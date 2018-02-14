Американский сенатор: Главная угроза для США - это не Россия, а госдолг

Это самая страшная угроза для нас. И она исходит не от ИГИЛ (*запрещено в РФ), Ирана, России или кого-то ещё. Это угроза именно растущего долга. Мы продолжаем осуществлять внешние заимствования. Они ведут нас к долгу под 100% ВВП.

Пожалуй, впервые за последние годы в США нашёлся представитель законодательной власти, который назвал в качестве угрозы для этой страны не Россию, Китай, Эболу или Ким Чен Ына. Представитель сената США от штата Теннесси Боб Коркер заявил о том, что главной угрозой для Соединённых Штатов является продолжающий расти существенными темпами американский долг.На сегодняшний день уровень американского госдолга составляет более 20 трлн 630 млрд долларов. При этом долг продолжает расти со скоростью около 300 тысяч долларов в минуту.По словам республиканца Боба Коркера, если этот процесс не остановить, то к 2028 году соотношение общего американского долга к ВВП перевалит за 90%.Коркер:Ранее в МВФ отмечали, что на самом деле отметка долга в 100% ВВП Соединёнными Штатами уже преодолена, если рассмотреть совокупный долг в полном объёме.Если обратиться к истории, то для США единственным инструментом списания собственного долга являлся вовсе не переход к «затягиванию» собственного пояса и не режим жёсткой экономии, а фактор участия в войнах. Значит ли заявление Коркера, что США рассматривают и такой вариант «списания» существенной части долга?Нужно напомнить, что крупнейшим держателем внешнего долга США является Китайская Народная Республика.