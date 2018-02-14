12:09 14 февраля
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США: Пакистан разрабатывает тактическое ядерное оружие

В американских СМИ публикуется материал, в котором утверждается о работе в Пакистане над созданием ядерного оружия нового типа. Такое заявление в ходе своего выступления перед членами сенатского комитета по обороне сделал глава национальной разведки США Дэн Коутс. Из заявления Коутса:

Пакистан занимается разработками новых типов ядерного оружия. Они создают в том числе тактическое ядерное оружие ближнего радиуса действия. Такое оружие несёт угрозу для стран региона.


По словам главы американской национальной разведки, это не может не вызывать обеспокоенности, так как в Пакистане продолжают проявлять себя очаги террористической активности. Коутс дал понять, что имеет в виду и активность талибов, которые часто без особых препятствий пересекают границу с Афганистаном. Также Коутс сообщил о недавних боестолкновениях в спорном штате Джамму и Кашмир между пакистанскими и индийскими силовиками. В результате перестрелки потери понесли обе стороны. Индийская пресса ранее сообщила о 9 погибших со стороны Индии и 10 – со стороны Пакистана.


Коутс заявил, что в перестрелке участвовали и представители одной из террористических группировок, базирующейся на пакистано-индийской границе.

США: Пакистан разрабатывает тактическое ядерное оружие


Также глава американской нацразведки заявил о том, что «нарастает угроза в Азии и со стороны Северной Кореи», которая продолжает разработки ядерного оружия и ракетно-ядерные испытания.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 1

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  1. mihey Сегодня, 12:03
    Даешь уничтожение ядерного оружия Пакистана!!! wassat
    Там глядишь, и до Израиля доберутся... laughing
    mihey
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