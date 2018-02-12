Мотострелковое соединение ЮВО поднято по тревоге в рамках учения

Более полутора тысяч мотострелков подняты по тревоге для совершения марша на полигон Николо-Александровский, задействовано около 200 многоцелевых тягачей, самоходных гаубиц и танков,

Военнослужащие мотострелкового соединения 49 общевойсковой армии, дислоцированного в Ставропольском крае, подняты по тревоге для дальнейшей передислокации на полигон Николо-Александровский, передает ТАСС сообщение руководителя пресс-службы Южного округа Вадима Астафьева.рассказал Астафьев.По его словам, «военнослужащие 49-й армии в течение месяца выполнят учебные стрельбы из всех видов штатного вооружения, а также будут совершенствовать навыки вождения боевой техники».На заключительном этапе полевого выхода «в конце февраля с подразделениями проведут тактические учения с боевой стрельбой из вооружения бронетранспортеров МТЛБ, танков Т-72Б3 и стрелкового оружия», добавил представитель округа.Также планируется массовое применение БЛА для ведения разведки и контроля.