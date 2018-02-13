12:03 13 февраля
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В Сирии при авиаударе западной коалиции погиб россиянин

В Сирии при авиаударе международной коалиции во главе с США погиб активист «Другой России» Кирилл Ананьев, передает РИА Новости сообщение координатора организации Александра Аверина.



По его словам, ранее Ананьев воевал добровольцем в Донбассе, после чего уехал в Сирию.


Он не был военнослужащим официально,
добавил Аверин.

У Ананьева остались жена и дети.

В ночь на четверг в пресс-службе западного альянса сообщили о «неспровоцированной атаке» на штаб «Сирийских демократических сил» со стороны проправительственных формирований. В релизе утверждается, что авиация коалиции нанесла ответные удары, «чтобы отразить акт агрессии в отношении партнеров, участвующих в борьбе с ИГ (группировка запрещена в РФ)».

По данным Минобороны РФ, коалиция атаковала сирийских ополченцев, которые проводили операцию против «спящей» ячейки террористов. В результате пострадали 25 человек. В ведомстве отметили, что одной из причин случившегося стало то, что ополченцы не согласовали свои планы с российскими военными.

При этом в военном ведомстве подчеркнули, что действия США в очередной раз демонстрируют истинные цели своего нахождения в Сирии: международная коалиция не борется с ИГ, а стремится захватить экономические активы республики.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 97

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  1. Вас Влад Сегодня, 08:45
    международная коалиция не борется с ИГ, а стремится захватить экономические активы республики.

    Кто бы сомневался!Теория управляемого хаоса.
    Вас Влад
    1. Тралл Сегодня, 08:46
      Ну хоть одного признали...
      Тралл
      1. Вас Влад Сегодня, 08:52
        Цитата: Тралл
        Ну хоть одного признали...

        МО что ответило?Не одного военнослужащего РФ там не погибло!И это правда!ЧВК созданы для продвижения национальных интересов, без так скажем засветки (не официально)
        Вас Влад
        1. Тралл Сегодня, 08:54
          Я о федеральных СМИ, в статье тоже о них же. Причем здесь МО?
          Тралл
          1. Вас Влад Сегодня, 08:58
            Цитата: Тралл
            Я о федеральных СМИ

            А причём тут федеральные сми?
            Вас Влад
        2. сибиралт Сегодня, 08:59
          ЧВК - солдаты удачи, наемники, сборная мира. Им плевать за кого они воюют. winked
          сибиралт
          1. Вас Влад Сегодня, 09:03
            Цитата: сибиралт
            ЧВК - солдаты удачи, наемники, сборная мира. Им плевать за кого они воюют.

            Вы, так скажем не много наивный!
            Вас Влад
          2. Соломон Кейн Сегодня, 09:17
            Им плевать за кого они воюют.

            А кто им платит? Сирийское правительство, а через кого? Правильно.Дальше раскручивайте логическую цепочку....
            Соломон Кейн
          3. фрезер Сегодня, 09:18
            Цитата: сибиралт
            ЧВК - солдаты удачи, наемники, сборная мира. Им плевать за кого они воюют. winked

            Я вас удивлю но все ЧВК так или иначе подчиняются местному МО. Что наши "Вагнеровцы", что американский blackwater. А тем более участие ЧВК в международных конфликтах осуществляется при непосредственном руководстве МО.
            фрезер
          4. Андрей К Сегодня, 09:31
            Цитата: сибиралт
            ...ЧВК - солдаты удачи, наемники, сборная мира. Им плевать за кого они воюют. winked....

            Олег!
            Не в ХIХ веке живём. Что Вы категориями прошлого - солдаты удачи, наёмники, "им плевать"...
            Если бы нашим плевать было, то ИГИЛ давно уже православной была...
            Группа Вагнера, ЧВК у нас как известно нет, выполняла неафишируемые задачи в интересах России. Ребята набираются по контракту. И на этом надо ставить точку, а не ровнять наших пацанов с "дикими гусями", готовых за денюжку маму зарезать.
            Не смешивайте всё в кучу.
            Андрей К
          5. Bronevick Сегодня, 10:37
            То есть Россия может нанять американские ЧВК?
            Bronevick
            1. midivan Сегодня, 11:10
              Цитата: Bronevick
              То есть Россия может нанять американские ЧВК?

              В принципе да, но если это допустят власти амеров. Для чего нужна ЧВК , попытаюсь объяснить примерно. Создается такая компания для решения силовых задач страны при не объявлении войны. Например Украина, если наши введут туда регулярные войска то это будет расцениваться как акт агрессии целой страны и объявление войны, эт вроде по международному праву, а так ЧВК делает то что надо нам при этом страна не участвует в военных действиях, так как это частная контора и работает по найму якобы тех же ЛДНР, можно предъявить конторе. а стране нет. как то так примерно, и придумали это если не ошибаюсь наши партнеры из за лужи smile А в данный момент Россия может нанять "Черную Воду" но только "оппозиция" если замутят войнушку, в интересах хозяев ЧВК, то-есть американцы пришлют нам своих бойцов но на предъяву нашу скажут, request мой твоя не понимать, наша армия вся на месте, а кто у вас разбирайтесь сами, а так как у бойца ЧВК нет прав он остается сам себе на едине и без официальной поддержки той страны которой служит.
              midivan
        3. Stas157 Сегодня, 09:29
          Цитата: Вас Влад
          МО что ответило?Не одного военнослужащего РФ там не погибло!

          А ЧВКашники это уже не наши люди? Какая разница какой он военнослужащий МО или ЧВК, в любом случая он военнослужащий российских структур, порою погибающий именно за ее интересы!
          Цитата: Вас Влад
          ЧВК созданы для продвижения национальных интересов, без так скажем засветки (не официально)

          То есть на смерть этих российских граждан можно не обращать внимания? (Большинство там российские граждане, остальные с Донецка. Их смерть не менее скорбна!)
          ЧВК это порождение капитализма, чтобы обделывать свои темные делишки и откупаться от смерти солдат. Теперь вот и Россия переняла эту капиталистическую уловку.
          Цитата: сибиралт
          ЧВК - солдаты удачи, наемники, сборная мира. Им плевать за кого они воюют. winked

          Это вам сами вагнеровцы сказали?
          Stas157
          1. Вас Влад Сегодня, 09:49
            Стас вы как всегда плохо читаете,прочитайте ещё раз и ещё,пока не дойдёт!
            [quote=Вас Влад]военнослужащего РФ[/quote]
            [quote=Stas157] в любом случая он военнослужащий российских структур[/quote]
            Не угадали, Стас это частная структура![quote=Stas157]А ЧВКашники это уже не наши люди?[/quote]
            Официально нет!Не официально, да наши![quote=Stas157] [quote=Stas157]ЧВК это порождение капитализма, чтобы обделывать свои темные делишки и откупаться от смерти солдат. Теперь вот и Россия переняла эту капиталистическую уловку.[/quote]
            Голосуйте за Грудинина,я угадал дальнейший ход ваших мыслей? laughing
            Вас Влад
          2. kapitan92 Сегодня, 10:31
            Цитата: Stas157
            А ЧВКашники это уже не наши люди? Какая разница какой он военнослужащий МО или ЧВК, в любом случая он военнослужащий российских структур, порою погибающий именно за ее интересы!

            Стас, hi ! В точку. МО РФ в очередной раз "подмывается"!
            [quote]По данным Минобороны РФ, коалиция атаковала сирийских ополченцев, которые проводили операцию против «спящей» ячейки террористов. В результате пострадали 25 человек. В ведомстве отметили, что одной из причин случившегося стало то, что ополченцы не согласовали свои планы с российскими военными.[
            /quote]
            Очередная брехня "конашенковых". Когда ЧВК участвовала в штурме ДэЗ, зачистках в Аллеппо, они тоже не согласовывали свои планы с МО?
            По данным Минобороны РФ, коалиция атаковала сирийских ополченцев, которые проводили операцию против «спящей» ячейки террористов.

            Ага! А "спящая ячейка" террористов, проводило "партийное собрание" на территории местного нефтеперерабатывающего завода. hi
            kapitan92
          3. freddyk Сегодня, 10:55
            Цитата: Stas157
            То есть на смерть этих российских граждан можно не обращать внимания?


            В мае 2015г Владимир Путин подписал указ, согласно которому к государственной тайне относятся сведения Министерства обороны о потерях во время специальных операций в мирное время. До этого момента разглашению не подлежали только боевые потери в ходе войны – такое положение было утверждено президентским Указом от 30 ноября 1995 года.
            Так что же вы хотите, что бы вам военную тайну раскрывали?
            freddyk
          4. Romka47 Сегодня, 11:09
            Да поймите Вы группа вагнера это наши солдаты и МО точно так же скорбит(адекватная часть) по ним как и все граждане, но им НЕЛЬЗЯ их официально признавать, такие правила игры. Это какой то юношеский максимализм, Не признали значит типа всем на них пох, да не пох на них. Просто есть задачи которые можно выполнить только так. Если МО будет их признавать их потери тогда какой вообще в них смысл? И да им платят очень хорошо, и они знают на что идут. Но они не пойдут ни за какие бабки воевать ВСУ например. По моему это очевидные вещи.
            Romka47
        4. Now we are free Сегодня, 09:40
          Мужики расходимся ...
          Вот констатация что, кто, где и сколько.
          https://news-front.info/2018/02/12/tupejshij-vbro
          s-2-aleksandr-rodzhers/?utm_source=warfiles.ru

          Особый привет инфовбросам укроразведки на которые ведутся многие. Да и выборы в России недалеко а тут такое... )))))))))))))))))))
          Now we are free
      2. Scoun Сегодня, 08:54
        Цитата: Тралл
        Ну хоть одного признали...

        Четыре погибло.
        Как и говорил, в соц сетях их товарищи подтвердили.
        Scoun
        1. Aleksandr21 Сегодня, 08:58
          Цитата: Scoun

          Четыре погибло.


          Это те чьи фамилии всплыли в сети, и к сожалению далеко не факт что четыре)
          Aleksandr21
          1. Scoun Сегодня, 09:24
            Цитата: Aleksandr21
            Цитата: Scoun

            Четыре погибло.


            Это те чьи фамилии всплыли в сети, и к сожалению далеко не факт что четыре)

            Да даже один, очень плохо, просто когда васильевы начинают заводить песнь о сотнях... и тд.
            Scoun
          2. Muvka Сегодня, 09:27
            Цитата: Aleksandr21
            Цитата: Scoun

            Четыре погибло.


            Это те чьи фамилии всплыли в сети, и к сожалению далеко не факт что четыре)

            Время покажет. Согласитесь со мной, что если там погибло 200 человек, как некоторые пишут, то уж фамилий 50 должно всплыть, я прав?
            Muvka
            1. Aleksandr21 Сегодня, 10:26
              Цитата: Muvka


              Время покажет. Согласитесь со мной, что если там погибло 200 человек, как некоторые пишут, то уж фамилий 50 должно всплыть, я прав?


              А никто и не говорит о 200, я например информации Гиркина тоже не особо доверяю, цифры там явно завышены. Внизу есть статья в которой Максим Буга атаман, говорит о 15-20 погибших и 50 раненных. Внизу пролистайте комментарий, там найдёте. Вот эта информация больше похоже на правду, хотя тут не в количестве то дело, каждый погибший это уже потеря.
              Aleksandr21
              1. Muvka Сегодня, 10:30
                Справедливости ради, они сами виноваты. В данном случае я не чувствую такой неприязни к американцам. Они же связывались с нашими, уточняли перед ударом.
                Muvka
        2. midivan Сегодня, 10:13
          Цитата: Scoun
          Четыре погибло.
          Как и говорил, в соц сетях их товарищи подтвердили.

          Эт вот это оно? CIT назвала имена погибших в Сирии россиян А теперь представьте для начала картинку- ваш друг служит "музыкантом", там на сколько я понимаю (смотрел когда то сайт их) более менее серьезно с разглашением и открытой варежкой, и вот ваш лично друг там погиб (не дай Бог конечно) или мой, вы станете в нете или так всем подряд это рассказывать? Как я предполагаю там по контракту наверняка должна быть графа о не разглашении и в случае такового семья может не получить компенсацию, это предположение, может быть и ошибаюсь. А вот вам к чему я вел -Conflict Intelligence Team: кто стоит за скандальными разоблачениями?
          В каждом государстве есть люди и даже целые компании, целью работы которых является дестабилизация обстановки в стране. Врагов народа нужно знать в лицо, поэтому, собственно, я и решил сегодня познакомить вас с одним из не самых известных российских оппозиционеров и его детищем.           подробней на -
          https://blogbaster.livejournal.com/699801.html
          Эт вам на аперитив,а тут на закуску - КИБЕРБЕРКУТ ВЗЛОМАЛ ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ РУСЛАНА ЛЕВИЕВА-Как мы уже установили ранее, через Украину, в частности через СБУ, ГУР и народного депутата Антона Геращенко, западные спецслужбы координируют деятельность правозащитных организаций в самой России.



          Вскрыв сетевую инфраструктуру Геращенко, мы вышли на его приспешников — Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального, Елену Васильеву и Руслана Левиева, которые теперь являются объектами нашего дальнейшего расследования          .--- https://news-front.info/2016/02/24/kiberberkut-vz
          lomal-elektronnye-resursy-ruslana-levieva-18/           Чет ссылка на ленту ведет, вы там в поисковике название забейте - КИБЕРБЕРКУТ ВЗЛОМАЛ ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ РУСЛАНА ЛЕВИЕВА.
          midivan
      3. Горный стрелок Сегодня, 09:00
        Из скольки? Кого надо было признавать? Это вообще партизаны какие то, свои дела решают на территории, где война идет. Не стали наших ставить в известность - и нарвались. Там граждан России - ушедших в ИГИЛ наши ВКС покрошили тысячи... Война, однако...
        Горный стрелок
        1. Stas157 Сегодня, 09:39
          Цитата: Горный стрелок
          Не стали наших ставить в известность - и нарвались. Там граждан России - ушедших в ИГИЛ наши ВКС покрошили тысячи... Война, однако...

          Граждане ушедшие воевать за ИГИЛ, прежде всего преступники. Не надо приравнивать этих граждан к спецназовцам из ЧВК, воюющих и жертвующих жизни за интересы МО и России.
          Stas157
          1. Опасный Сегодня, 10:02
            Несколько комментариев, в том числе и ваш, были про интересы России. А я вот на своем диванно-житейском уровне думаю, что все-таки не в интересах России, а в интересах узкого круга российских граждан. Так как операция вагнеровцев была именно в захвате нефтяного месторождения. Короче говоря погибли за бизнес, а вовсе не за Родину и россию
            Опасный
            1. Stas157 Сегодня, 10:51
              Цитата: Опасный
              я вот на своем диванно-житейском уровне думаю, что все-таки не в интересах России, а в интересах узкого круга российских граждан. Так как операция вагнеровцев была именно в захвате нефтяного месторождения. Короче говоря погибли за бизнес, а вовсе не за Родину и россию

              Очень возможно и так. Но, управляются и координируются ЧВК, МО РФ, и ни кем иным. Создали и курируют эту, якобы частную структуру, люди имеющие или имевшие непосредственное отношение к МО РФ.
              Я вообще подозреваю, что сам Кремль ведет политику в интересах узкого круга российских граждан. Иначе как объяснить факт того, что 1% дармоедов, принадлежат 80% российских богатств?
              Короче идем на выборы, и надеемся, что в этот раз нас не обсчитают.
              Stas157
      4. Соломон Кейн Сегодня, 09:09
        Салют, славяне! hi
        Не думаю, что в канун предвыборной кампании будут будоражить тему по Сирии, тем паче в таком формате....
        Участие ЧВК - фантом, не существующий для официальных СМИ, нет людей - нет проблемы.... sad
        Гибель Романа Филипова, теперь команда Вагнера, статистика не радостная......
        Соломон Кейн
        1. Вас Влад Сегодня, 09:24
          Цитата: Соломон Кейн
          Гибель Романа Филипова, теперь команда Вагнера, статистика не радостная......

          На войне так бывает,погибают люди!А по поводу не радостной статистики,гибель человека не может быть радостной!Один к тысяче хорошая статистика.
          Вас Влад
      5. Ныробский Сегодня, 09:11
        Цитата: Тралл
        Ну хоть одного признали...

        Ну по любому, это не 150-200-600, как некоторые тут вчера трещали, выдавая желаемое за действительное.
        Ныробский
        1. Muvka Сегодня, 09:21
          Я тоже не верю в сотни человек и груды техники. Даже Пентагон говорит о 100 убитых, причем основа там были Сирийцы. Но Стрелкову и Мюриду все равно. 200-600.
          Muvka
      6. Лесс Сегодня, 09:35
        Цитата: Тралл
        Ну хоть одного признали...

        А вам чем больше, тем лучше?
        Лесс
      7. влад66 Сегодня, 09:53
        Цитата: Тралл
        Ну хоть одного признали...

        Коллега вам надо к Гиркину,он 600 признал,сегодня признает еще больше.А по серьезному четверых вроде признали.хотя все так запутано,черт ногу сломит. hi
        влад66
        1. Андрей К Сегодня, 10:06
          Цитата: влад66
          ...Коллега вам надо к Гиркину,он 600 признал,сегодня признает еще больше.А по серьезному четверых вроде признали.хотя все так запутано,черт ногу сломит. hi...

          Привет Влад hi
          По поводу признаний Стрелка, такое ощущение, что разные эксперДы соревнуются - кто больше жути нагонит.
          По сути льют воду на мельницу врага. Вся информация заварена на "возможно", "вероятно", "всехпредали", "всёпропало".
          Погибли наши ребята. Факт. Там идёт война. Погибло несколько человек, скорее всего - те кто либо сопровождал, либо обеспечивал связь.
          Честь и хвала ребятам, не на диване сидели и в носу ковырялись, а делом занимались - мужским делом.
          Андрей К
          1. влад66 Сегодня, 10:20
            Цитата: Андрей К
            а делом занимались - мужским делом.

            Привет Андрей! drinks hi Четверо вроде наших погибло,честь и Вечная Память им.
            Цитата: Андрей К
            По сути льют воду на мельницу врага. Вся информация заварена на "возможно", "вероятно", "всехпредали", "всёпропало".

            Ну а по поводу Гиркина
            Лидер партии «Великое Отечество» Николай Стариков встретился с читателями в петербургском «Буквоеде». Разговор зашёл об Игоре Стрелкове, точнее о том, во что он превратился. Стариков удивился, почему Стрелков стал так много трепать языком, в том числе того, что украинские СМИ используют во вред России и ЛДНР.Создаётся впечатление, что Стрелков сидит на зарплате и озвучивает необходимые западным заказчикам тезисы. По сути Стрелков стал рупором украинских СМИ после того, как с позором бежал из Донбасса.Вот для чего было говорить, что за ДНР воюют алкаши и наркоманы? Откуда у Стрелкова такая информация в принципе? Ему в Москву отсылают специальные отчёты с числом наркозависимых ополченцев?! Да и вообще, как скажется подобная информация на защитниках Новороссии? Стрелков думать об этом отказывается, а просто треплет своим пустым помелом.Тему тут же подхватывают благодарные украинские пропагандисты. И так каждый раз. Стрелков брякнет о «поставках российского оружия» на Донбасс, а укроСМИ уже тиражируют бред пустослова.Гуманитарная помощь, по словам Стрелкова, разворовывается. Украинские издания тут, как тут. А однажды бывший командир ополченцев и вовсе заявил, что сгонял крымских депутатов, чтобы те проголосовали на референдуме. Разумеется, СМИ Незалежной были благодарны такому сюжету. Для них появился очередной повод поговорить о «незаконной аннексии Крыма».Если резюмировать только немногие вредительские слова, произнесённые Стрелковым, то получается, что защищают ЛДНР алкоголики-наркоманы, которые разворовывают гуманитарные грузы. Наверное, спились сразу, как только от них сбежал «прославленный командир». Казачий атаман Павел Дремов напрямую обвинял Стрелкова в сдаче Славянска за деньги: «Если в армии будет хаос, то будет так, как было год назад с господином Гиркиным. Можно просто продать Славянск за определенную сумму. А потом открыть свой фонд». Судя по последовавшим информационным выпадам Стрелкова в адрес Донбасса, Дремов оказался прав.
            Стрелков сначала сдал Славянск, а потом сбежал из Донецка с награбленным. Видимо, этого ему показалось мало и он стал подрабатывать поставщиком вбросов для украинских СМИ, сидя на своём московском диване. Интересно, сколько мы ещё будет терпеть этого труса и предателя на своей земле. Стрелкову место в Киеве, а не в Москве.
            Александр Василевский.https://oko-planet.su/politik/politik
            list/414433-postavschik-feykov-strelkov-predaet-d
            onbass-kazhdyy-den.html
            Кстати вскоре Дремов погиб при невыясненных обстоятельствах. drinks hi
            влад66
            1. Андрей К Сегодня, 10:31
              влад66 hi
              ...Четверо вроде наших погибло,честь и Вечная Память им...

              Поступали правильно и погибли не в навозе, по мужски. Земля пухом ребятишкам...
              ...Ну а по поводу Гиркина...

              Влад, по поводу Игоря, мне ничего рассказывать не надо. Я просто его знаю. Вернее знал. Мы пересекались во вторую кампанию. Был нормальный парень - это был совершенно другой человек. Что с ним случилось, почему ему мозг так раскозявило - я не знаю.
              Не хочу его обсуждать и хаять. Он сам себе дорогу выбрал request
              Андрей К
              1. влад66 Сегодня, 10:44
                Цитата: Андрей К
                Что с ним случилось, почему ему мозг так раскозявило - я не знаю.

                Андрей многие дончане точно так же недоумевают по поводу стрелка и это еще мягко сказано.
                Цитата: Андрей К
                Не хочу его обсуждать и хаять. Он сам себе дорогу выбрал

                Бог ему судья,от этого ответа никто не уходил. drinks
                влад66
                1. Андрей К Сегодня, 10:57
                  влад66
                  ...Бог ему судья,от этого ответа никто не уходил...

                  Вот это верно yes
                  Андрей К
      8. Sefevi Сегодня, 11:12
        Там имена 4-х. Понятно,что всех не признают.
        Sefevi
      9. БАРХАН Сегодня, 11:42
        Цитата: Тралл
        Ну хоть одного признали...

        БАРХАН
  2. Teberii Сегодня, 08:45
    Ничто не ново под Луной,а что кто-то надеялся они опомнятся.Или совесть проснется.
    Teberii
  3. Aleksandr21 Сегодня, 08:47
    "Родственники и знакомые Игоря Косотурова, Станислава Матвеева, Владимира Логинова и Кирилла Ананьева подтвердили СМИ информацию об их гибели на территории Сирийской Арабской Республики. Так, команда Conflict Intelligence Team, занимающаяся расследованием военных конфликтов в Украине и Сирии, указывала данные фамилии в числе бойцов «Частной военной компании Вагнера», которые попали под массированный удар западной коалиции 7 февраля под Дейр-эз-Зором.

    К примеру, брат Станислава Матвеева сообщил РБК о том, что точную причину смерти пока не называют, при этом родственники ждут, когда тело доставят на родину. Гибель казака Владимира Логинова подтвердили в организации «Балтийский отдельный казачий округ». Гибель активиста Кирилла Ананьева подтвердил представитель "Другой России" Александр Аверин."

    источник mk
    Aleksandr21
    1. Александр романов Сегодня, 09:27
      Цитата: Aleksandr21
      Так, команда Conflict Intelligence Team,

      Аналитик команды
      Он же
      Фотки ,где он убивает котят выкладывать не стану.
      Русофоб живущий в Киеве ,ярый поклонник навального. Conflict Intelligence Team ,сотрудничает с Лондонской Bellingcat. Используют в своих расследованиях открытые источники из соц.сетей. В данном случае от Гиркина. Лучше с Фонтанки инфу берите
      Александр романов
      1. Aleksandr21 Сегодня, 10:13
        Вообще то источник Московский Комсомолец, и статья от них. Или они теперь тоже в списке русофобов ? А вот эта информация: "В Сирии при авиаударе международной коалиции во главе с США погиб активист «Другой России» Кирилл Ананьев" тоже по вашему аналитики Conflict Intelligence Team придумали ? Или "В понедельник в Сети появилась информация о том, что в Сирии в результате якобы американской атаки погиб калининградский казак Владимир Логинов. Буга подтвердил гибель земляка, а также тот факт, что это случилось в результате удара коалиции." это ?

        Aleksandr21
        1. Alexey RA Сегодня, 10:32
          Цитата: Aleksandr21
          источник Московский Комсомолец

          М-да... более достоверным источником может быть разве что РЕН-ТВ или СПИД-Инфо. smile
          Alexey RA
          1. Андрей К Сегодня, 10:42
            Цитата: Alexey RA
            ...М-да... более достоверным источником может быть разве что РЕН-ТВ или СПИД-Инфо...

            Вы забыли аналитеГа Осаму Али Сулеймана и его "Сирийскую Обсерваторию прав человека".

            Он знает фффсё!
            Ему доклады идут ежесекундно, руку , ногу и остальные части тела - он держит на пульсе. На чьём пульсе? Пока точно не известно, но держит laughing
            Андрей К
          2. Aleksandr21 Сегодня, 10:42
            Цитата: Alexey RA

            М-да... более достоверным источником может быть разве что РЕН-ТВ или СПИД-Инфо. smile


            Ну что есть, выбирать особо не приходиться, либо такая инфа либо вообще информационная блокада со стороны официальных СМИ. Такую тему (смерти наших ЧВК в Сирии) на России 24 точно поднимать не будут :) МО уже открестились, а по каналам такую инфу просто не пустят.
            Aleksandr21
  4. andrej-shironov Сегодня, 08:47
    С какой стороны воевал этот товарищ? Если на стороне правительстенных сил, значит дать понять руководителям коалиции что их граждане в Сирии так же не бессмертны!
    andrej-shironov
    1. KonoGon Сегодня, 09:03
      А их там не было.
      KonoGon
      1. Вас Влад Сегодня, 09:11
        Цитата: KonoGon
        А их там не было.

        Всего то 4 тысячи человек.
        Вас Влад
      2. hydrox Сегодня, 09:33
        Цитата: KonoGon
        А их там не было

        "Ихтамнеты" всегда находятся там, где в них возникает необходимость (а особенно там, где враг не ожидает их встретить).
        И да, иногда попадают "под раздачу":: судьба - величина с изменяющимся значением, направлением и знаком ...
        hydrox
  5. андрей юрьевич Сегодня, 08:48
    погиб активист «Другой России» Кирилл Ананьев,
    кто таков? и что там делал? и почему больше ничего в сети нет? опять какой то непроверенный вброс?
    андрей юрьевич
    1. Тралл Сегодня, 08:49
      Цитата: андрей юрьевич
      и почему больше ничего в сети нет?

      в сети уже вагон и маленькая тележка инфы
      Тралл
      1. андрей юрьевич Сегодня, 08:56
        Цитата: Тралл
        в сети уже вагон и маленькая тележка инфы

        одно и тоже попадается...
        андрей юрьевич
      2. Горный стрелок Сегодня, 09:04
        А источником этой Инфы - сообщение Стрелкова, перевранное украинской ...
        Горный стрелок
      3. Muvka Сегодня, 09:22
        Цитата: Тралл
        Цитата: андрей юрьевич
        и почему больше ничего в сети нет?

        в сети уже вагон и маленькая тележка инфы

        В сети нет никаких доказательств. Кроме аудиозаписей. Все. И вот теперь нескольких фамилий. У вас есть еще доказательства? Я кстати потратил несколько часов жизни, просматривая историю flightradar24 с 7 числа. Там вот, в Хмеймим приземлилось и вылетело за это время всего 2 Ан-124, которые потом улетели в направлении Юга и 1 Ил-76, который только приземлился. У меня вопрос - на чем покойников в Россию доставляли?
        Muvka
    2. donavi49 Сегодня, 09:09
      Валом, даже Сидоренко запостил - вот этот отряд ISIS-хантеров обнулили. С ними были русские. Вот на этом фото часть погибших русских тоже есть.
      donavi49
  6. BAI Сегодня, 08:50
    Уже как минимум 4 россиянина погибло.
    BAI
  7. demon666 Сегодня, 08:57
    отправят ноту протеста.если смотреть рен тв то русских непобидить ответки нет пойду смотреть рентв о русском оружие о русской смекалке
    demon666
  8. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
  9. КВУ-НСвД Сегодня, 09:01
    Такова специфика всех ЧВК и наши не исключение...Люди знают на что идут... Соболезнования близким...
    КВУ-НСвД
    1. Muvka Сегодня, 09:23
      Не известно, сколько американских ЧВКшников в Сирии и Ираке погибло, в том числе и от рук наших ВКС. Особенно недавно в Идлибе.
      Muvka
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 09:27
        Не известно, сколько
        "диких гусей" никто , никогда не считал....Такова уж политика "мирного времени"..
        КВУ-НСвД
    2. JonnyT Сегодня, 09:53
      Мутно все это. Похоже что заказчик ЧВК специально подставил их под удар.
      JonnyT
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 10:01
        . Похоже что заказчик ЧВК специально подставил их под удар.
        В чём похоже ? Вы или высказывайте аргументированное обоснование или словами не бросайтесь .
        КВУ-НСвД
  10. Комментарий был удален.
  11. Комментарий был удален.
  12. Monster_Fat Сегодня, 09:10
    Ага-"один"....

    http://k-politika.ru/raskryty-obstoyatelstva-mass
    ovoj-gibeli-rossiyan-v-sirii/?utm_source=warfiles
    .ru
    Monster_Fat
    1. Aleksandr21 Сегодня, 09:21
      Спасибо за ссылку, интересная информация.

      "Потери российских добровольцев в результате американского удара в Сирии сильно преувеличены, большинство из них погибли во время перемещения в грузовике, сообщил атаман Балтийского отдельного казачьего округа Максим Буга со ссылкой на соратников, которые продолжают действовать в арабской стране.

      В понедельник в Сети появилась информация о том, что в Сирии в результате якобы американской атаки погиб калининградский казак Владимир Логинов. Буга подтвердил гибель земляка, а также тот факт, что это случилось в результате удара коалиции.

      При этом атаман опроверг появившиеся в Сети данные о сотнях жертв среди россиян. По его информации, потери погибшими составили 15–20 человек, еще около 50 были ранены.

      Разные данные об обстоятельствах боя, появляющиеся в Сети, атаман объяснил тем, что у каждого участника столкновений свое видение событий, «у генерала – свое, у человека на передовой – свое».

      «Поэтому пришла разная информация. Один сказал – это было в наступлении, другой – что во время перемещения. Большая часть людей погибла, когда они ехали в «Камазе», – сказал Буга.

      Удар наносился, по его словам, либо ракетой с вертолета, либо артиллерией, а вертолет наводил.

      Атаман отказался называть организацию, в составе которой действуют добровольцы в Сирии. Сейчас в арабской республике остаются около 10 калининградских казаков, сказал Буга, отметив, что всего выходцев из региона может быть больше, так как туда отправляются людей «разных политических убеждений»."
      Aleksandr21
      1. Monster_Fat Сегодня, 10:22
        И вот "ни с чего" телефонный разговор Путина с Трампом... wink

        https://news.mail.ru/politics/32538335/?frommail=
        1
        Monster_Fat
  13. Tiras Сегодня, 09:11
    . В ведомстве отметили, что одной из причин случившегося стало то, что ополченцы не согласовали свои планы с российскими военными.


    Ну тогда странно удивляться.
    Tiras
    1. hydrox Сегодня, 09:39
      А никто и не удивляется:: оперативное командование ВСЕГДА знает, чем и где занимаются "ихтамнеты", но ответом будет всегда "понятия не имеем, о ком вы говорите!" laughing
      hydrox
  14. Rostislav Сегодня, 09:15
    Поставить Сирии современные системы ПВО, чтобы они могли реально об"явить бесполезную зону на всей территории для непрошеных гостей, а по сути - агрессоров. Тогда смогут бармалеев и на земле погонять. А там уже думать, как американские базы выковыривать. Сложный это процесс, вон Куба до сих пор из Гуантанамо их выгнать не может.
    Rostislav
    1. Tiras Сегодня, 10:00
      Цитата: Rostislav
      Поставить Сирии современные системы ПВО


      За чей счёт?
      Сирия уже потеряла как пишут от 1/3 до половины ПВО недавно.
      Tiras
  15. vladimirvn Сегодня, 09:17
    Похоже матрасы перешли красную черту. Начали гибнуть наши от их ударов. Не преднамеренно, "не совсем военнослужащие", все это детали. Если ответки не будет. То все. Пиши пропало. Нас затопчут. Опасно все это. Очень.
    vladimirvn
    1. Scoun Сегодня, 09:29
      Цитата: vladimirvn
      Похоже матрасы перешли красную черту. Начали гибнуть наши от их ударов. Не преднамеренно, "не совсем военнослужащие", все это детали. Если ответки не будет. То все. Пиши пропало. Нас затопчут. Опасно все это. Очень.

      Это постоянно там происходит, мост через Евфрат например, матрасня гадит как может и ответки в таком же ключе будут...
      Scoun
  16. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
    2. Комментарий был удален.
  17. voyaka uh Сегодня, 09:23
    " коалиции атаковала сирийских ополченцев,
    которые проводили операцию против «спящей» ячейки террористов"////

    Против "спящего" ничейного нефтяного месторождения на нейтральной полосе
    между курдами и сирийской армией.
    Причем, месторождение (по несчастью) находилось прямо напротив укрепрайона
    курдов и их штаба. А курдов там было мало, так-как они перебросили много своих бойцов
    в Африн, воевать с турками.
    Курды запаниковали, когда увидели колонну войск и развертывающуюся напротив них артиллерию
    и запросили авиа-поддержку американцев.
    Американцы прилетели и за неслолько минут расстреляли колонну.
    voyaka uh
    1. ланс Сегодня, 09:31
      если все так, то ответка будет и тем и другим.
      ланс
      1. voyaka uh Сегодня, 09:37
        Не будет ни тем, ни другим.
        МО России открестилось: "это - наемники, а не армия, операцию никто не согласовывал с ВКС".
        Курды и американцы пытались перед бомбежкой связаться с русскими.
        Те сказали, что ничего не знают о наземной атаке.
        voyaka uh
        1. Muvka Сегодня, 09:44
          То несколько минут, то 4 часа. Вы как то определитесь.
          Muvka
        2. Задира Сегодня, 09:49
          Похоже на правду. На spec-naz.org та же инфа
          Задира
          1. Muvka Сегодня, 09:51
            Потому что из один источников берут. Вот потому и похожая инфа.
            Muvka
            1. Задира Сегодня, 09:56
              Возможно, но там народ серьезный - обычно пургу не постят
              Задира
        3. JonnyT Сегодня, 10:03
          А что вы хотели, чтобы МО открыто стало угрожать ВС США в Сирии?
          Вы думаете американских инструкторов в Сирии не достать? Да их в идлибщине пруд пруди.
          Акция возмездия афишироваться не будет, как бы этого не хотели диванные эксперты.
          Тем более уже сразу было дано китайское предупреждение для американцев через их друзей евреев, о том что самолеты и вертолеты будут сбивать. Причем самолеты глубоко модернизированные.
          Здорово, правда? потерять 1 самолет безвозвратно, 3 поврежденными. а в ответ сбить дешевый беспилотник и разбомбить надувной фанерный "цирк дю солей"
          Чем вам не ответка для США?
          Да и у вагнеровцев теперь месть зреет. Они воюют за идею, и получают хорошие деньги за это. Отомстить за товарища святое дело
          JonnyT
        4. Scoun Сегодня, 10:14
          Цитата: voyaka uh
          Не будет ни тем, ни другим.
          МО России открестилось: "это - наемники, а не армия, операцию никто не согласовывал с ВКС".
          Курды и американцы пытались перед бомбежкой связаться с русскими.
          Те сказали, что ничего не знают о наземной атаке.

          Возможно и такое. Так или иначе но на войне случаются потери и от "дружественного огня".
          Scoun
    2. куртка бейна Сегодня, 11:19
      Цитата: voyaka uh

      Американцы прилетели и за неслолько минут расстреляли колонну.

      Не за несколько минут. Вот что писала об этом WP и я почему то доверяю ей больше, чем МО РФ.
      In Syria, Russian bad faith turns fatal
      https://www.washingtonpost.com/blogs/post-partisa
      n/wp/2018/02/09/in-syria-russian-bad-faith-turns-
      fatal/?utm_term=.1a6b58f51189

      Шаддади, Сирия — Состоявшееся на этой неделе смертоносное столкновение между американскими и российскими силами, поддерживаемыми Сирией, связано со многими зловещими предзнаменованиями. Но, по мнению сирийского курдского командира, наблюдавшего за ним, это было, прежде всего, сказание о российской недобросовестности, которую американские официальные лица считают хронической проблемой в процессе урегулирования войны в Сирии.

      Генерал Хасан, командир возглавляемых курдами Демократических сил Сирии в этом регионе, указывает на то место на карте к востоку от города Дейр–эз–Зора, в 80 километрах милях к юго–востоку отсюда, где, по его словам, танки и артиллерия, поддерживающие режим президента Башара аль–Асада, начали в среду вечером продвижение к штаб–квартире, занимаемой его силами и советниками из состава американских сил специальных операций (Хасан, как и некоторые другие высокопоставленные курдские командиры, не называет своего полного имени).

      По словам Хасана, он получил разведывательные данные о подготовке наступления со стороны поддерживающих режим формирований. В 21:30 в среду, примерно за полчаса до начала наступления, он позвонил российскому офицеру связи в Дейр–эз–Зоре, с которым он поддерживает контакт, в надежде на то, что он сможет остановить эту операцию. «Мы сказали, что происходит определенное движение и что мы бы не хотели атаковать участников этих действий. Они (русские) не приняли наше предложение, они все отрицали и говорили, что ничего не происходит», — сказал Хасан через переводчика. Он беседовал с несколькими корреспондентами, приехавшими сюда в четверг вместе с генерал–майором Джеймсом Джаррардом (James B. Jarrard), осуществляющим контроль за действиями американских сил специальных операций в Сирии и в Ираке.

      Американские офицеры предприняли аналогичную попытку, направленную на предотвращение столкновений. Как подчеркивается в сделанном в четверг заявлении Пентагона, «представители коалиции постоянно поддерживали контакт со своими российскими коллегами до, во время и после» наступления. «Российские военные заверили представителей коалиции в том, что они не будут атаковать расположенные поблизости коалиционные силы», — говорилось в этом заявлении.

      По словам Хасана, атака началась около 22:00, и поддерживающие режим формирования начали продвигаться вперед под прикрытием залпов танковых и артиллерийских орудий, снаряды которых разрывались примерно в 450 метрах от тех позиций, которые занимали Демократические силы Сирии и американские солдаты. Хасан считает, что в составе этих наземных сил были несколько российских солдат, которые, по его мнению, являются наемниками (Официально у России нет наземных войск в Сирии).

      Американские Военно–воздушные силы ответили на эту угрозу разрушительными ударами, которые произвели штурмовики «Эй–Си–130» (AC–130) и беспилотники. По оценке Пентагона, было убито около 100 человек. По мнению Хасана, среди убитых было несколько русских, вероятно, из числа наемников, воюющих вместе с поддерживающими сирийский режим силами. У военных Соединенных Штатов потерь нет, а один боец Демократических сил Сирии был ранен.

      По словам Хасана, в разгар этой кровавой бойни ему вновь позвонил российский офицер связи и попросил его прекратить на время боевые действия для того, чтобы забрать убитых и раненых — в ходе того наступление, которое он отрицал. Курдский командир усмотрел в этом вероломство. «Больше мы русским не доверяем», — сказал Хасан. А когда один из репортеров отметил парадоксальность ситуации — российский офицер сначала отрицает проведение атаки, а затем просит о прекращении огня, — Хасан заметил: «Забавно, что сверхдержава не знает, что делают ее силы на земле». Хасан считает, что поддерживающие сирийский режим силы начали на этой неделе наступление, потому что «этот режим думает, что мы слабы», поскольку Демократические силы Сирии направили своих бойцов на север для борьбы против турецкого наступления на регион под названием Африн.

      Успешные боевые действия были закончены примерно в 5:30 утра. Когда мы приехали туда спустя примерно семь часов, этот курдский командир все еще находился в возбужденном состоянии из–за одержанной победы. Позднее он провел нас по передовым позициям Демократических сил Сирии, ведущих борьбу против рассеянных остатков боевиков Исламского государства (запрещенная в России террористическая организация) к востоку от Шаддади.

      Что можно сказать, подводя итоги? Американские военные продемонстрировали свое подавляющее военное превосходство в тех районах, которые они контролируют на востоке Сирии. Поддерживаемые Россией силы дорого заплатили за свою неспровоцированную и, как представляется, вероломную атаку. Однако этот инцидент показал также хрупкость роли Соединенных Штатов в Сирии — как в политической, так и в дипломатической области.

      Для понимания этого события важно учитывать, что рядом с тем местом, где было предпринято наступление, находится богатое нефтегазовое месторождение «Коноко» (Conoco), которое получило такое название по имени своего бывшего американского владельца. Бойцы Демократических сил Сирии отбили его в сентябре прошлого года у Исламского государства и после этого его охраняют.

      Газета «Уолл Стрит Джорнэл» (Wall Street Journal) 25 сентября прошлого года сообщила о том, что сразу же после захвата этой территории курды планировали использовать ее в качестве «разменной монеты». Тогда один из командиров Демократических сил Сирии сказал в беседе с корреспондентом этой газеты: «Наша цель состоит в том, чтобы не дать режиму захватить эти нефтяные месторождения, которые позволят ему восстановить прежний контроль над страной».

      Российское Министерство обороны опубликовало в четверг неубедительное заявление, в котором говорилось о том, что целью предпринятой атаки было преследование боевиков Исламского государства. Это полный вздор, и русские, несомненно, это понимают. Благодаря действиям возглавляемой Соединенными Штатами коалиции в этом районе не осталось ни одного боевика Исламского государства. А что же теперь там делают Соединенные Штаты? В российском заявлении приводится характерный аргумент — американские военные «захватывают экономические активы страны», а не просто воюют с террористами.

      Счет один ноль в пользу американских военных в борьбе против российской тактики, предусматривающей использование «зеленых человечков», причастность к которым можно отрицать.
      куртка бейна
  18. Radikal Сегодня, 09:48
    Цитата: vladimirvn
    Похоже матрасы перешли красную черту. Начали гибнуть наши от их ударов. Не преднамеренно, "не совсем военнослужащие", все это детали. Если ответки не будет. То все. Пиши пропало. Нас затопчут. Опасно все это. Очень.

    Матрасы уже давным-давно, ещё в 20-м веке перешли все линии, всех известных в природе рацветок, вот только нынешнее политическое руководство на это только "выражает озабоченность", и продолжает "делать вид" и "лицо"! В таких случаях обычно говорят - ничего личного, только бизнес. Здесь же наоборот - много личного, в том числе бизнеса! sad
    Radikal
  19. Radikal Сегодня, 09:50
    Цитата: ланс
    если все так, то ответка будет и тем и другим.

    Кто так решил, или решит? winked
    Radikal
  20. Altona Сегодня, 10:12
    Цитата: Muvka
    Я тоже не верю в сотни человек и груды техники. Даже Пентагон говорит о 100 убитых, причем основа там были Сирийцы. Но Стрелкову и Мюриду все равно. 200-600.

    ---------------------------
    Ну дык конно-водолазные буряты, спецназ ГРУ, силы спецопераций, Росгвардия давно уже хохлами перебиты. Остались вот только вагнеровцы.
    Altona
    1. 9PA Сегодня, 10:22
      Зачем в статье указано остались жена дети? Его пожалеть надо?
      9PA
  21. alta Сегодня, 10:50
    Кандидат в президенты РФ Григорий Явлинский потребовал от российского лидера Владимира Путина отчитаться о погибших в Сирии членах ЧВК "Вагнер".
    Американская газета The Washington Post назвала последние события в Сирии "смертоносным столкновением между российскими и американскими силами".

    "Между тем, со стороны российских официальных лиц поступают противоречивые комментарии, — от отрицания случившегося до циничных утверждений, что государство не несет ответственность за судьбу граждан, служащих по контракту в частных военных компаниях. Эти заявления особенно циничны в свете того факта, что, по многочисленным сообщениям СМИ, не опровергнутым официальными лицами, бойцы ЧВК "Вагнер" проходят тренировку на территории баз Вооруженных сил РФ, получают воинские награды в Кремле и являются по существу спецподразделениями российского военного ведомства.
    Явлинский констатировал, что Кремль молчит и о том, что в начале февраля в Сирии погибло до тысячи человек, в том числе – от ударов российской авиации несколько сотен мирных жителей.

    "Отсутствие со стороны руководства России ясного признания, либо официального опровержения факта гибели воюющих в Сирии вооружённых российских граждан — "бойцов частных военных компаний" является, с нашей точки зрения, абсолютно неприемлемым. Заявления о непричастности государства к деятельности частных военных структур напоминают о том, как власти снимали с себя ответственность за гибель российских военных отправленных на войну в Чечню и Донбасс", - акцентировал он.
    Оппозиционер также потребовал объяснения, почему вообще российские граждане принимают участие в наземных войсковых операциях в Сирии, несмотря на заявления Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу о выводе российских вооруженных формирований из этой страны и о том, что гражданская война в Сирии завершилась.
    alta
    1. ланс Сегодня, 11:24
      явлинского, как и жириновского слушать перед 18марта- себя не уважать. раз операция не согласована с мо рф, то и ответка с мо рф согласована «не будет»
      ланс
  22. Altona Сегодня, 11:00
    Цитата: alta
    Кандидат в президенты РФ Григорий Явлинский потребовал от российского лидера Владимира Путина отчитаться о погибших в Сирии членах ЧВК "Вагнер".

    --------------------------------------
    На основании чего? ВВП как главнокомандующий приказа им не давал. Эти люди действовали (если действовали) по коммерческому контракту.
    Altona
    1. Домкрат Сегодня, 11:58
      По Конституции, замещающий должность Президента России единолично несет ответственность за внешнюю и внутреннюю политику.
      Домкрат
  23. 16112014nk Сегодня, 11:19
    "А куда же смотрит президент?" © О. Генри "Вождь краснокожих"
    Действительно !?
    16112014nk
  24. 9PA Сегодня, 11:28
    Цитата: ланс
    явлинского, как и жириновского слушать перед 18марта- себя не уважать. раз операция не согласована с мо рф, то и ответка с мо рф согласована «не будет»

    Какая ответка??? чтоб перед выборами обосратся?
    9PA
    1. ланс Сегодня, 11:40
      вопрос только: кому?
      ланс
  25. 9PA Сегодня, 11:47
    Цитата: ланс
    вопрос только: кому?

    Сейчас любые неудачи и жертвы будут очень сильно раздуваться. Тут либо тише воды ниже травы, либо маленькая победоносная операция. На второе не способны
    9PA
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