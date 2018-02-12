Порошенко обвинил Путина в неисполнении минских соглашений

Весь мир знает: президент России не соблюдает взятых на себя обещаний. Всегда, когда он хочет, он способствует очередной эскалации [конфликта на востоке Украины]

У Путина в Украине столько армии, что он в любой момент может способствовать обострению положения, если ему вздумается. Я однажды рассказывал канцлеру [Германии Ангеле] Меркель: Вы можете себе представить, что на востоке Украины сейчас находится больше танков, чем есть в наличии у Бундесвера? На этой небольшой территории расположено 600 танков

В Минске мы просидели 19 часов без сна, без еды. Затем была достигнута договоренность, чего не произошло бы без поддержки федерального канцлера Ангелы Меркель. Мы, украинцы, очень благодарны ей за это, ведь ситуация тогда была очень сложной

Путин радуется всегда, когда где-то присутствуют хоть какие-то признаки политической нестабильности. Именно нестабильность — это то, что он пытается создать везде, где царит демократия

Президент Украины Петр Порошенко считает, что российский лидер Владимир Путин не выполняет взятые на себя обещания. Такое мнение он выразил в интервью немецкой газете Bild, сообщает пресс-служба Порошенко.— заявил президент Украины.Порошенко утверждает, что Москва может в любой момент попробовать обострить ситуацию в Донбассе.— сообщил он.Также украинский лидер рассказал о деталях подписания в феврале 2015 года минских соглашений, с помощью которых должен быть урегулирован вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях Украины.— сообщил президент Украины, добавив, что после заключения соглашений в зоне конфликта погибли 824 человека.— заключил Порошенко.Минские соглашения были подписаны в феврале 2015-го участниками «нормандской четверки» (лидерами России, Франции, Германии и Украины). В документе, в частности, прописаны режим прекращения огня, отвод тяжелых вооружений, проведение выборов в Донбассе и законодательное закрепление особого статуса региона, передает "Лента.ru"