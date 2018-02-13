00:20 14 февраля
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Иран начал модернизацию стоящих на вооружении армии БМП-2

Иран начал модернизацию стоящих на вооружении армии БМП-2, приобретенных в России еще в 90-е годы. В настоящее время в сухопутных войсках иранской армии имеется 400 БМП-2, прекрасно зарекомендовавших себя себя в ходе многолетней эксплуатации.

Иран начал модернизацию стоящих на вооружении армии БМП-2


Работы ведутся на танкоремонтном заводе, который был построен СССР более 40 лет назад. БМП-2 проходят здесь полноценный капитальный ремонт и, судя по опубликованным материалам, модернизацию. Так, взамен старых комплексов "Конкурс" "Двойки" начинают получать современные ПТРК "Дехлавия", которые считаются копией российского "Корнет-Э" с лазерной системой наведения.


На данном предприятии возвращают к жизни и БМП-1. Эта техника была поставлена СССР в Иран в 70-е годы. "Копейки" принимали активное участие в кровопролитной ирано-иракской войне. Тогда большое количество таких БМП было захвачено у армии Саддама Хусейна. В настоящее время парк этой техники насчитывает около двух сотен единиц. Как ожидается, они также будут модернизированы, передает РГ-Сила.

Использованы фотографии: https://twitter.com/Arkenstoneblog
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Комментарии 17

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  1. Спайков Джавелин Тоувич Вчера, 13:52
    Смысла в этой модернизации никакой. Как была Братской Могилы Пехоты так и будет
    Спайков Джавелин Тоувич
    1. Rusland Вчера, 13:54
      Всему свое время и место боевого применения.
      Rusland
    2. КВУ-НСвД Вчера, 13:57
      Как была Братской Могилы Пехоты
      Это с какой стороны прицела находится... ЛЮБАЯ техника требует правильного использования . А уж бэхи бывало так были в тему...
      КВУ-НСвД
    3. Kars Вчера, 14:05
      РФ могло бы подсуетится и бережок впарить.
      Kars
      1. Лопатов Вчера, 14:36
        Иран не считает Россию надёжным партнёром в сфере ВПК.
        Слишком часто кидали ради виртуальных западных "печенек". Теряя при этом реальные огромные деньги, необходимые государству. К примеру, на пакте Черномырдина-Гора Россия потеряла не менее 4 млрд. долларов. В то время, когда американцы с барского плеча отсылали нам в качестве гум. помощи просроченные пайки и "ножкки буша", которые иначе пришлось бы утилизировать.
        Лопатов
    4. Chertt Вчера, 14:30
      Цитата: Спайков Джавелин Тоувич
      Смысла в этой модернизации никакой. Как была Братской Могилы Пехоты так и будет

      А это мнение специалиста, или так, погулять вышел. Я к тому, что подобная модернизация в Российских войсках, была оценена военными экспертами, достаточно высоко
      Chertt
      1. Dreamboat Вчера, 14:52
        Майдаунам в пешем строю с кастрюлей на голове привычней. wassat
        Уж лучше в кузове, чем пешком, лучше в БМП-1, чем в кузове.... Если модернизация делается в дополнение к новой технике, то это хорошо, а вот если вместо - не очень.
        Dreamboat
  2. dm_Россия Вчера, 13:53
    Сделано в СССР - знак качества
    dm_Россия
  3. Egorovich Вчера, 13:58
    good И БМП-1 и БМП-2 стоящая советская техника!!! А если персы модернизируют, еще годами будут эксплуатировать без проблем.
    Egorovich
    1. ul_vitalii Вчера, 14:02
      Новым вооружением обвесят, мало никому не покажется.
      ul_vitalii
  4. Сержант71 Вчера, 14:34
    Мы тоже модернизируем, ибо не нашлось средств даже на массовую закупку "тройки". Не говоря уж о чём-то новее.
    Сержант71
  5. Геркулесыч Вчера, 14:38
    Им бы помочь в создании своей модели бмп!
    Геркулесыч
    1. Dreamboat Вчера, 14:55
      Зачем? Уж лучше продавать им готовые. В БМП (как и любой нашей военной технике) огромный процент локализации производства: от добычи руды, до новейшей электроники... работа для тысяч наших граждан!
      Dreamboat
  6. МЮД Вчера, 15:06
    По моему на такое решение их подвергло, использование таких же БМП в сирийском конфликте, с обоих сторон. И видать довольно успешное, что пришли к выводу - БМП на модернизацию. Если бы был отрицательный опыт, их просто пустили на переработку.
    МЮД
  7. Bronevick Вчера, 15:12
    Как передвижная огневая точка неплохо.
    Bronevick
  8. Лексус Вчера, 17:12
    Пусть и бюджетно, но, если с защитой "похимичить", "бэха" ещё послужит.
    Лексус
  9. Дормидонт Вчера, 20:11
    Работайте, братья!
    Дормидонт
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