00:13 14 февраля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Заочная полемика МО РФ и РБК по поводу того, когда и чем атаковали авиабазу "Хмеймим"

Министерство обороны России публикует заявление, в котором утверждается, что никакой атаки дронов на авиабазу «Хмеймим» в Сирии в ночь на первое января 2018 года не было. Речь идёт о реакции главного оборонного ведомства на публикацию РБК материала, в котором ранее заявленный миномётный обстрел авиабазы был представлен уже как «атака дронов», причём состоявшаяся 1 января.

ТАСС приводит заявление министерства:
В сегодняшнем материале РБК «Атака с миномётами на базу Хмеймим оказалась нападением дронов» не соответствует действительности всё: от даты и времени обстрела до способа атаки и её фактических последствий. Хотим подчеркнуть, что 1 января 2018 года авиабаза работала в плановом режиме. Никаких обстрелов, налётов или других происшествий не было.


РБК в своём материале ссылался на некий неназванный источник и сообщил буквально следующее:

Новогодняя атака на российскую авиабазу Хмеймим (сирийская провинция Латакия) была проведена с использованием беспилотников, а не миномётов, рассказал РБК источник в Минобороны и подтвердил источник, близкий к Генштабу.


Заочная полемика МО РФ и РБК по поводу того, когда и чем атаковали авиабазу "Хмеймим"


Военное ведомство заявляет, что атака была осуществлена вечером 31 декабря с применением именно миномётов, которые использовались диверсионной группой террористов. Тогда погибли двое российских военнослужащих.

В любом случае МО РФ следует провести свою собственную проверку. Хотя бы на предмет того, что это за источники у РБК, которые именуют себя представителями Минобороны и Генштаба.

Использованы фотографии: ВК
38

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 76

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Тралл Вчера, 18:43
    Уже лет пять как перестал смотреть и читать РБК. И не жалею.
    Тралл
    1. влад66 Вчера, 18:47
      В любом случае МО РФ следует провести свою собственную проверку. Хотя бы на предмет того, что это за источники у РБК, которые именуют себя представителями Минобороны и Генштаба.

      У того кого есть проблемы с деньгами,тот и источник.Мутно все это. sad
      влад66
      1. Scoun Вчера, 19:45
        Цитата: влад66
        В любом случае МО РФ следует провести свою собственную проверку. Хотя бы на предмет того, что это за источники у РБК, которые именуют себя представителями Минобороны и Генштаба.

        У того кого есть проблемы с деньгами,тот и источник.Мутно все это. sad

        Нее... это те у кого проблемы с совестью а ЗП у сотрудников МО, достаточная для пропитания.
        А РБК, и и типа рамблёры я тоже лет 10 игнорю.
        Scoun
        1. влад66 Вчера, 20:04
          Цитата: Scoun
          Нее... это те у кого проблемы с совестью а ЗП у сотрудников МО, достаточная для пропитания.

          Про совесть Коллега вы правильно заметили,ведь денег много не бывает,чем больше тем запросы выше. hi А вот источник близкий к очень дурно пахнет.это может быть и генерал из генштаба и дворник дядя Вася. hi
          влад66
          1. Shurik70 Вчера, 22:02
            Да при чём тут "мутно". Обыкновенное искажение фактов.
            Один говорит: "атака дронами была 5-6 января, а 1-ого был миномётный обстрел".
            Другой: "атаки дронами 1-ого января не было".
            Третий: "МО отрицает атаку дронами российской базы".

            fool
            Shurik70
        2. Умник Вчера, 20:36
          А на самомом деле мы все живем в информационном вакууме, нам что захотят то и будут лить в уши что рбк что мо что россия 24
          Умник
          1. BAI Вчера, 20:44
            Абсолютно верно.
            BAI
          2. Николай Грек Вчера, 21:28
            Цитата: Умник
            А на самомом деле мы все живем в информационном вакууме, нам что захотят то и будут лить в уши что рбк что мо что россия 24

            посоветуйте, как не жить нам всем в "вакууме"??? wassat wassat кстати, мы все - это кто??? what what
            Николай Грек
          3. Летун_64 Вчера, 21:39
            Если вы живете в инфовакууме, то вам пора страну менять. Шум поднимается потому что выборы, ложка дегтя. А МО им даже по малу помогает.
            Летун_64
          4. Аскет Вчера, 22:21
            Цитата: Умник
            А на самомом деле мы все живем в информационном вакууме, нам что захотят то и будут лить в уши что рбк что мо что россия 24


            Мы живем на фоне информациоонного шума и водопада фейков и вбросов приправленных пропагандой,но никак ни в инфовакууме, в котором инфовойна теряет всякий смысл.Другое дело что в этом мутном потоке довольно сложно вычленить обьективную информацию, это верно
            Аскет
      2. Николай Грек Вчера, 21:27
        Цитата: влад66
        У того кого есть проблемы с деньгами,тот и источник.

        а может не было никакого источника??? what what если я скажу, что я трехзвездный генерал, у меня вон и погоны имеются lol lol , это ж не значит, что всё так и есть!!! wink yes laughing laughing laughing
        Николай Грек
        1. влад66 Вчера, 21:34
          Цитата: Николай Грек
          а может не было никакого источника???

          Николай hi уж не буду повторяться
          Цитата: влад66
          А вот источник близкий к очень дурно пахнет.это может быть и генерал из генштаба и дворник дядя Вася.

          hi
          влад66
          1. Николай Грек Вчера, 22:00
            Цитата: влад66
            Николай уж не буду повторяться

            drinks drinks drinks hi smile
            Цитата: влад66
            А вот источник близкий к очень дурно пахнет.это может быть и генерал из генштаба и дворник дядя Вася.

            а может быть, что нет никакого источника!!! request request
            Николай Грек
      3. Ююка Вчера, 23:50
        Цитата: влад66
        В любом случае МО РФ следует провести свою собственную проверку. Хотя бы на предмет того, что это за источники у РБК, которые именуют себя представителями Минобороны и Генштаба.

        У того кого есть проблемы с деньгами,тот и источник.Мутно все это. sad


        позвонить им что ли... winked я тоже представитель... ВО и звание есть wassat интересно сколько долларов денег плотют? what
        Ююка
    2. Dimontius Вчера, 18:50
      Уже лет пять как перестал смотреть и читать РБК. И не жалею.

      И зря, много есть того что не покажут по федеральным каналам, не говоря уже про ситуацию в экономике. И нет той хрени , что льется на дожде с эхом(не смотрю ,но знаю что там).
      Dimontius
      1. DenZ Вчера, 19:12
        Цитата: Dimontius
        И зря, много есть того что не покажут по федеральным каналам

        По экономике, согласен много интересного. Но вот такие глупые вбросы как этот тоже случаются. Отсюда можно сделать вывод (несколько надуманный правда) что и про экономику они не говорят полной правды а льют "чернуху".
        DenZ
      2. Андрей К Вчера, 19:13
        Цитата: Dimontius
        ...И зря, много есть того что не покажут по федеральным каналам, не говоря уже про ситуацию в экономике. И нет той хрени , что льется на дожде с эхом(не смотрю ,но знаю что там)...

        Не скажите коллега!
        По моему мнению - РБК разносчик той грязи, которую не разнёс "Дождь". С той разницей, что "Дождь" напрямую отрабатывает госдеповские печеньки, не стесняясь, а РБК преподаёт свою информацию, как полученную из "надёжных источников". Хотя, что в первом случае, что во втором, источник - всё та же смердящая бочка помоев.
        Зачем МО вообще опровержениями инсинуаций РБК занимается - это именно то, чего они и добивались. Халявная реклама.
        Андрей К
        1. Dimontius Вчера, 19:52
          не хочу быть адвокатом РБК, но "грязи" как вы сказали ,которая прям заметна - не видел. А вот что видел часто - так это то ,что РБК первым сообщает новость, а потом уже федеральные каналы.
          Dimontius
          1. Андрей К Вчера, 20:12
            Цитата: Dimontius
            ...не хочу быть адвокатом РБК, но "грязи" как вы сказали ,которая прям заметна - не видел. А вот что видел часто - так это то ,что РБК первым сообщает новость, а потом уже федеральные каналы...

            Коллега. Ложь, она в любом виде - ложь.
            "Дождь", "Эхо Мацы" - лгут напропалую, своя аудитория адептов у них есть.
            РБК тоже лжёт, но лжёт поаккуратне - берётся какой-нибудь маалюсенький факт, который никем вообще не оспаривается. На этот фактик, РБК накручивает огромную ложь, для пущей убедительности ссылаясь на "надёжные источники".
            В итоге: убираем в сторону факт обстрела "Хмеймим" - остаётся куча грязи.
            Вы наверное плохо статью прочитали:
            ...миномётный обстрел авиабазы был представлен уже как «атака дронов», причём состоявшаяся 1 января...

            Ложь РБК: как по времени обстрела, так и по применённому вооружению.
            А завтра "Эхо Мацы", будет ссылаться на информацию "Дождя", как на свершившийся факт. Послезавтра, всё трио будет утверждать об "ежедневных обстрелах" "Хмеймим" и неспособности МО, защитить не то что Сирию, а даже персонал и военных, своей же авиабазы.
            Вот и вся технология.
            Зря что ли, редакторы этих канализационных стоков, в посольство в Североамериканском тупике, на планёрку ходят.
            Прессу читайте hi
            Андрей К
            1. Dimontius Вчера, 20:51
              да вот уже с 2014 года башка разрывается с этой прессы. Читаю ежедневно, в последнее время задумался бросить это всё... а то как то, новостные потоки уж бурно все в негативном свете. Я в курсе тех приемов,что вы говорите, ими пользуется западная пресса напропалую. А уже из неё черпают их адепты с дождя и эха, и все русофобы с российских телешоу, "аля : грэг,майкл,исаев,надеждин". Но раздувание из мухи слона на РБК, повторюсь не замечал. Что точно бывает, так это факты про импортозамещение, отсутствие покупательской способности населения и искуственный рост в экономике тд. Склоняюсь к тому что вы, просто предвзяты к этому ресурсу. Потому как он походу один,кто старается преподнести хоть немного более критичную оценку ситуации, чем фед. каналы, что часто слушать конечно неприятно, но и отрицать глупо. Даже не знаю есть ли у нас другой какой канал , который не вашим-не нашим.... подскажите,может его посмотрю. P.S. я не адвокат РБК ИМХО wassat
              Dimontius
              1. неглавный Вчера, 21:35
                Вот никаких и не читайте! (Собачье сердце)
                неглавный
              2. Андрей К Вчера, 23:08
                Цитата: Dimontius
                ...да вот уже с 2014 года башка разрывается с этой прессы...
                ...подскажите,может его посмотрю. P.S. я не адвокат РБК ИМХО...

                Вы меня прекрасно поняли, за исключением предвзятого отношения к РБК. Мне параллельно, кого и как они окучивают. У них есть своя аудитория.
                Подсказать по просмотру, тут тоже как говорится - на вкус и цвет.
                Я некоторое время назад, начал периодически просматривать Russia Today. Впечатление - даже очень ничего. По крайней мере, есть понимание, что работают наши (и не только), с расчётом на иностранцев. Канал государственный, но без фанатичной либерастии и уря-патриотизма. Мне понравилось. Качественные новости, качественная аналитика.
                Посмотрите, может этот канал Вам больше понравится hi
                Андрей К
                1. Dimontius Вчера, 23:44
                  Смотрел одно время Cross Talk, там еще ведущий невысокий в очках. Перестал, потому как постоянно топили за наших. Я ничего против не имею, но когда и ведущие без крит мышления, и все гости поголовно тоже, становится как-то неинтересно. Бросил. Честно сказать вообще игнорирую все аналитические статьи\передачи, и оставляю только фактаж, т.е. новости. Ибо за эти годы столько аналитики в голову залили, что и без них уже аналитик сам) аааа..да.. вот еще тип американец Алекс Джонс, крутой чувак, дело говорит.... а быстро надоедает ибо он донес свою позицию , и из раза в раз ее повторяет. скучно товарисчи))
                  Dimontius
      3. Чёрный Вчера, 19:15
        Для меня честная журналистика - это нонсенс. Чесных журналистов( если таковые ещё остались) можно в красную книгу занести. Кто платит - тот и музыку заказывает.
        Чёрный
        1. Капитан Пушкин Вчера, 19:52
          Цитата: Чёрный
          Для меня честная журналистика - это нонсенс. Чесных журналистов( если таковые ещё остались) можно в красную книгу занести. Кто платит - тот и музыку заказывает.

          В.И.Ленин принцип партийности в литературе описал ещё в 1905 году в статье "ПАРТИЙНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И ПАРТИЙНАЯ ЛИТЕРАТУРА". Его ещё формулируют как "кто платит, тот и заказывает музыку". До сих пор актуально.
          Капитан Пушкин
      4. Николай Грек Вчера, 21:29
        Цитата: Dimontius
        И зря, много есть того что не покажут по федеральным каналам, не говоря уже про ситуацию в экономике. И нет той хрени , что льется на дожде с эхом(не смотрю ,но знаю что там).

        зато там можно читать противоположные статьи...по той же экономике...в одной статье все печально, в другой - все очень даже хорошо!!! request laughing laughing laughing
        Николай Грек
    3. РУСС Вчера, 18:57
      Цитата: Тралл
      Уже лет пять как перестал смотреть и читать РБК. И не жалею.

      Напрасно, к примеру на том же ненавистном вами "Дожде" есть достойный репортажи и аналитика, а так же к ним в гости приходят ныне уважаемые люди , например недавно давал им интервью Карен Шахназаров и депутат от КПРФ Сергей Шаргунов.
      РУСС
      1. влад66 Вчера, 19:00
        Цитата: РУСС
        к примеру на том же ненавистном вами "Дожде"

        Упаси Господь Россию от таких
        достойный репортажи и аналитика,
        влад66
        1. РУСС Вчера, 19:10
          Цитата: влад66
          Цитата: РУСС
          к примеру на том же ненавистном вами "Дожде"

          Упаси Господь Россию от таких
          достойный репортажи и аналитика,

          Каждому своё ,либо "свои пацаны" Соловьев с Киселевым либо "изгои" РБК, Дождь итд
          РУСС
          1. влад66 Вчера, 19:31
            Цитата: РУСС
            Каждому своё ,либо "свои пацаны" Соловьев с Киселевым либо "изгои" РБК, Дождь

            Вот знаете,вы наверное удивитесь,вот уже года четыре,как не смотрю эти помойки .с Соловьевыми,Киселевыми,Собчаками и Венедиктовыми,свои нервы они как то дороже и политикой давным давно переболел.Так вон кинишки советские смотрю по телеку да на ВО тусуюсь. laughing laughing А все эти Дожди,РБК и прочие переиначат так,что белое от черного не отличишь. yes
            влад66
            1. РУСС Вчера, 19:46
              Цитата: влад66
              Цитата: РУСС
              Каждому своё ,либо "свои пацаны" Соловьев с Киселевым либо "изгои" РБК, Дождь

              Вот знаете,вы наверное удивитесь,вот уже года четыре,как не смотрю эти помойки .с Соловьевыми,Киселевыми,Собчаками и Венедиктовыми,свои нервы они как то дороже и политикой давным давно переболел.Так вон кинишки советские смотрю по телеку да на ВО тусуюсь. laughing laughing А все эти Дожди,РБК и прочие переиначат так,что белое от черного не отличишь. yes

              good
              РУСС
      2. Капитан Пушкин Вчера, 20:04
        Цитата: РУСС
        к примеру на том же ненавистном вами "Дожде" есть достойный репортажи и аналитика

        Вперемешку с правдой и ложь за правду сойдет.
        Капитан Пушкин
      3. неглавный Вчера, 21:38
        Цитата: РУСС

        1
        РУСС Сегодня, 18:57 ↑ Новый
        Цитата: Тралл
        Уже лет пять как перестал смотреть и читать РБК. И не жалею.

        Напрасно, к примеру на том же ненавистном вами "Дожде" есть достойный репортажи и аналитика, а так же к ним в гости приходят ныне уважаемые люди , например недавно давал им интервью Карен Шахназаров и депутат от КПРФ Сергей Шаргунов.

        Вопрос уважаемые кем?
        неглавный
    4. Serg Koma Вчера, 19:16
      Самая классная отмазка у всех дурнопахнущих СМИ - "не названный источник". Под такой источник что угодно сочинить можно.
      Serg Koma
    5. куртка бейна Вчера, 19:50
      Цитата: Тралл
      Уже лет пять как перестал смотреть и читать РБК. И не жалею.

      Просто интересно, а что же вы смотрите и читаете? Может РИА-Новости, НТВ, Дмитрия Киселёва?
      куртка бейна
      1. неглавный Вчера, 21:44
        Цитата: куртка бейна
        Просто интересно, а что же вы смотрите и читаете? Может РИА-Новости, НТВ, Дмитрия Киселёва?

        А ещё ВГТРК, и многое другое! Но не то чего хочется вам куртка.
        неглавный
        1. куртка бейна Вчера, 22:12
          Цитата: неглавный
          Цитата: куртка бейна
          Просто интересно, а что же вы смотрите и читаете? Может РИА-Новости, НТВ, Дмитрия Киселёва?

          А ещё ВГТРК, и многое другое! Но не то чего хочется вам куртка.

          А вы можете такое смотреть в прямом эфире? wink
          куртка бейна
    6. FalconD Вчера, 23:22
      А что читаете?
      FalconD
  2. Lone gunman Вчера, 18:52
    Я не понимаю МО РФ, у них там родственники работают, типа - рекламная акция.
    Lone gunman
  3. Egorovich Вчера, 18:59
    Эти источники, находящиеся в Минобороны и в Генштабе, и сливающие информацию РБК, нужно отловить и обеспечить "достойное" место на нарах. А РБК давно уже нужно закрыть, за ненадобностью. am
    Egorovich
    1. Донской Вчера, 19:07
      Цитата: Egorovich
      Эти источники, находящиеся в Минобороны и в Генштабе, и сливающие информацию РБК, нужно отловить и обеспечить "достойное" место на нарах. А РБК давно уже нужно закрыть, за ненадобностью. am

      Тогда вместе с РБК и Эхо Москвы нужно и таких как вы "закрывальщиков" закрыть, справедливости ради. Пусть народ отдохнет от крайностей.
      Донской
      1. Egorovich Вчера, 19:20
        И РБК, и "Эхо Москвы, и таких, как Донской - всех в отстойную яму. Там им место. am
        Egorovich
        1. куртка бейна Вчера, 19:46
          Цитата: Egorovich
          И РБК, и "Эхо Москвы, и таких, как Донской - всех в отстойную яму. Там им место. am

          С гостями? feel


          куртка бейна
          1. РУСС Вчера, 21:21
            Цитата: куртка бейна
            С гостями?

            На "эхо Москвы" теперь и левак Максим Шевченко работает ,там же он и закусился с Сванидзе.
            РУСС
        2. Донской Вчера, 22:18
          Цитата: Egorovich
          И РБК, и "Эхо Москвы, и таких, как Донской - всех в отстойную яму. Там им место. am

          Да в том то и дело, что отстойная яма нынче свободна, а все те, кем она должна быть заполнена, сидят во власти и грабят народ или являются ее сторонниками. PS: приходится иногда в ответах опускаться до вашего унитазного уровня общения, т.к. другой не понимаете negative
          Донской
    2. Кент0001 Вчера, 19:17
      А есть -ли эти источники? Или это рекламный ход РБК? и не более того.
      Кент0001
    3. FalconD Вчера, 19:49
      Если таковых отловить, то откуда слухами будет земля русская??
      Откуда слухи брать чтоб комменты здесь писать гневные про Вагнеров, атаки беспилотников..и проч.
      А Вам совет: смотрите превый канал и Конашенкова.. они точно правду всю расскажут!)
      FalconD
  4. КВУ-НСвД Вчера, 18:59
    Хотя бы на предмет того, что это за источники у РБК, которые именуют себя представителями Минобороны и Генштаба
    Эти источники называются высос из пальца . А цель поднять волну из "всё плохо" и "всё не так однозначно"
    КВУ-НСвД
  5. Genry Вчера, 19:00
    Скоро начнем обсуждать перебранки тети Мани с бабой Ирой.
    Genry
  6. Геркулесыч Вчера, 19:00
    Во докатились -Министерству Обороны указывает какое-то заштатное агентство, что же реально происходит на наших военных базах! fool Пора бы начать с прессы спрашивать за их слова! И чтобы отвечали гигантскими штрафами, и лицензией, за ложь!
    Геркулесыч
  7. faiver Вчера, 19:00
    правды один фиг не узнаем, да нам собственно и не положено ее знать...
    faiver
  8. Кент0001 Вчера, 19:15
    Верить РБК-себя не уважать. Вы о чем? Хотя наше МО тоже лажало, поэтому у многих ему тоже веры нет...ну не на 100 процентов.
    Кент0001
  9. andrej-shironov Вчера, 19:15
    Вот так везде! Ничего не понятно. Всегда так с нынешней властью в России, никто ни за что не отвечает.
    andrej-shironov
  10. Lek38 Вчера, 19:29
    Почему сейчас ?Всё гениальное это просто ,не нашлось доказательств видео-материалов в мировых СМИ и в сети чтобы доказать .МО РФ подождало подождало и вот сказали ,не было ничего .
    Как по другому можно объяснить такую позднею реакцию ?
    Если не было атаки ,проверка все дела через неделю выходишь и говоришь не было .
    Утверждать не хочу ,но всё же не доверяю я МО .Но и бабахам РБК всяким тоже не доверяю .
    Lek38
    1. влад66 Вчера, 19:47
      Цитата: Lek38
      Утверждать не хочу ,но всё же не доверяю я МО .

      Я вот тоже утверждать не буду,но все же азербайджанскому МО я не то что не доверяю или доверяю,это все таки не наше МО.А Российскому это мое дело. laughing
      влад66
      1. Lek38 Вчера, 19:54
        Мой вам совет не доверяйте Аз-скому МО они тоже частенько ловились на лжи .
        Нигде так не врут как на войне .
        Lek38
        1. влад66 Вчера, 20:07
          Цитата: Lek38
          Мой вам совет не доверяйте Аз-скому МО они тоже частенько ловились на лжи

          Спасибо Коллега hi laughing Не буду,у меня родное российское МО.
          Цитата: Lek38
          Нигде так не врут как на войне

          Это точно hi
          влад66
  11. tank64rus Вчера, 19:40
    Простой информационный приём. Сначала источник, который пожелал остаться неизвестным, а затем пишут, что им надо... Вот и всё.
    tank64rus
  12. Bronevick Вчера, 19:41
    Су-24 на фото в утиль
    Bronevick
  13. FalconD Вчера, 19:44
    Принцип МО - говорить только правду, ничего кроме правды, исключительно правду...,но не всю!
    Всякого рода РБК, Дожди они тоже правду говорят, только к ней ещё прилепляют столько всего, что порой уши в трубку сворачиваются, и глаза болят...
    Так что правды не найти!
    FalconD
    1. РУСС Вчера, 19:49
      Цитата: FalconD
      Принцип МО - говорить только правду, ничего кроме правды, исключительно правду...,но не всю!

      В этом то и причина так как -"информационный вакуум заполняется говном"!
      РУСС
  14. внутренний враг Вчера, 19:48
    Все правильно рбк пишет, дыма без огня не бывает, долго скрывать потери самолетов не удастся.
    внутренний враг
  15. FalconD Вчера, 19:52
    Наше Министерство обороны, судя по заявлениям официального представителя Конашенкова, само обо всём из новостей узнает...,а часто и не в курсе совсем))
    FalconD
    1. РУСС Вчера, 21:25
      Цитата: FalconD
      Наше Министерство обороны, судя по заявлениям официального представителя Конашенкова, само обо всём из новостей узнает...,а часто и не в курсе совсем))

      Мне вспомнилось как нам наше МО рассказывало и показывало как украинский СУ-25 сбил малайзийский Боинг над Донбассом ,а теперь оказывается ,что Боинг сбили хохлы из "бука" laughing
      РУСС
    2. NN52 Вчера, 21:55
      FalconD

      Зачем такое писать?
      Вы тоже тролль?
      Вы черпаете инфу из своих источников?
      И позорите наше МО.
      NN52
      1. FalconD Вчера, 23:17
        Интересно кто кого позорит, когда МО скрины из игры про зомби в качестве доказательств представляет?!? Когда занятая территория Сирии, по утверждению председателя русского географического общества, оказывается в три раза больше, чем вся Сирия??? И т.д. и т.п.

        Инфу я стараюсь черпать ото всюду..,потом сопоставлять и анализировать!

        А МО я люблю и уважаю...да и кто я такой, чтоб хоть как-то опорочить такое министерство!...
        FalconD
  16. Silver Fox_2 Вчера, 19:58
    Цитата: DenZ
    По экономике, согласен много интересного.

    Выводы экономистов из Института Гайдара на РБК ))) Точка зрения бреттон-вудской системы )) чернуха )))
    Silver Fox_2
  17. Ураган70 Вчера, 20:19
    Цитата: Dimontius
    Уже лет пять как перестал смотреть и читать РБК. И не жалею.

    И зря, много есть того что не покажут по федеральным каналам, не говоря уже про ситуацию в экономике. И нет той хрени , что льется на дожде с эхом(не смотрю ,но знаю что там).

    Вот вам "атаку дронов" и показали! Черпайте сплетни от "неназванных источников" РБК...
    Каждому своё!
    Ураган70
  18. Denis Obukhov Вчера, 20:19
    Пора вводить цензуру в СМИ, кардинально сократить кол-во печатных и интернет изданий, радио и телеканалов, разогнать всю эту неумеренно расплодившуюся щелкопёрскую и бумагомарательную братию и вводить уголовную ответственность для дурналистов и редакторов за публикацию слухов, сплетен и ссылки на "источники"
    Denis Obukhov
    1. Aleksandr21 Вчера, 20:54
      Цитата: Denis Obukhov
      Пора вводить цензуру в СМИ, кардинально сократить кол-во печатных и интернет изданий, радио и телеканалов, разогнать всю эту неумеренно расплодившуюся щелкопёрскую и бумагомарательную братию и вводить уголовную ответственность для дурналистов и редакторов за публикацию слухов, сплетен и ссылки на "источники"


      Знаете, бродил сейчас по просторам интернета и наткнулся на сайт взгляд со статьей "Минобороны отреагировало на новые данные СМИ об атаке на базу Хмеймим" и в комментариях пользователь S Z час назад опубликовал точную копию вашего комментария, пунктуация сохранены. Даже скрин сделал: http://prntscr.com/ie8wpn это вы ? просто интересно.
      Aleksandr21
      1. Ратуш Вчера, 21:10
        Бывают же совпадения
        Ратуш
  19. turcom Вчера, 20:46
    Ну и на хрен вступать МО в какую-то полемику с каким-то каналом. Кто-то смотрит этот канал? Я перестал смотреть этот канал когда дочка немцова начала интервьюировать без конца какого-то волосатого с косичками, типа эксперта по всем делам
    turcom
  20. BAI Вчера, 20:52
    Пользоваться только удобным для себя источником информации, и начисто отрицать неудобные - как минимум глупо.
    BAI
  21. seregatara1969 Вчера, 20:55
    чем же так его шандарахнуло ? ну на фото который
    seregatara1969
  22. Лексус Вчера, 21:15
    Заочная полемика МО РФ и РБК по поводу того, когда и чем атаковали авиабазу "Хмеймим"

    Заочная, потому что и те и другие - "брехуны со стажем". Истина, значит, где-то посередине.
    Лексус
  23. тезей Вчера, 23:53
    Опять некие неназванные источники из минобороны и генштаба. Было уже. РБК не оригинально. После обстрела 31 декабря авиабазы некие неназванные военно-дипломатические источники сообщали о жутких потерях в самолетах. Наше минобороны ведет себя ,на мой взгляд как обиженная институтка. Не оправдываться надо и опровержения писать, а подавать публично в суд за публикацию лживых сообщений порочащих армию и создание ложной картины происходящего .Вот тогда уменьшится желание распространять фейковую информацию.
    тезей
Картина дня