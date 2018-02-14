12:11 14 февраля
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Американский сенатор: Главная угроза для США - это не Россия, а госдолг

Пожалуй, впервые за последние годы в США нашёлся представитель законодательной власти, который назвал в качестве угрозы для этой страны не Россию, Китай, Эболу или Ким Чен Ына. Представитель сената США от штата Теннесси Боб Коркер заявил о том, что главной угрозой для Соединённых Штатов является продолжающий расти существенными темпами американский долг.

На сегодняшний день уровень американского госдолга составляет более 20 трлн 630 млрд долларов. При этом долг продолжает расти со скоростью около 300 тысяч долларов в минуту.

По словам республиканца Боба Коркера, если этот процесс не остановить, то к 2028 году соотношение общего американского долга к ВВП перевалит за 90%.


Американский сенатор: Главная угроза для США - это не Россия, а госдолг


Коркер:
Это самая страшная угроза для нас. И она исходит не от ИГИЛ (*запрещено в РФ), Ирана, России или кого-то ещё. Это угроза именно растущего долга. Мы продолжаем осуществлять внешние заимствования. Они ведут нас к долгу под 100% ВВП.


Ранее в МВФ отмечали, что на самом деле отметка долга в 100% ВВП Соединёнными Штатами уже преодолена, если рассмотреть совокупный долг в полном объёме.

Если обратиться к истории, то для США единственным инструментом списания собственного долга являлся вовсе не переход к «затягиванию» собственного пояса и не режим жёсткой экономии, а фактор участия в войнах. Значит ли заявление Коркера, что США рассматривают и такой вариант «списания» существенной части долга?

Нужно напомнить, что крупнейшим держателем внешнего долга США является Китайская Народная Республика.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 58

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  1. dik-nsk Сегодня, 06:59
    шарит дядька))) только вот это угроза не только им, а всему миру, завязанному на фантик.. но ничего, очередную войнушку развяжут и долг подождет..
    dik-nsk
    1. андрей юрьевич Сегодня, 07:03
      Американский сенатор: Главная угроза для США - это не Россия, а госдолг
      госдолг,который штаты вообще не беспокоит ...кто у них посмеет стребовать?
      андрей юрьевич
      1. сибиралт Сегодня, 07:43
        Таки, должны они своей же ФРС, которая и существует благодаря США. Так, что деньги в тумбочке lol
        сибиралт
        1. Татьяна Сегодня, 08:25
          для США единственным инструментом списания собственного долга являлся вовсе не переход к «затягиванию» собственного пояса и не режим жёсткой экономии, а фактор участия в войнах. Значит ли заявление Коркера, что США рассматривают и такой вариант «списания» существенной части долга?
          Значит! И ещё как значит!!!
          Нужно напомнить, что крупнейшим держателем внешнего долга США является Китайская Народная Республика.
          А вот это не значит, что Вашингтон спровоцируют ТМВ именно сразу против КНР, а не против России.
          "Вашингтонский обком" стратегически завоёвывает и подчиняет себе мир по частям, тактически уничтожая под собою слабые звенья среди своих стран-противников.
          Гитлер тоже не сразу напал на СССР, а сначала напал на страны Европы, подчинив себе перед нападением на СССР их жизненные ресурсы.

          Так что, по смыслу речь республиканца Коркера - это речь с "двойным дном"!
          Татьяна
      2. Skay Сегодня, 08:42
        Почему в мире так охотно покупают долговые обязательства США? Потому что США гарантируют безусловную возвратность денег, вложенных в эти обязательства. Как только США нарушат эту гарантию, начнется вполне себе финансовый Армагеддон.
        Skay
    2. Zoldat_A Сегодня, 07:04
      Цитата: dik-nsk
      шарит дядька/)))

      Интересно только, как он собирается процесс нарастания госдолга остановить? У себя недовольства инфляцией и снижения уровня жизни, подрывающего прогнивший имидж "самой успешной страны мира" американский Конгресс не допустит, армию по всему миру содержать надо - напечатают зелёной бумаги столько, сколько надо. Вот только девать эту бумагу куда? По привычке - самолётами наличку по всему миру сплавлять?
      Zoldat_A
      1. Кубик123 Сегодня, 07:24
        Цитата: Zoldat_A

        Интересно только, как он собирается процесс нарастания госдолга остановить?

        Механизм и сейчас существует: ставка по долгу во много раз меньше инфляции доллара. Просто долг уже достиг той величины, когда этот механизм стал неэффективным. Да и проблема сейчас не в госдолге. Планета маловата, некуда "распихивать" новые доллары. А пирамида, которая перестает расти, - начинает рушиться. Закон жизни hi
        Кубик123
        1. Zoldat_A Сегодня, 07:44
          Цитата: Кубик123
          Планета маловата, некуда "распихивать" новые доллары. А пирамида, которая перестает расти, - начинает рушиться. Закон жизни

          Вот и я про то... А как исправить? Отказаться от политики геноцида к "низшим", по мнению Америки, расам - арабам, неграм и прочим азиатам. Плодятся - ну и пусть плодятся. Больше долларов схавают. Не портить отношения с теми, кто может проглотить колоссальное количество долларов - с Россией и Китаем, в частности. Не войска по миру распихивать, а кредиты (после Второй мировой они в Европе умнее себя вели). Ну, и главное - умерить жадность своих финансовых барыг, которые, помимо стабильной прибыли, планируют стабильный рост стабильной прибыли. Ну не может же прибыль расти бесконечно в неизменных или даже ухудшающихся экономических условиях!!!
          А Америка делает всё С ТОЧНОСТЬ ДО НАОБОРОТ!!! Они Карла Маркса не читают, считают его "коммунистической пропагандой" А зря... Экономист был сильнейший!!! Я его два раза в двух ВУЗах учил - в советском и раннем послесоветском, до которого Сорос в то время ещё не добрался. Потому, в зрелом уже возрасте, начав с нуля - подсобником на стройке, сейчас имею, что оставить детям, внукам и, надеюсь, правнукам хватит.
          Zoldat_A
          1. Кубик123 Сегодня, 09:01
            Цитата: Zoldat_A

            Вот и я про то... А как исправить? Отказаться от политики геноцида к "низшим", по мнению Америки, расам - арабам, неграм и прочим азиатам. Плодятся - ну и пусть плодятся. Больше долларов схавают. Не портить отношения с теми, кто может проглотить колоссальное количество долларов - с Россией и Китаем, в частности. Не войска по миру распихивать, а кредиты (после Второй мировой они в Европе умнее себя вели). Ну, и главное - умерить жадность своих финансовых барыг, которые, помимо стабильной прибыли, планируют стабильный рост стабильной прибыли. Ну не может же прибыль расти бесконечно в неизменных или даже ухудшающихся экономических условиях!!!
            А Америка делает всё С ТОЧНОСТЬ ДО НАОБОРОТ!!!.

            Ваша ошибка в том, что Вы пытаетесь оценивать ситуацию с позиций "разумного, доброго, вечного" drinks

            А суть то сводится к простейшему: если США перестанут жить в долг, то жизненный уровень среднего американца снизится в 4-6 раз. Попробуйте тигру объяснить, что есть мясо нехорошо. А если тигр попробует человеческой крови, то такого тигра-людоеда перевоспитать уже невозможно, его просто уничтожают.
            Кубик123
        2. Аскет Сегодня, 10:12
          Цитата: Кубик123
          А пирамида, которая перестает расти, - начинает рушиться. Закон жизни

          По сути доллар занимает место национальной валюты других государств.Соответственно национальные валюты сжимаются , а США могут безболезненно наращивать долги и бюджетный дефицит.
          Поэтому любые действия по дедолларизации экономик других стран,будут наталкиваться на сопротивление США вплоть до применения военной силы в крайнем случае. Рост военного бюджета США косвенно подтверждают этот процесс.
          Аскет
          1. Кубик123 Сегодня, 10:28
            Цитата: Аскет
            Цитата: Кубик123
            А пирамида, которая перестает расти, - начинает рушиться. Закон жизни

            По сути доллар занимает место национальной валюты других государств.Соответственно национальные валюты сжимаются , а США могут безболезненно наращивать долги и бюджетный дефицит.
            Поэтому любые действия по дедолларизации экономик других стран,будут наталкиваться на сопротивление США вплоть до применения военной силы в крайнем случае. Рост военного бюджета США косвенно подтверждают этот процесс.

            Явление, о котором пишете Вы, на уровне математики рассмотрено в книге Д.С. Чернавский "Синергетика и информация. Динамическая теория информации". Глава 8.3.2. "Модель взаимодействия валют". Опуская математику, просто цитата:
            "Таким образом, модель (8.16) может описать нетривиальное явление - финансовое подавление, обеспеченное не экономическим превосходством, а большим количеством эмитированной валюты." Стр. 256.
            Кубик123
    3. Chertt Сегодня, 07:15
      Один адекватный политик в США, еще сильнее указывает на общую безрадостную картину
      Chertt
      1. 210окв Сегодня, 08:05
        Я просто удивлен что он не экс..
        Цитата: Chertt
        Один адекватный политик в США, еще сильнее указывает на общую безрадостную картину
        210окв
      2. влад66 Сегодня, 09:46
        Цитата: Chertt
        Один адекватный политик в США, еще сильнее указывает на общую безрадостную картину

        Он хоть и адекватен, но мыслит чисто по матрасному, где в очередной раз полыхнет пожар войны одному богу известно и чем больше долг, тем агрессивнее США. hi
        влад66
        1. Chertt Сегодня, 09:58
          Цитата: влад66
          Он хоть и адекватен, но мыслит чисто по матрасному,

          Значит ли заявление Коркера, что США рассматривают и такой вариант «списания» существенной части долга?
          Естественно рассматривает............... И вишенка на торте, от автора
          Нужно напомнить, что крупнейшим держателем внешнего долга США является Китайская Народная Республика.
          Chertt
    4. viktor. Сегодня, 07:24
      Главное им пережить очередную войнушку wink
      viktor.
    5. Spartanez300 Сегодня, 07:43
      Еще пару тройку войн организуют и порядок .
      Spartanez300
    6. Spartanez300 Сегодня, 08:09
      По моему США никогда не заморачивалась насчет госдолга , машинка печатает доллары и нормально .
      Spartanez300
    7. Отец солдата Сегодня, 08:13
      Эх дядя, твоими бы словами. К сожалению этот долг никого не пугает, просто печатный станок будет крутиться быстрее, а военных конфликтов развязанных США больше, как известно война все списывает, на том и стоит Америка.
      Отец солдата
    8. Svarog Сегодня, 08:19
      Цитата: dik-nsk
      шарит дядька))) только вот это угроза не только им, а всему миру, завязанному на фантик.. но ничего, очередную войнушку развяжут и долг подождет..

      Да Китаю срочно нужно выводить деньги, иначе гопники войну развяжут. А если совсем серьезно, то даже когда долг достигнет 120% от ВВП , ничего не изменится.. Крах доллара ударит по всему миру, а этого никому не надо..
      Svarog
      1. Отец солдата Сегодня, 08:32
        Цитата: Svarog
        Цитата: dik-nsk
        шарит дядька))) только вот это угроза не только им, а всему миру, завязанному на фантик.. но ничего, очередную войнушку развяжут и долг подождет..

        Да Китаю срочно нужно выводить деньги, иначе гопники войну развяжут. А если совсем серьезно, то даже когда долг достигнет 120% от ВВП , ничего не изменится.. Крах доллара ударит по всему миру, а этого никому не надо..

        Да было бы куда выводить, ни Китай ни Россия не могут больше никуда вывести свои денежные средства, китайская экономика на 99,9 % заточена на США, российская на 100% заполонена бездарями и ворами.
        Отец солдата
        1. rocket757 Сегодня, 09:23
          Зачем нам заполнять всю экономику бездарями ... так в принципе не могёт быть? Главное какова правящая надстройка!
          Хотя и у них не всё однозначно, да и внешнее давление мощное, давно уже и надолго, видимо.
          rocket757
    9. Венд Сегодня, 09:44
      Цитата: dik-nsk
      шарит дядька))) только вот это угроза не только им, а всему миру, завязанному на фантик.. но ничего, очередную войнушку развяжут и долг подождет..

      Не уж то прозрели.
      Венд
  2. rotmistr60 Сегодня, 07:04
    Главная угроза для США - это не Россия, а госдолг
    Остались еще в сенате здравомыслящие люди. Похвально и смело для сегодняшних Сша.
    rotmistr60
    1. электроОлег Сегодня, 07:21
      Да, мне кажется, его теперь выгонят. За то что клюв раскрыл в сторону не в ту.
      электроОлег
      1. cniza Сегодня, 08:55
        Цитата: rotmistr60
        Главная угроза для США - это не Россия, а госдолг
        Остались еще в сенате здравомыслящие люди. Похвально и смело для сегодняшних Сша.


        Все зависит от того , как они эту проблему решать собрались... только за счет всего остального мира , по другому они даже не рассматривают , а это значит война.
        cniza
    2. BerBer Сегодня, 08:34
      Кто бы чего не говорил, а у печатного станка, тоже ресурс есть. Из всех инструментов воздействия, у США, доллар самый эффективный, но даже у него есть ограничения.
      BerBer
      1. rocket757 Сегодня, 09:18
        Да ладно, собрать пяток авианосцев в кучу и послать долговые расписки аннулировать, вместе с держателями! Прокатывало до сей поры, могут ещё раз попробовать!
        Предположение не ах, но исключать ничего не можно ... там такой цирк, в граде на холме собрался, чего от них ждать не скажет наверняка никто!
        rocket757
        1. BerBer Сегодня, 09:30
          Не со всеми государствами прокатит. Кошмарить дикарей - да, а Россия и Китай точно им обломятся. Правда есть и другие инструменты, но и там ассортимент сужается.
          BerBer
          1. rocket757 Сегодня, 09:44
            Я ж говорю, что вариант не ах, как бы проверенный временем радикальный и надёжный был, но времена меняются, мир на месте не стоит.
            Ничего, зелёненький пока ещё в фаворе, да и печенюшек можно напечь мно-ого! Как они говорят, гибридные методы, ядри их.
            Вон на крипто фуф сколько планов уже настроили!!! Смешно, янки эт мероприятие если не зарубят, то возглавят эт точно!
            rocket757
  3. Vard Сегодня, 07:06
    Мне всегда было интересно... Куда деваются деньги которые накопила мировая банковская система...
    Vard
    1. электроОлег Сегодня, 07:23
      Самое выгодное -- потратить их на зарплату операторов печатных станков. Так проще всего увеличить капитал laughing
      электроОлег
      1. Васян1971 Сегодня, 08:07
        Цитата: электроОлег
        Самое выгодное -- потратить их на зарплату операторов печатных станков. Так проще всего увеличить капитал laughing

        Если увеличить зарплату, то снизится прибыль, а это - не кошерно и чревато финкризисом.
        Васян1971
  4. Диванный эксперт Сегодня, 07:14
    Что-то должно случится.. раз такие заявления делают
    Диванный эксперт
  5. gukoyan Сегодня, 07:14
    Ну, что могу, сказать, этот дядька лишнее подтверждение того что из любого правила есть исключение)
    Не смотрю на все казусы, доллар один фиг укрепляет позиции...
    gukoyan
  6. Пленник Сегодня, 07:16
    Смотри-ка, они там оказывается не все отмороженные! И как такой умный в сенаторы попал? Недоглядели.
    Пленник
  7. IGOR GORDEEV Сегодня, 07:23
    Мда. Хотелось бы верить, что США будут сокращать свой гос. долг, но проще войну устроить и желательно чужими руками. И время подходящее( первая треть столетия) и враги есть.
    ...Мир гуманизм, демократия...
    IGOR GORDEEV
  8. Горный стрелок Сегодня, 07:42
    У США 6500 ядерных зарядов, а у Китая? Сильно меньше. Но воевать США всегда предпочитал - в Европе, чужими руками, присоединяясь к победителю, когда пора было "делить добычу". Но тут облом. У России 7000 боезарядов, и носители такие, что "за лужей" не отсидишься.
    Вот они уже "мозги сломали", как бы и войну затеять, и в стороне отсидеться.
    Горный стрелок
  9. a.s.zzz888 Сегодня, 07:54
    Мерикатосы не будут ни когда отдавать этот долг. Потому что, УЖЕ НЕ В СОСТОЯНИИ, им теперь надо искать выход, скорее всего в войне где то развязанной.. angry
    a.s.zzz888
    1. cniza Сегодня, 08:56
      Так было два раза , похоже будет и третий раз , только он может стать последним.
      cniza
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:14
        cniza Сегодня, 08:56 ↑ Новый
        Так было два раза , похоже будет и третий раз , только он может стать последним.

        Таки да, очень может быть, и мерикатосы оччччень ТУДА хотят...
        a.s.zzz888
  10. кипеж Сегодня, 07:57
    крупнейшим держателем внешнего долга США является Китайская Народная Республика

    корень вопроса
    кипеж
  11. синоби Сегодня, 08:05
    Америка должна исчезнуть.
    синоби
  12. Васян1971 Сегодня, 08:05
    " Главная угроза для США - это не Россия, а госдолг."
    Печатный станок на страже! А фэ-35, Замволт и прочие АУГ гарантируют это.
    Васян1971
  13. Satum Сегодня, 08:14
    Путин лопнет их финансовый пузырь и фед резерву каюк
    Satum
  14. ul_vitalii Сегодня, 08:23
    Тююю! Как будто его отдавать нужно. Вышибалы что-ли Одинцовские и Тамбовские к нему во сне в гости приходили? smile
    ul_vitalii
  15. Балу Сегодня, 08:39
    Представитель сената США от штата Теннесси Боб Коркер заявил о том, что главной угрозой для Соединённых Штатов является продолжающий расти существенными темпами американский долг.

    В психдиспансере не все больны, есть и здравомыслящие. Вот только мало их. Зовите санитаров.
    Балу
  16. Отец солдата Сегодня, 08:40
    Цитата: Vard
    Мне всегда было интересно... Куда деваются деньги которые накопила мировая банковская система...

    В основным все накопленные не посильным трудом денежные ресурсы сосредоточены у 5% населения планеты, у остальных как потратить деньги проблем нет.
    Отец солдата
  17. BAI Сегодня, 08:48
    Представитель сената США от штата Теннесси Боб Коркер заявил о том, что главной угрозой для Соединённых Штатов является продолжающий расти существенными темпами американский долг.

    Недолго ему осталось быть сенатором.
    BAI
  18. КОТ БАЮН Сегодня, 08:55
    Я уверен, что там не один человек есть, который понимает ситуацию. Но,кто их слушает? Сейчас еще и налоги снизили... Спрашивается: А чем государство долги отдавать собирается? Значит, выходит, не очень то отдавать собираются. Вот и все чудесное экономическое могущество.... Базис, так сказать...
    КОТ БАЮН
  19. ltc35 Сегодня, 09:02
    Америка - это паразит, который скоро сожрет своего хозяина. Планету. Остается один вариант лечения - захватить всю планету, что они почти и сделали. Остались только маленькие очаги сопротивления организма...
    ltc35
  20. FalconD Сегодня, 09:26
    Не приятное заявление! Мне приятно быть гражданином страны, которая является главной угрозой для считающих себя гегемоном! А тут прям унизил что ли...
    FalconD
  21. Anchonsha Сегодня, 09:51
    Это единственный сенатор США, который переживает за свою страну. В качестве выхода из долговой ситуации ссаных матрасников видят только войну. Не-а, оставьте Трампа на второй срок и дайте ему побольше прав и он просто сбросит доллар на ноль и спишет со США все долги и скажет, чтоб все забыли о долге США . Ну США это же просто продолжение подлой Англии, только еще более изощреннее, подлее и преступнее. Так что не заморачивайтесь, войны не будет, США боятся войны, особенно с Россией, так как это будет их закат. А так с принудительным списанием долгов матрасы поторопятся пока окончательно не потеряли военное преимущество и могли угрожать военной силой несогласным с этим странам. А Китай, Япония и иные особенные держатели ценных бумаг США просто будут вынуждены пережить этот открытый грабеж.
    Anchonsha
  22. Metallurg_2 Сегодня, 10:00
    Во как! Неужели что-то в этом мире есть ужаснее для СГА, чем "агрессивная Россия"???
    Metallurg_2
  23. Shuttle Сегодня, 10:17
    Американский государственный долг давно пора переименовать в мировой налог. Потому что совершенно ясно, что США никому ничего возвращать не собирается. А если кто-то не то чтобы попросит вернуть "вложения", а просто поставит под сомнение необходимость участия в этой пирамиде под названием "трежерис", то немедленно получит демократические бомбардировки и гуманитарные санкции.
    Китайцы же, как мне представляется, решили расправиться с США как настоящий ксеноморф из "Чужих". Т.е. воспользоваться их же организмом как носителем, стать внешне им же, использовать его же силу против него самого, а в конечном счете выесть захватчика изнутри.
    И почему-то мне такой подход весьма по душе.
    Shuttle
    1. ltc35 Сегодня, 10:38
      Хорошее сравнение. Но, думаю, что китайцы так не смогут. США не дадут. Штаты - главный потребитель китайского товара.
      ltc35
  24. Ванёк Сегодня, 10:56
    Это самая страшная угроза для нас. И она исходит не от ИГИЛ (*запрещено в РФ), Ирана, России или кого-то ещё. Это угроза именно растущего долга.

    И вот как ни крути. В закоулках сознания находится хоть одна здравая мысль.
    Ванёк
  25. Ураган70 Сегодня, 11:30
    Цитата: Zoldat_A
    Цитата: Кубик123
    Планета маловата, некуда "распихивать" новые доллары. А пирамида, которая перестает расти, - начинает рушиться. Закон жизни

    Вот и я про то... А как исправить? Отказаться от политики геноцида к "низшим", по мнению Америки, расам - арабам, неграм и прочим азиатам. Плодятся - ну и пусть плодятся. Больше долларов схавают. Не портить отношения с теми, кто может проглотить колоссальное количество долларов - с Россией и Китаем, в частности. Не войска по миру распихивать, а кредиты (после Второй мировой они в Европе умнее себя вели). Ну, и главное - умерить жадность своих финансовых барыг, которые, помимо стабильной прибыли, планируют стабильный рост стабильной прибыли. Ну не может же прибыль расти бесконечно в неизменных или даже ухудшающихся экономических условиях!!!
    А Америка делает всё С ТОЧНОСТЬ ДО НАОБОРОТ!!! Они Карла Маркса не читают, считают его "коммунистической пропагандой" А зря... Экономист был сильнейший!!! Я его два раза в двух ВУЗах учил - в советском и раннем послесоветском, до которого Сорос в то время ещё не добрался. Потому, в зрелом уже возрасте, начав с нуля - подсобником на стройке, сейчас имею, что оставить детям, внукам и, надеюсь, правнукам хватит.



    "Потому, в зрелом уже возрасте, начав с нуля - подсобником на стройке, сейчас имею, что оставить детям, внукам и, надеюсь, правнукам хватит..."
    Может вы нас усыновите? Будем по вечерам Маркса почитывать за вас счет! wassat
    Ураган70
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