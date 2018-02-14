В США молния повредила стратегический бомбардировщик

Нам пришлось проводить полную замену хвоста, и это первый подобный случай за 15 лет, что я работаю с этими самолетами,

Инженерному персоналу американской авиабазы Барксдэйл в Луизиане пришлось заменить хвостовое оперение стратегического бомбардировщика B-52, которое было пробито ударом молнии, сообщает Российская газета Согласно информации ресурса Aviationist, нештатный случай произошел 19 декабря прошлого года, когда самолет заходил на посадку, и пилоты услышали удар, а затем сильный шум.«Тем не менее, бомбардировщик благополучно приземлился. При осмотре летчики обнаружили в киле дыру размером с человеческий рост», – говорится в публикации.цитирует ресурс сержанта американских ВВС Эрика Элиссона.Сержант сообщил также, что бомбардировщик «был оборудован громоотводом, но удар был такой силы, что все предохранительные системы оказались бесполезными».По данным ресурса, самолет после ремонта благополучно поднялся воздух и в настоящее время используется по назначению.В общей сложности США построили 744 самолета В-52. Из них на сегодняшний день в строю остаются 66 самолетов. Первый полет бомбардировщика состоялся 15 апреля 1952 года.