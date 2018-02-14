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Депутат Рады: вернуть Крым можно только силой
Киев может «восстановить контроль» над Крымом только силовым путем, передает РИА Новости заявление депутата Верховной рады Юрия Березы.
Береза заверил, что ВСУ стала «одной из сильнейших армий Европы» и теперь ее потенциала достаточно для наступления на Крымский полуостров.
Парламентарий добавил, что минские соглашения были полезны для Украины только потому, что позволили «привести в порядок военное строительство и реорганизовать вооруженные силы».
Напомним, Береза (фракция «Народный фронт») не раз выступал с провокационными заявлениями. Ранее он угрожал устроить для украинской парламентской оппозиции «ночь длинных ножей» и требовал начать «поход ВСУ на Москву».
Береза заверил, что ВСУ стала «одной из сильнейших армий Европы» и теперь ее потенциала достаточно для наступления на Крымский полуостров.
Как бы мы ни краснели, ни белели, только украинский солдат, украинская армия способна вернуть суверенитет и в Донбассе, и в Крыму. Других вариантов нет,заявил он.
Парламентарий добавил, что минские соглашения были полезны для Украины только потому, что позволили «привести в порядок военное строительство и реорганизовать вооруженные силы».
Напомним, Береза (фракция «Народный фронт») не раз выступал с провокационными заявлениями. Ранее он угрожал устроить для украинской парламентской оппозиции «ночь длинных ножей» и требовал начать «поход ВСУ на Москву».
Использованы фотографии: РИА Новости / Евгений Котенко
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