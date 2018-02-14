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«Российская угроза» заставила британских солдат в Эстонии лазить по пояс в снегу
Британские военные в Эстонии, невзирая на лютый мороз, были вынуждены принять участие в учении «Зимний лагерь», цель которого – отражение «российской агрессии», пишет газета Daily Star.
Газета отмечает, что в ходе учения британские военнослужащие показали себя «готовыми к наступлению и обороне» в Восточной Европе.
Как напоминает издание, «НАТО и Россия всё ещё остаются на ножах», обвиняя друг друга в «агрессии» и поочерёдно посылая свои войска в Прибалтику.
Так, Россия «на прошлой неделе направила в Калининград ракетные комплексы, способные нести ядерные боеголовки, заставив этим шагом НАТО понервничать», пишет автор.
По его данным, «лагерь, в котором размещены британские силы, находится всего в 80 км от российской границы в эстонском городе Тапа».
Сообщается, что в учении приняли участие «два танка Challenger и боевые машины пехоты Warrior». Солдатам «приходилось пробираться сквозь снег глубиной по пояс и спать в палатках при температуре -19 ℃», говорится в публикации.
По словам офицеров, «это было большим испытанием», поскольку британцы привыкли к более умеренному климату.
С ним солидарен и лейтенант скаутского батальона вооружённых сил Эстонии Сандер Саарик:
Как заявил в Эстонии министр обороны Великобритании Гевин Вильямсон, «Соединённое Королевство должно следовать своим обязательствам по противостоянию растущей агрессии в отношении Британии и её союзников со стороны российского государства».
В эстонских лесах грохотали танки, а солдаты 1-го батальона пехотного полка Королевских валлийцев со своими союзниками по НАТО сражались до победного конца,приводит статью ИноТВ.
Газета отмечает, что в ходе учения британские военнослужащие показали себя «готовыми к наступлению и обороне» в Восточной Европе.
Как напоминает издание, «НАТО и Россия всё ещё остаются на ножах», обвиняя друг друга в «агрессии» и поочерёдно посылая свои войска в Прибалтику.
Так, Россия «на прошлой неделе направила в Калининград ракетные комплексы, способные нести ядерные боеголовки, заставив этим шагом НАТО понервничать», пишет автор.
По его данным, «лагерь, в котором размещены британские силы, находится всего в 80 км от российской границы в эстонском городе Тапа».
Сообщается, что в учении приняли участие «два танка Challenger и боевые машины пехоты Warrior». Солдатам «приходилось пробираться сквозь снег глубиной по пояс и спать в палатках при температуре -19 ℃», говорится в публикации.
По словам офицеров, «это было большим испытанием», поскольку британцы привыкли к более умеренному климату.
Мы здесь для того, чтобы продемонстрировать любому потенциальному агрессору, что НАТО является боеспособной военной силой, готовой справиться с целым рядом угроз,заявил майор Королевских валлийцев Даррен Хьюз.
С ним солидарен и лейтенант скаутского батальона вооружённых сил Эстонии Сандер Саарик:
Мы не беспокоимся, что Россия нападёт на нас завтра. Однако опасность ситуации на Украине показывает, что это возможность или неизбежность, к которой мы должны готовиться.
Как заявил в Эстонии министр обороны Великобритании Гевин Вильямсон, «Соединённое Королевство должно следовать своим обязательствам по противостоянию растущей агрессии в отношении Британии и её союзников со стороны российского государства».
Эта угроза реальна, и она уже у нас на пороге. Мы не должны недооценивать ущерб, который способна нанести Россия,цитирует газета британского министра.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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