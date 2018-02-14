12:16 14 февраля
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Тиллерсон снова заявил, что должна и чего не должна делать Россия в Сирии

Глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон в заочном обращении к российским властям в очередной раз заявил о том, что Москва «должна повлиять на Асада». По словам американского госсекретаря, России необходимо убедить Дамаск в необходимости прекратить боевые действия в отношении «оппозиционных сил».

Тиллерсон снова заявил, что должна и чего не должна делать Россия в Сирии


Из заявления Тиллерсона:
Мы призываем Россию и другие страны к деэскалации. Как только будет окончательно повержено ИГИЛ (*запрещено в РФ), надо перестать распространять насилие. (...) Москве необходимо сосредоточиться на стабилизации в зоне деэскалации на территории Сирии.


Всегда «интересно» слушать от американских чиновников заявления о том, что «должна» и чего «не должна» делать Россия. Но ещё интереснее было бы услышать заявление того же Тиллерсона, например, по поводу того, почему американский военный контингент продолжает находиться в Сирии, если несколько дней назад Трамп заявил о «почти 100% освобождении Сирии и Ирака от ИГИЛ*)? Почему войска США делают всё именно для эскалации?

Накануне президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что американцам пора прекратить «спектакль» по якобы борьбе с так называемым «Исламским государством»*. По словам Эрдогана, США в Сирии преследуют совсем другие цели.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что США делают всё для расчленения Сирийской Арабской Республики.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 27

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  1. Комментарий был удален.
    1. электроОлег Сегодня, 07:17
      Почему их там локально не долбануть как следует? Хотя бы РЭБом. Чего ждём уже столько времени?
      электроОлег
      1. Spartanez300 Сегодня, 07:50
        Мужик явно не в адеквате чушь всякую несет , видать старческий маразм уже подкрался .
        Spartanez300
        1. Венд Сегодня, 09:46
          Цитата: Spartanez300
          Мужик явно не в адеквате чушь всякую несет , видать старческий маразм уже подкрался .

          А что делать, психические расстройства они такие. Все никак не могут мириться с тем, что их уже не слушают.
          Венд
        2. влад66 Сегодня, 10:41
          Рекс возьми косточку и пошёл вон на коврик. bully
          влад66
      2. Metallurg_2 Сегодня, 10:05
        Так ведь санкции введут по "кремлевскому докладу", низзя...
        Metallurg_2
      3. Starover_Z Сегодня, 10:37
        По словам американского госсекретаря, России необходимо убедить Дамаск в необходимости прекратить боевые действия в отношении «оппозиционных сил».

        Так пусть и оппозиция прекращает ведение боевых действий против законного правительства Сирии !
        Пускай в североамериканских штатах против правящей партии оппозиционная начнёт войну - это понравится в Жёлтом, тьфу, ошибся, в Белом Доме ?!
        Starover_Z
  2. faiver Сегодня, 06:19
    Не говорите нам что делать и мы не скажем куда вам пойти...
    faiver
  3. Злой543 Сегодня, 06:21
    Реки ты кто такой? Давай дасвыдания..
    Злой543
  4. LSA57 Сегодня, 06:22
    По словам американского госсекретаря, России необходимо убедить Дамаск в необходимости прекратить боевые действия в отношении «оппозиционных сил».

    так вы вначале заставьте парашкина убраться из Донбасса
    LSA57
  5. Злой 55 Сегодня, 06:22
    Может, уже пора перейти к теме, что должна Америка миру и куда должны пойти все эти глашатаи, навязывающие чужое мнение независимым государствам..
    Злой 55
  6. rotmistr60 Сегодня, 06:29
    "Москва должна...", "Москва обязана..." и далее в том же духе. Надоело уже постоянное предъявление каких-то выдуманных долгов. Тоже мне нашелся политический "коллектор" придавленный "величием" своей страны.
    rotmistr60
    1. LSA57 Сегодня, 06:44
      Цитата: rotmistr60
      "Москва должна...", "Москва обязана..." и далее в том же духе.

      они никак не поймут, что у нас давно уже не ебн, а ВВП который клал на ихние "должны" и "обязаны"
      LSA57
      1. rotmistr60 Сегодня, 06:49
        Все они отлично понимают, поэтому и бесятся. А со второй частью комментария полностью согласен.
        rotmistr60
        1. LSA57 Сегодня, 06:51
          Цитата: rotmistr60
          Все они отлично понимают, поэтому и бесятся.

          не до всех дошло ещё. быстро привыкли, да медленно отвыкают
          LSA57
  7. гильза Сегодня, 07:09
    А что? Он и прекращает боевые действия...путём ликвидации оппонента. Рационально. За кого матрасы впрягаются? В Сочи такая опозиционная грядка собралась,что на её фоне "подопечные" матрасников просто ОПГ средней руки какая-то. Да народу прилично,да денежка водится,оружие. А перспективы? Поддержка страны? А кроме "Асад должен уйти и настанет демократия" ещё чего-нибудь произносится?(Хрен с ними с реальными делами). Просрали ситуацию- не напрягайтесь. Сейчас взрослые дяди войнушку на стройку поменяют потихоньку и Асад уйдёт. Сам. Без крови.
    гильза
  8. a.s.zzz888 Сегодня, 07:37
    Заигрался, российский орденоносец. Пора бы уже и приказ ему отдать, чтобы залез в будку и не тявкал более. angry
    a.s.zzz888
  9. КОТ БАЮН Сегодня, 08:44
    Только одного меня бесит слово "должен", которое сплошь и рядом слышишь от окружающих?
    Должен сделать так, или должен эдак... В основном слово "должен" слышится от людей не сильно обремененных интеллектом, которые планируют свои действия с учетом того, что кто-то что-то должен сделать. А когда это не делается по вполне понятным причинам - возмущению нет предела. И вдвойне приятно такую публику высылать на....
    Здесь та же ситуация... Посылать надо. Далеко, надолго и без сожалений. Утрутся - не маленькие.
    КОТ БАЮН
    1. assa67 Сегодня, 11:11
      Василий,приветствую hi ...эти призывы (тявканье)"заочные",сродни бормотанию над собственным пупком шамана папуасского:дождь приди,Асад уйди"...ВВП правильно вспомнил поговорку-собака лает-караван идет...
      assa67
      1. КОТ БАЮН Сегодня, 11:55
        Доброго дня, Андрей. hi
        Пусть гавкают.... Тем более, что имя Тиллерсона прям таки навевает laughing
        КОТ БАЮН
        1. assa67 Сегодня, 12:03
          навевает yes ...рэксы,дональды...зоопарк какой-то
          assa67
  10. PValery53 Сегодня, 09:02
    В порядке взаимности Россия вполне может указать Америке, что и как ей делать в мире и что с ней будет , если она этого не выполнит. Пусть повизжит!
    PValery53
  11. сталевар Сегодня, 09:02
    Посылать, далеко и без хлеба, некому! Поэтому и хамят.
    сталевар
  12. К-50 Сегодня, 09:49
    Тиллерсон заявил: России необходимо убедить Дамаск в необходимости прекратить боевые действия в отношении «оппозиционных сил».

    Бред сивой кобылы. yes
    Они сами не хотят прекращать их, а в одностороннем порядке войны заканчивают только победители, ну или сдающиеся. Асаду и России нужна только ПОБЕДА!!!!
    Поэтому, если "оппозиция" не сдаётся, её УНИЧТОЖАЮТ. angry
    К-50
  13. nikolaev Сегодня, 10:02
    Западные политики , приплясывая на политической сцене обязаны периодически делать "ку" в сторону своих кукловодов. И одним из лучших "ку" считается плевок в сторону России.Это у них на автомате. Такая вот демократия и культура.
    nikolaev
  14. nicksnerg Сегодня, 10:27
    Глава Госдепартамента США РекТс иллерсон в заочном обращении к российским властям в очередной раз заявил о том, что Москва «должна повлиять на Асада». По словам американского госсекретаря, России необходимо убедить Дамаск в необходимости прекратить боевые действия в отношении «оппозиционных сил».


    Глава МИД РФ Сергей Лавров в заочном обращении к властям США в очередной раз заявил о том, что Вашингтон «должен повлиять на Порошенко». По словам российского министра, США необходимо убедить Киев в необходимости прекратить боевые действия в отношении «оппозиционных сил в Донбассе» .
    nicksnerg
    1. assa67 Сегодня, 11:14
      Александр,срочно перемещайтесь в пресс-службу МИДа good
      assa67
  15. Геннадий Бережнов Сегодня, 11:44
    Рекс то хоть знает кто есть кто?
    Геннадий Бережнов
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