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Афины потребовали от Турции прекратить провокации близ греческих берегов
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас вчера вечером провел телефонный разговор с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом по просьбе турецкой стороны, передает РИА Новости.
Разговор состоялся вскоре после инцидента возле островов Имиа в Эгейском море, где турецкий патрульный катер протаранил греческий корабль береговой охраны.
В ходе разговора главы правительств согласились активизировать переговоры по мерам доверия.
Как ранее сообщила береговая охрана Греции, «в понедельник в 23.40 (00.40 вторника мск) в греческих территориальных водах восточнее Имиа турецкий патрульный катер совершал опасные маневры в нарушение международных правил предупреждения столкновений судов, и столкнулся с кормой по левому борту корабля "090" греческой береговой охраны, который патрулировал в этом районе».
Сообщается также, что греческий корабль получил повреждения, при этом члены экипажа не пострадали.
МИД Греции заявил протест и вызвал «на ковер» посла Турции в Афинах.
Разговор состоялся вскоре после инцидента возле островов Имиа в Эгейском море, где турецкий патрульный катер протаранил греческий корабль береговой охраны.
Премьер Греции решительно указал своему турецкому коллеге, что такие события, как вчера в районе Имиа, подрывают греко-турецкие и европейско-турецкие отношения и нарушают международное право. Он подчеркнул необходимость немедленно положить конец растущим провокационным нарушениям Турции в территориальных водах и воздушном пространстве греческих островов в Эгейском море и снизить напряженность,говорится в релизе пресс-службы греческого премьера.
В ходе разговора главы правительств согласились активизировать переговоры по мерам доверия.
Как ранее сообщила береговая охрана Греции, «в понедельник в 23.40 (00.40 вторника мск) в греческих территориальных водах восточнее Имиа турецкий патрульный катер совершал опасные маневры в нарушение международных правил предупреждения столкновений судов, и столкнулся с кормой по левому борту корабля "090" греческой береговой охраны, который патрулировал в этом районе».
Сообщается также, что греческий корабль получил повреждения, при этом члены экипажа не пострадали.
МИД Греции заявил протест и вызвал «на ковер» посла Турции в Афинах.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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