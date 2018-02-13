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Заочная полемика МО РФ и РБК по поводу того, когда и чем атаковали авиабазу "Хмеймим"
Министерство обороны России публикует заявление, в котором утверждается, что никакой атаки дронов на авиабазу «Хмеймим» в Сирии в ночь на первое января 2018 года не было. Речь идёт о реакции главного оборонного ведомства на публикацию РБК материала, в котором ранее заявленный миномётный обстрел авиабазы был представлен уже как «атака дронов», причём состоявшаяся 1 января.
ТАСС приводит заявление министерства:
РБК в своём материале ссылался на некий неназванный источник и сообщил буквально следующее:
Военное ведомство заявляет, что атака была осуществлена вечером 31 декабря с применением именно миномётов, которые использовались диверсионной группой террористов. Тогда погибли двое российских военнослужащих.
В любом случае МО РФ следует провести свою собственную проверку. Хотя бы на предмет того, что это за источники у РБК, которые именуют себя представителями Минобороны и Генштаба.
ТАСС приводит заявление министерства:
В сегодняшнем материале РБК «Атака с миномётами на базу Хмеймим оказалась нападением дронов» не соответствует действительности всё: от даты и времени обстрела до способа атаки и её фактических последствий. Хотим подчеркнуть, что 1 января 2018 года авиабаза работала в плановом режиме. Никаких обстрелов, налётов или других происшествий не было.
РБК в своём материале ссылался на некий неназванный источник и сообщил буквально следующее:
Новогодняя атака на российскую авиабазу Хмеймим (сирийская провинция Латакия) была проведена с использованием беспилотников, а не миномётов, рассказал РБК источник в Минобороны и подтвердил источник, близкий к Генштабу.
Военное ведомство заявляет, что атака была осуществлена вечером 31 декабря с применением именно миномётов, которые использовались диверсионной группой террористов. Тогда погибли двое российских военнослужащих.
В любом случае МО РФ следует провести свою собственную проверку. Хотя бы на предмет того, что это за источники у РБК, которые именуют себя представителями Минобороны и Генштаба.
Использованы фотографии: ВК
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