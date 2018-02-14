12:09 14 февраля
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Депутат Рады: вернуть Крым можно только силой

Киев может «восстановить контроль» над Крымом только силовым путем, передает РИА Новости заявление депутата Верховной рады Юрия Березы.

Депутат Рады: вернуть Крым можно только силой


Береза заверил, что ВСУ стала «одной из сильнейших армий Европы» и теперь ее потенциала достаточно для наступления на Крымский полуостров.


Как бы мы ни краснели, ни белели, только украинский солдат, украинская армия способна вернуть суверенитет и в Донбассе, и в Крыму. Других вариантов нет,
заявил он.

Парламентарий добавил, что минские соглашения были полезны для Украины только потому, что позволили «привести в порядок военное строительство и реорганизовать вооруженные силы».

Напомним, Береза (фракция «Народный фронт») не раз выступал с провокационными заявлениями. Ранее он угрожал устроить для украинской парламентской оппозиции «ночь длинных ножей» и требовал начать «поход ВСУ на Москву».

Использованы фотографии: РИА Новости / Евгений Котенко
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Комментарии 44

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  1. Дормидонт Сегодня, 09:59
    Донецкий фонарный столб его заждался
    Дормидонт
    1. Logall Сегодня, 10:00
      Да пусть попробует... Только сам, лично! Впитала крымская землица не мало подобной нечисти, Крым навсегда останелся их последним прибежищем...
      Logall
      1. Тралл Сегодня, 10:07
        заявление депутата Верховной рады Юрия Березы

        Его отец - Ефим Абрамович Бляхер, наверное, гордится таким смелым сыном(своим и Украины) smile
        Тралл
        1. влад66 Сегодня, 10:20
          Для таких бярез хватит и осины, что бы затянуть петлю.
          Береза заверил, что ВСУ стала «одной из сильнейших армий Европы» и теперь ее потенциала достаточно для наступления на Крымский полуостров.

          Ну ну fellow
          влад66
          1. Ванёк Сегодня, 10:43
            наполеон и гитлер очередной раз перевернулись.*
            Ванёк
        2. Вежливый Лось Сегодня, 11:04
          Цитата: Тралл
          Его отец - Ефим Абрамович Бляхер, наверное, гордится таким смелым сыном

          Скорее, его отец - Папа Карло.
          Вежливый Лось
      2. 210окв Сегодня, 10:17
        Александр,добрый день!Он не могет,у него другое задание.Прокукарекать.А насчёт пусть попробуют...Удар то они нанесут.Кстати и по Ростову могут жахнуть.Ну а потом..держи шаровары..
        Цитата: Logall
        Да пусть попробует... Только сам, лично! Впитала крымская землица не мало подобной нечисти, Крым навсегда останелся их последним прибежищем...
        210окв
      3. victorsh Сегодня, 10:19
        Не нужна героической крымской земле д.ж.частица его ДНК.
        victorsh
      4. 30 вис Сегодня, 11:22
        Не стоит поганить Крымскую землю его поганой ,чёрной кровью ..Он и так скоро помрёт от злости .
        30 вис
      5. Ратник с пулеметом Сегодня, 12:06
        привет Саня,лично это гнилое полено туда не ходок,ему на Донбассе 2 или 3 года назад башку едва не снесли,так что этот хорек теперь из рады не вылезает практически,там спокойней,максимум в морду дадут.
        Ратник с пулеметом
    2. bouncyhunter Сегодня, 10:00
      Береза заверил, что ВСУ стала «одной из сильнейших армий Европы» и теперь ее потенциала достаточно для наступления на Крымский полуостров.

      Похоже , это берёзовое полено выпало из реальности в параллельное измерение . fool
      bouncyhunter
      1. dik-nsk Сегодня, 10:01
        Других вариантов нет
        что все возмущены? я с ним согласен, других вариантов нет, другой вопрос, что и силовым не вариант, лишь как возможная попытка
        dik-nsk
        1. DMB_95 Сегодня, 10:11
          только украинский солдат, украинская армия способна вернуть суверенитет и в Донбассе, и в Крыму. Других вариантов нет,
          Есть ещё варианты , при которых "украинская армия" перестанет существовать как таковая .
          DMB_95
        2. 210окв Сегодня, 10:20
          У них есть другой вариант.Ослабление России.И на это они ставят..На тот же "Минск",санкции,провокации.Кстати у них получается.Жаль что в Кремле сопли жуют.
          Цитата: dik-nsk
          Других вариантов нет
          что все возмущены? я с ним согласен, других вариантов нет, другой вопрос, что и силовым не вариант, лишь как возможная попытка
          210окв
      2. Андрей К Сегодня, 10:05
        Цитата: bouncyhunter
        ...Похоже , это берёзовое полено выпало из реальности в параллельное измерение...

        Кол Березе, берёзовый...
        Андрей К
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:07
          Цитата: Андрей К
          Кол Березе, берёзовый...

          Да не важно из какой древесины - хоть чугуниевый ! yes
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 10:22
            Я думаю , мы доживем до этого момента и услышим вой протрезвевших кострюлеголовых.
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 10:27
              Твои слова да скакуасам в уши ...
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 10:30
                А это объективный закон , "похмелье" будет страшным.
                cniza
              2. 210окв Сегодня, 10:41
                Паша hi Это не скакунс.А в уши за кремлевской стеной..
                Цитата: bouncyhunter
                Твои слова да скакуасам в уши ...
                210окв
                1. bouncyhunter Сегодня, 10:45
                  Привет , Дима ! hi
                  Цитата: 210окв
                  А в уши за кремлевской стеной..

                  И туда тоже ! yes
                  bouncyhunter
      3. Лопатов Сегодня, 10:08
        Цитата: bouncyhunter
        Похоже , это берёзовое полено выпало из реальности в параллельное измерение .

        Да нет, он всё правильно сказал. Потенциала для наступления вполне достаточно. Победить не получится, но это ведь уже другой вопрос...
        Лопатов
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:12
          Цитата: Лопатов
          Потенциала для наступления вполне достаточно. Победить не получится, но это ведь уже другой вопрос

          Ну если в таком контексте , то согласен с Вами . hi
          bouncyhunter
    3. ul_vitalii Сегодня, 10:02
      А потом в Канаде будут рассказывать внукам: я воевал, я спрятался в окопе, русские прошли мимо. smile
      ul_vitalii
      1. rocket757 Сегодня, 10:04
        Оно почему то Берёзой назвалось??? Надо бы Дубьём стоеросовым кликать, точнее по сути и по факту будет.
        rocket757
        1. Тралл Сегодня, 10:10
          Цитата: rocket757
          Оно почему то Берёзой назвалось??? Надо бы Дубьём стоеросовым кликать, точнее по сути и по факту будет.

          по маме, а по папе он Бляхер(двойная фамилия). smile
          Тралл
    4. Отец солдата Сегодня, 10:05
      Вообще-то заявления о нарушении целостности границ страны и угроза безопасности жителей страны всегда пресекаются превентивными военными ударами, или опять выскажемся по принципу "мы не знаем и выражаем сожаление".
      Отец солдата
    5. Starover_Z Сегодня, 10:15
      Как бы мы ни краснели, ни белели, только украинский солдат, украинская армия способна вернуть суверенитет и в Донбассе, и в Крыму. Других вариантов нет, - заявил он.

      Они собираются отвоёвывать суверенитет ....
      На кой он вам ?! В период "перестройки" Советского Союза все республики хотели того же, - суверенитета и независимости !
      ПОЛУЧИЛИ ! И что, довольны ?! прошло почти 30 лет и как живётся сейчас, при "суверенитете" и "независимости" ?! Всем довольны ?! Россию кормить не нужно, всё только "для сэбэ" ! Вот только ищут до сих пор, к кому пристроится, кто денег даст, потому что сами, как получается, НИЧЕГО НЕ МОГУТ И НЕ УМЕЮТ !!!
      Starover_Z
    6. Berkut24 Сегодня, 10:34
      А я давно предлагал поставить все киевские фонарные столбы на отдельный учёт. Ибо желающих быть выше остальных людей там не счесть.
      Berkut24
    7. Отец солдата Сегодня, 10:37
      Цитата: Дормидонт
      Донецкий фонарный столб его заждался

      Встретили ХОРОШО, прогнали сразу, били без излишней злобы, проводили до самого Киева.
      Отец солдата
    8. Spartanez300 Сегодня, 10:51
      Узколобый болван он , а не депутат am
      Spartanez300
  2. Хубун Сегодня, 10:01
    он сам то верит в свою сильнейшую?
    Хубун
  3. Siegen Сегодня, 10:01
    Наверное, насмотрелись фильм КИБОРГ.
    А если это слово прочитать наоборот? hi
    Siegen
  4. КВУ-НСвД Сегодня, 10:06
    Как бы мы ни краснели, ни белели, только украинский солдат, украинская армия способна вернуть суверенитет и в Донбассе, и в Крыму. Других вариантов нет,
    По виду селюк , по форме милитари-мачо , а по полёту мысли аж Бонапарт ! laughing Интересно , сам-то освобождать пойдёт ? или в кабинете будет воевать , героически бомбя СМИ по скайпу ? lol
    КВУ-НСвД
  5. Комментарий был удален.
  6. rotmistr60 Сегодня, 10:13
    ВСУ стала «одной из сильнейших армий Европы» и теперь ее потенциала достаточно для наступления на Крымский полуостров
    Это мы уже слышали причем от первого лица Украины. Поляков конечно передернуло от слов о "сильнейшей армии Европы", у прибалтов есть к чему стремиться, Франция с остальными нервно курят в сторонке. Уже даже не поражает наглость агрессивных высказываний со стороны укро чего-то, а вызывает чувство омерзения.
    rotmistr60
  7. demo Сегодня, 10:21
    Добро пожаловать.
    Обещаем теплый прием, короткие разговоры и душевные проводы.

    Сам то где будешь? В каких рядах?
    На галерке сидеть и глядеть, как хлопцев будут с землицей мешать?
    Герой.
    demo
  8. Сержант71 Сегодня, 10:35
    Быстрее бы. Чтобы этот сериал завершился нашим хэппи-эндом, а у кого-то появился новый лозунг о возвращении Херсона и Одессы wassat
    Сержант71
  9. taiga2018 Сегодня, 10:40
    согласен,что Крым они могут вернуть только силой,но вот дальше,что это могут сделать "украинский солдат,украинская армия..."некоторые украинские "стратехи думают,что для того,чтобы армия стала сильной достаточно просто нашпиговать её вооружением,в том числе иностранным,и привлечь литовских инструкторов...
    taiga2018
  10. Ураган70 Сегодня, 10:52
    Единсвенный случай в природе, когда осина плачет по березе! Ловите момент, господа!
    Ураган70
  11. sgr291158 Сегодня, 10:53
    Ну давай попробуй со своим сбродом возьми Крым. Куда только потом бежать будите.
    sgr291158
  12. Langf Сегодня, 10:53
    Больные люди, даже и не подозревают, что это уже просто технически невозможно. Кто же решится добровольно выкинуться на помойку и начать заново, с беспокойной и бесноватой толпой материковых придурков, приступить с дебиловато открытым ртом к ожиданию "сейчайстья"?!
    Langf
  13. ангел-истребитель Сегодня, 11:01
    Давай уже "Дубина березовая" начинай что ли, попробуй, а то трындеж один уже четвертый год идет... Да, и Валерона ГЕЙ-ЛЕТЕЯ не забудь с собой в Крым взять, а то он парад еще в 2015 обещал, в Севастополе... "каска говорящая" с Дубиной- отлично смотритесь!
    ангел-истребитель
  14. Romka47 Сегодня, 11:13
    Где они такой мощный гашиш берут?
    Romka47
  15. sib.ataman Сегодня, 11:14
    На треск дуба березовой породы шумел сурово Брянский лес. Говорят, береза хорошо горит, но копоти от нее-мама не горюй, все колосники залепит!
    sib.ataman
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