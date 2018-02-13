Иран начал модернизацию стоящих на вооружении армии БМП-2, приобретенных в России еще в 90-е годы. В настоящее время в сухопутных войсках иранской армии имеется 400 БМП-2, прекрасно зарекомендовавших себя себя в ходе многолетней эксплуатации.Работы ведутся на танкоремонтном заводе, который был построен СССР более 40 лет назад. БМП-2 проходят здесь полноценный капитальный ремонт и, судя по опубликованным материалам, модернизацию. Так, взамен старых комплексов "Конкурс" "Двойки" начинают получать современные ПТРК "Дехлавия", которые считаются копией российского "Корнет-Э" с лазерной системой наведения.На данном предприятии возвращают к жизни и БМП-1. Эта техника была поставлена СССР в Иран в 70-е годы. "Копейки" принимали активное участие в кровопролитной ирано-иракской войне. Тогда большое количество таких БМП было захвачено у армии Саддама Хусейна. В настоящее время парк этой техники насчитывает около двух сотен единиц. Как ожидается, они также будут модернизированы, передает РГ-Сила.