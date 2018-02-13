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В Сирии при авиаударе западной коалиции погиб россиянин
В Сирии при авиаударе международной коалиции во главе с США погиб активист «Другой России» Кирилл Ананьев, передает РИА Новости сообщение координатора организации Александра Аверина.
По его словам, ранее Ананьев воевал добровольцем в Донбассе, после чего уехал в Сирию.
У Ананьева остались жена и дети.
В ночь на четверг в пресс-службе западного альянса сообщили о «неспровоцированной атаке» на штаб «Сирийских демократических сил» со стороны проправительственных формирований. В релизе утверждается, что авиация коалиции нанесла ответные удары, «чтобы отразить акт агрессии в отношении партнеров, участвующих в борьбе с ИГ (группировка запрещена в РФ)».
По данным Минобороны РФ, коалиция атаковала сирийских ополченцев, которые проводили операцию против «спящей» ячейки террористов. В результате пострадали 25 человек. В ведомстве отметили, что одной из причин случившегося стало то, что ополченцы не согласовали свои планы с российскими военными.
При этом в военном ведомстве подчеркнули, что действия США в очередной раз демонстрируют истинные цели своего нахождения в Сирии: международная коалиция не борется с ИГ, а стремится захватить экономические активы республики.
По его словам, ранее Ананьев воевал добровольцем в Донбассе, после чего уехал в Сирию.
Он не был военнослужащим официально,добавил Аверин.
У Ананьева остались жена и дети.
В ночь на четверг в пресс-службе западного альянса сообщили о «неспровоцированной атаке» на штаб «Сирийских демократических сил» со стороны проправительственных формирований. В релизе утверждается, что авиация коалиции нанесла ответные удары, «чтобы отразить акт агрессии в отношении партнеров, участвующих в борьбе с ИГ (группировка запрещена в РФ)».
По данным Минобороны РФ, коалиция атаковала сирийских ополченцев, которые проводили операцию против «спящей» ячейки террористов. В результате пострадали 25 человек. В ведомстве отметили, что одной из причин случившегося стало то, что ополченцы не согласовали свои планы с российскими военными.
При этом в военном ведомстве подчеркнули, что действия США в очередной раз демонстрируют истинные цели своего нахождения в Сирии: международная коалиция не борется с ИГ, а стремится захватить экономические активы республики.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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