12:13 15 февраля
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Жертвами стрельбы в школе Флориды (США) стали 17 человек

Очередной инцидент со стрельбой произошёл в США. На этот раз речь идёт о расстреле учащихся одной из школ в штате Флорида.
Американские СМИ сообщают о том, что в здание школы Marjory Stoneman Douglas High School города Паркленд (примерно в 55 км севернее Майами) ворвался бывший учащийся и открыл беспорядочный огонь из стрелкового оружия. Жертвами кровавой драмы стали по меньшей мере 17 человек. Около 20 получили ранения, три человека (девушки 16 и 17 лет) числятся пропавшими без вести.

В Marjory Stoneman Douglas High School Паркленда проходили обучение около 2,8 тыс. учащихся в возрасте от 14 до 18 лет.

До конца недели в связи с инцидентом учебное заведение приостановило свою работу.


Жертвами стрельбы в школе Флориды (США) стали 17 человек


По последним данным, парклендским стрелком оказался ранее исключённый из учебного заведения молодой человек. Местная полиция называет его имя. Это некий Ник Круз 1999 года рождения.

Американская пресса сообщает, что большинство погибших – обучавшиеся в Marjory Stoneman Douglas. Однако есть в списки погибших и пострадавших преподаватели и охранники. Местный портал Паркленда пишет о том, что в больнице с тяжёлым ранением находится охранник Аарон Фейс, который попытался оказать сопротивление ворвавшемуся в школу стрелку.

В полиции Паркленда сообщают, что стрелявший использовал полуавтоматическую винтовку AR-15.

Использованы фотографии: YouTube
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Комментарии 41

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  1. ФЕОДОР Сегодня, 05:43
    Ну с начала 60-х , они так на полтора миллиона накрошили ! Без репрессий .
    ФЕОДОР
    1. 210окв Сегодня, 06:02
      Родственникам и близким соболезнование...
      210окв
      1. oldseaman1957 Сегодня, 06:20
        Цитата: ФЕОДОР
        Ну с начала 60-х , они так на полтора миллиона накрошили !
        - Был я в штатовском оружейном магазине, слюной от зависти истекал! Но всё имеет и свою обратную сторону... Вот она и стрельнула.
        oldseaman1957
        1. oldseaman1957 Сегодня, 06:33
          Да, цены в их оружейных, по соотношению к заработкам, гораздо ниже наших. Лафа!
          oldseaman1957
          1. влад66 Сегодня, 08:29
            Цитата: oldseaman1957
            Лафа!

            Вот эта лафа и стреляет теперь в их будущее, все медали имеют обратную сторону. hi Раненым скорейшего выздоравления и надежды родственникам проавших.
            влад66
        2. Greenwood Сегодня, 06:59
          Калаши смотрю продаются. Лицензионные?
          Greenwood
          1. Ингвар 72 Сегодня, 07:46
            Цитата: Greenwood
            Лицензионные?

            По моему срок уже вышел, можно клепать без лицензии.
            Ингвар 72
  2. Крановщик Нахамкинсон Сегодня, 05:45
    Почему то этих американских
    школьников нисколько не жалко.
    Крановщик Нахамкинсон
    1. Туз Бубен Сегодня, 05:57
      Вот почему таких как Вы тоже не жалко...?
      Погибли дети.
      Любителям легализации короткоствола и прочих бебех посвящается.
      Туз Бубен
      1. Крановщик Нахамкинсон Сегодня, 06:09
        Точно такие же дети,только подросшие.Несли демократию,
        пытая иракцев в Абу-Грейв
        и расстреливали мирных жителей в Афганистане,Ираке и других странах.
        Крановщик Нахамкинсон
        1. 210окв Сегодня, 06:18
          Вот когда они вырастут,а у некоторых и этого не будет теперь и если они станут нашими врагам -вот тогда и не будем жалеть.А дети во всем мире дети..
          Цитата: Крановщик Нахамкинсон
          Точно такие же дети,только подросшие.Несли демократию,
          пытая иракцев в Абу-Грейв
          и расстреливали мирных жителей в Афганистане,Ираке и других странах.
          210окв
          1. Салют Сегодня, 11:10
            .А дети во всем мире дети..

            приятно что есть разумные люди,
            админы уберите рейтинг новости убили детей а люди оценивают нравится это им или нет
            Салют
        2. LSA57 Сегодня, 09:55
          Цитата: Крановщик Нахамкинсон
          Точно такие же дети,только подросшие.

          дети, это пластелин. что взрослые вылепят, то и будет. а пока они ни в чём не виноваты.
          расстреливали мирных жителей в Афганистане,Ираке и других странах.

          не дети, что из них взрослые вылепили.
          даже Сталин сказал, "Дети за отцов не отвечают"
          LSA57
      2. Titsen Сегодня, 06:31
        Цитата: Туз Бубен
        Любителям легализации короткоствола и прочих бебех посвящается.


        И ВАС В ТУ ЖЕ СТОРОНУ !
        Titsen
      3. savage1976 Сегодня, 06:38
        Короткоствол во Флориде можно преобретать с 21 года, длинноствол с 18. Никто из жертв не имел возможности защищаться, а псих в шикарных условиях для расстрела беззащитных.
        savage1976
      4. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:07
        Туз Бубен
        Вот почему таких как Вы тоже не жалко...?
        Погибли дети.
        Тут поддерживаю.
        Любителям легализации короткоствола и прочих бебех посвящается.
        А тут как всегда .Ещё ничего никто не разрешил.Ибо власть дико боится свой народ.А как всегда "Вот смотрите что будет"Да у нас на душу населения на планете наверное больше всего полицаев и прочих силовиков для внутреннего потребления так сказать.
        Наблюдатель2014
        1. LSA57 Сегодня, 09:57
          Цитата: Наблюдатель2014
          Ибо власть дико боится свой народ.

          чья власть? во многих странах той же гейропах легализированно оружие? там тоже власть народ боится?
          LSA57
      5. Стилет_71 Сегодня, 08:13
        Цитата: Туз Бубен
        Любителям легализации короткоствола и прочих бебех посвящается

        При чем тут легализация? В Канаде на душу населения стволов больше чем в СГА, а таких расстрелов практически нет. Дело в людях, а не в оружии hi
        Стилет_71
      6. БАРХАН Сегодня, 11:21
        Цитата: Туз Бубен
        Любителям легализации короткоствола и прочих бебех посвящается.

        А ,если б убийца въехал в толпу детей на катке асфальтоукладочном ,ты б свой высер посвятил дорожным рабочим?
        Не нравится оружие?Сиди тихо и вышивай крестиком.
        Можно подумать ,что у ученика было это оружие на законных основаниях.
        Почему вы все оружиененавистники переносите преступления преступников на законопослушных граждан.99.99% преступлений с огнестрельным оружием производят люди которым запрещено владение...преступники и несовершеннолетние,алкаши и социопаты...
        Если хочется разоружать ,то разоружайте всех полностью.И армию,и полицию,и спецслужбы...
        Почему граждане Финляндии (у которых оружия огнестрельного даже больше на душу чем в США) не стреляют друг в друга ,как в США?Может дело вовсе не в оружии?
        БАРХАН
    2. андрей юрьевич Сегодня, 05:57
      Цитата: Крановщик Нахамкинсон
      Почему то этих американских
      школьников нисколько не жалко.

      а я,соболезную родителям...
      андрей юрьевич
    3. 210окв Сегодня, 06:03
      А вообще Вам кого нибудь жалко?А!Ну себя любимого наверное..
      Цитата: Крановщик Нахамкинсон
      Почему то этих американских
      школьников нисколько не жалко.
      210окв
    4. Greenwood Сегодня, 07:00
      Когда у нас в школах детей стреляют, вам их жалко?
      Greenwood
  3. Геркулесыч Сегодня, 05:59
    Так и у нас подобное не за горами! Пока что дети в школы тягают ножи да травматику, а скоро и с боевым, "на охоту за обидчиками " , пойдут!И самое страшное, что мы и к своим таким трагедиям быстро привыкнем!
    Геркулесыч
    1. Greenwood Сегодня, 07:01
      Так уже сколько случаев было. Тока жертв меньше.
      Greenwood
  4. МРоманович Сегодня, 06:02
    Цитата: Крановщик Нахамкинсон
    Почему то этих американских
    школьников нисколько не жалко.

    Нельзя так, это же дети. Можно понять радость от гибели американских солдат на Ближнем востоке, потому что по заслугам, но нельзя же так с детьми и не важно с какими.
    МРоманович
  5. Евгений 1475 Сегодня, 06:28
    Конечно и у нас может такое быть! Учителей в школе ученики не во что не ставят родителям до детей по хрену они всё взвалили на школу, и если что не так пишут в администрацию! А наших нападавших надо наказать по всей строгости чтобы не повадно было! И процесс публичный чтобы другим не повадно! А то растим !!!
    Евгений 1475
  6. Razvedka_Boem Сегодня, 07:04
    Наверняка начнется спор о легализации огнестрела.
    Хочу лишь заметить что,
    1. Как подросток достал АР-15? Если дома, значит оружие было не в сейфе.
    2. Как подросток пронес в школу длиноствол?
    3. Был бы у кого короткоствол, пристрелили бы этого придурка.
    Razvedka_Boem
  7. лысова Сегодня, 07:14
    --- " ... попытался оказать сопротивление ворвавшемуся в школу стрелку " - А он там что, зарплату отрабатывал ? Коль имеют место, такие ЧП ( уж больно часто ), охранник должен соответствовать, причём не хуже, чем охрана спец объектов. А оружие было и будет, крыша, как съезжала, так и будет съезжать. Чистый прокол охраны ( недоработка ).
    лысова
  8. Дормидонт Сегодня, 07:16
    Эх... Если бы Фанни каплан стреляла бы также метко
    Дормидонт
  9. Рысь33 Сегодня, 07:24
    Демократия, что с неё возьмёшь, каждый выражает своё мнение как считает возможным, кто то словом, кто то пулей. Пулей, как мне кажется, намного доходчивей. Ну, кто ещё хочет американской демократии?
    Рысь33
  10. Perviy Сегодня, 07:29
    Тут писали, что этих школьников не жалко! Все воспылали праведным гневом. А я поддержу эту точку зрения! Ведь амерзам не жалко детей в других странах, куда матрасы несут демократию в виде бомб!
    Perviy
  11. Oznob Сегодня, 07:56
    Дикари какие-то. negative
    Oznob
  12. Azazelo Сегодня, 08:39
    Ну собственно вот он и есть западный уровень жизни, про который все вещают с пеной у рта, однако не сильно усердно пытаются туда переехать.
    Azazelo
  13. Hariton Laptev Сегодня, 08:40
    Людей жалко но нет жалости к стране которая их вырастила. А вообще все вопросы родственников погибших к своему государству. Пусть зададутся вопросом отчего и почему, и в конце концов пусть на своей шкуре почувствуют то, что чувствуют родители и дети в Сирии, Афганистане, Ираке, Югославии, на Донбассе, перечислять можно долго. Погибшие в матрассии потеря и скорбь а погибшие в не матрассии ????
    Hariton Laptev
  14. Romka47 Сегодня, 08:58
    Царство небесное, жалко пацанов и девчат. Аж думать не хочу что враг Америка, жалко простой народ.
    Romka47
  15. prior Сегодня, 09:07
    Стоит ли жалеть людоедов, потерявших своих людоедиков, из-за своей людоедской философии?
    Я Нику Крузу AR15 в руки не вкладывал.
    Мне жаль сирийских детей и граждан, "Ников Крузов" туда никто не приглашал.
    prior
    1. Korax71 Сегодня, 09:55
      Интересно.а детей Афганистана в 80х,детей грозного и бамута,сирийских деток вам не жалко????какие то двойные стандарты,не кажется?
      Korax71
  16. Knizhnik Сегодня, 09:11
    Те, кто не жалеет детей в США, потому что их взрослые убивают детей в Сирии и в других странах, должны понимать следующее. Не осуждая, а приветствуя гибель детей, они сами себя тем самым лишают морального права жалеть чьих-либо детей вообще.
    Knizhnik
    1. Крановщик Нахамкинсон Сегодня, 09:35
      Нда...
      Это вы говорите после,
      Сумгаита-88 и Баку-90 ?!
      Вы то там жалели кого-нибудь?
      Крановщик Нахамкинсон
  17. bogart047 Сегодня, 09:46
    с почином. На все воля божья
    bogart047
  18. ioan-e Сегодня, 10:37
    Американцев - жалко! Америку - нет!
    ioan-e
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