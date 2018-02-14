Депутат Рады: вернуть Крым можно только силой

Как бы мы ни краснели, ни белели, только украинский солдат, украинская армия способна вернуть суверенитет и в Донбассе, и в Крыму. Других вариантов нет,

Киев может «восстановить контроль» над Крымом только силовым путем, передает РИА Новости заявление депутата Верховной рады Юрия Березы.Береза заверил, что ВСУ стала «одной из сильнейших армий Европы» и теперь ее потенциала достаточно для наступления на Крымский полуостров.заявил он.Парламентарий добавил, что минские соглашения были полезны для Украины только потому, что позволили «привести в порядок военное строительство и реорганизовать вооруженные силы».Напомним, Береза (фракция «Народный фронт») не раз выступал с провокационными заявлениями. Ранее он угрожал устроить для украинской парламентской оппозиции «ночь длинных ножей» и требовал начать «поход ВСУ на Москву».