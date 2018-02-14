Артиллеристы ЦВО в честь Дня защитника Отечества проведут праздничный салют в Самаре

Двадцатиминутное световое представление пройдет на набережной реки Волги в 21:00 ч. по местному времени. За это время будут выполнены 30 залпов из 122 мм гаубиц Д-30, из салютных установок в небо будут выпущены фейерверки «Вега» и «Ассоль»

23 февраля артиллеристы Второй общевойсковой армии Центрального военного округа проведут в Самаре праздничный салют в честь Дня защитника Отечества, сообщили "Военному обозрению" в пресс-службе округа- говорится в сообщении.Репетиция салютного расчета состоится 15 февраля на Рощинском полигоне под Самарой, добавили в военном ведомстве.