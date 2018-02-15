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Британия обвинила Россию в хакерской атаке с помощью вируса «Петя»
Британский МИД обвинил Москву в причастности к кибератаке с использованием вируса NotPetya, однако каких-либо доказательств и источников информации не привел, передает РИА Новости.
Напомним, глобальная атака вируса-вымогателя в июне прошлого года поразила компьютерные системы компаний в нескольких странах, в большей степени затронув Украину. Нападению подверглись IT-системы нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.
По его словам, «атака была замаскирована под попытку вмешаться в бизнес-процессы, однако ее целью было нарушение работы организаций и компаний в Европе». Главной ее целью были «финансовый, энергетический и правительственный секторы на Украине».
Обвинения в адрес «российских хакеров» периодически озвучиваются западными политиками, которые, тем не менее, не спешат предъявить какие-либо доказательства. С подобными заявлениями выступали, в частности, представители Демпартии США, проигравшей президентские выборы, а также избранный президент Франции Эммануэль Макрон.
Напомним, глобальная атака вируса-вымогателя в июне прошлого года поразила компьютерные системы компаний в нескольких странах, в большей степени затронув Украину. Нападению подверглись IT-системы нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.
Британское правительство считает, что власти России, в частности, российские военные, были ответственны за деструктивную атаку с помощью вируса NotPetya в июне 2017 года. Атака продемонстрировала повторяющееся неуважение к украинскому суверенитету. Безрассудное применение вируса нарушило работу организаций по всей Европе и стоило сотни миллионов фунтов… Мы призываем Россию стать ответственным членом международного сообщества,говорится в заявлении замминистра иностранных дел Тарика Азмада.
По его словам, «атака была замаскирована под попытку вмешаться в бизнес-процессы, однако ее целью было нарушение работы организаций и компаний в Европе». Главной ее целью были «финансовый, энергетический и правительственный секторы на Украине».
Великобритания отвечает на вредоносную киберактивность, независимо от того, от кого она исходит, а также возлагает ответственность за возмещение ущерба на тех, кто причиняет нам вред. Мы намерены активизировать международные усилия по укреплению свободного, открытого, мирного и безопасного киберпространства,заявил дипломат.
Обвинения в адрес «российских хакеров» периодически озвучиваются западными политиками, которые, тем не менее, не спешат предъявить какие-либо доказательства. С подобными заявлениями выступали, в частности, представители Демпартии США, проигравшей президентские выборы, а также избранный президент Франции Эммануэль Макрон.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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