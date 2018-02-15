Жертвами стрельбы в школе Флориды (США) стали 17 человек

Очередной инцидент со стрельбой произошёл в США. На этот раз речь идёт о расстреле учащихся одной из школ в штате Флорида.Американские СМИ сообщают о том, что в здание школы Marjory Stoneman Douglas High School города Паркленд (примерно в 55 км севернее Майами) ворвался бывший учащийся и открыл беспорядочный огонь из стрелкового оружия. Жертвами кровавой драмы стали по меньшей мере 17 человек. Около 20 получили ранения, три человека (девушки 16 и 17 лет) числятся пропавшими без вести.В Marjory Stoneman Douglas High School Паркленда проходили обучение около 2,8 тыс. учащихся в возрасте от 14 до 18 лет.До конца недели в связи с инцидентом учебное заведение приостановило свою работу.По последним данным, парклендским стрелком оказался ранее исключённый из учебного заведения молодой человек. Местная полиция называет его имя. Это некий Ник Круз 1999 года рождения.Американская пресса сообщает, что большинство погибших – обучавшиеся в Marjory Stoneman Douglas. Однако есть в списки погибших и пострадавших преподаватели и охранники. Местный портал Паркленда пишет о том, что в больнице с тяжёлым ранением находится охранник Аарон Фейс, который попытался оказать сопротивление ворвавшемуся в школу стрелку.В полиции Паркленда сообщают, что стрелявший использовал полуавтоматическую винтовку AR-15.