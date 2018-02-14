Тиллерсон снова заявил, что должна и чего не должна делать Россия в Сирии

Мы призываем Россию и другие страны к деэскалации. Как только будет окончательно повержено ИГИЛ (*запрещено в РФ), надо перестать распространять насилие. (...) Москве необходимо сосредоточиться на стабилизации в зоне деэскалации на территории Сирии.

Глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон в заочном обращении к российским властям в очередной раз заявил о том, что Москва «должна повлиять на Асада». По словам американского госсекретаря, России необходимо убедить Дамаск в необходимости прекратить боевые действия в отношении «оппозиционных сил».Из заявления Тиллерсона:Всегда «интересно» слушать от американских чиновников заявления о том, что «должна» и чего «не должна» делать Россия. Но ещё интереснее было бы услышать заявление того же Тиллерсона, например, по поводу того, почему американский военный контингент продолжает находиться в Сирии, если несколько дней назад Трамп заявил о «почти 100% освобождении Сирии и Ирака от ИГИЛ*)? Почему войска США делают всё именно для эскалации?Накануне президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что американцам пора прекратить «спектакль» по якобы борьбе с так называемым «Исламским государством»*. По словам Эрдогана, США в Сирии преследуют совсем другие цели.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что США делают всё для расчленения Сирийской Арабской Республики.