за смешные $90 млн при стоимости всей программы всего в $500 млн. Превед "Ангаре" с потраченными на нее $7 млрд. no
        профессор
        1. Muvka Сегодня, 10:54
          Уже 90? Недавно 100 было. А почему тогда Наса отказалась использовать такую дешевую ракету? Дураки наверно?
          Muvka
          1. профессор Сегодня, 10:57
            Цитата: Muvka
            Уже 90? Недавно 100 было. А почему тогда Наса отказалась использовать такую дешевую ракету? Дураки наверно?

            Отказалось? Ссылочку скиньте плиз.
            профессор
            1. Соломон Кейн Сегодня, 11:02
              Ну звездить - не мешки ворочить!
              Ждем космических запусков Израильских РН, быть может тонн на 400 wink
              Соломон Кейн
            2. Muvka Сегодня, 11:04
              http://thehill.com/opinion/technology/372994-spac
              ex-could-save-nasa-and-the-future-of-space-explor
              ation

              Вот еще:
              https://uk.news.yahoo.com/did-nasa-pass-spacex-of
              fer-044148992.html
              Muvka
              1. iwind Сегодня, 11:25
                Цитата: Muvka
                http://thehill.com/opinion/technology/372994-spac
                ex-could-save-nasa-and-the-future-of-space-explor
                ation

                Вот еще:
                https://uk.news.yahoo.com/did-nasa-pass-spacex-of
                fer-044148992.html

                Ну может потому что такого не было?
                даже в вашей ссылки
                "We reached out to SpaceX as well as NASA and the Air Force for comment, and NASA spokeswoman Tabatha Thompson replied via email: “NASA did not officially ask for payload space on the inaugural flight of Falcon Heavy, nor did SpaceX solicit for a payload.”"

                Никто и не просил.
                Были лишь разговоры, что для тестового пуска бесплатно готовы что то бесплатного запустить.

                Просто уже появляются вопросы как Nasa уже потратили 20 млрд на SLS а он еще не летает
                iwind
          2. Burbon Сегодня, 10:58
            Цитата: Muvka
            А почему тогда Наса отказалась использовать такую дешевую ракету?

            время покажет
            Burbon
          3. voyaka uh Сегодня, 11:29
            Не НАСА, а Пентагон.
            Потому что им не хочется родной Боинг-Локхид оставлять без работы. Те тоже
            делают тяжелую. И Фалкон-9 военные не хотели брать, но проиграли суд
            о "протекции" Боингу.
            Так же их заставят через суд использовать Фалкон-Хэви.
            Тендер, сравнение цен - конкуренция.
            voyaka uh
        2. Инжeнeр Сегодня, 10:55
          мы не бедна Америка, у нас деньги на космос есть и большие, так что копейки, потраченные на Ангару, никто не вспомнит, когда для сверхтяжелой лунной ракеты построят новый космодром для единственного пуска новой ракеты.
          Инжeнeр
        3. askort154 Сегодня, 10:58
          профессор.... Причем за смешные $90 млн при стоимости всей программы всего в $500 млн. Превед "Ангаре" с потраченными на нее $7 млрд.

          "Профессор" - ваша должность должна обязывать вас не вестись на рекламные фейки. Это же с каких пор, ракетная программа для освоения Космоса стала в десятки раз дешевле программ самолётостроения ?! stop
          askort154
        4. shans2 Сегодня, 10:59
          если бы была, то нагрузку сделали хотя бы в половину от номинальной, тонн так 30+) но 1.5 тонны тащил просто макет....
          shans2
        5. tomket Сегодня, 10:59
          Цитата: профессор
          Не будет, а у же есть. И не к 2028, а уже летает.

          Флаг ему в руки.
          Цитата: профессор
          И не к 2028, а уже летает

          Ну из полезных грузов , у него только автомусор в активах.
          Цитата: профессор
          Причем за смешные $90 млн при стоимости всей программы всего в $500 млн.

          А тут кто кто как считает. Может быть и смешные 90 милл, а может быть гораздо больше....
          tomket
        6. Хагалаз Сегодня, 11:10
          Цитата: профессор
          Цитата: Тралл
          Falcon Heavy раза в полтора послабее будет

          Не будет, а у же есть.

          Изучите этимологию выражений в русском просторечии или не передёргивайте. Не знаю уж, что из двух более соответствует ситуации.
          Хагалаз
        7. Sefevi Сегодня, 11:37
          Что удивительно- если речь об американской ракете, которая УЖЕ летает, то пишут- "распил бабла", "никчёмная ракета", и даже "фейк", "компьютерная графика" . "пиар", "не стоит верить Маску"laughing , а если пишут о российской ракете, которая МОЖЕТ полетит, а может и не полетит, а если полетит, то неизвестно когда, то сразу - "смелый шаг". Так недалеко и опустится до терминологии начала 50-х- "буржуазная лженаука". laughing
          Sefevi
        8. НЕКСУС Сегодня, 11:57
          Цитата: профессор
          Превед "Ангаре" с потраченными на нее $7 млрд.

          А чего с Ангарой то сравнивать,у которой стоимость забрасываемого веса пока высока.Давайте сравним с Протоном,которого ни матрассы ни европейцы по этому показателю не превзошли.
          НЕКСУС
        9. astepanov Сегодня, 11:59
          90 миллионов - это цифирька, озвученная Маском, а что там на самом деле никто не знает. И вообще, стоимость старта решающим образом зависит от частоты этих стартов. Недаром все лидеры стремятся получить как можно больше коммерческих пусков: дело не в прибыли, а в том, чтобы минимизировать убытки. Скажем, если не будет второго старта, то стоимость запуска Falcon Heavy составит как раз $500 млн. - не считая автомобиля.
          astepanov
      2. BlackMokona Сегодня, 10:50
        Тут ситуация, что Маск обещает полностью многоразовый BFR ещё более грузоподьемный в более короткие сроки
        BlackMokona
        1. Ююка Сегодня, 11:09
          Цитата: BlackMokona
          Тут ситуация, что Маск обещает полностью многоразовый BFR ещё более грузоподьемный в более короткие сроки


          обещать - не значит жениться(с) request
          при ближайшем рассмотрении там пока ничего особенного, кроме "многоразовости" ну и хорошего пиара. Не надо преувеличивать или преуменьшать данное событие... Без фанатизма как говорил мой учитель. Идет рутинная гонка - кто-то вырывается вперед, а кто-то...
          "мы медленно спустимся с холма и... все стадо..."
          Всему свое время. hi
          Ююка
          1. voyaka uh Сегодня, 11:32
            "обещать - не значит жениться(с)"////

            Все что Маск обещал до сих пор - выполнено.
            В 2017 он успешно запустил в космос больше ракет, чем государства.
            Больше России и Китая.
            voyaka uh
    2. Spartanez300 Сегодня, 10:46
      Если космическое агентство ждало годами возможность разработать ракету , неужели не было предварительных разработок по той же " Ангаре " у которой тоже был вариант в сверхтяжелом классе , а сейчас целых 10 лет на создание , ну вообщем как обычно в России . request
      Spartanez300
    3. donavi49 Сегодня, 10:57
      Но есть тенденции.

      Просто вехи этого года - куча выводов 9ки с коммерческой нагрузкой.
      Вывод Старлайнера в беспилотном варианте (и если все пройдет гладко то в ноябре по плану 1 экипаж из 4 человек на МКС).
      Вывод нового Драгона в беспилотном варианте. Они со Старлайнером жестко конкурируют на тему первого полета и первых людей не на Союзах привезенных к МКС.
      Выход нового коммерческого игрока в космическую индустрию - СпайсОне со своей ракетой.
      Вывод первого лунного посадочного зонда созданного вне государственных программ (на деньги частных инвесторов и Гугл) на частной ракете от РокетЛаб - Електрон с космодрома в Новой Зеландии.

      Если же говорить про сверхтяжелых:
      SLS - первый полет EM-1 в 2019 году, облет луны, стоимость первых 5 запусков более 500 млн долларов каждого, потом обещают снизить стоимость на 7-10%. Но это именно ракета которую строят за деньги Бюджета США с целью МАКЕ ГРЕЙТ АГАИН.

      Еще в категории 50 тонн в 20 году вылезет БлюОриджин с их НьюГлен. У них уже есть контракты на 21-23 годы по выводу тяжелых спутников.
      donavi49
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 11:06
        Но есть тенденции
        Таки да , ТЕНДЕНЦИИ есть , нам бы их пиар и у нас было бы ТЕНДЕНЦИЙ в избытке . Не всё гладко , но работа идёт и об отставании глубиной в пропасть говорить не стоит . Хотя идущее перераспределение рынка в сторону частных запусков налицо .
        КВУ-НСвД
        1. donavi49 Сегодня, 11:29
          Есть еще статистика.
          2013 год - Роскосмос окончил фактически монополистом по космическим выводам (40% мировых запусков, самые низкие цены, уникальные предложения). Маск делал первые шаги с 2 ракетами коммерческой нагрузки.

          2017 год - доля Роскосмоса в мировых запусках сокращается до 20%, Маск запускает фактически столько же ракет, сколько и Роскосмос (технически 18 из 18 у Маска и 17 из 18 у Роскосмоса, а вместе с Куру 19 из 20).
          donavi49
        2. Mestny Сегодня, 11:42
          Нам пиар не поможет.
          Вот интересно, например в США при сообщении в прессе о начале разработки чего либо нового тоже набегает толпа малолетних троллей с криками "ничего не получится" и "всёукрали"?
          Mestny
      2. Муссаси Сегодня, 11:11
        Лучше бы подписал указ о роспуске всего руководства Роскосмоса, не ну серьёзно что за очередной распил!? request
        Муссаси
  2. Соломон Кейн Сегодня, 10:39
    Смысл придумывать колесо?
    Проект "РН Энергия", грузоподъёмностью от 10 до 200 т, 3- и 4-кратное дублирование важных систем и возможность управляемого полёта при отказе одного из двигателей на любом участке траектории.
    Ну что выдумывать? Отлетала в 1988 на отлично, обкатанный проект.
    Или опять распилят несколько "ярдов" из бюджета, запустят "Энергию", а скажут :"Мы создали"..... fool
    Соломон Кейн
    1. donavi49 Сегодня, 10:45
      Нет. Ракета стоила 150 млн рублей тогда - то есть 200+ млн долларов сегодня (а с учетом скрытых расходов, новой кооперации и т.п. - ближе к 300 будет).

      У Маска 90 млн запуск Хэви.

      Плюс энергию делали на технологическом уровне 80-х, с кооперацией уровня 80-х. Фактически придется делать новую ракету.
      donavi49
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 10:52
        У Маска 90 млн запуск Хэви.
        Не стоит безоговорочно верить Маску .Во первых он бизнесмен и толкает товар не говоря всех выкладок по стоимости . Во вторых в традиции американских разработок изначально называть сравнительно небольшую цену , а затем по мере процесса она существенно растёт . Примеров хватает...
        КВУ-НСвД
        1. donavi49 Сегодня, 11:06
          Смотрите, я не буду приводить тот самый список с подвинутой фразой Вы находитесь тут.

          Хэви только полетел. Следующий год покажет - нужен он или нет в коммерческом плане.
          9ка - очень загружена, места раскуплены до 21 года. Причем абсолютное большинство выводов прямые частники (SES - например традиционный контрактор Роскосмоса, укатился к Маску назаключав контрактов до 23 года включительно, Hisdesat, Iridium, Telkom, Telesat, ArabSat и т.п.). Или Маск пускает 9ку себе в убыток (но делая 18-20 пусков в год себе в убыток - это такое) - или каталожная стоимость пуска правдива.
          donavi49
          1. КВУ-НСвД Сегодня, 11:20
            Или Маск пускает 9ку себе в убыток (но делая 18-20 пусков в год себе в убыток - это такое) - или каталожная стоимость пуска правдива.
            Весь "коммерческий" успех Маска имеет под собой прочную основу господдержки + умелый пиар
            КВУ-НСвД
            1. voyaka uh Сегодня, 11:39
              "имеет под собой прочную основу господдержки "///

              Нет. Господдержка - только запуски для НАСА. А это мизер по
              сравнению с коммерческими запусками, за которые платят налом
              провайдеры спутниковой связи.
              voyaka uh
        2. Соломон Кейн Сегодня, 11:07
          Согласен, а завтра Маск заявит, что запустил спутник за $1, деньги его - сколько хочет, столько объявляет.... recourse
          Соломон Кейн
        3. Ююка Сегодня, 11:11
          Цитата: КВУ-НСвД
          У Маска 90 млн запуск Хэви.
          Не стоит безоговорочно верить Маску .Во первых он бизнесмен и толкает товар не говоря всех выкладок по стоимости . Во вторых в традиции американских разработок изначально называть сравнительно небольшую цену , а затем по мере процесса она существенно растёт . Примеров хватает...


          good слава Богу можно не писать - уже сказали wassat drinks
          Ююка
          1. КВУ-НСвД Сегодня, 11:17
            слава Богу можно не писать - уже сказали
            Всегда рад помочь... laughing А для drinks вроде рановато.. Хотяяяя... laughing
            КВУ-НСвД
            1. Ююка Сегодня, 12:00
              Цитата: КВУ-НСвД
              слава Богу можно не писать - уже сказали
              Всегда рад помочь... laughing А для drinks вроде рановато.. Хотяяяя... laughing


              рано поздно не бывает! winked да и мы это... символически... по щуть-щуть... fellow
              Ююка
        4. BerBer Сегодня, 11:32
          Маск в "дупе". Ему нужен хороший пиар, чтобы получать дальнейшее финансирование. Тем более скорее всего он витрина , а там ещё куча "достойных" чиновников помогающих пилить. Так что, не удивлюсь, что новость с душком. Но нам то что, пусть пилят дальше, не наш же бюджет.
          BerBer
          1. donavi49 Сегодня, 11:39
            Все нормальные люди пилят на SLS - там 35 млрд выделили. У Маска столько денех нет вообще, сколько с SLS можно украсть незаметно laughing . Тем более SLS национальный проект в концепции МАКЕ ГРЕЙТ АГАИН и если денег не хватит - то добавят сколько надо.
            donavi49
            1. BerBer Сегодня, 11:53
              Я и говорю - слишком красивая картинка с запуском получилась. Ещё и родстер прорекламировал. И надавал кучу обещаний на новые ракеты. Мошенничеством попахивает.
              BerBer
        5. alstr Сегодня, 11:59
          Это как считать себестоимость. Если включить в себя все все все (пансионаты, зарплаты всего персонала и т.д. и т.п.), то получиться цифра ого го. А вот если оставить только материалы и даже не учитывать з/п рабочих, собиравших ракету, то получиться ути пути маленькая себестоимость.

          Просто у нас разный подход подсчета накладных расходов. У нас накладные меньше 100 % бывают редко, а у них наоборот.

          ЗЫ про 500 млн на разработку. Он говорил о своих вложениях. при этом забывают, что он уже подписал несколько контрактов на пуски, т.е. эти деньги он тоже мог использовать.
          alstr
      2. Mole Сегодня, 11:32
        Цитата: donavi49
        Плюс энергию делали на технологическом уровне 80-х, с кооперацией уровня 80-х. Фактически придется делать новую ракету.

        Что-то мне подсказывает, что само документальное оформление этой кооперации в 80-х годах весило в бумаге (пачках бумаги) на порядок меньше, чем нынешнее.
        Mole
  3. Горный стрелок Сегодня, 10:39
    А вы говорите - денег нет. Появились, стало быть. Космос - такой же локомотив новых технологий, как и военная промышленность.
    Горный стрелок
    1. профессор Сегодня, 11:01
      Цитата: Горный стрелок
      А вы говорите - денег нет. Появились, стало быть. Космос - такой же локомотив новых технологий, как и военная промышленность.

      С точностью наоборот. ВПК сегодня это тормоз прогресса, да и Маск смог сделать свой проект основываясь на доступных на "гражданке" технологиях. Поэтому и получилось у него дешево. Кстати и знаменитое военное качество сегодня уступает гражданскому. Посмееемся вместе над Мил Стандард?
      профессор
  4. фигвам Сегодня, 10:40
    Просто втягивают нас в космическую гонку.
    фигвам
    1. Romario_Argo Сегодня, 10:46
      это проект под новую орбитальную станцию, с новой архитектурой из массивных модулей 11 метрового диаметра и длиной до 30 метров. с перспективой постройки из таких модулей, тяжёлого межпланетного корабля. соответственно с ЯЭУ
      Romario_Argo
  5. Meliodous Сегодня, 10:40
    Эммм, но ведь есть ангара. Там модульность от сверхлегкой до сверхтяжелой.
    Или это все-таки пшик и все нужно делать заново?
    Meliodous
  6. Диванный эксперт Сегодня, 10:40
    Зачем придумывать то что не полетит? Или полетит в далеком будущем? Еще вчера надо было начинать стройку межпланетных кораблей на орбите..
    Диванный эксперт
    1. Тралл Сегодня, 10:42
      Цитата: Диванный эксперт
      Зачем придумывать то что не полетит? Или полетит в далеком будущем?

      Думать вообще вредно. А некоторым и не дано smile
      Тралл
      1. Ююка Сегодня, 11:17
        Цитата: Тралл
        Цитата: Диванный эксперт
        Зачем придумывать то что не полетит? Или полетит в далеком будущем?

        Думать вообще вредно. А некоторым и не дано smile


        - Зачем придумывать то что не полетит? Или полетит в далеком будущем? Леонардо, ты меня слышишь??

        Ююка
    2. Burbon Сегодня, 11:00
      Цитата: Диванный эксперт
      Еще вчера надо было начинать стройку межпланетных кораблей на орбите..

      дык звезда смерти стоит в ангаре и ждет команды на запуск ....на дальнюю орбиту....не знали?
      Burbon
  7. Victor_B Сегодня, 10:42
    Где-то проскакивало, что старт "Энергии" на Байконуре не разграблен и может быть восстановлен.
    Victor_B
    1. BlackMokona Сегодня, 10:51
      А вот производства давно того.
      BlackMokona
  8. weksha50 Сегодня, 10:51
    "«Что же Россия будет делать с таким монстром?»"....

    Вот и мне самому лезет в голову этот вопрос....
    Выбрасывать на ветер огромные суммы денег - это не от большого ума и хозяйской рачительности, а чисто ради показухи, ради непонятного престижа...
    Престиж в космосе укрепился бы скорее, если бы новые разработки стартовали в космос удачно, без накладок, аварий и катастроф... hi
    weksha50
  9. БАБА ШУРА Сегодня, 10:57
    Опять бензин подорожает..
    БАБА ШУРА
  10. kaschey Сегодня, 11:00
    "В России разрабатывается сверхтяжёлая ракета"
    Я бы уточнил "наитяжелейшая".
    kaschey
    1. Sam_gosling Сегодня, 11:24
      Разве что для бюджета
      Sam_gosling
    2. alexhol Сегодня, 11:40
      Для бюджета она будет "сверхтяжелая". Посмотрел утром новости о технологиях РБК: беспилотные грузовики, такси квадрокоптеры и всякая прочая ерунда стартаперов всех стран. Такое ощущение, что поезд технического прогресса идет мимо нас. Мы как те жители провинциального городка из советского фильма "Безымянная звезда".
      alexhol
  11. Лексус Сегодня, 11:08
    Ну вот, "блоха" (Маск) опять укусила, а наши "почешутся, почешутся", бабки попилят, тротуарную плитку в Москве в очередной раз перекладут и успокоятся. Без малого, 20 лет уже эпопее со сверхтяжёлой РН. И название меняли, и разработчика, а "воз и ныне там".
    Лексус
  12. FalconD Сегодня, 11:14
    Т.е. по факту отставание лет на 10-15...
    FalconD
    1. Sam_gosling Сегодня, 11:26
      Да, если учесть, что идея тяжелого ястреба была реализована с 9 года частниками штатом с максимальным штатом в 5тысяч душ. Наши то с окб где десятки тыщ трудятся быстрее конечно сделают (нет).
      Sam_gosling
  13. FalconD Сегодня, 11:23
    Сверхтяжёлая - это в смысле тяжело создать будет
    FalconD
  14. К-50 Сегодня, 11:29
    Дело даже не в том, возможно/не возможно создать. У нас всё могут, было бы желание у руководства. Но ради чего её создавать? Будет или нет нагрузка на неё, спрос на запуски? Или придётся собирать "кластеры" из нескольких десятков/сотен спутников, чтобы оправдать изготовление и запуск такого девайса?
    К-50
  15. Wedmak Сегодня, 11:32
    «Что же Россия будет делать с таким монстром?»

    Тебе же ясный намек дали...
    В настоящее время российские инженеры занимаются проектированием лунной базы
    Wedmak
  16. FalconD Сегодня, 11:36
    Я вот думаю.., если штаты наконец сделали тяжёлую ракету и запустили в космост теслу...., то на чём они на Луну якобы летали 40 лет назад????
    FalconD
  17. iwind Сегодня, 11:37
    Не нет что бы беспокоится о том что сверхтяж будет при везение только 2028 году.
    Столько лет работы по Ангаре в пустоту А без него участие в освоение Луны и т.д. сомнительна. но нет идет рассуждения что у spaecx ракета не та. " Вот у меня нет коровы, а у соседа есть, но молока дает мало" Но сша нет поводу беспокоиться у них и SLS еще есть с 2019 года.
    iwind
  18. Старый26 Сегодня, 11:58
    Цитата: Spartanez300
    Если космическое агентство ждало годами возможность разработать ракету , неужели не было предварительных разработок по той же " Ангаре " у которой тоже был вариант в сверхтяжелом классе , а сейчас целых 10 лет на создание , ну вообщем как обычно в России . request

    Камрад! Ну, для начала, верить изданию NI или РМ можно только с очень большой натяжкой. Что значит ждало возможности? В свое время конкурс, ЕМНИП выиграла ракета "Русь-М", которая имела только три модификации, но при этом легкая превосходила по грузоподъемности "Ангару А-5", а средняя - "Ангару А-7". Но когда в действия вступают подковерные игры - все идет наперекосяк. В том числе став у руля Роскосмоса господин Поповкин начал проталкивать именно "Ангару". Проект "Русь-М" закрыли, т.к. "уже много потрачено на "Ангару", надо ее доводить, а не тратить еще миллиарды на "Русь". Примерно 5-7 лет назад мелькала цифра, что на "Ангару" тогда уже было потрачено порядка 160 млрд. рублей.
    Роскосмос многократно устраивал конкурсы ("независимые") которые порой выигрывли другие ракеты, но проталкивать продолжали с упорством "Ангару".

    Сейчас уже выяснилось, что даже "сверхтяжелая" "Ангара А-7" не сможет выводить на околоземную орбиту более 35-41 тонн груза. К тому же если строить стол для "Ангары А-5" на том же "Восточном", то "Ангару А-7" с нее запустить невозможно. нужен другой стол.
    А конкурсные изделия были: Амур-5", "Енисей-5", "Энергия-5". Причем та же "Энергия-5" могла на низкую выводить от 80 до 105 тонн в зависимости от модификации, "Амур-5" и "Енисей-5" - 125 тонн. Нынешняя, которую будут разрабатывать - аж 90 тонн (к Луне - 20 тонн, против 49-65 тонн у "Амура-5").
    Смысл создания ракеты с заведомо худшими характеристиками, когда те же конкуренты - американцы создают SLS с выводом на орбиту от 105 до 130 тонн? В общем какая-то непонятная статья в этом журнале

    Цитата: Соломон Кейн
    Смысл придумывать колесо?
    Проект "РН Энергия", грузоподъёмностью от 10 до 200 т, 3- и 4-кратное дублирование важных систем и возможность управляемого полёта при отказе одного из двигателей на любом участке траектории.
    Ну что выдумывать? Отлетала в 1988 на отлично, обкатанный проект.
    Или опять распилят несколько "ярдов" из бюджета, запустят "Энергию", а скажут :"Мы создали"..... fool

    "Энергию" делал СССР. В частности боковушки - Южмаш (Днепропетровск), Повторить "Энергию"/"Вулкан" в их первозданном виде не получится. И зачем, когда те же разработки "Енисей-5" и "Амур-5" от Энергии по своим характеристикам сейчас вполне удовлетворяют

    Цитата: Meliodous
    Эммм, но ведь есть ангара. Там модульность от сверхлегкой до сверхтяжелой.
    Или это все-таки пшик и все нужно делать заново?

    Сверхтяжелой там и не пахнет. Из вариантов Ангара-1.1, Ангара -1.2, Ангара А-3, Ангара А-4, Ангара А-5, Ангара А-7 остались только Ангара 1.2 и Ангара А-5. Остальные все были закрыты. Да и А-7 сложно назвать сверхтяжелой с ее 40 тоннами грузоподъемности
    Старый26
  19. loginovich Сегодня, 12:04
    «Новость о подписании президентом России указа о разработке ракеты в сверхтяжёлом классе, которая будет базироваться на космодроме Восточный, была опубликована в пятницу без особых фанфар.
    "Скромность" темнейшего залог успеха. Скромности хватило на три дня.

    loginovich
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