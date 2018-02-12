00:13 13 февраля
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Мотострелковое соединение ЮВО поднято по тревоге в рамках учения

Военнослужащие мотострелкового соединения 49 общевойсковой армии, дислоцированного в Ставропольском крае, подняты по тревоге для дальнейшей передислокации на полигон Николо-Александровский, передает ТАСС сообщение руководителя пресс-службы Южного округа Вадима Астафьева.

Мотострелковое соединение ЮВО поднято по тревоге в рамках учения


Более полутора тысяч мотострелков подняты по тревоге для совершения марша на полигон Николо-Александровский, задействовано около 200 многоцелевых тягачей, самоходных гаубиц и танков,
рассказал Астафьев.


По его словам, «военнослужащие 49-й армии в течение месяца выполнят учебные стрельбы из всех видов штатного вооружения, а также будут совершенствовать навыки вождения боевой техники».

На заключительном этапе полевого выхода «в конце февраля с подразделениями проведут тактические учения с боевой стрельбой из вооружения бронетранспортеров МТЛБ, танков Т-72Б3 и стрелкового оружия», добавил представитель округа.

Также планируется массовое применение БЛА для ведения разведки и контроля.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 5

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  1. Мар.Тира Вчера, 12:21
    Всё правильно.Морозы отступили,слякоть не началась.Нужно удачно использовать погодные условия,для техники,и людей
    Мар.Тира
    1. КВУ-НСвД Вчера, 12:25
      Учения в Эребуни , теперь мотострелки на Ставрополье..."Успокаивание" разошедшегося "имперца" Алиева ?
      КВУ-НСвД
      1. сибиралт Вчера, 12:27
        Куда ни кинь - всюду "рамки", блин! winked
        сибиралт
  2. assa67 Вчера, 12:25
    так сказать ответ на учения натусиков в прибалтике....если бы подняли западный округ,то вонь поднялась несусветная-РФ приготовилась к наступлению на гейропу...
    assa67
  3. NEOZ Вчера, 13:00
    думается, что это передислокация ЛС и ВТ после пролета амерзкого БПЛА....
    NEOZ
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