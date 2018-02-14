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Артиллеристы ЦВО в честь Дня защитника Отечества проведут праздничный салют в Самаре

23 февраля артиллеристы Второй общевойсковой армии Центрального военного округа проведут в Самаре праздничный салют в честь Дня защитника Отечества, сообщили "Военному обозрению" в пресс-службе округа

Артиллеристы ЦВО в честь Дня защитника Отечества проведут праздничный салют в Самаре


Двадцатиминутное световое представление пройдет на набережной реки Волги в 21:00 ч. по местному времени. За это время будут выполнены 30 залпов из 122 мм гаубиц Д-30, из салютных установок в небо будут выпущены фейерверки «Вега» и «Ассоль»
- говорится в сообщении.


Репетиция салютного расчета состоится 15 февраля на Рощинском полигоне под Самарой, добавили в военном ведомстве.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 2

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  1. УВБ Сегодня, 11:21
    Сегодня, кстати, тоже памятная дата- 75 лет освобождения от немецко-фашистских захватчиков Ростова-на-Дону и Ворошиловграда!
    УВБ
    1. Chertt Сегодня, 11:40
      Поздравляю. Товарищ.
      Chertt
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