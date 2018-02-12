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Мотострелковое соединение ЮВО поднято по тревоге в рамках учения
Военнослужащие мотострелкового соединения 49 общевойсковой армии, дислоцированного в Ставропольском крае, подняты по тревоге для дальнейшей передислокации на полигон Николо-Александровский, передает ТАСС сообщение руководителя пресс-службы Южного округа Вадима Астафьева.
По его словам, «военнослужащие 49-й армии в течение месяца выполнят учебные стрельбы из всех видов штатного вооружения, а также будут совершенствовать навыки вождения боевой техники».
На заключительном этапе полевого выхода «в конце февраля с подразделениями проведут тактические учения с боевой стрельбой из вооружения бронетранспортеров МТЛБ, танков Т-72Б3 и стрелкового оружия», добавил представитель округа.
Также планируется массовое применение БЛА для ведения разведки и контроля.
Более полутора тысяч мотострелков подняты по тревоге для совершения марша на полигон Николо-Александровский, задействовано около 200 многоцелевых тягачей, самоходных гаубиц и танков,рассказал Астафьев.
По его словам, «военнослужащие 49-й армии в течение месяца выполнят учебные стрельбы из всех видов штатного вооружения, а также будут совершенствовать навыки вождения боевой техники».
На заключительном этапе полевого выхода «в конце февраля с подразделениями проведут тактические учения с боевой стрельбой из вооружения бронетранспортеров МТЛБ, танков Т-72Б3 и стрелкового оружия», добавил представитель округа.
Также планируется массовое применение БЛА для ведения разведки и контроля.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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