12:03 13 февраля
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Япония купит у США противоракеты на фоне их провальных испытаний

Директор агентства по ПРО главного военного ведомства США Гэри Пеннетт сообщил о ходе реализации американских ракет-перехватчиков Японии. По словам Пеннета, на поставки противоракет японским силам самообороны недавние неудачные испытания «повлиять не должны».

Вопрос о том, изменилось ли что-то в договорённостях с Токио после того, как американская ракета-перехватчик пропустила цель, не нанеся ей вреда, был задан журналистами в ходе брифинга. Представитель Пентагона подтвердил информацию о том, что испытания системы ПРО Aegis завершились на данный момент неудачей, но в договорённостях с Японией «это ничего не поменяло».

Таким образом, можно констатировать, что Япония приобретает у США противоракетные системы, которые толком не показали себя даже в ходе стандартных испытаний по перехвату различного рода целей в самих Соединённых Штатах. Испытания, кстати, проводились в районе Гавайских островов.


Япония купит у США противоракеты на фоне их провальных испытаний


На реализацию контракта с Соединёнными Штатами Токио планирует потратить немалую сумму примерно в 133 млн долларов. За эти средства японцы получат ракеты SM-3 Block IIA и пусковые установки Mk-29. Кроме того, известно, что обслуживанием системы ПРО в Японии будут заниматься американские военные специалисты.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 25

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  1. Chertt Сегодня, 07:02
    Это не покупка противоракет, а выплата дани господину
    Chertt
    1. Shurik70 Сегодня, 07:31
      Цитата: Chertt
      Это не покупка противоракет, а выплата дани господину

      Эта покупка позволяет обойти договор РСМД. Установка-то наверняка универсальная, на неё и Томогак ставится.
      Так что США не оборонять Японию, а бомбить с неё собирается. Проведите от Японии 2500 км - это радиус нападения.
      Shurik70
      1. Chertt Сегодня, 07:38
        Цитата: Shurik70
        Эта покупка позволяет обойти договор РСМД. Установка-то наверняка универсальная, на неё и Томогак ставится.

        Конечно, такая установка добавляет на карте Японии еще одну цель для МО РФ. А договор РСМД, столько раз уже американцами нарушен, что разом больше погоды не делает
        Chertt
    2. Зяблицев Сегодня, 07:35
      Если США скажет, то гордые самураи даже фекалии господина Трампа купят.... laughing
      Зяблицев
    3. влад66 Сегодня, 08:58
      По словам Пеннета, на поставки противоракет японским силам самообороны недавние неудачные испытания «повлиять не должны

      Конечно не должны,как может холоп быть против воли своего хозяина. request
      влад66
  2. Alex-a832 Сегодня, 07:08
    В пользу этого говорят три аргумента: первое - на безопасность японцев США свою "противоракету" положили с тех самых пор, как узнали о существовании Японии и не снимали; второе- надо же втюрить лохам или своим вассалам (равносильно лохам) жертвы неудачного проекта и отбить потраченные на него мани; третье - повод великолепный - "защитить" Японию от угрозы КНДР . Ну просто идеально всё совпало.
    Alex-a832
  3. AVA77 Сегодня, 07:10
    Феерверки,сакура зацветет,не думай о цене,храни мечь самурая и помни о сипокуlaughing
    AVA77
    1. andrewkor Сегодня, 07:58
      Не "мечь",но "меч",и "сипукку",а может шутка,стеб?Тогда извиняйте!
      andrewkor
      1. BerBer Сегодня, 08:49
        Главное смысл. К чему их национальная традиция и гордость, если их просто имеют - низкосортные гейши они.
        BerBer
  4. zyzx Сегодня, 07:10
    Установки для этих ракет важны,а не сами ракеты. Установки универсальные,на них за 5 минут томагавки ввинчиваются.
    zyzx
  5. Геркулесыч Сегодня, 07:10
    Пускай лучше у Ына ракет купят! Те понадежнее американских будут! Летят же над японией, а японцы только злобно от бессилия зубами скрежещут!
    Геркулесыч
  6. rotmistr60 Сегодня, 07:29
    Япония купит у США противоракеты на фоне их провальных испытаний
    А куда денешься с "подводной лодки". Захочешь жить еще не так раскорячишься перед оккупантом.
    rotmistr60
  7. APASUS Сегодня, 07:42
    Япония покупает у США не ракеты ,а военное и политическое прикрытие,а под что конкретно перечислять деньги не важно.
    APASUS
  8. andrewkor Сегодня, 07:54
    Нагибают американцы Джапов как хотят и ,что характерно,весьма высокотехнологично ещё и F-35й впарили!
    andrewkor
  9. mvg Сегодня, 08:03
    очередная статья урапатриота
    mvg
  10. Ураган70 Сегодня, 08:11
    А куда деваться оккупированным самураям? Еще как купят! И благодарить будут с поклоном!
    Ураган70
  11. Кент0001 Сегодня, 08:16
    Круть. Самая офигенная эллюстрация отсутствия суверенитета у государства. Япония в принятии решений -Просто НИКТО. А еще чета пыжатся на переговорах с нами по "северным территориям". С кем разговаривать-то? Идите лесом.
    Кент0001
  12. лысова Сегодня, 08:53
    --- " на поставки противоракет японским силам самообороны недавние неудачные испытания «повлиять не должны " --- " ... а можно, я ещё немного в реанимации полежу ? - Нет, хирург сказал в морг, значит в морг ". Народ то вроде умный, да безтолковка прогнила.
    лысова
  13. voyaka uh Сегодня, 09:29
    Иджис - не 100% зонтик, но какую-то защиту вместе с ТХААД
    дает. Ничего лучше все-равно нет.
    Японцы сделали правильно. Свои города надо иметь возможность
    защищать, даже если защита несовершенна.
    Пример - Москва. Ее ПРО - "мертвому припарки". Но лучше, чем ничего.
    Что-то собьет.
    voyaka uh
    1. viktor. Сегодня, 09:46
      Цитата: voyaka uh
      Пример - Москва. Ее ПРО - "мертвому припарки".
      как был бы я рад если бы в Сирии фашисткий налет Израиля отакавали бы Российские ПРО lol
      viktor.
    2. askort154 Сегодня, 10:10
      voyaka uh....Пример - Москва. Ее ПРО - "мертвому припарки". Но лучше, чем ничего. Что-то собьет.

      Такое впечатление, что под ником "voyaka uh" стучат по клавишам разные тролли. Один - из Израиля, а другой из Украины. Судя по этому посту, tongue сегодня дежурит хохло-еврей. fool
      askort154
      1. voyaka uh Сегодня, 10:14
        Вы не поняли мой пост. Я говорю, что плохая ПРО - лучше, чем никакой.
        Надежной ПРО нет пока ни у кого: ни у США, ни у Израиля, ни у России.
        Но это не значит, что ПРО не нужна.
        Это относится и к Японии, и к Москве.
        voyaka uh
        1. ланс Сегодня, 11:50
          это вояка вы зря. 90% либерастни в москве, а они себя любимых оберегают. проверка про в москве в 2000-х годах показала эффективность на 86%. какова эффективность тхаад и иджис?
          ланс
  14. viktor. Сегодня, 09:39
    Иногда мне даже жалко (САМУРАЕВ) как говорится лох это судьба wassat
    viktor.
  15. Ratmir_Ryazan Сегодня, 10:53
    Ну дядя Сем прикажет Япония купит и не такое )))...
    Ratmir_Ryazan
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