00:16 14 февраля
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США провели очередную разведку западных границ России

Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W во вторник совершил многочасовой полет вблизи границ Калининградской, Ленинградской и Псковской областей, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

США провели очередную разведку западных границ России


По их сведениям, американский самолет радиоэлектронной разведки с бортовым номером 62-4134 и позывным EXTRA34, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, вначале совершил пролет вблизи южной границы Калининградской области в небе над Польшей, а затем длительное время курсировал вдоль западных границ Ленинградской и Псковской областей, находясь в воздушном пространстве Эстонии. Там самолет осуществлял полет по линии эстонский город Тарту - Финский залив.


Тем временем у побережья Калининградской области совершал длительный полет шведский разведывательный самолет Gulfstream 4 с бортовым номером 102002.

Как ранее сообщалось, в понедельник все тот же американский самолет RC-135W с бортовым номером 62-4134 несколько часов вел разведку вблизи Калининградской области, курсируя вблизи ее сухопутных границ в небе над Польшей и Литвой. У российского побережья на юге Балтики был также зафиксирован полет шведского разведывательного самолет Gulfstream 4.

По мнению наблюдателей, разведывательные полеты, которые в последние дни практически ежедневно совершают американские самолеты вблизи границ Калининградской области, связаны с сообщениями о размещении там на постоянной основе оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", передает "Интерфакс"

Использованы фотографии: http://www.outermarker.co.uk/index.htm
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Комментарии 22

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  1. Пытливый Вчера, 15:27
    Новость стала ежедневной. Я не подстрекатель, но может пора одному—второму импульсами аппаратуру сжечь? Сослаться на природную аномалию
    Пытливый
    1. Отец солдата Вчера, 15:34
      Цитата: Пытливый
      Новость стала ежедневной. Я не подстрекатель, но может пора одному—второму импульсами аппаратуру сжечь? Сослаться на природную аномалию

      Сжечь, чем солнечным зайчиком ? Самолеты супостатов находятся в нейтральных водах как вы это себе представляете сжечь или уничтожить =сбить ? В ООН вас потом отправлять будем оправдываться? Просто нашим СМИ не надо истерить по поводу каждого пролета НАТОвского плевка, а самим разведывать и летать где возможно.
      Отец солдата
      1. влад66 Вчера, 15:51
        Цитата: Отец солдата
        Просто нашим СМИ не надо истерить по поводу каждого пролета НАТОвского плевка, а самим разведывать и летать где возможно.

        Вообще то и наши летают и их СМИ тоже истерят по этому поводу.так что рутина Коллега. hi
        влад66
      2. Tusv Вчера, 22:31
        Цитата: Отец солдата
        Сжечь, чем солнечным зайчиком ? Самолеты супостатов находятся в нейтральных водах как вы это себе представляете сжечь или уничтожить =сбить ?

        Коллинеарно с Вами согласен. В свое время нарубил за год 200 БД на Отлично по RS -135 унд Tr-1. Летают Янки постоянно. Наглеют эпизодически. Эти хрени мозг клюют от 8 часов.в сутки и 4 дня в Неделю. Смысл так часто нагнетать? hi
        Tusv
    2. Chertt Вчера, 15:34
      Цитата: Пытливый
      но может пора одному—второму импульсами аппаратуру сжечь?

      Супер пост laughing Вы уверены в наличии, действующих образцов такого оружия.
      Chertt
  2. D.O.C. Вчера, 15:27
    Сссыкотно,вот и шныряют..
    D.O.C.
  3. Alex_Rarog Вчера, 15:28
    Блин там и не пошугать их ((( так не интересно а слабо над нейтральными водами летать?)))
    Alex_Rarog
    1. Лелёк Вчера, 15:58
      Цитата: Alex_Rarog
      Блин там и не пошугать их

      hi
      Они летают в нейтралке и наши тоже не спят - летают по периметру Аляски и вдоль побережий Сша и Канады. Будничная работа разведки. Различие только в аппаратуре сканирования. yes
      Лелёк
      1. Alex_Rarog Вчера, 17:09
        Так тут не в нейтралке. Тут они как ращ таки по натовским территориям летают. Могут реально всю границу шерстить и вокруг калининграда летать хоть сутками...
        Alex_Rarog
  4. D.O.C. Вчера, 15:31
    "Юбилейный" 15-й раз..
    Стоит отметить, что за минувшие полтора месяца американские самолеты-разведчики уже 15 раз появлялись у западных границ России. Кроме того, беспилотники и разведывательные самолеты США стали часто видеть у берегов Крыма.
    D.O.C.
  5. Xaron-A Вчера, 15:33
    А средствами РЭБ не поослеплять их? Сослаться на свои ежедневные учения...
    Xaron-A
    1. Hariton Laptev Вчера, 15:38
      да самое то, именно за этим они и летают, ведь не просто так шныряют а разведка.
      Hariton Laptev
  6. Геркулесыч Вчера, 15:42
    Думаю, что и мы не дремлем, и сымаем с этих самолетов характеристики аппаратуры, или даже потихоньку искажаем полученную ими информацию. Просто на той же частоте, им подсовываем, то что хотим им всучить , и убираем то, что они не должны видеть и знать.
    Геркулесыч
  7. Иван Тарава Вчера, 15:50
    РЭБ как то может ему помешать выполнять разведку?
    Иван Тарава
    1. Bronevick Вчера, 15:53
      Скорее всего на врятли.
      Bronevick
  8. D.O.C. Вчера, 15:55
    Новость из разряда "А у нас юбилей":) Хоть что-то приятное происходит, да и интересуются Россией. Не забывают. Ждем новость о 20, 30, 40 и 50... И конечно ждем новость о 100-ке :) СКУЧНО ДЕВОЧКИ,СКУЧНО!!!
    D.O.C.
  9. rodus Вчера, 16:29
    13.02.18. Заметка от военкора Д. Артемьева ("Очищение").

    "Разгром американцами колонны военных в Сирии, большую часть из которых составляли бойца ЧВК Вагнер. Пройдемся по этой теме. Хотелось бы отметить наше отношение к бойцам ЧВК Вагнер. Вернее я отмечу свое. Отношусь почти что также как руководство Минобороны РФ. Как к наемникам, которые получают свои деньги и больше ничего им поэтому не надо. С чего я должен относиться к ним лучше чем Минобороны РФ которое их нанимает? Неважно через какую контору и как оно их называет при этом. Навеяно выполнением "специфических задач" ЧВК на Донбассе.

    Вопрос другой, как меняет это суть вещей? Собственно никак. Если минобороны РФ вместе с руководством не хочет пачкаться грязными делами, придумав для этого ЧВК, то сути это не меняет всё равно.
    Военные выполняют то что им прикажут именно с минобороны РФ. Поэтому они воюют именно за интересы руководства и согласно приказам главнокомандующего РФ. За деньги разумеется, другой мотивации практически нет, по крайней мере идейной. Ну например освобождение христианства от засилия ИГИЛ.
    Правильно это или нет, вообще неважно. Кто-то герой, которого страна лелеет. Кто-то безвестный 200-ый, которого не внесут в официальные и даже неофициальные потери. При этом война одна и таже. Наша сторона также здесь одна.
    Значит теперь разделяем хороших военных и плохих наемников? А скажите, хорошие военные много меньше денег получают?
    Я считаю это обманом обычного обывателя. Просто наша Родина превращается в суррогат лживого патриотизма. Вообще в суррогат какой-то.
    И главное, ведь как удобно. Теперь американцы могут спокойно убивать, военнослужащих РФ и всегда можно сказать, что атаки не было так как это было ЧВК.
    А еще раз... Суть то это не меняет верно?

    Наибольшую реакцию вызвали сообщения Игоря Стрелкова об этой американской атаке. Немного сократив их приведем.

    Пишет Игорь Стрелков 10 февраля.

    Бои продолжаются и плацдарм, который (мне это давно известно - с декабря месяца) был захвачен на восточном берегу Евфрата и контролировался именно "вагнеровцами" - теперь практически ликвидирован при массированной поддержке артиллерии и авиации США. Возможно, кроме указанной колонны досталось и другим подразделениям.
    Все больше информации, что "под раздачу" вместе с наемниками попало и какое-то подразделение Службы специальных операций Министерства обороны (ССО).
    В общем, ясно только то, что при таких потерях "замести мусор под ковер" (а для кремлевских стратегов все люди - мусор) полностью не получится и, пусть с опозданием, но масштаб катастрофы будет известен во всех подробностях.

    Игорь Стрелков

    П.С. Очень забавны "наезды" троллей по поводу того, что "Гиркин всё соврал" (про потери "Вагнера"). Если я соврал или воспользовался "фейковой" информацией - то почему публично не опровергнуть? Если сказал правду - то почему не наказать за "разглашение"?
    Впрочем, в разгроме ЧВК уверен на 100%. Поскольку получил информацию по нескольким каналам от тех, кто там находится или находился в момент трагедии. Сожалею о безсмысленной гибели многих своих товарищей по Донбассу (не внявших моим предупреждением, что почти неизбежно закончится именно этим).

    Игорь Стрелков

    Кстати кто там усомнился в инсайдах Стрелкова по Сирии, кому Гиркин спать не даёт?
    Вот нашёл одну статью, от прости Господи эксперта по Сирии Витязевой....

    Тема протоукров недоскакунов и недосепаров, которых выписали с украинских хуторов медийно обслуживать ХПП обвиняя Стрелкова, вылизывая ХПП и ВВП, одновременно поругивая партнёра ВВП - ППП (Петро Поросёнка Порошенко), что совершенно не угрожает партнерству оных глав и общему их ХППП, вообще набила оскомину и не буду на этом подробно останавливаться.
    Скажу только что катить бочку на федеральных и провластных военкоров высшего уровня, которые одновременно почти сообщили с самой Сирии о том же самом что и Стрелков (Пегов и Сладков), у этих прихвостней разумеется духа не хватило, повысовывать свои языки из задниц.

    Сам факт того, что военкоры такого уровня пошли чуть ли не наперерез официальной линии, меня несколько смутил, к тому же активизировались в этом же направлении, другие подконтрольные околовоенные круги особого приближения к федеральным силовым инстанциям. Например Разумовский.

    Первые и основные свидетельства того шума который поднялся, стали опубликованные аудиозаписи каналом WarGonzo, сейчас ныне активно выдвигаемого на первый план, который ведёт Семен Пегов (с сокращением)

    Текстовая расшифровка аудиозаписей «свидетельств» атаки американцев на наших в Сирии.

    Голос 1: ы конкретно и четко знали что это мы идем, русские вот наши шли завод отжимать, а они на этом заводе сидели короче мы ..ды получили ваще жестких, вот щас мне пацаны отзвонились много очень пропавших без вести».

    Голос 2: Брат, ну смотри. Там 177 убитых - только 5-я рота. 2-ку практически не зацепило. Короче 5-ку всю уничтожили, их раскатали там авиацией, вертушками, артиллерией и курды с американцами на них поперли, у пацанов просто не было шансов, 5-ка легла почти вся

    Голос 3: «Короче парняга сейчас отзвонился, они в колонну выстроились, они метров триста не доехали. Эти американский флаг подняли и по ним арта начала жестко ...ить, а потом вертушки подлетели и начали..
    Сейчас парняга отзвонил - в общей сложности 215 «двухсотых», вроде так, короче раскатали просто жестко. Кого-то вообще опознать не могут, там народу до фига.
    rodus
    1. rodus Вчера, 16:31
      Борис Рожин

      Ну и большую волну подняли публикации в американской прессе, которые не только подтвердили факт расстрела российских ЧВКшнков (видео 2 со ссылкой на курдского генерала Хасана), но и радующиеся и откровенно смакующих этот факт.

      Пишет Андрей Разумовский (также близок к Кассаду)

      Есть информация о поступлении раненных под Дейр-эз-Зором в военные госпитали Краснодара и Питера. (В СПб - ВМА им. Кирова).
      Всех причастных к теме (в первую очередь, "вагнеровцев") сейчас жестко прессуют на предмет неразглашения (как по линии "композитора", так и по линии "контриков"). И, как вы понимаете, не уголовным кодексом перед носом трясут.

      Андрей Разумовский

      Под постом у Разумовского написал Михаил Полынков, что сейчас раненые ЧВКшники, раскидываются и по московским госпиталям, - Вишневского, Бурденко и. т. д.
      rodus
  10. 1536 Вчера, 17:09
    Надо сделать так в рамках РЭБ, чтобы на экранов радаров у американцев высвечивались только яйца дрозда и больше ничего. В этом случае пусть летают. Но вообще-то, все идет к тому, что скоро Госдеп оповестит американских граждан не приезжать в Россию во избежание недоразумений с местным населением.
    1536
  11. Bosch Вчера, 18:10
    Как говорят бандерлоги, ласкаво просымо!
    Bosch
  12. PValery53 Вчера, 19:22
    А что, ссыкотно объявить амерам, что с 20 февраля, в преддверие Дня Защитников Отечества, выдывив из себя раба, приказать амерам: при залёте в 500(200)-мильную зону вокруг суверенной России все иностранные военные самолёты будут задержаны или сбиты.?!,.Когда начнём "воспитывать" иностранцев в духе преклонения перед Россией?!.
    PValery53
  13. tihonmarine Вчера, 20:20
    Пора СУшку запустить для облёта обнаглевших НАТОвцев. Надо постоянно их держать в напряге. Глядишь где то и проколются.
    tihonmarine
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