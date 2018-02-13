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Гендиректор «Укроборонпрома» уходит в отставку
Гендиректор государственного концерна «Укроборонпром» Роман Романов принял решение уйти в отставку, передает РИА Новости.
Гендиректор выразил уверенность в том, что следующий глава госконцерна «станет достойным продолжателем его традиций, и смена власти нисколько не отобразится на эффективности работы предприятия».
В свою очередь пресс-служба президента сообщила, что Порошенко подписал указ об увольнении Романова.
«Уволить Романова Романа Анатольевича с должности генерального директора государственного концерна "Укроборонпром"», – говорится в указе.
Напомним, Романов возглавлял украинский госконцерн с 4 июля 2014 года.
Заявление о своей отставке я написал еще в прошлом году. Надеюсь, президент Петр Порошенко поддержит мое решение,написал Романов в своем сообщении на сайте компании.
Мы победили. Мы – это 80 000 работников "Укроборонпрома", которые превратили крупнейшее объединение оборонной промышленности Украины в эффективный механизм, который в самые страшные времена дал нашим защитникам оружие, которое помогло им спасти страну,заявил он.
Гендиректор выразил уверенность в том, что следующий глава госконцерна «станет достойным продолжателем его традиций, и смена власти нисколько не отобразится на эффективности работы предприятия».
В свою очередь пресс-служба президента сообщила, что Порошенко подписал указ об увольнении Романова.
«Уволить Романова Романа Анатольевича с должности генерального директора государственного концерна "Укроборонпром"», – говорится в указе.
Напомним, Романов возглавлял украинский госконцерн с 4 июля 2014 года.
Использованы фотографии: УНИАН
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