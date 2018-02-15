Американский адмирал: Пхеньян готов силой распространять коммунизм

Я полагаю, Ким Чен Ын собирается распространить коммунистическим режим и на юге. Он за то, чтобы реализовать попытки своего деда и своего отца. Они не смогли этого осуществить, а Ким Чен Ын собирается реализовать такие планы. Именно для этого он создаёт ядерные силы.

Глава Тихоокеанского военного командования США адмирал Гарри Гаррис объявил, что с настороженностью относится к проявлению партнёрства между КНДР и Республикой Кореей. Напомним, что Пхеньян и Сеул ранее договорились о выставлении на Олимпийских играх общей сборной команды – под флагом единого Корейского полуострова, кроме того, президент Южной Кореи провёл встречи с сестрой Ким Чен Ына и представителями руководства Севера. В ходе этих встреч были сделаны заявления о том, что южнокорейский лидер готов посетить Пхеньян с визитом уже в этом году.По словам американского адмирала, который фактически подтверждает явную незаинтересованность США в нормализации отношений между КНДР и РК, «северокорейский режим во главе с Ким Чен Ыном собирается объединить Корею под угрозой применения ядерного оружия».Гаррис:Как видно, на поверхности оказывается классическая для США «страшилка» образца 50-60-х годов прошлого века о «коммунистической угрозе».Судя по заявлениям американского адмирала, США намерены сделать всё, чтобы процесс сближения позиций Севера и Юга на Корейском полуострове не нашёл своего дальнейшего развития.