«Звездочка» поставила подруливающие устройства для оснащения кораблей проекта 15310

Два подруливающих устройства мощностью 2 МВт и диаметром винта 2,5 метра предназначены для строящихся судов-кабелеукладчиков проекта 15310. В рамках контракта ЦС "Звёздочка" уже поставил судостроителям элементы системы управления пропульсивного комплекса и фундаментов,

Центр судоремонта «Звездочка» (входит в ОСК) завершил изготовление первого комплекта подруливающих устройств для кораблей проекта 15310, строящихся на Зеленодольском заводе им. Горького, передает ТАСС сообщение пресс-службы компании.Готовые изделия уже отгружены заказчику.говорится в релизе ОСК.Сообщается, что следующим этапом поставок станут «винто-рулевые колонки мощностью 4,5 МВт, которые сейчас изготавливаются производством пропульсивных систем Центра судоремонта "Звёздочка"».Кабельные суда (кабелеукладчики) проекта 15310 «Волга» и «Вятка», строящиеся в интересах Минобороны по проекту компании «Хотча Морское Проектирование», являются «первыми в истории отечественного судостроения судами подобного класса и предназначены для прокладки, подъема, ремонта волоконно-оптических кабельных линий связи, в том числе, в условиях крайнего Севера», отметили в пресс-службе.Их закладка состоялась в начале 2015 года. Ранее данный класс судов строился на иностранных верфях и закупался еще в 60-х годах 20 века.Водоизмещение судов проекта 15310 – около 8000 тонн, длина – 140 м, ширина – около 19 м, осадка – 4 м, автономность – около 50 суток.