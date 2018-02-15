12:18 15 февраля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Британия обвинила Россию в хакерской атаке с помощью вируса «Петя»

Британский МИД обвинил Москву в причастности к кибератаке с использованием вируса NotPetya, однако каких-либо доказательств и источников информации не привел, передает РИА Новости.



Напомним, глобальная атака вируса-вымогателя в июне прошлого года поразила компьютерные системы компаний в нескольких странах, в большей степени затронув Украину. Нападению подверглись IT-системы нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.


Британское правительство считает, что власти России, в частности, российские военные, были ответственны за деструктивную атаку с помощью вируса NotPetya в июне 2017 года. Атака продемонстрировала повторяющееся неуважение к украинскому суверенитету. Безрассудное применение вируса нарушило работу организаций по всей Европе и стоило сотни миллионов фунтов… Мы призываем Россию стать ответственным членом международного сообщества,
говорится в заявлении замминистра иностранных дел Тарика Азмада.

По его словам, «атака была замаскирована под попытку вмешаться в бизнес-процессы, однако ее целью было нарушение работы организаций и компаний в Европе». Главной ее целью были «финансовый, энергетический и правительственный секторы на Украине».

Великобритания отвечает на вредоносную киберактивность, независимо от того, от кого она исходит, а также возлагает ответственность за возмещение ущерба на тех, кто причиняет нам вред. Мы намерены активизировать международные усилия по укреплению свободного, открытого, мирного и безопасного киберпространства,
заявил дипломат.

Обвинения в адрес «российских хакеров» периодически озвучиваются западными политиками, которые, тем не менее, не спешат предъявить какие-либо доказательства. С подобными заявлениями выступали, в частности, представители Демпартии США, проигравшей президентские выборы, а также избранный президент Франции Эммануэль Макрон.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
4

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 36

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Озеленитель Сегодня, 09:19
    Ну да,мы виноваты .Хрен им. Пусть у друзей поищут.В Америке.
    Озеленитель
    1. Teberii Сегодня, 09:26
      Вирус Пети - Х...н дяди Васи.
      Teberii
      1. Гигант мысли Сегодня, 09:31
        Как обычно у англосаксов - ты виноват лишь только тем, что хочется мне есть.
        Гигант мысли
        1. Logall Сегодня, 09:33
          Вирус дяди Пети Порошенко наш? Порося - агент кремля? Весьма апокрефично!
          Всем же известно, что этот вирус родом и Незалежной...
          Logall
          1. антивирус Сегодня, 09:38
            Порося - агент кремля? Весьма апокрефично!

            А Вы не знали?
            антивирус
            1. Logall Сегодня, 10:15
              Не знал чего? -
              Цитата: Logall
              Порося - агент кремля

              Или
              Цитата: Logall
              Весьма апокрефично!

              Это исключающие друг друга эпитеты!
              Logall
          2. влад66 Сегодня, 10:23
            замминистра иностранных дел Тарика Азмада.

            Истинно английское имя замминистры. hi laughing
            влад66
            1. Чёрный Сегодня, 11:06
              Цитата: влад66
              Истинно английское имя замминистры.

              Да уж...интересно , он йоркширец или хэпширец? wassat
              Чёрный
        2. Чёрный Сегодня, 10:53
          Британия обвинила Россию в хакерской атаке с помощью вируса «Петя»
          Ничего смешного. Всё очень серьёзно. Вирус "Петя" , он же агент Кремля Петро-шумерский, он же Парась обыконвенный, он же поросёнок-хунтик был завербован Кремлём и назначен президентом всея украины с целью прикрытия операции Урым. Сейчас этот вирус путешествует по Европе и Америке, где постоянно клянчит деньги, поджидая кредиторов возле сортиров, тем самым подрывая экономику стран ЕС ( бабло то он по старой шумерской традиции возвращать не собирается). wassat
          Чёрный
    2. rocket757 Сегодня, 09:29
      Пустой трёп. Даж не интересно.
      А нашему Пете, ГРАМОТУ и пирожок с полки, за хорошо проделанную работу! Так держать!
      rocket757
      1. андрей юрьевич Сегодня, 09:33
        с помощью вируса «Петя»
        андрей юрьевич
      2. Аскет Сегодня, 10:13
        Цитата: rocket757
        А нашему Пете, ГРАМОТУ и пирожок с полки, за хорошо проделанную работу! Так держать!

        Вирус Petya заблокировал компьютеры по всему миру, выманил деньги за разблокировку и сказал, что во всем виноват вирус Vova.
        Вот собственно краткое содержание данной статьи lol
        Аскет
    3. stalkerwalker Сегодня, 09:38
      говорится в заявлении замминистра иностранных дел Тарика Азмада.

      Каков поп - Борик Джонсон, таков и приход - Тарик....
      laughing
      stalkerwalker
      1. rocket757 Сегодня, 10:03
        Поп то ладно, вот за приход не похоже? Мож бор-р-рдель?
        Потому как уж очень они на первуебую из старейших профессий претендуют!
        rocket757
  2. Azazelo Сегодня, 09:20
    Есть доказательства или снова пустопорожний трёп?
    Azazelo
  3. rotmistr60 Сегодня, 09:21
    Британский МИД обвинил Москву в причастности к кибератаке
    Да тьфу на вас вместе с вашими обвинениями. Подсели на новый тренд - "российские хакеры", теперь долго не слезут. Вы лучше разберитесь какие и чьи хакеры покопались в головах у вашего министра иностранных дел и министра обороны. Там тараканы разбушевались по полной.
    rotmistr60
    1. Scoun Сегодня, 09:25
      Цитата: rotmistr60
      Да тьфу на вас вместе с вашими обвинениями. Подсели на новый тренд - "российские хакеры",

      Только вот матрасники похищают наших ребят а что потом....... нам не известно.
      Создали новый лозунг и прикрываясь им будут ещё больше похищать.
      Scoun
      1. rotmistr60 Сегодня, 09:30
        прикрываясь им будут ещё больше похищать.
        Будут, если ребята не перестанут шляться по заграницам зная, что на русский компьютерных специалистов открыта охота. Но желание пройтись по европейским или англосаксонским улочкам забивает чувство самосохранения напрочь.
        rotmistr60
  4. КВУ-НСвД Сегодня, 09:21
    Мы намерены активизировать международные усилия по укреплению свободного, открытого, мирного и безопасного киберпространства
    У меня слёзы на глазах...Какая благородная борьба ! Проклятые хакеры... Поднимемся все как один...ну и тд laughing
    КВУ-НСвД
  5. svp67 Сегодня, 09:22
    Британское правительство считает, что власти России, в частности, российские военные, были ответственны за деструктивную атаку с помощью вируса NotPetya в июне 2017 года. Атака продемонстрировала повторяющееся неуважение к украинскому суверенитету. Безрассудное применение вируса нарушило работу организаций по всей Европе и стоило сотни миллионов фунтов… Мы призываем Россию стать ответственным членом международного сообщества,
    говорится в заявлении замминистра иностранных дел Тарика Азмада.

    А что наш МИД? Снова промолчит, выскажит "озабоченность"... Надоела эта "мягкотелость" и какой то не понятный политес с хамами. Посла Великобритании вызвать в МИД и НОТУ ВРУЧИТЬ и потребовать ОБЪЯСНЕНИЙ
    svp67
    1. НасРать Сегодня, 09:28
      В Вашем лице вижу министра иностранных дел РФ, после выборов конечно! drinks
      НасРать
      1. андрей юрьевич Сегодня, 10:41
        Цитата: НасРать
        В Вашем лице вижу министра иностранных дел РФ, после выборов конечно! drinks

        Серёга в "турне" только на танке ездит.... hi
        андрей юрьевич
        1. Svarog51 Сегодня, 11:34
          Серёга в "турне" только на танке ездит....

          Первую серийную Армату ему. Шойгу ещё чего-нибудь выделит в качестве почётного караула. wink
          Андрей, приветствую hi
          Svarog51
  6. AID.S Сегодня, 09:23
    замминистра иностранных дел Тарика Азмада

    Это который ботинки чистит министру?
    AID.S
  7. Труд Сегодня, 09:28
    Да и выслать дипломатов из страны к бениной матери.
    Труд
  8. morpogr Сегодня, 09:32
    Очередная байка про суслика . Ты его не видишь , а он есть.
    morpogr
  9. Mestny Сегодня, 09:32
    "Петя"? Так этож не мы, это древние шумеры.
    Mestny
  10. Piramidon Сегодня, 09:34
    Вирус-вымогатель, да еще и Петя. Коню понятно откуда уши растут.
    Piramidon
    1. Svarog51 Сегодня, 11:45
      Коню понятно откуда уши растут.

      В том то и дело, что тут мы имеем дело с его дальним родственником - ослом. wink
      Svarog51
  11. askort154 Сегодня, 09:37
    Радуйтесь, что ещё не пришёл вирус I Vova. bully
    askort154
  12. faiver Сегодня, 09:46
    Ждите, на подходе еще Вася, Миша, Сережа laughing , а будете пальцы гнуть они с собой еще и девок приведут laughing
    faiver
  13. helmi8 Сегодня, 09:49
    Британское правительство считает, что власти России, в частности, российские военные, были ответственны за деструктивную атаку с помощью вируса NotPetya в июне 2017 года.... ... Безрассудное применение вируса нарушило работу организаций по всей Европе и стоило сотни миллионов фунтов

    Терзают меня смутные сомнения, что если бы к этому действительно были причастны россияне, то все это выглядело бы гораздо печальней... Оно бы не "нарушило", а обрушило то, что хотело. Трепятся - и сами верят. Еще тогда сразу обвинили Касперского и запретили использовать его антивирус, т.е. убрали с рынка. А теперь оказывается, что это были военные. Противно уже читать и слушать забугорных маразматиков...
    helmi8
  14. Сержант71 Сегодня, 09:58
    Не "Петя", а "Путя"! Попрошу не путать! wassat
    Сержант71
  15. Mavrikiy Сегодня, 10:15
    Британия обвинила Россию в хакерской атаке с помощью вируса «Петя»

    Бред. Мы работаем вирусом "ЭхВася"
    Mavrikiy
    1. Svarog51 Сегодня, 11:39
      Бред. Мы работаем вирусом "ЭхВася"

      И давно уже работаем. good
      Svarog51
  16. ioan-e Сегодня, 10:32
    Интересно, а если у королевы вдруг откроется диарея, тогда русских хакеров обвинят в во взломе королевы?
    ioan-e
Картина дня