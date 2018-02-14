00:21 15 февраля
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В США молния повредила стратегический бомбардировщик

Инженерному персоналу американской авиабазы Барксдэйл в Луизиане пришлось заменить хвостовое оперение стратегического бомбардировщика B-52, которое было пробито ударом молнии, сообщает Российская газета.



Согласно информации ресурса Aviationist, нештатный случай произошел 19 декабря прошлого года, когда самолет заходил на посадку, и пилоты услышали удар, а затем сильный шум.


«Тем не менее, бомбардировщик благополучно приземлился. При осмотре летчики обнаружили в киле дыру размером с человеческий рост», – говорится в публикации.

Нам пришлось проводить полную замену хвоста, и это первый подобный случай за 15 лет, что я работаю с этими самолетами,
цитирует ресурс сержанта американских ВВС Эрика Элиссона.



Сержант сообщил также, что бомбардировщик «был оборудован громоотводом, но удар был такой силы, что все предохранительные системы оказались бесполезными».

По данным ресурса, самолет после ремонта благополучно поднялся воздух и в настоящее время используется по назначению.

В США молния повредила стратегический бомбардировщик


В общей сложности США построили 744 самолета В-52. Из них на сегодняшний день в строю остаются 66 самолетов. Первый полет бомбардировщика состоялся 15 апреля 1952 года.

Использованы фотографии: https://twitter.com/TheAviationist, www.globallookpress.com
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Комментарии 43

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  1. Охотовед 2 Вчера, 13:10
    good Опачки! Небесное знамение? am
    Охотовед 2
    1. Shurik70 Вчера, 13:11
      Цитата: Охотовед 2
      Опачки! Небесное знамение?

      Рядовое событие. Ни плюс, ни минус. Никому.
      Shurik70
      1. Chertt Вчера, 13:13
        Цитата: Shurik70
        Ни плюс, ни минус. Никому.

        Поверхностно мыслите, Товарищ. Это однозначно, лично Путин, климатическое оружие использовал.
        Chertt
        1. Ратник с пулеметом Вчера, 13:15
          лично слишком палевно,могучие хакеры приказ получили)))
          Ратник с пулеметом
          1. Shurik70 Вчера, 13:23
            У Путина 100% алиби. Он в это время выступал форуме Общероссийского грозового фронта ... То есть, я хотел сказать, народного фронта
            Shurik70
            1. kit88 Вчера, 13:43
              Ждем заявление госдепа :
              "Всем известно, что русские вмешиваются в полеты нашей авиации..."
              kit88
          2. тол100в Вчера, 13:39
            Цитата: Ратник с пулеметом
            лично слишком палевно

            Он не лично, он Зевса попросил по-дружески!
            тол100в
        2. Тралл Вчера, 13:15
          Санта Клаус это был, под "Путинкой" smile
          Тралл
        3. Аристарх Людвигович Вчера, 13:17
          Не это Зевс молнию метнул. Он еще огого!
          Кстати все B52 мятые, как на утро после пьянки. Возник гофр во время эксплуатации, как следствие потери устойчивости обшивки от воздействия касательных (сдвиговых) напряжений.

          Аристарх Людвигович
          1. Хорон Вчера, 13:36
            Месть Зевса за Голливудские восхваления Тору!
            Хорон
        4. влад66 Вчера, 14:51
          Цитата: Chertt
          Цитата: Shurik70
          Ни плюс, ни минус. Никому.

          Поверхностно мыслите, Товарищ. Это однозначно, лично Путин, климатическое оружие использовал.

          Коллега это рука Путина направленная Всевышним,видно матрасы и его достали. request
          влад66
      2. Комментарий был удален.
      3. Балу Вчера, 13:25
        Цитата: Shurik70
        Цитата: Охотовед 2
        Опачки! Небесное знамение?

        Рядовое событие. Ни плюс, ни минус. Никому.

        Бетмен как всегда не запросил посадку или Карлсон опять хулиганил? belay
        Балу
    2. nik-karata Вчера, 13:14
      Командир отряда "Молния" представлен к награде!!! good
      Ну или, попросили срочную телеграмму... им отправили "Молнией" !!! laughing laughing laughing
      nik-karata
      1. ul_vitalii Вчера, 13:20
        Кто-то с рельсотрона приложился болванкой. smile
        ul_vitalii
    3. Отец солдата Вчера, 13:17
      Молниеотвод то забыли прилепить, вот к чему ведет небрежность.
      Отец солдата
      1. сибиралт Вчера, 13:32
        Ага. Еще и заземление для отвода. lol
        сибиралт
    4. tomket Вчера, 14:34
      Цитата: Охотовед 2
      Опачки! Небесное знамение?

      Ну да, терпение то ли Зевса, то ли Перуна с Тором испытывают....
      tomket
  2. Livonetc Вчера, 13:10
    Зевс от отвращения плюнул на лепесток матраса.
    Livonetc
  3. КВУ-НСвД Вчера, 13:15
    нештатный случай произошел 19 декабря прошлого года, когда самолет заходил на посадку, и пилоты услышали удар, а затем сильный шум.
    «Тем не менее, бомбардировщик благополучно приземлился. При осмотре летчики обнаружили в киле дыру размером с человеческий рост», – говорится в публикации.
    Шум и ощущения удара...Дыра с человека....Сел штатно....Нехилая живучесть .
    КВУ-НСвД
    1. Piramidon Вчера, 13:21
      Цитата: КВУ-НСвД
      Нехилая живучесть

      Таких случаев в авиации много. В основном, без тяжких последствий.
      Piramidon
  4. Навигатор 1 Вчера, 13:15
    Знак свыше!
    Навигатор 1
    1. Siegen Вчера, 13:23
      Молния - это вспышка от большого фотоаппарата,
      которым Google фотографирует Землю winked
      Siegen
  5. Серый брат Вчера, 13:23
    В пассажирские лайнеры молнии бьют регулярно и только от боинга отваливаются куски, а то и движки без всяких молний отрываются.
    Интересно, это баг или фича?
    Серый брат
  6. sir_obs Вчера, 13:24
    Наградить экипаж "Молнии"
    sir_obs
  7. Siegen Вчера, 13:30
    В церкви идет подготовка к службе. Седым и мудрым помогает облачаться
    молодой монах. Один из старцев рассказывает:
    - Вот был у меня один мирянин, так ему кругом не везло. Сначала мост под
    ним проломился, потом как-то телега со скарбом перевернулась, в прошлом
    году дом горел, он чудом спасся и таки умер на пасху. Так вот на третий
    день, в его могилу молния ударила.
    Все выслушали в тишине, а молодой произнес:
    - Контрольный выстрел.

    Так что не зря молния попала в хвостовое оперение.
    КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ ещё впереди... am
    Siegen
  8. Zubr Вчера, 13:30
    Ну я как то статейку прочитал, что в наш АН-12 транспортник, метеорит небольшой попал, ничего приземлился и кусок обшивки нашли и метеорит... smile
    Zubr
  9. Старый26 Вчера, 13:31
    Цитата: КВУ-НСвД
    Шум и ощущения удара...Дыра с человека....Сел штатно....Нехилая живучесть .

    Машина прочная. Другие его "одноклассники" уже давно списаны, а он летает. А насчет, что сел штатно. Ну сложно назвать штатной посадку с дырой в киле. Сама ситуация нештатная
    Старый26
    1. tomket Вчера, 14:35
      Цитата: Старый26
      Машина прочная. Другие его "одноклассники" уже давно списаны, а он летает.

      Эммм... Это какие такие одноклассники списаны?))))) Ту-95 тоже исправно летает...
      tomket
  10. assa67 Вчера, 13:39
    хоть без нападок на руку Москвы обошлось....не размениваемся мы на старичков В-52,сразу занимаемся новыми авианосцами
    assa67
    1. Серый брат Вчера, 14:16
      Цитата: assa67
      ,сразу занимаемся новыми авианосцами

      Угу.
      У берегов Америки случилось страшное: коварное русское вспомогательное судно флота "Виктор Леонов" (тип "Меридиан" - официально это океанографическое исследовательское судно) в течение двух дней (!) гонялось за американским новейшим авианосцем "Форд"! Да, да, за тем самым, про который президент Объединенных губерний Д.Трамп на вводе его в строй сказал, что "враги будут трепетать в страхе при одном его виде". Чтобы оценить ситуацию - атомный авианосец "стотысячетонное послание миру" (с)Трамп может идти со скорость 30 узлов неограниченно долго, а наше судно "борт ССВ-175" свои "парадные" 16 узлов развивало наверное только на приемных испытаниях лет 30 назад! Не, справидливость ради надо сказать, что на "Форде" прошлой осенью одну из четырех "турбин" сожгли, но трех остальных более чем достаточно.

      Мало того, что русские гнались за авианосцем, они его "слушали" радарами и даже фотографировали! По данным местной прессы погоня закончилась поломкой рулевого устройства на "Форд", после чего он был вынужден вернуться в Норфолк (по официальной версии флота для "технического обслуживания"). Для защиты "Форда" от русского судна, "вооруженного пулеметами и зенитными ракетами" (черри-бренди ПЗРК), был срочно выслан американский эсминец "Коул", своим корпусом "прикрывавший" несчастный авианосец от русского агрессора, который подкрадывался сзади и хотел сделать "что-то нехорошее"...
      Серый брат
      1. assa67 Вчера, 14:24
        good ....Фашингтон почти открыто обвиняет РФ в неполадках на борту суперкалоши...это хорошо,что отважные хуторяне с "Коула" прикрыли,а то потонул бы фордик
        assa67
        1. Серый брат Вчера, 14:32
          Цитата: assa67
          ...Фашингтон почти открыто обвиняет РФ в неполадках на борту суперкалоши..

          Совсем недавно американцы хихикали в прессе над "Леоновым".
          А тут вдруг оказывается что от него авианосцы бегают.
          По данным телеиздания, эксперты не сомневаются, что присутствие «Виктора Леонова» у побережья штата Коннектикут — это признак слабости России, а не силы: устаревшая технология, установленная на судне, в лучшем случае способна прослушать лишь радиоканалы типа «судно-судно» и «судно-берег», а также коммерческие радиопередачи вроде музыкальной радиоволны.

          «Надеюсь, что они с удовольствием прослушивают Classic-101», — отпустил шутку офицер береговой охраны, высказываясь на условиях анонимности.

          Со своей стороны NBC News старший сотрудник разведки подтвердил, что «Леонов» — «не угроза», а «свидетельство российских слабых сторон».

          «Это демонстрация того, насколько примитивна природа российской электронной прослушки и насколько сильна ее отсталость от США в том, что касается глобальной слежки», — подчеркнул он.

          «Корабль специализируется на перехвате радио-, а не цифровых передач, что делает его практически бесполезным в выполнении задач, направленных на прослушивание любой чувствительной связи, которая используется военными и разведкой», — комментировал офицер.
          Серый брат
          1. assa67 Вчера, 14:43
            прЭлЭстно!....а что если что-то более современное подойдет?...(может под прикрытием "Леонова так и было)...
            Цитата: Серый брат
            Это демонстрация того, насколько примитивна природа российской электронной прослушки и насколько сильна ее отсталость от США в том, что касается глобальной слежки», — подчеркнул он.

            "перегрызть"трансатлантический"оптоволоконный кабель с подлодки трудностей не представляет-вот и будет конец координации с партнерами по нато,и в прослушке даже смысла не будет
            assa67
            1. Серый брат Вчера, 14:47
              Цитата: assa67
              прЭлЭстно!....а что если что-то более современное подойдет?...(может под прикрытием "Леонова так и было)...

              "Леонов" старый корабль, но это вовсе не означает что на нём стоит старое оборудование.
              Серый брат
              1. assa67 Вчера, 14:51
                он вообще является научно-исследовательским судном winked ...
                Цитата: Серый брат
                но это вовсе не означает что на нём стоит старое оборудование.

                вот он и исследует по мере своих возможностей...а что матрасы вонь подняли,так это их дело...
                assa67
          2. Балу Вчера, 22:33
            Со своей стороны NBC News старший сотрудник разведки подтвердил, что «Леонов» — «не угроза», а «свидетельство российских слабых сторон».
            «Это демонстрация того, насколько примитивна природа российской электронной прослушки и насколько сильна ее отсталость от США в том, что касается глобальной слежки», — подчеркнул он.

            Зато как работает. Сколько еще у амерзов авианосцев?. М-да, у экипажа "Леонова" еще много работы. Теперь надо подумать над методикой фотографирования и прослушивания радарами чтоб не только хвост, но и винты отвалились, якоря сами по себе ушли на грунт. Много работы, много...
            Балу
      2. Балу Вчера, 22:27
        Цитата: Серый брат
        Мало того, что русские гнались за авианосцем, они его "слушали" радарами и даже фотографировали

        В результате фотографирования отвалился хвост у авианосца. Эсминец "Коул" мужественно прикрывал своим корпусом эвакуацию "Форда".
        А создателей и операторов фотоаппаратов и радаров наградили?
        Есть еще смешнее байка. Капитан подлодки мечтал потопить авианосец Энтерпрайз. Тихонечко так влез в ордер и иммитировал атаку торпедами, заодно прочистив камбуз и гальюн. "Атаку" заметили, на борту суета, резкие команды рулевому. Все в панике. В этот момент на посадку заходил пепилац и... врезался в корму. Пожар... Вот так почти сбылась мечта капитана. На базе встречало все командование. Капитан приготовился к худшему, но нет, наградили.
        Ну, за нас, за вас и за тех кто в море ВМФ не опозорит никогда и ни при каких обстоятельствах! drinks
        Балу
  11. Hariton Laptev Вчера, 13:47
    Бог шельму метит
    Hariton Laptev
  12. kdakda Вчера, 14:02
    Раз за 15 лет и молния стреляет.Только вот как то плохо стрельнула.Смогли сами посадить самолёт.
    kdakda
  13. seregatara1969 Вчера, 14:08
    хотел бы я посмотреть на громоотвод этого самолёта ! если он там есть ваще
    seregatara1969
  14. Старый26 Вчера, 15:48
    Цитата: tomket
    Цитата: Старый26
    Машина прочная. Другие его "одноклассники" уже давно списаны, а он летает.

    Эммм... Это какие такие одноклассники списаны?))))) Ту-95 тоже исправно летает...

    А кроме ТУ-95 у В-52 среди стратегов "одноклассников" не было??
    Например тот же американский В-36, который эксплуатировался с 49 по 59 годы. Или В-58, Или те же английские "Вулканы" и "Викторы" Наш 3М/М4 тоже уже списаны. Хотя все это - одноклассники В52 и ТУ-95
    Старый26
  15. AlexAsmi Вчера, 17:26
    Господа знатоки, а когда попадает молния, не должны быть следы оплавления обшивки, каркаса и т.д.?
    AlexAsmi
  16. demo Вчера, 21:42
    Боюсь прослыть параноиком, но может быть это опять шутки ВВП?
    А что? Экипажу "Молнии" по возвращению на базу был предоставлен отгул, на три дня.
    demo
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