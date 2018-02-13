Заочная полемика МО РФ и РБК по поводу того, когда и чем атаковали авиабазу "Хмеймим"

В сегодняшнем материале РБК «Атака с миномётами на базу Хмеймим оказалась нападением дронов» не соответствует действительности всё: от даты и времени обстрела до способа атаки и её фактических последствий. Хотим подчеркнуть, что 1 января 2018 года авиабаза работала в плановом режиме. Никаких обстрелов, налётов или других происшествий не было.

Новогодняя атака на российскую авиабазу Хмеймим (сирийская провинция Латакия) была проведена с использованием беспилотников, а не миномётов, рассказал РБК источник в Минобороны и подтвердил источник, близкий к Генштабу.