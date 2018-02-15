12:20 15 февраля
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Американский адмирал: Пхеньян готов силой распространять коммунизм

Глава Тихоокеанского военного командования США адмирал Гарри Гаррис объявил, что с настороженностью относится к проявлению партнёрства между КНДР и Республикой Кореей. Напомним, что Пхеньян и Сеул ранее договорились о выставлении на Олимпийских играх общей сборной команды – под флагом единого Корейского полуострова, кроме того, президент Южной Кореи провёл встречи с сестрой Ким Чен Ына и представителями руководства Севера. В ходе этих встреч были сделаны заявления о том, что южнокорейский лидер готов посетить Пхеньян с визитом уже в этом году.

По словам американского адмирала, который фактически подтверждает явную незаинтересованность США в нормализации отношений между КНДР и РК, «северокорейский режим во главе с Ким Чен Ыном собирается объединить Корею под угрозой применения ядерного оружия».

Американский адмирал: Пхеньян готов силой распространять коммунизм



Гаррис:
Я полагаю, Ким Чен Ын собирается распространить коммунистическим режим и на юге. Он за то, чтобы реализовать попытки своего деда и своего отца. Они не смогли этого осуществить, а Ким Чен Ын собирается реализовать такие планы. Именно для этого он создаёт ядерные силы.


Как видно, на поверхности оказывается классическая для США «страшилка» образца 50-60-х годов прошлого века о «коммунистической угрозе».

Судя по заявлениям американского адмирала, США намерены сделать всё, чтобы процесс сближения позиций Севера и Юга на Корейском полуострове не нашёл своего дальнейшего развития.

Использованы фотографии: KCNA
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Комментарии 36

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  1. Greenwood Сегодня, 07:09
    Причёска у Кима классная. good
    Greenwood
    1. Чеширский Сегодня, 07:24
      Напоминает девяностые, у нас были "площадки" в моде, сам подобное носил.)))
      hi
      Чеширский
      1. Paranoid50 Сегодня, 12:09
        Цитата: Чеширский
        Напоминает девяностые, у нас были "площадки" в моде, сам подобное носил.

        Дык , всё в тему. Была тогда(да и сейчас существует) группа "Технология"(наш ответ Depeche Mode), а у них главный хит: "Нажми на кнопку - получишь результат..." wassat good
        Paranoid50
    2. oldseaman1957 Сегодня, 07:25
      США намерены сделать всё, чтобы процесс сближения позиций Севера и Юга на Корейском полуострове не нашёл своего дальнейшего развития.
      - Придётся потрудиться! Корейцы с обеих сторон решительно настроены на сближение, обоюдный потенциал богат. Тут не придавить экономикой, как Венесуэлу. Теперь ход за Трампом...
      oldseaman1957
      1. влад66 Сегодня, 09:39
        Цитата: oldseaman1957
        Теперь ход за Трампом.

        У этого чуда один ход-грозить уничтожением громогласно и двигать АУГ. yes
        Пхеньян готов силой распространять коммунизм

        То что Вашингтон распространяет "демократии на крыльях" и цветные революции по всему миру это типа благо для человечества. negative
        влад66
    3. Spartanez300 Сегодня, 07:38
      Тоже упыри делают все для того что бы корейцы были не единой нацией а находились по разные стороны баррикад am
      Spartanez300
    4. Венд Сегодня, 08:45
      И чем эта стратегия отличается от стратегии распространения демократии? Помнится лидер КНДР учился в США. Достойный ученик, применяет методы учителя.
      Венд
    5. Bosch Сегодня, 10:28
      Ын вообще молодец.
      Bosch
  2. 210окв Сегодня, 07:10
    Одни распространяют коммунизм."Оппоненты" за океаном-дибилизм..
    210окв
    1. ul_vitalii Сегодня, 07:12
      Все уже забыли, что это такое и с чем его едят, могут и не понять этого чудика с хорошей памятью.
      ul_vitalii
  3. Алексей N Сегодня, 07:12
    Пора уже и своих мочить. В духе лучших традиций и комиссии по расследованию антиамериканской деятельности.
    Они еще за Чарли Чаплина не ответили , кстати.
    Алексей N
  4. Геркулесыч Сегодня, 07:14
    Америка социалистическая, это золотой сон человечества! Да еще если Ын там будет президентом! Вмиг все войны в мире прекратятся! Вам бы такого лидера у власти! А свои проблемы корейские народы должны решать САМИ!
    Геркулесыч
  5. samarin1969 Сегодня, 07:15
    "Я полагаю, Ким Чен Ын собирается распространить коммунистическим режим и на юге..." laughing Повеселил старичок ...
    samarin1969
    1. colonel Сегодня, 07:31
      Да ладно, Гаррисона читать было интересно, а этого......
      colonel
    2. zivXP Сегодня, 08:09
      Время идет, но политика США не меняется - признак стабильности государства, живущего за счет других.
      zivXP
  6. ДЕДПИХТО Сегодня, 07:17
    Я полагаю, Ким Чен Ын собирается распространить коммунистическим режим и на юге. Он за то, чтобы реализовать попытки своего деда и своего отца. Они не смогли этого осуществить, а Ким Чен Ын собирается реализовать такие планы. Именно для этого он создаёт ядерные силы.
    Якорь авианосца тебе на голову,адмирал.Кстати об мериканских авианосцах-очень добрый инструмент распространения своей ,,демократии,, исключительно лаской..
    ДЕДПИХТО
  7. Серж72 Сегодня, 07:18
    Распространять...
    Тут самому бы уцелеть
    И без распространения
    Серж72
  8. Геркулесыч Сегодня, 07:23
    Фото к статье очень хорошее -Северокорейский Брежнев в молодости, читает отчет партии перед народом! hi good soldier
    Геркулесыч
    1. Paranoid50 Сегодня, 12:13
      Цитата: Геркулесыч
      Северокорейский Брежнев в молодости,

      Ын с годами всё больше становится похож на деда, Ким Ир Сена, - сильные гены. А что до распространения идей, то я бы не отказался взглянуть на матрасию, живущую по чучхе. wassat
      Paranoid50
  9. rotmistr60 Сегодня, 07:35
    Американские адмиралы (генералы) хотя бы не показывали свою политическую глупость и не выносили эту глупость на публику. КНДР желает одного, чтобы к ней не лезли и дали спокойно жить в тех рамках, которые они установили для себя. Все и не более. Что-то не видно северокорейских эмиссаров шастающих по миру с целью привлечения неразумных к идее (идеологии) чучхе. А вот американские эмиссары, НКО, фонды действительно шастают по всему миру.
    rotmistr60
    1. Pete Mitchell Сегодня, 10:37
      Цитата: rotmistr60
      американские эмиссары, НКО, фонды действительно шастают по всему миру.

      Мышление полосатых "застряло" в 'холодной войне", а визжать будут что ВВП хочет возродить Союз.
      Pete Mitchell
  10. lopvlad Сегодня, 07:37
    Пхеньян готов силой распространять коммунизм


    поддерживаю товарища Ким Чен Ына.Смерть американским империалистическим собакам.
    lopvlad
  11. zyzx Сегодня, 07:45
    Интересно если народу растолковать,что такое коммунизм,то не ужели.кто то будет против?
    zyzx
  12. лысова Сегодня, 07:46
    Уж лучше коммунизм ( я не сторонник ), чем штатовская зараза война и разруха. Где эта продажная ООН - все видят - они нет - что творят штаты.
    лысова
  13. Wedmak Сегодня, 07:46
    Ну да, ну да... и как-то генерал подзабыл, КАК США распостраняют свою демократию.
    Wedmak
  14. nikolaev Сегодня, 07:46
    Паразит вида США поселился прочно в теле ЮК, ядерное оружие КНДР может оказаться полезным и эффективным лекарством как для профилактики (в случае с КНДР) так и для лечения ЮК.
    Заключение военного и экономического союза значительно укрепит эти две страны.
    nikolaev
  15. Симон Сегодня, 07:52
    Я полагаю, Ким Чен Ын собирается распространить коммунистическим режим и на юге. --- А я думаю, что глава Тихоокеанского военного командования США адмирал Гарри Гаррис предвидит будущее штатов wink Мое мнение такое, если корейцы объединятся, объединятся технологии обеих Корей, южной и северной, тогда точно штатам каюк придет. Тут то Ына испугались. laughing
    Симон
  16. Симон Сегодня, 07:57
    Цитата: lopvlad
    Пхеньян готов силой распространять коммунизм


    поддерживаю товарища Ким Чен Ына.Смерть американским империалистическим собакам.

    Может сначала "позор" империалистическим собакам! Мне кажется, что позор на весь мир - эта им хуже смерти! wink
    Симон
  17. Симон Сегодня, 08:01
    Цитата: samarin1969
    "Я полагаю, Ким Чен Ын собирается распространить коммунистическим режим и на юге..." laughing Повеселил старичок ...

    Не долго ему веселится осталось. Кореи объединятся - плакать будет! laughing
    Симон
  18. Симон Сегодня, 08:08
    Цитата: oldseaman1957
    США намерены сделать всё, чтобы процесс сближения позиций Севера и Юга на Корейском полуострове не нашёл своего дальнейшего развития.
    - Придётся потрудиться! Корейцы с обеих сторон решительно настроены на сближение, обоюдный потенциал богат. Тут не придавить экономикой, как Венесуэлу. Теперь ход за Трампом...

    Так Трамп, все ходит и ходит в Китайском море и ничего сделать не может - боится он Ына! tongue
    Симон
  19. demo Сегодня, 08:15
    Как видно, на поверхности оказывается классическая для США «страшилка» образца 50-60-х годов прошлого века о «коммунистической угрозе».
    Судя по заявлениям американского адмирала, США намерены сделать всё, чтобы процесс сближения позиций Севера и Юга на Корейском полуострове не нашёл своего дальнейшего развития.

    А кто бы сомневался.
    Напрягает только одно - высочайшая политическая грамотность американского адмирала.
    Адмирал - это кто?
    Флотоводец! Командующий!
    Так вот води флот, командуй, а туда, куда собака свой ч..н не сует свой нос не суй.
    demo
  20. bratchanin3 Сегодня, 08:33
    Засучили американцы ногами!
    bratchanin3
  21. Ст.пропорщик Сегодня, 10:09
    Не, ну вааще - амерскую дерьмократию (не путать с демократией) на весь мир нести можно с помощью АУГ, а корейскому парню коммунизм низзя. А кто же ему запретит?
    Ст.пропорщик
  22. Bosch Сегодня, 10:31
    Ын реально наводит ужас на матрасию.
    Bosch
  23. g1washntwn Сегодня, 10:46
    Даже и не знаю что посоветовать адмиралу...
    Окно для прыжка туда ->
    g1washntwn
  24. 16112014nk Сегодня, 12:17
    Ким Чен Ын - это Сталин сегодня. То то амеров колбасит. Вот только ресурсов у него нет.
    16112014nk
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