12:13 15 февраля
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МИД Японии заявил о передаче груза на судно из КНДР в Восточно-Китайском море

Японский патрульный самолет зафиксировал на море возможную передачу грузов с одного судна на другое в нарушение санкций СБ ООН, принятых в отношении КНДР, передает РИА Новости заявление МИД Японии.



Сообщается, что патрульный самолет сфотографировал два танкера, один из которых принадлежит Северной Корее, в Восточно-Китайском море в 250 километрах к востоку от Шанхая. Суда стояли борт о борт, как это происходит во время передачи грузов или нефти. При этом на обоих судах велись работы, что подтверждает подозрения о перегрузке товаров в обход санкций ООН.


Поздно ночью 13 февраля патрульный самолет первого отряда службы безопасности на море Р-3С зафиксировал сближение бортами северокорейского танкера Rye Song Gang-1 и танкера Wan Heng-11 под флагом Белиза в 250 километрах к востоку от Шанхая в Восточно-Китайском море. Исходя из того, что оба корабля сблизились ночью и на них было включено освещение, есть вероятность, что проводились какие-то работы. Правительство, принимая во внимание все обстоятельства, имеет основания подозревать, что происходила передача грузов с корабля на корабль, запрещенная санкциями Совета Безопасности ООН,
говорится в заявлении японского внешнеполитического ведомства.

Дипломаты проинформировали об этом инциденте Совбез ООН.

Ранее СМИ сообщали, что северокорейский танкер Rye Song Gang-1 был замечен 20 января за подобными работами с танкером под флагом Доминики.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 17

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  1. Александр 3 Сегодня, 11:26
    А что есть видео съёмка передаваемого груза?Если нет тогда и суда нет.
    Александр 3
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 11:31
      тогда и суда нет.
      А дело и не к суду .. Идёт подготовка в общественном мнении к введению блокады по примеру кубинской в известный кризис... США играют с огнём , загоняя КНДР в угол .
      КВУ-НСвД
      1. Комментарий был удален.
      2. андрей юрьевич Сегодня, 11:42
        патрульный самолет первого отряда службы безопасности на море Р-3С зафиксировал сближение бортами северокорейского танкера Rye Song Gang-1 и танкера Wan Heng-11 под флагом Белиза в 250 километрах к востоку от Шанхая в Восточно-Китайском море. Исходя из того, что оба корабля сблизились ночью и на них было включено освещение, есть вероятность, что проводились какие-то работы
        всё... я понял,чем заняты мои соседи ночью при освещении напротив...они-работают над чем то....записывайте координаты....
        андрей юрьевич
      3. майор Юрик Сегодня, 12:12
        Если бы на втором танкере развевался звездно-полосатый - япы прислали бы помощь для ускорения процесса перекачки! Хозяин,однако! sad
        майор Юрик
    2. Teberii Сегодня, 11:33
      Было не было ,а жить надо.Китайцы Северную Корею не бросят.
      Teberii
    3. сибиралт Сегодня, 11:52
      Можно подумать, что японские стукачи не знают сами не занимаются контрабандой? lol
      сибиралт
  2. ul_vitalii Сегодня, 11:27
    Да ладно, встретились два земляка, перетерли пару вопросов.
    ul_vitalii
    1. Logall Сегодня, 11:35
      Цитата: ul_vitalii
      Да ладно, встретились два земляка, перетерли пару вопросов.

      Ага, на Кавказе такое сплошь и рядом... Машины прямо на проезжей части останавливают и общаются! И никто не против, всё понимают - земляки встретились. Земляки-кавказцы на Кавказе встретились lol
      Logall
    2. Чёрный Сегодня, 11:53
      Цитата: ul_vitalii
      Да ладно, встретились два земляка, перетерли пару вопросов.

      Капитан закурить попросил laughing
      Чёрный
  3. Egorovich Сегодня, 11:31
    Ну и что дальше!? Ну увидел самурайский самолет два судна, зафиксировал и улетел домой, а ЫНовское судно, наполненное нефтью, уплыло в КНДР. Молодцы северокорейцы!!! good
    Egorovich
    1. askort154 Сегодня, 12:04
      Ранее СМИ сообщали, что северокорейский танкер Rye Song Gang-1 был замечен 20 января за подобными работами с танкером под флагом Доминики.


      Надо на танкерах каждый раз менять флаг на : Эстонский, Литовский, Польский, Украинский, Грузинский , короче всех стран НАТО по очереди. bully
      askort154
  4. HMR333 Сегодня, 11:38
    ну а фото где? очередное фуфло типо фото есть но секретно!
    HMR333
  5. pvv113 Сегодня, 11:40
    Встречный вопрос: а чего это японец возле Китая околачивался?
    pvv113
  6. rotmistr60 Сегодня, 11:44
    По "самурайски", что-то увидели и сразу стуканули в СБ ООН, а перед этим для верности американцам. Мало наверное напились корейской крови в 20 веке, хочется отыграться за поражение во 2-й МВ хоть так. Если хотя бы на месяц островную Японию блокировать, то тогда наверное дойдет, что санкции это оружие придуманное Сша для подавления инакомыслия.
    rotmistr60
  7. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 12:01
    Стук стук, любимый звук, у верной гейши америки по имени Япония. Самураи вымерли, самостоятельности нет.
    Генерал Песчаных Карьеров
  8. ELEZKIY Сегодня, 12:09
    Исходя из того, что кто-то, конечно-же неизвестно кто, находится около овой военной базы,(либо она возле него),то наверное, можно с большой долей вероятности предположить, что этот неизвестный узколобый больной камрад облизывает овый анус после стимуляции ядерным страпероном собственных очков, что, в свою очередь, указывает на обширное повреждение среднего уха двенадцатиперстной кишки. Принимая во внимание все обстоятельства, опять-таки можно утверждать, что, вероятно, ампутация внутрижопной сыпи , в данном очень тяжелом, клиническом со всех сторон случае, не поможет.
    (с глубокими соболезнованиями-коллектив колхозников из России)
    ELEZKIY
  9. zyzx Сегодня, 12:13
    Пишете в Спортлото!
    zyzx
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