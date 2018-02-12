Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
«Звездочка» поставила подруливающие устройства для оснащения кораблей проекта 15310
Центр судоремонта «Звездочка» (входит в ОСК) завершил изготовление первого комплекта подруливающих устройств для кораблей проекта 15310, строящихся на Зеленодольском заводе им. Горького, передает ТАСС сообщение пресс-службы компании.
Готовые изделия уже отгружены заказчику.
Сообщается, что следующим этапом поставок станут «винто-рулевые колонки мощностью 4,5 МВт, которые сейчас изготавливаются производством пропульсивных систем Центра судоремонта "Звёздочка"».
Кабельные суда (кабелеукладчики) проекта 15310 «Волга» и «Вятка», строящиеся в интересах Минобороны по проекту компании «Хотча Морское Проектирование», являются «первыми в истории отечественного судостроения судами подобного класса и предназначены для прокладки, подъема, ремонта волоконно-оптических кабельных линий связи, в том числе, в условиях крайнего Севера», отметили в пресс-службе.
Их закладка состоялась в начале 2015 года. Ранее данный класс судов строился на иностранных верфях и закупался еще в 60-х годах 20 века.
Водоизмещение судов проекта 15310 – около 8000 тонн, длина – 140 м, ширина – около 19 м, осадка – 4 м, автономность – около 50 суток.
Готовые изделия уже отгружены заказчику.
Два подруливающих устройства мощностью 2 МВт и диаметром винта 2,5 метра предназначены для строящихся судов-кабелеукладчиков проекта 15310. В рамках контракта ЦС "Звёздочка" уже поставил судостроителям элементы системы управления пропульсивного комплекса и фундаментов,говорится в релизе ОСК.
Сообщается, что следующим этапом поставок станут «винто-рулевые колонки мощностью 4,5 МВт, которые сейчас изготавливаются производством пропульсивных систем Центра судоремонта "Звёздочка"».
Кабельные суда (кабелеукладчики) проекта 15310 «Волга» и «Вятка», строящиеся в интересах Минобороны по проекту компании «Хотча Морское Проектирование», являются «первыми в истории отечественного судостроения судами подобного класса и предназначены для прокладки, подъема, ремонта волоконно-оптических кабельных линий связи, в том числе, в условиях крайнего Севера», отметили в пресс-службе.
Их закладка состоялась в начале 2015 года. Ранее данный класс судов строился на иностранных верфях и закупался еще в 60-х годах 20 века.
Водоизмещение судов проекта 15310 – около 8000 тонн, длина – 140 м, ширина – около 19 м, осадка – 4 м, автономность – около 50 суток.
Использованы фотографии: Центр судоремонта «Звёздочка», nevskii-bastion.ru
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти