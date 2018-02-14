12:10 14 февраля
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Афины потребовали от Турции прекратить провокации близ греческих берегов

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас вчера вечером провел телефонный разговор с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом по просьбе турецкой стороны, передает РИА Новости.



Разговор состоялся вскоре после инцидента возле островов Имиа в Эгейском море, где турецкий патрульный катер протаранил греческий корабль береговой охраны.


Премьер Греции решительно указал своему турецкому коллеге, что такие события, как вчера в районе Имиа, подрывают греко-турецкие и европейско-турецкие отношения и нарушают международное право. Он подчеркнул необходимость немедленно положить конец растущим провокационным нарушениям Турции в территориальных водах и воздушном пространстве греческих островов в Эгейском море и снизить напряженность,
говорится в релизе пресс-службы греческого премьера.

В ходе разговора главы правительств согласились активизировать переговоры по мерам доверия.

Как ранее сообщила береговая охрана Греции, «в понедельник в 23.40 (00.40 вторника мск) в греческих территориальных водах восточнее Имиа турецкий патрульный катер совершал опасные маневры в нарушение международных правил предупреждения столкновений судов, и столкнулся с кормой по левому борту корабля "090" греческой береговой охраны, который патрулировал в этом районе».

Сообщается также, что греческий корабль получил повреждения, при этом члены экипажа не пострадали.

МИД Греции заявил протест и вызвал «на ковер» посла Турции в Афинах.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 5

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  1. Глядя Петрович Сегодня, 11:52
    Премьер Греции решительно указал...

    А чем отличается решительно указал от просто указал?
    Глядя Петрович
    1. Sefevi Сегодня, 11:53
      А по моему наоборот. Вчера это Эрдоган говорил, что " Греции пора угомонится и не нагнетать обстановку"
      Sefevi
      1. Гигант мысли Сегодня, 12:03
        Турки с греками никак не могут мирно сосуществовать между собой, турки чувствуют, что намного сильней в военном плане Греции, вот и наглеют иногда.
        Гигант мысли
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 12:04
    Премьер Греции решительно указал своему турецкому коллеге, что такие события, как вчера в районе Имиа, подрывают греко-турецкие и европейско-турецкие отношения и нарушают международное право
    А спорим в драку не полезешь ?
    КВУ-НСвД
  3. роман66 Сегодня, 12:06
    турки - многостаночники какие-то. наш пострел......
    роман66
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