00:13 13 февраля
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Великобритания отложит создание двух новых ядерных подлодок

Командование Вооруженными силами Великобритании намерено отложить создание седьмой и восьмой атомных подлодок с ракетно-торпедным вооружением типа Astute с целью экономии средств. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на британскую газету Daily Express, которой удалось ознакомиться с соответствующим документом ВМС.

По словам его авторов, строительство субмарин "может быть отложено". По оценке экспертов, это "серьезно повлияет на [оборонный] потенциал".

Великобритания отложит создание двух новых ядерных подлодок



Таким образом на вооружении британских ВМС окажется шесть подлодок такого типа вместо восьми, как было запланировано в оборонной программе для эффективной защиты как субмарин типа Vanguard, оснащенных ракетами Trident , так и защиты Соединенного Королевства от противника.

В ближайшее десятилетие военный бюджет страны, согласно сообщению британских СМИ, может быть уменьшен на £20 млрд ($27,7 млрд). При этом разработаны планы по сокращению численности армии более чем на 14 тыс. человек. Предполагается, в частности, объединить подразделения десантников и морских пехотинцев.

Astute - наиболее современный тип подлодок британских ВМС, они были спроектированы во второй половине 1990-х годов и стали дальнейшим развитием субмарин Trafalgar. По утверждению Daily Express, эти субмарины оснащены гидролокаторами, которые способны засечь корабли, выходящие из гавани Нью-Йорка, находясь в подводном положении в проливе Ла-Манш.

Использованы фотографии: https://www.express.co.uk/
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Комментарии 33

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  1. svp67 Вчера, 18:20
    Предполагается, в частности, объединить подразделения десантников и морских пехотинцев.
    А интересно, а бойцы нового подразделения будут носить имя СРЕДНЕГО рода или как?
    svp67
    1. Монос Вчера, 18:35
      эти субмарины оснащены гидролокаторами, которые способны засечь корабли, выходящие из гавани Нью-Йорка, находясь в подводном положении в проливе Ла-Манш.

      Не хило. Около 7,5 т. км. Тремя такими гидролокаторами можно перекрыть всю Атлантику...
      Монос
      1. dvina71 Вчера, 19:14
        Цитата: Монос
        Не хило. Около 7,5 т.

        Это может любой современный сонар..При определенных условиях.И британский не исключение.
        dvina71
      2. Винни76 Вчера, 22:00
        Цитата: Монос
        Не хило. Около 7,5 т. км. Тремя такими гидролокаторами можно перекрыть всю Атлантику..

        Свежие псаки. Как они смогут произвести селекцию. За 7000 км они смогут услышать только Статус-6.
        Винни76
        1. Монос Вчера, 22:01
          Цитата: Винни76
          За 7000 км они смогут услышать только Статус-6.

          После взрыва? smile
          Монос
    2. Muvka Вчера, 18:41
      Что, они просраливсеполимеры? Разворовали бюджеты? Опять сдвиги вправо? Воровство процветает. К стенке. И т.д.? Подскажите, что еще бы местные "ура-либералы" написали бы, если бы новость про наши лодки была? А тут как то все пусто...
      Muvka
      1. влад66 Вчера, 18:45
        Цитата: Muvka
        Подскажите, что еще бы местные "ура-либералы" написали бы, если бы новость про наши лодки была? А тут как то все пусто...

        А тут Коллега было бы пятсот гневных комментариев и не один монитор был бы разбит. fellow hi
        влад66
      2. SOF Вчера, 19:14
        ..."денег нет, но вы держитесь" ТМ
        не Trade Mark, нет.....- Т.Мэй...
        SOF
      3. Paranoid50 Вчера, 20:30
        Цитата: Muvka
        просраливсеполимеры? Воровство процветает. К стенке. И т.д.?

        Yes It Is... Our f*ckin' government loosed all polymers!!! am laughing Можно добавить,что обороноспособность страны стремится к нулю,когда у порога стоят русские орды с ядерными дубинами.. И да,голосуйте за Бориса Джонсона - он воровать не даст! wassat Ну,и до кучи:
        Paranoid50
    3. Angel_and_Demon Вчера, 18:42
      Цитата: svp67
      а бойцы нового подразделения будут носить имя СРЕДНЕГО рода или как?

      мордес - наверное
      Angel_and_Demon
  2. КВУ-НСвД Вчера, 18:22
    Не удивлюсь , если и "Уэльского" постигнет судьба "Ульяновска" . Боже храни королеву... laughing
    КВУ-НСвД
    1. майор Юрик Вчера, 18:36
      Великобритания отложит создание двух новых ядерных подлодок

      Пральна,пока бабло сбежавших наших "жирных котов" оприходуют по-демократически-надо отложить! Осваивайте саксы,они ещё наворуют- Россия щедрая душа!(до поры до времени,а потом.....) negative
      майор Юрик
      1. Angel_and_Demon Вчера, 18:46
        Цитата: майор Юрик
        пока бабло сбежавших наших "жирных котов" оприходуют по-демократически

        а вот я за - пускай приходуют, и все что вывезено - что б боле не повадно было
        Angel_and_Demon
  3. demo Вчера, 18:26
    По утверждению Daily Express, эти субмарины оснащены гидролокаторами, которые способны засечь корабли, выходящие из гавани Нью-Йорка, находясь в подводном положении в проливе Ла-Манш.

    Осталось понять какой корабль вышел из порта Нью-Йорка.
    Их там выходит по 100 штук в час.

    Британцы в своем репертуаре.
    А наши АПЛ у них под носом шастают, а они их не слышат.
    demo
    1. svp67 Вчера, 18:37
      Цитата: demo
      Осталось понять какой корабль вышел из порта Нью-Йорка.Их там выходит по 100 штук в час.
      А чего тут понимать, они их общий шум и слышат...всей сотни.
      svp67
      1. Magic Archer Вчера, 18:42
        Ну не стоит принижать способности лодок вероятного противника.Кстати,Астьют в учебной дуэли «утопил»Вирджинию!Была тут на сайте статья
        Magic Archer
  4. manechka Вчера, 18:27
    и чем на дольше, тем лучше!!! wink экономия должна быть экономной... lol
    manechka
  5. san4es Вчера, 18:31
    По словам его авторов, строительство субмарин "может быть отложено".

    ...Давно пора "завязывать" am

    ХАРАКТЕРИСТИКИ
    водоизмещение - 7800 т
    длина 97 м
    наибольшая ширина - 11,2 м
    глубина погружения - 300 м
    автономность - 90 суток
    экипаж - 98 человек
    скорость полного хода более 29 узлов
    Энергетическая установка: Реактор PWR2 (Core H) компании Rolls-Royce; Две турбины компании Alstom; Водометный движитель компании Rolls-Royce
    АЭУ: ядерный реактор PWR 2 компании «Роллс-Ройс», который не нуждается в дозаправке в течение всего 25-летнего срока эксплуатации, и оборудованием для производства кислорода из морской воды.
    ВООРУЖЕНИЕ
    Шесть носовых 553-мм торпедных аппаратов для запуска ракет или торпед. Боекомплект – 38 ракет и торпед.
    Крылатые ракеты дальнего действия Tactical Tomahawk block IV; Крылатые ракеты Tomahawk block III; Тяжелые торпеды Spearfish; Морские мины (берутся вместо торпед).
    Система боевого управления АПЛ Astute (ACMS – Astute combat management system) компании BAE Systems Insyte;
    Гидролокационная интегрированная система типа 2076 компании Thales;
    san4es
    1. assa67 Вчера, 18:42
      Приветствую,Александр hi ....аяй,не хватило денежков на два трафальгара,так у них же брексит на носу,надо от гейропы откупаться....и так у "повелителей морей"флот не маленький..
      assa67
      1. san4es Вчера, 18:50
        hi ...Привет Андрюх...Загнивает капитализм
        san4es
        1. assa67 Вчера, 18:56
          laughing ....да что-то гниет-гниет этот сипулькарий,ни как гангрена его не возьмет request
          assa67
  6. demo Вчера, 18:34
    Ну ка британцы определите кто там из Америки, а кто в Америку идет?

    Каждая точечка - корабль.
    demo
    1. assa67 Вчера, 18:45
      а оно им надо?...саму картинку на мониторе прикольно посмотреть laughing
      assa67
    2. MadCat Вчера, 19:31
      Цитата: demo
      Ну ка британцы определите кто там из Америки, а кто в Америку идет?

      Каждая точечка - корабль.

      каждый двигатель издает уникальный шум, отпечаток этот никакой проблемы не составляет срисовать поставив оборудование в ключевые порты. Все это разнообразие можно контролировать небольшим числом современных сонаров буйков и кораблей в одной сети, и одного суперкомпьютера.
      MadCat
  7. iliitchitch Вчера, 18:40
    Да чего уж там , братва , гидролокатором из ла-манша в ню-орке засекать-то ? Оно надо , напрягаться ?
    Дезу гонят , басурманы . Локатор гравитационный , чую . "Меня зовут Бонд . Джеймс Бонд."
    iliitchitch
    1. mvg Сегодня, 00:08
      вас зовут не бонд. гораздо проще..
      mvg
  8. Кент0001 Вчера, 18:42
    ЧЕ серьёзно про локаторы? Тогда круть. наши с Мурмана бухту Ньёрка не слушают....
    Кент0001
    1. VALERIK_097 Вчера, 18:58
      Наверное слушают,только через Северный полюс,там движуха поменьше.)))))
      VALERIK_097
    2. iliitchitch Вчера, 19:05
      Цитата: Кент0001
      ЧЕ серьёзно про локаторы? Тогда круть. наши с Мурмана бухту Ньёрка не слушают....

      А частоты там какие - ой . Впору сдаваться и не париться . Нам таких катушек на феррит ни в жизнь не намотать .
      iliitchitch
  9. faterdom Вчера, 19:15
    эти субмарины оснащены гидролокаторами, которые способны засечь корабли, выходящие из гавани Нью-Йорка, находясь в подводном положении в проливе Ла-Манш

    Правильно, чего их тогда достраивать - можно из Ла-Манша и контролировать мировой океан. Небось, у них еще и торпеды с такой же дальностью действия. Тогда это лодка просто неуязвимое чудо-оружие!!! laughing
    А вообще-то причина радует, и дай Бог, чтобы она и далее мешала бриттам построить что-нибудь серьезное. Чтобы у них не хватало денег и на нормальное содержание армии и флота. Пусть и дальше американцы сами тащат свое НАТО на своих могучих финансовых плечах, их надолго тоже уже не хватит.
    faterdom
  10. Дормидонт Вчера, 19:45
    Бог даст - навсегда
    Дормидонт
  11. APASUS Вчера, 20:22
    Значит сокращение экономия средств ,а как же русская угроза ?
    APASUS
  12. NF68 Вчера, 20:46
    Командование Вооруженными силами Великобритании намерено отложить создание седьмой и восьмой атомных подлодок с ракетно-торпедным вооружением типа Astute с целью экономии средств.


    Подводные лодки вообще то строят, а не "создают".
    NF68
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