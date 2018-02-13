Япония купит у США противоракеты на фоне их провальных испытаний

Директор агентства по ПРО главного военного ведомства США Гэри Пеннетт сообщил о ходе реализации американских ракет-перехватчиков Японии. По словам Пеннета, на поставки противоракет японским силам самообороны недавние неудачные испытания «повлиять не должны».Вопрос о том, изменилось ли что-то в договорённостях с Токио после того, как американская ракета-перехватчик пропустила цель, не нанеся ей вреда, был задан журналистами в ходе брифинга. Представитель Пентагона подтвердил информацию о том, что испытания системы ПРО Aegis завершились на данный момент неудачей, но в договорённостях с Японией «это ничего не поменяло».Таким образом, можно констатировать, что Япония приобретает у США противоракетные системы, которые толком не показали себя даже в ходе стандартных испытаний по перехвату различного рода целей в самих Соединённых Штатах. Испытания, кстати, проводились в районе Гавайских островов.На реализацию контракта с Соединёнными Штатами Токио планирует потратить немалую сумму примерно в 133 млн долларов. За эти средства японцы получат ракеты SM-3 Block IIA и пусковые установки Mk-29. Кроме того, известно, что обслуживанием системы ПРО в Японии будут заниматься американские военные специалисты.