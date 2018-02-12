00:03 13 февраля
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Порошенко обвинил Путина в неисполнении минских соглашений

Президент Украины Петр Порошенко считает, что российский лидер Владимир Путин не выполняет взятые на себя обещания. Такое мнение он выразил в интервью немецкой газете Bild, сообщает пресс-служба Порошенко.

Весь мир знает: президент России не соблюдает взятых на себя обещаний. Всегда, когда он хочет, он способствует очередной эскалации [конфликта на востоке Украины]
— заявил президент Украины.

Порошенко обвинил Путина в неисполнении минских соглашений



Порошенко утверждает, что Москва может в любой момент попробовать обострить ситуацию в Донбассе.

У Путина в Украине столько армии, что он в любой момент может способствовать обострению положения, если ему вздумается. Я однажды рассказывал канцлеру [Германии Ангеле] Меркель: Вы можете себе представить, что на востоке Украины сейчас находится больше танков, чем есть в наличии у Бундесвера? На этой небольшой территории расположено 600 танков
— сообщил он.

Также украинский лидер рассказал о деталях подписания в феврале 2015 года минских соглашений, с помощью которых должен быть урегулирован вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях Украины.

В Минске мы просидели 19 часов без сна, без еды. Затем была достигнута договоренность, чего не произошло бы без поддержки федерального канцлера Ангелы Меркель. Мы, украинцы, очень благодарны ей за это, ведь ситуация тогда была очень сложной
— сообщил президент Украины, добавив, что после заключения соглашений в зоне конфликта погибли 824 человека.

Путин радуется всегда, когда где-то присутствуют хоть какие-то признаки политической нестабильности. Именно нестабильность — это то, что он пытается создать везде, где царит демократия
— заключил Порошенко.

Минские соглашения были подписаны в феврале 2015-го участниками «нормандской четверки» (лидерами России, Франции, Германии и Украины). В документе, в частности, прописаны режим прекращения огня, отвод тяжелых вооружений, проведение выборов в Донбассе и законодательное закрепление особого статуса региона, передает "Лента.ru"

Использованы фотографии: http://www.lavnes.ru/
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Комментарии 80

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  1. Чёрный Вчера, 19:30
    С мальдивского корабля да на венский бал....шото у Пецы рожа на фото пропитая... wassat
    Чёрный
    1. Пытливый Вчера, 19:37
      Судя по виду костюмов, Путин периодически Педро Инкогнито мальдивского ловит, бьет сильно и часто ногами и не исключено ещё, что и в штаны гадит... Путин Б...г укров без него ничего не происходит.
      А вот фраза о 19 часовом запое без закуски впечатлила:) Современный голодомор?
      Пытливый
      1. влад66 Вчера, 19:54
        В Минске мы просидели 19 часов без сна, без еды. Затем была достигнута договоренность, чего не произошло бы без поддержки федерального канцлера Ангелы Меркель. Мы, украинцы, очень благодарны ей за это, ведь ситуация тогда была очень сложной

        Ну да Петруша так и было. fellow
        влад66
        1. cniza Вчера, 20:13
          Цитата: Чёрный
          С мальдивского корабля да на венский бал....шото у Пецы рожа на фото пропитая... wassat


          А нету у него другой и похоже уже не будет.
          cniza
          1. фигвам Вчера, 20:40
            В Минске мы просидели 19 часов без сна, без еды. Затем была достигнута договоренность

            Бедный Петро, может это они его пытали?
            фигвам
        2. Андрей К Вчера, 20:39
          Цитата: влад66
          ...Ну да Петруша так и было...

          Влад hi
          Спасибо, рассмешил на ночь глядя laughing
          Андрей К
          1. влад66 Вчера, 21:21
            Цитата: Андрей К
            Цитата: влад66
            ...Ну да Петруша так и было...

            Влад hi
            Спасибо, рассмешил на ночь глядя laughing

            Андрей Здрав Будь drinks Так Порош сам ходячий анекдот. drinks hi
            влад66
            1. cniza Вчера, 21:47
              Там вся страна ходячий анекдот.
              cniza
              1. poquello Вчера, 22:30
                Цитата: cniza
                Там вся страна ходячий анекдот.

                где ж он демократию в укропии откопал? свобод меньше чем на Кубе.
                ежели в голове - так так демократия бывает только вроде при галюниках или шизофрении, соответственно заголовку - жалится что его не уважают, значит опять допился
                poquello
              2. Hottabych Вчера, 23:46
                По инициативе Джорджа Буша была создана новая организация - аналог «Большой восьмерки». В нее будут входят Украина, Грузия, Польша, Латвия, Литва, Эстония - и называется она «Большие шестерки»
                Hottabych
    2. Гигант мысли Вчера, 19:40
      Вот уж ...... этот Порошенко, и врёт то как складно, сразу видно, что большая практика вранья, но мы то знаем , что грош цена его словам. Мели Емеля, твоя неделя.
      Гигант мысли
      1. volodya Вчера, 19:46
        Цитата: Гигант мысли
        Вот уж .... этот Порошенко, и врёт то как складно, сразу видно, что большая практика вранья, но мы то знаем , что грош цена его словам. Мели Емеля, твоя неделя.

        volodya
      2. Лексус Вчера, 19:50
        Вот уж ... этот Порошенко, и врёт то как складно

        Лишнее напоминание о том, что с юродивыми договариваться не о чем.
        Лексус
      3. Вас Влад Вчера, 19:56
        Цитата: Гигант мысли
        Вот уж .... этот Порошенко, и врёт то как складно

        Весь мир знает: президент России не соблюдает взятых на себя обещаний. Всегда, когда он хочет, он способствует очередной эскалации [конфликта на востоке Украины]
        Это доказательства! laughing Такие доказательства напоминают мне одного человека здесь на ВО lol
        Пусть лучше напомнит какие обязательства у России по минским соглашения!Я знаю его ответ: аа мм,ээ...
        Вас Влад
        1. Офицер запаса Вчера, 21:45
          "...Петр Порошенко считает, что российский лидер Владимир Путин не выполняет взятые на себя обещания..."

          Если Петя про знаменитую фразу "мочить всех в сортире", то время еще не пришло. Но придет обязательно. А пока выбирай сортир, Петя.
          Офицер запаса
    3. Монос Вчера, 19:42
      В Минске мы просидели 19 часов без сна, без еды.

      "Да, ладно без еды! Обошлись бы и без закуски, но, ведь, и выпить не дали... Довели меня до невменяемого состояния так, что я даже и не понял, что там подписал. И всё Путин! Сам не пьёт и другим не даёт, сосиська. Вот как такому человеку можно доверять?"
      Монос
      1. Вас Влад Вчера, 20:01
        Цитата: Монос
        Довели меня до невменяемого состояния так, что я даже и не понял, что там подписал. И всё Путин! Сам не пьёт и другим не даёт, сосиська. Вот как такому человеку можно доверять?"

        Выходит Путин пересидел пороха,так сказать воспользовался плохим здоровьем оппонента feel
        Вас Влад
        1. Монос Вчера, 20:02
          Цитата: Вас Влад
          Выходит Путин пересидел пороха

          Взял на "ломке". laughing
          Монос
          1. Вас Влад Вчера, 20:05
            Цитата: Монос
            Взял на "ломке".

            Эх сломался украинский атлет,а в это время русский спортсмен разминается красненьким! laughing
            Вас Влад
            1. Монос Вчера, 20:23
              Цитата: Вас Влад
              Эх сломался украинский атлет,а в это время русский спортсмен разминается красненьким!

              Злые вы...
              Монос
      2. poquello Вчера, 22:34
        Цитата: Монос
        В Минске мы просидели 19 часов без сна, без еды.

        "Да, ладно без еды! Обошлись бы и без закуски, но, ведь, и выпить не дали... Довели меня до невменяемого состояния так, что я даже и не понял, что там подписал. И всё Путин! Сам не пьёт и другим не даёт, сосиська. Вот как такому человеку можно доверять?"

        злой кремлёвский план - поймали пецю на похмельи
        poquello
    4. Kars Вчера, 20:02
      Должно быть куча виде с поросям где он прямо говорит что Минск это только передышка.а так вся майданная шобла они ж отмороженые.пока лично их жизни ничего не угрожает все так и будет идти.а под выборы Путина пойдут в наступление,и скажут что на них напали.
      Kars
      1. poquello Вчера, 22:39
        Цитата: Kars
        Должно быть куча виде с поросям где он прямо говорит что Минск это только передышка.а так вся майданная шобла они ж отмороженые.пока лично их жизни ничего не угрожает все так и будет идти.а под выборы Путина пойдут в наступление,и скажут что на них напали.

        вероятно пойдут, очков тактических накупили чтобы моча в глаза не попадала и "вперёд! на нас напали"
        poquello
        1. БАРХАН Вчера, 23:42
          Цитата: poquello
          вероятно пойдут, очков тактических накупили чтобы моча в глаза не попадала и "вперёд! на нас напали"

          Сомневаюсь.Грязь.Rasputitsa...как немцы говорили.Ну ,если только план обложаться и обвинить Путина...
          БАРХАН
    5. Отец солдата Вчера, 20:21
      Он наверное перегрелся, несколько российских армий на Донбассе ? Кто кроме педро через граненый стакан их еще видел.
      Отец солдата
    6. LeonidL Вчера, 20:37
      Такова его работа, тяжелая у вруна жизнь, что тут поделаешь ...
      LeonidL
    7. Николай Грек Вчера, 21:24
      Цитата: Чёрный
      С мальдивского корабля да на венский бал....шото у Пецы рожа на фото пропитая... wassat

      интересно, фашисты эту лапшу на ушах от парашенки стряхнули потом или с верой в его трёп оставили на месте???!!! winked wassat wassat laughing laughing laughing
      Николай Грек
    8. сибиралт Вчера, 22:32
      Ага. Путин, как Оланд и Меркель, поручились сделать из Порошенко человека. Не судьба, однако. Не тот материал. lol
      сибиралт
    9. Gado Вчера, 23:06
      Даже мне, который далеко от Украины и ее проблем, уже надоел этот "Педро", "перец" или как-то там его еще называют. Он и его заявления уже только раздражают, его уже никто всерез не воспринимает.
      Gado
  2. Piramidon Вчера, 19:32
    Ну, как можно серьезно слушать бред этого алкоголика.
    Piramidon
    1. Дормидонт Вчера, 19:39
      По Д. Оруэлу это называется "новояз"
      Дормидонт
    2. тол100в Вчера, 19:41
      Цитата: Piramidon
      Ну, как можно серьезно слушать бред этого алкоголика.

      Это не бред, а алкогольное озвучивание цитатника Госдепа!
      тол100в
  3. Соломон Кейн Вчера, 19:33
    На сегодня, видимо, крайняя новость и......опять о дураках. wassat
    Соломон Кейн
    1. assa67 Вчера, 19:37
      после мальдив и бала никак не отойдет
      assa67
  4. assa67 Вчера, 19:34
    что он принимает?....
    assa67
    1. влад66 Вчера, 19:59
      Цитата: assa67
      что он принимает?

      Во Андрей! fellow hi
      влад66
      1. assa67 Вчера, 20:06
        нее,Влад,от нашей водки так не плющит laughing ....вон,вспомни ЕБНа...-дураком,а веселый...а это насекомое так ядом и брызжет...тут что-то серьезней..вот бы мед.карту посмотреть,может так уже вивисекция проведена была wassat
        assa67
        1. влад66 Вчера, 20:17
          Цитата: assa67
          вот бы мед.карту посмотреть,может так уже вивисекция проведена была wassat

          Тут Андрей еще анекдот вспоминается:Помер Порошенко. Входит он с чемоданчиком в райские врата, а святой Петр ему и говорит:— Присаживайтесь, сейчас посмотрим, где для вас зарезервировано место. Так… В основном списке нет… В дополнительном тоже нет… Ничего не могу поделать, сейчас сезон, люди пачками помирают, в раю не протолкнуться, отправляйтесь ка вы, любезнейший, в ад.Делать нечего, спускается Порошенко в ад. Там его встречает сам Люцифер с распростертыми объятиями:— Здравствуйте—здравствуйте, давно вас ждем! У нас тут для вас отдельный номер приготовлен со всеми удобствами. А не желаете ли по стаканчику с дороги? Сидят они, выпивают, беседуют за жизнь. Тут Порошенко вспоминает, что забыл в раю свой чемодан. Люцифер вызывает двух чертенят:— Слышали? Дуйте в рай и принесите чемодан уважаемого президента. Живо, одна нога здесь, другая там!Чертенята бегом в рай. А там у святого Петра смена кончилась, он райские врата запер и пошел отдыхать. Чертенята туда—сюда, что делать? Без чемодана возвращаться не велено. Полезли они в рай через забор. А на охране рая стоят два архангела и наблюдают эту картину. И один другому говорит:— Ты смотри, что делается! Всего 20 минут, как Порошенко в аду, а у нас уже беженцы! hi
          влад66
          1. assa67 Вчера, 20:19
            забавно laughing ...и главное,жизненно....
            assa67
      2. Вас Влад Вчера, 20:15
        Цитата: влад66
        Во Андрей!

        А может эту? feel
        Вас Влад
        1. влад66 Вчера, 20:28
          Цитата: Вас Влад
          А может эту?

          Владислав hi Белка уже все в ауте от Петрухи. request
          влад66
    2. Вас Влад Вчера, 20:12
      assa67 Спасибо,смеялся аж живот закололо!Да белочка она такая lol
      Вас Влад
      1. assa67 Вчера, 20:23
        во!эта жижа больше петруше подходит! laughing ....все время задаюсь вопросом: если пороху башку вскрыть,что там за субстанция? recourse ....
        assa67
        1. Вас Влад Вчера, 20:32
          Цитата: assa67
          если пороху башку вскрыть,что там за субстанция? ....

          Могу сказать наверняка,она зелёного цвета!
          Вот такого:
          Вас Влад
  5. Охотовед 2 Вчера, 19:36
    Сдаёт Педро, Сдаёт! До Суда - не доживёт! Видимо - решил самоубиться, через вискарь.
    Охотовед 2
  6. Дормидонт Вчера, 19:38
    Вальцман мастер спорта международного класса по боевой хуцпе
    Дормидонт
  7. Житель Урала Вчера, 19:38
    На этой небольшой территории расположено 600 танков
    так зачем отдал - надо было на складах держать...
    Житель Урала
    1. SEER Вчера, 20:13
      Цитата: Житель Урала
      На этой небольшой территории расположено 600 танков
      так зачем отдал - надо было на складах держать...

      какая разница?

      1. продать с места хранения
      2. продать с марша

      есть разница!
      Со склада покупаешь металлолом. с марша можно купить самое боеспособное.

      к сожалению по п.2 "покупка" сопровождалась жертвами...
      SEER
  8. Egorovich Вчера, 19:38
    Холуйская гни.да пытается обвинить Путина во всех бедах в бандерии, где вина лежит полностью на жидобандеровце по фамилии Вальцман и всей его своре.
    Egorovich
  9. svp67 Вчера, 19:42
    В Минске мы просидели 19 часов без сна, без еды
    Ну ладно Путина,а Батьку то зачем сейчас Петр Алексеевич, Вы обидели?

    svp67
  10. Laksamana Besar Вчера, 19:49
    Ему нужно было фото с учений "Запад-81" взять с собой, в качестве неопровержимого доказательства, где участвовало более 6000 танков, бронетранспортеров и БМП:
    Laksamana Besar
  11. razved Вчера, 19:49
    Кто-то (не помню кто) говорил мне, что в политике прощается многое...кроме личных оскорблений...
    razved
  12. федоров Вчера, 19:50
    В Минске мы просидели 19 часов без сна, без еды.

    Даже не похудел, Петюнюшка. Я когда слышу эту фамилию, в голове отмечается словообразование - СКОТОБАЗА !. И вся фабрика, где я тихонько работаю , мысль подтверждают. Так что не все в (на) Украине потеряно.
    Придет время, вся станет на круги своя, бандерлогов закатаем..
    федоров
    1. assa67 Вчера, 20:12
      Валера hi ..Ваши слова,да Богу в уши...удачи вам всем,не тронутым оспой бандеровской soldier
      assa67
    2. Васян1971 Вчера, 20:47
      Цитата: федоров
      Даже не похудел, Петюнюшка

      И не с ним одним такой случАй! Та, что с косой и та, что "лётчица" тоже ряхи в лихую годину отъели. На нарах, правда, но у Порошенки всё это ещё впереди.
      Васян1971
  13. samarin1969 Вчера, 19:52
    "ситуация тогда (!) была очень сложной"...Вся четвёрка гарантов Минска может повесить себе медаль "За спасение президента Порошенко".....
    samarin1969
  14. Кент0001 Вчера, 19:53
    Видать стакан заглатнул....и понесло. Или заготовки вашингтонского обкома выдает.
    Кент0001
  15. behemot Вчера, 19:54
    как то я устал и Украины, и от Порошенко, и вообще от этой лживой кодлы. Закрыть с ними границы, гастарбайтеров вернуть обратно вна Украину, и закрыть вопрос. Путь это компостная куча перегнивает. Не надо шевелить, дабы не воняло.
    behemot
  16. loginovich Вчера, 19:55
    Президент Украины Петр Порошенко считает, что российский лидер Владимир Путин не выполняет взятые на себя обещания. Такое мнение он выразил в интервью немецкой газете Bild, сообщает пресс-служба Порошенко.

    А кто выполняет немцы ,вальцман .
    Президент вальцман героически воюет с исправно платящих налоги в стране агрессоре бизнесменом .вальцманом . При этом президент вальцман скрывает свои налоги в офшорах. Или комсомолка Меркель об этом не знает?
    loginovich
  17. FalconD Вчера, 19:59
    Та ти шо Петро???
    FalconD
  18. УВБ Вчера, 20:01
    Свежая новость, очередная вылазка бандерлогов
    УВБ
  19. demo Вчера, 20:15
    Президент Украины Петр Порошенко считает, что российский лидер Владимир Путин не выполняет взятые на себя обещания. Такое мнение он выразил в интервью немецкой газете Bild, сообщает пресс-служба Порошенко.
    Весь мир знает: президент России не соблюдает взятых на себя обещаний. Всегда, когда он хочет, он способствует очередной эскалации [конфликта на востоке Украины]
    — заявил президент Украины.

    Ну наконец! Аж заждался. Думал что с момента начала празднования Рождества Христова по католическому стилю Петр Алексеевич не высыхал.
    И тут раз, и очнулся.
    Оглядел своим зорким глазом и определил виновного.
    Бедный В.В.Путин. И во всем он виноват. И всем насолил.
    demo
    1. SEER Вчера, 21:00
      Цитата: demo

      Бедный В.В.Путин. И во всем он виноват. И всем насолил.

      Кошка бросила котят - дядя Вова виноват!
      - - - - -
      Мы себе нальём немножко - лучше много наливать!
      Я налил себе стакан - это Путин виноват!
      Я налил себе водяры метко - значит буду президентом!
      Если выпил я стакан - "дядя" снова виноват!
      Я ходил, но пил не сразу - Путин заразил! Зарраза!!
      SEER
  20. 320423 Вчера, 20:22
    А по-моему, это пиар подготовка перед нападением на Донбасс, а у нас Алимпиада мать ее am
    320423
    1. Васян1971 Вчера, 20:44
      Цитата: 320423
      а у нас Алимпиада мать ее

      Не, не у нас, а у "независимых" спортсмэнов. У нас - Чемпионат футбола. До лета время есть ещё...
      Васян1971
  21. Комментарий был удален.
  22. LeonidL Вчера, 20:31
    Когда кто-то аппелирует типа "весь мир знает и ... точка" то он явно врет. Весь мир стоять на одной позиции никогда не может. Ну а пан Петюньчик Попрошенко врун известный.
    LeonidL
  23. groks Вчера, 20:38
    Это уже окончательно достало. В нашем МИДе чем занимаются? Нельзя в ООН показать эти самые минские и на весь мир опозорить Киев? Нельзя создать ООН-овскую комиссию, провезти их по Донбассу и закрыть уже вопрос с миллионами наших солдат? Ну всё же шито белыми нитками и все всё понимают. Надо не выражать озабоченность, а требовать международного расследования.
    Ведь мало того, что Киев требует вывести войска и соблюсти минские, так ведь и американцы требуют! Скоро весь запад будет заочно убеждён в их присутствии. В ООН резолюцию примут, продавят партнёры греебучие. И что тогда делать будут очччень хитрые кремлёвцы?
    groks
  24. Васян1971 Вчера, 20:41
    " Затем была достигнута договоренность, чего не произошло бы без поддержки федерального канцлера Ангелы Меркель. Мы, украинцы, очень благодарны ей за это, ведь ситуация тогда была очень сложной".
    Прогиб с подлизом засчитаны. Но не оплачены.
    Васян1971
  25. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 20:45
    Педро Гомез бабе жалуется. Герой!

    И классика, преступник громче всех кричит "Держите вора"!
    Генерал Песчаных Карьеров
  26. федоров Вчера, 20:54
    Порошенко утверждает, что Москва может в любой момент попробовать обострить ситуацию в Донбассе

    Какой глупый поросенок.
    Москва то, может, только нафиг пока надо, и это свинорылое создание прекрасно об этом знает.
    И не попробывать обострить, а координально изменить.
    Другое дело врачи-пенсии-учителя-дороги- Сирия в конечном итоге. Авианосец в проекте, ну и т.д. На все нужны деньги.
    федоров
  27. синоби Вчера, 21:01
    Правильно похмелятся надо, это первое и не мешать напитки,это второе.И врать поменьше. А то получается что 1/4 всех наших танков что в строю находится в/на Украине.Не жирно ли?
    синоби
  28. Сергей Аверченков Вчера, 21:28
    Чрт, вот чья бы мычала, а его бы молчала. Надоел.
    Сергей Аверченков
  29. silver2018 Вчера, 21:30
    В Европе уже всех достал этот нытик, очень мерзкий тип.
    silver2018
  30. APASUS Вчера, 21:59
    Да налейте ему еще,у человека уже в горле пересохло!
    APASUS
  31. Симон Вчера, 22:00
    "Весь мир знает: президент России не соблюдает взятых на себя обещаний. Всегда, когда он хочет, он способствует очередной эскалации [конфликта на востоке Украины]" --- Порошенко, посмотри, какой "выдрой" ты стал, а Путин тут не причем! fool
    Симон
  32. Симон Вчера, 22:02
    Цитата: синоби
    Правильно похмелятся надо, это первое и не мешать напитки,это второе.И врать поменьше. А то получается что 1/4 всех наших танков что в строю находится в/на Украине.Не жирно ли?

    Ну, а чем дружок ты говоришь? Какое похмелье, он все винное производство на Украине убил! fool
    Симон
  33. Иеремия Вчера, 22:58
    Вот же свинья противная, мелет языком не проспавшись. Хотя в защиту алкоголя должен заметить, что он и по трезвому, что мелет неподобающее, что творит....Вот эта та власть, про которую майдауны кричали, что поменяют в любой момент...Творят, что хотят с этими придурками, а они как заклинание повторяют "Порох не майдан".....Ага сейчас поменяете, указания не было и бабок не дают. а то у нас "всенародный протест" до 300 грн в день в нынешних ценах....Хотя кукловоды везут баксы, для них он даже подешевел...
    Иеремия
  34. kefan Вчера, 23:01
    Видимо, Пеця еще с выходных не отошел, хотя сдается, что он и не просыхает никогда.
    kefan
  35. CooL_SnipeR Вчера, 23:20
    Если бы там были наши танки - то они бы были в куеве и порошок болтался бы на рее вместо флага
    CooL_SnipeR
  36. КОТ БАЮН Вчера, 23:58
    Президент Украины Петр Порошенко считает

    а, простите, кого волнует что там считает Петя Порошенко и, в особенности, что он там говорит?
    но меня вот это задело:
    В Минске мы просидели 19 часов без сна, без еды.

    трындит, ушлепок! Где-где, а в Минске голодным не останешься. Может стакан накатить и не дали - вот и помнится ему, горемыке, до сих пор.
    КОТ БАЮН
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