США провели очередную разведку западных границ России

Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W во вторник совершил многочасовой полет вблизи границ Калининградской, Ленинградской и Псковской областей, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.По их сведениям, американский самолет радиоэлектронной разведки с бортовым номером 62-4134 и позывным EXTRA34, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, вначале совершил пролет вблизи южной границы Калининградской области в небе над Польшей, а затем длительное время курсировал вдоль западных границ Ленинградской и Псковской областей, находясь в воздушном пространстве Эстонии. Там самолет осуществлял полет по линии эстонский город Тарту - Финский залив.Тем временем у побережья Калининградской области совершал длительный полет шведский разведывательный самолет Gulfstream 4 с бортовым номером 102002.Как ранее сообщалось, в понедельник все тот же американский самолет RC-135W с бортовым номером 62-4134 несколько часов вел разведку вблизи Калининградской области, курсируя вблизи ее сухопутных границ в небе над Польшей и Литвой. У российского побережья на юге Балтики был также зафиксирован полет шведского разведывательного самолет Gulfstream 4.По мнению наблюдателей, разведывательные полеты, которые в последние дни практически ежедневно совершают американские самолеты вблизи границ Калининградской области, связаны с сообщениями о размещении там на постоянной основе оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", передает "Интерфакс"