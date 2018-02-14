«Российская угроза» заставила британских солдат в Эстонии лазить по пояс в снегу

В эстонских лесах грохотали танки, а солдаты 1-го батальона пехотного полка Королевских валлийцев со своими союзниками по НАТО сражались до победного конца,

Мы здесь для того, чтобы продемонстрировать любому потенциальному агрессору, что НАТО является боеспособной военной силой, готовой справиться с целым рядом угроз,

Мы не беспокоимся, что Россия нападёт на нас завтра. Однако опасность ситуации на Украине показывает, что это возможность или неизбежность, к которой мы должны готовиться.

Эта угроза реальна, и она уже у нас на пороге. Мы не должны недооценивать ущерб, который способна нанести Россия,