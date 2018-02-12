00:08 13 февраля
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«Звездочка» поставила подруливающие устройства для оснащения кораблей проекта 15310

Центр судоремонта «Звездочка» (входит в ОСК) завершил изготовление первого комплекта подруливающих устройств для кораблей проекта 15310, строящихся на Зеленодольском заводе им. Горького, передает ТАСС сообщение пресс-службы компании.

«Звездочка» поставила подруливающие устройства для оснащения кораблей проекта 15310


Готовые изделия уже отгружены заказчику.


Два подруливающих устройства мощностью 2 МВт и диаметром винта 2,5 метра предназначены для строящихся судов-кабелеукладчиков проекта 15310. В рамках контракта ЦС "Звёздочка" уже поставил судостроителям элементы системы управления пропульсивного комплекса и фундаментов,
говорится в релизе ОСК.

Сообщается, что следующим этапом поставок станут «винто-рулевые колонки мощностью 4,5 МВт, которые сейчас изготавливаются производством пропульсивных систем Центра судоремонта "Звёздочка"».



Кабельные суда (кабелеукладчики) проекта 15310 «Волга» и «Вятка», строящиеся в интересах Минобороны по проекту компании «Хотча Морское Проектирование», являются «первыми в истории отечественного судостроения судами подобного класса и предназначены для прокладки, подъема, ремонта волоконно-оптических кабельных линий связи, в том числе, в условиях крайнего Севера», отметили в пресс-службе.

Их закладка состоялась в начале 2015 года. Ранее данный класс судов строился на иностранных верфях и закупался еще в 60-х годах 20 века.

Водоизмещение судов проекта 15310 – около 8000 тонн, длина – 140 м, ширина – около 19 м, осадка – 4 м, автономность – около 50 суток.

Использованы фотографии: Центр судоремонта «Звёздочка», nevskii-bastion.ru
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Комментарии 22

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  1. Сержант71 Вчера, 15:26
    Хоть здесь с места РЕАЛЬНО, не на словах сдвигаться начали.
    Сержант71
    1. влад66 Вчера, 15:31
      Их закладка состоялась в начале 2015 года. Ранее данный класс судов строился на иностранных верфях и закупался еще в 60-х годах 20 века.

      Ну вот и сами ведь можем,когда захотим.
      Вот небольшое видео. hi
      влад66
      1. Сержант71 Вчера, 15:41
        Спасибо за видео good
        Сержант71
      2. Serg65 Вчера, 20:08
        Приветствуем hi
        Цитата: влад66
        Ну вот и сами ведь можем,когда захотим.

        Меня больше интересует кабелесварочная машина! Её никогда в СССР-России не делали и технологий не было и тем более этот агрегат будет работать в суровых условиях...вот вопрос то!?
        Serg65
    2. seti Вчера, 15:33
      Что не может не радовать.
      seti
    3. сибиралт Вчера, 15:48
      А как же для других кораблей? Опять буксир, концы, канаты, кнехты! belay
      сибиралт
      1. Geisenberg Вчера, 16:30
        Цитата: сибиралт
        А как же для других кораблей? Опять буксир, концы, канаты, кнехты! belay


        А что ты против канатов имеешь ?
        Geisenberg
      2. Piramidon Вчера, 17:08
        Цитата: сибиралт
        А как же для других кораблей? Опять буксир, концы, канаты, кнехты! belay

        Ну, концы, канаты и кнехты будут еще долго служить, пока какой нибудь (типа) электромагнитный способ швартовки не придумают. wink
        Piramidon
  2. КВУ-НСвД Вчера, 15:26
    в том числе, в условиях крайнего Севера»,
    При освоении Арктики работы у них будет много
    КВУ-НСвД
  3. Every Вчера, 15:44
    Раньше писали о спуске на воду или вводе в строй кораблей и судов. Теперь же о поставке отдельных элементов.
    Так можно и до следующих новостей дойти: "По сообщениям источников гальюн нового корабля полностью укомплектован туалетной бумагой. Ура товарищи"
    Every
    1. Лексус Вчера, 16:07
      Вы, увы, правы. В масштабах страны - новость микроскопическая.
      Лексус
    2. loginovich Вчера, 16:17
      Водоизмещение судов проекта 15310 – около 8000 тонн, длина – 140 м, ширина – около 19 м, осадка – 4 м,
      Да и размеры скромные.
      loginovich
      1. Every Вчера, 18:12
        Цитата: loginovich
        Водоизмещение судов проекта 15310 – около 8000 тонн, длина – 140 м, ширина – около 19 м, осадка – 4 м,
        Да и размеры скромные.

        Да вот как раз размеры не такие уж и скромные. Я еще, по началу не понял как они их собираются в море вытаскивать. Зеленодольск ведь на Волге. Потом правда, нашел сведения:
        https://topwar.ru/119587-podrobnosti-postroyki-su
        dov-proekta-15310-v-krymu.html
        В Керчи их строят.

        Every
      2. Serg65 Вчера, 20:04
        Цитата: loginovich
        Да и размеры скромные.

        belay Вы об авианосце-кабелеукладчике мечтаете?
        Нормальные такие себе размеры
        Serg65
    3. FalconD Вчера, 16:25
      Кстати в военных организациях зачастую это большая редкость!)
      FalconD
  4. Лексус Вчера, 16:05
    Побольше бы хороших новостей, желательно, "более весомых". hi
    Лексус
    1. Piramidon Вчера, 18:19
      Цитата: Лексус
      Побольше бы хороших новостей, желательно, "более весомых". hi

      Есть русские пословицы. "Курочка по зернышку клюет..", "Всё большое складывается из малого"...
      Piramidon
  5. graf1980 Вчера, 16:17
    а также для демонтажа кабельных линий и их перерезания на глубинах
    graf1980
  6. FalconD Вчера, 16:32
    На судостроительном предприятии «Звездочка» токарь Петров на штуцере подруливающего устройства просверлил отверстие диаметром 5/8...Поздравляем коллектив с этим знаменательным событием!!!)

    Простите за сарказм, просто настроение хорошее...как и новость!)
    FalconD
    1. VALERIK_097 Вчера, 17:31
      отверстие диаметром 5/8.
      Офисный планктон?
      Штуцера имеют Ду,так для общего образования.(Хорошо ,что отверстие-дыркой не назвали).
      Тоже хорошее настроение.
      VALERIK_097
      1. Винни76 Вчера, 21:08
        Цитата: VALERIK_097
        Штуцера имеют Ду,так для общего образования.(Хорошо ,что отверстие-дыркой не назвали).

        А если штуцер ершиком назвали - усе, не профессионал. Кстати отверстия называю дырками из принципа. Чтобы разных умников позлить. Развелось планктона. "ОТВЕРСТИЕ, -я, ср. Дыра, скважина, проход куда-н. О. в стене.Проделать, заделать". Словарь Ожегова - рекомендую...
        Винни76
  7. FalconD Вчера, 16:35
    А ещё кораблик может кабелек подрезать, когда это необходимо! Я с трудом думаю, что МО, когда-то оказавшиеся от строительства квартир в пользу ипотеки и субсидий, подрядится ремонтом кабелей заниматься!))

    Поэтому в нуждах МО всё же демонтаж кабелей "дружественых" стран!))
    FalconD
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