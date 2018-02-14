12:14 14 февраля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

«Российская угроза» заставила британских солдат в Эстонии лазить по пояс в снегу

Британские военные в Эстонии, невзирая на лютый мороз, были вынуждены принять участие в учении «Зимний лагерь», цель которого – отражение «российской агрессии», пишет газета Daily Star.



В эстонских лесах грохотали танки, а солдаты 1-го батальона пехотного полка Королевских валлийцев со своими союзниками по НАТО сражались до победного конца,
приводит статью ИноТВ.


Газета отмечает, что в ходе учения британские военнослужащие показали себя «готовыми к наступлению и обороне» в Восточной Европе.

Как напоминает издание, «НАТО и Россия всё ещё остаются на ножах», обвиняя друг друга в «агрессии» и поочерёдно посылая свои войска в Прибалтику.

Так, Россия «на прошлой неделе направила в Калининград ракетные комплексы, способные нести ядерные боеголовки, заставив этим шагом НАТО понервничать», пишет автор.

По его данным, «лагерь, в котором размещены британские силы, находится всего в 80 км от российской границы в эстонском городе Тапа».

Сообщается, что в учении приняли участие «два танка Challenger и боевые машины пехоты Warrior». Солдатам «приходилось пробираться сквозь снег глубиной по пояс и спать в палатках при температуре -19 ℃», говорится в публикации.

По словам офицеров, «это было большим испытанием», поскольку британцы привыкли к более умеренному климату.

Мы здесь для того, чтобы продемонстрировать любому потенциальному агрессору, что НАТО является боеспособной военной силой, готовой справиться с целым рядом угроз,
заявил майор Королевских валлийцев Даррен Хьюз.

С ним солидарен и лейтенант скаутского батальона вооружённых сил Эстонии Сандер Саарик:

Мы не беспокоимся, что Россия нападёт на нас завтра. Однако опасность ситуации на Украине показывает, что это возможность или неизбежность, к которой мы должны готовиться.


Как заявил в Эстонии министр обороны Великобритании Гевин Вильямсон, «Соединённое Королевство должно следовать своим обязательствам по противостоянию растущей агрессии в отношении Британии и её союзников со стороны российского государства».

Эта угроза реальна, и она уже у нас на пороге. Мы не должны недооценивать ущерб, который способна нанести Россия,
цитирует газета британского министра.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
5

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 31

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. rotmistr60 Сегодня, 10:46
    лазить по пояс в снегу
    В Англии и так с рождаемостью не очень, а теперь совсем на убыль пойдет. И, что главное - опять Россия будет виновата, т.к. учения проводились для ее сдерживания.
    rotmistr60
    1. Тралл Сегодня, 10:48
      Назло России валлийцы королевские яички отморозили smile
      Тралл
    2. cniza Сегодня, 10:49
      Если валлийцы были в юбках , то точно. laughing
      cniza
    3. Spartanez300 Сегодня, 10:50
      Как бы по пояс в дерьме не пришлось лазить . wassat
      Spartanez300
    4. влад66 Сегодня, 10:52
      Цитата: rotmistr60
      Англии и так с рождаемостью не очень

      Ре только в Англии Коллега, теперь и тормозам причиндалы придётся отогревать, что резко ухудшит и без того ужасную демографию Эстонии. hi Да и фиг то с ними. yes
      влад66
      1. cniza Сегодня, 10:57
        Они будут ждать лета.
        cniza
        1. Hoc vince Сегодня, 11:03
          Анекдот:
          Вечером в небольшом городе два эстонца идут с работы, по пути зашли в бар, а там не привычно тихо. Мужики заказали пиво и спрашивают:
          "А где солдаты НАТО, которые обычно здесь пьют и шумят?"
          Бармен: "Нет их больше, нас русские захватили, вон видите - на мэрии висит российский флаг!"
          Мужики: "Как? Когда? Мы были на работе и ни чего не слышали!"
          Бармен: "Утром, кто то крикнул: "Русские идут!" - НАТО эвакуировали своих солдат, наш мэр повесил российский флаг, а русские пока не явились"
          Hoc vince
      2. ul_vitalii Сегодня, 10:58
        Стоя можно справлять естественные надобности, а затем поочередно ногой подрыгать. smile
        ul_vitalii
  2. HAM Сегодня, 10:48
    Сказочные...скауты!!
    HAM
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 10:51
    Солдатам «приходилось пробираться сквозь снег глубиной по пояс и спать в палатках при температуре -19 ℃», говорится в публикации.
    Ребятки ! Вы ещё степь при оттепели не хавали smile Снега по пояс , под ним грязь по колено , а сверху ветер с изморосью во все муда задувает и бушлат колом laughing Вот где веселье-то winked А вообще вэлкам ту раша , мы народ гостеприимный для тех , кто не змэрзнет , як маугли... fellow
    КВУ-НСвД
  4. zivXP Сегодня, 10:51
    невзирая на лютый мороз

    Да там морозов "лютых" и не бывает, но влажность высокая и потому небольшой морозец уже можно приравнять к лютому. А бритам лыжи эстонцы как обычно зажали? Или еще не сообразили?
    zivXP
    1. rotmistr60 Сегодня, 10:55
      А бритам лыжи эстонцы как обычно зажали?
      Может и дали бы, но все (лыжи) отправили на ОИ вместе с командой. А на лишнюю пару НАТО не раскошелилось.
      rotmistr60
  5. Дормидонт Сегодня, 10:53
    Как эпично: по пояс в снегу до победного конца
    Дормидонт
    1. cniza Сегодня, 10:58
      Получится - до побитого...
      cniza
    2. ul_vitalii Сегодня, 11:11
      Романтики, лишь бы не было войны, а то всех мы победим, ухари.
      ul_vitalii
  6. sib.ataman Сегодня, 10:56
    Если вовремя не "свалят", то привыкать к суровому климату России придется еще потом о-о-очень долго. Вермахт тоже не планировал привыкать к нашему климату, особенно после победного Drung nah Ost.
    sib.ataman
  7. Siegen Сегодня, 10:57
    приходилось пробираться сквозь снег глубиной по пояс и спать в палатках при температуре -19 ℃»

    Это они ещё в Арктике не бывали... fool
    Siegen
    1. Siegen Сегодня, 11:02
      Груз древесины с *Арктик Си* доставлен.
      Все бревна успешно поставлены на боевое дежурство fellow
      Siegen
  8. К-50 Сегодня, 11:00
    «Российская угроза» заставила британских солдат в Эстонии лазить по пояс в снегу
    laughing
    Когда совсем напугаетесь, будете по пояс в фекалиях лазить, памперсы из берегов выйдут. yes laughing
    К-50
    1. voyaka uh Сегодня, 11:12
      За каждое упоминание о памперсах на сайте полагается 10 лайков.
      За упоминание о распиле - 20 лайков.
      Я попробовал Вас наградить - не сработало почему-то. request
      voyaka uh
      1. К-50 Сегодня, 11:17
        Цитата: voyaka uh
        За каждое упоминание о памперсах на сайте полагается 10 лайков.
        За упоминание о распиле - 20 лайков.
        Я попробовал Вас наградить - не сработало почему-то. request

        Мне ваши лайки до одного места, вам , кстати, по пояс будет. памперсы мной упомянуты в связи с тем, что британцы носят их на боевых и учебных полевых выходах., по их же самих признаниях. Так что лайки можете себе сзади забить, чтобы голова не качалась. yes
        К-50
  9. voyaka uh Сегодня, 11:08
    Англичанам такие вещи только в кайф. У них почти вся армия - спецназы из добровольцев.
    Англичане - нация аскетов-экстремалов и мазохистов.
    А вот, когда американцев (латинос и негров) прошлой зимой в Эстонии.
    заставили отрабатывать проваливание под лед замерзшего озера - рожи у
    них были!!! belay
    voyaka uh
    1. Дормидонт Сегодня, 11:20
      спасибо, порадовали. Особенно про аскетов
      Дормидонт
  10. seregatara1969 Сегодня, 11:09
    Солдатам «приходилось пробираться сквозь снег глубиной по пояс и спать в палатках при температуре -19 ℃»

    ужас - даже русские в палатках поддерживают плюсовую температуру при помощи хотя бы примитивных печей-буржуек ! нельзя королевским валийцам по ночам яйца морозить !
    seregatara1969
  11. FalconD Сегодня, 11:11
    Вот точно - не смешите мои Искандеры!
    FalconD
  12. taiga2018 Сегодня, 11:18
    всё таки смешные люди эти британцы,немцы и др.,которые готовятся противостоять выдуманной российской угрозе,в то время как их собственные страны понемногу захватывают мигранты...в один "прекрасный" день вернётся такой британский солдат из командировки в какую-нибудь Эстонию,а дома ему дверь откроет бородатый дядька и скажет:"слюшай,ты кто такой,иди отсюда,теперь твой дом,мой дом,твой жена,мой пятый жена..."
    taiga2018
  13. лысова Сегодня, 11:36
    --- " Эта угроза реальна, и она уже у нас на пороге. Мы не должны недооценивать ущерб, который способна нанести Россия,
    цитирует газета британского министра." --- На чьём пороге ?! - Россия у себя дома. Королевство глюкоманов, нетадиционщиков - кроме своего " хозяйства ", им и терять то нечего, да и зачем оно им. Главное мазохисты - знают, на что способна Россия.
    лысова
  14. Sverdlov Сегодня, 11:43
    Цитата: Siegen
    приходилось пробираться сквозь снег глубиной по пояс и спать в палатках при температуре -19 ℃»

    Это они ещё в Арктике не бывали... fool


    И на Приполярном Урале в марте. Там снег на лыжи налипает по 20 кило на каждую, а с лыж спрыгнешь - в снег уходишь по макушку, а не по это самое. Ну, вы поняли...
    Sverdlov
  15. Altona Сегодня, 11:45
    Сообщается, что в учении приняли участие «два танка Challenger и боевые машины пехоты Warrior». Солдатам «приходилось пробираться сквозь снег глубиной по пояс и спать в палатках при температуре -19 ℃», говорится в публикации.
    -------------------------------------
    Редкостное дурачье. У россиян давно есть и палатки с обогревом, и снегоходы, и лыжи. Хотя бы у друзей своих норвежцев поинтересовались как надо в полярных условиях действовать. Вот уж точно, дай дураку стеклянный прибор, он и разобьет и руки порежет.
    Altona
  16. Altona Сегодня, 11:47
    Цитата: seregatara1969
    ужас - даже русские в палатках поддерживают плюсовую температуру при помощи хотя бы примитивных печей-буржуек ! нельзя королевским валийцам по ночам яйца морозить !

    -------------------------
    Далеко не примитивных. Сейчас даже месячный сбор проводят с такой палаточной жизнью. Кстати, взяли бы знаменитые медвежьи высокие шапки. laughing
    Altona
  17. pvv113 Сегодня, 11:48
    сражались до победного конца

    Не до "победного", а до "отмороженного" wink
    pvv113
Картина дня