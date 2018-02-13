12:11 13 февраля
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Гендиректор «Укроборонпрома» уходит в отставку

Гендиректор государственного концерна «Укроборонпром» Роман Романов принял решение уйти в отставку, передает РИА Новости.

Гендиректор «Укроборонпрома» уходит в отставку


Заявление о своей отставке я написал еще в прошлом году. Надеюсь, президент Петр Порошенко поддержит мое решение,
написал Романов в своем сообщении на сайте компании.


Мы победили. Мы – это 80 000 работников "Укроборонпрома", которые превратили крупнейшее объединение оборонной промышленности Украины в эффективный механизм, который в самые страшные времена дал нашим защитникам оружие, которое помогло им спасти страну,
заявил он.

Гендиректор выразил уверенность в том, что следующий глава госконцерна «станет достойным продолжателем его традиций, и смена власти нисколько не отобразится на эффективности работы предприятия».

В свою очередь пресс-служба президента сообщила, что Порошенко подписал указ об увольнении Романова.

«Уволить Романова Романа Анатольевича с должности генерального директора государственного концерна "Укроборонпром"», – говорится в указе.

Напомним, Романов возглавлял украинский госконцерн с 4 июля 2014 года.

Использованы фотографии: УНИАН
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Комментарии 29

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  1. Злой543 Сегодня, 10:21
    Либо денег уже натырил, либо наоборот с ним не делятся.
    Злой543
    1. Чёрный Сегодня, 10:23
      Ну все. теперь ситуация кардинально улучшится. ведь ,петя своего человека поставит. надежного. проверенного. преданного украине, окончательного человека, броня.. wassat
      Чёрный
      1. влад66 Сегодня, 11:02
        Мы – это 80 000 работников "Укроборонпрома", которые превратили крупнейшее объединение оборонной промышленности Украины в эффективный механизм, который в самые страшные времена дал нашим защитникам оружие, которое помогло им спасти страну,

        А ну да,ну да дали в страшные времена,страшное оружие. what
        влад66
    2. ul_vitalii Сегодня, 10:25
      Там очередность, все должны пройти по кругу.
      ul_vitalii
      1. Teberii Сегодня, 10:34
        Мавр сделал свое дело-Мавр может уйти,правда, что он натворил, еще вопрос.
        Teberii
    3. Отец солдата Сегодня, 10:37
      А туалеты то на "Южмаше" так и не починили request
      Отец солдата
    4. сибиралт Сегодня, 10:49
      Свое взял, а традицию воровать оставил приемнику. winked
      сибиралт
  2. silberwolf88 Сегодня, 10:24
    На сайте явно избыточное количество новостей об Украине ... ну ушел (или ушли) один из стаи подонков ... ну и скатертью дорога ... отжал денег в свою харю ... сейчас на его место ... покормиться придёт другая сущность ...
    Единственно радует ... развал оборонной промышленности продолжится ...
    silberwolf88
    1. Злой543 Сегодня, 10:31
      Цитата: silberwolf88
      На сайте явно избыточное количество новостей об Украине ... ну ушел (или ушли) один из стаи подонков ... ну и скатертью дорога ... отжал денег в свою харю ... сейчас на его место ... покормиться придёт другая сущность ...
      Единственно радует ... развал оборонной промышленности продолжится ...

      А без них скучно, и свое дерьмо не так заметно вылезает. Телевизор что ли не смотрите, там все ток шоу практически оБ Украине.
      Злой543
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 10:25
    Полный контроль над этой отраслью - жирный кусок . Порох хочет этого контроля ? или от кого-то откупился ? . Думается - второе...
    КВУ-НСвД
  4. ded100 Сегодня, 10:28
    Гендиректор государственного концерна «Укроборонпром» Роман Романов принял решение уйти в отставку

    Принял или за него приняли вот в чем вопрос? wassat
    ded100
  5. Теренин Сегодня, 10:29
    Гендиректор «Укроборонпрома» уходит в отставку, а жить переезжает не в Ростов-на Дону?
    Теренин
  6. rotmistr60 Сегодня, 10:30
    Мы победили... эффективный механизм, который в самые страшные времена дал нашим защитникам оружие, которое помогло им спасти страну
    Чуть слезу не уронил читая эти высокопарные строки еще одного "героя" Украины. Судя по всему они не мониторят то, что выпускают. А отзывы вояк не совсем лестные как по поводу б/техники, оружия, боеприпасов, так и остального, что поставляется в ВСУ.
    rotmistr60
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:34
      Гена , привет ! hi
      Цитата: rotmistr60
      Чуть слезу не уронил читая эти высокопарные строки еще одного "героя" Украины.

      Плохая мина при плохой игре . Не сомневаюсь что его "ушли" не просто так .
      bouncyhunter
      1. rotmistr60 Сегодня, 10:37
        Привет, Паша! hi То, что "ушли" однозначно. Поставят другого, благо Украина богата "майданными светочами". Но думаю он остался не в накладе. Кормушка была знатная.
        rotmistr60
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:39
          Я так мыслю , что райхсшоколаттенфюрер поставит кого-то из своего тейпа . Чтобы все ништяки в "семье" оседали .
          bouncyhunter
          1. rotmistr60 Сегодня, 10:45
            райхсшоколаттенфюрер
            Так и так практически бОльшая часть оборонки работает исключительно на его карман. Можно и подавиться, тем более на него компромат за компроматом. Даже "Аль-Джазира" уже вторую компру на Петю сливает.
            rotmistr60
            1. bouncyhunter Сегодня, 10:47
              Цитата: rotmistr60
              Так и так практически бОльшая часть оборонки работает исключительно на его карман.

              Очень надеюсь , что пословица "Жадность фраера сгубила" и в этот раз себя оправдает .
              bouncyhunter
  7. cniza Сегодня, 10:42
    Гендиректор выразил уверенность в том, что следующий глава госконцерна «станет достойным продолжателем его традиций


    Я представляю эти "традиции". lol
    cniza
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:48
      Цитата: cniza
      Я представляю эти "традиции".

      Хапать , хапать и ешё раз хапать ! laughing
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 10:49
        О да , но там видимо главный хапальщик лапу наложил.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:54
          Тю , а куда же без главнюка ??? wink
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 11:06
            Этот главнюк , наживает себе врагов со страшной скоростью , но это его проблемы.
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 11:08
              Цитата: cniza
              это его проблемы

              Вот именно , нас его проблемы не волнуют , от слова "совсем" .
              bouncyhunter
  8. Не либероид Русский Сегодня, 10:57
    видать на домик и паспорт на мальте накопил
    Не либероид Русский
  9. Туз Бубен Сегодня, 11:11
    А мне сдаётся, что это и есть звоночек о близкой Барбароссе...
    Зная ,что за продукцию точно не похвалят смазывает лыжи...
    Знает что то гадёныш...
    Туз Бубен
  10. a.s.zzz888 Сегодня, 11:19
    Пора сваливать. Крысы помчались с ненужной. bully
    a.s.zzz888
  11. Topotun Сегодня, 11:57
    Цитата: Злой543
    Либо денег уже натырил, либо наоборот с ним не делятся.

    Скорее понял - что пора валить. Пока не сделали крайним...
    Topotun
  12. Дормидонт Сегодня, 12:04
    Может не в отставку, а в запой ?
    Дормидонт
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