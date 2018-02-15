МИД Японии заявил о передаче груза на судно из КНДР в Восточно-Китайском море

Поздно ночью 13 февраля патрульный самолет первого отряда службы безопасности на море Р-3С зафиксировал сближение бортами северокорейского танкера Rye Song Gang-1 и танкера Wan Heng-11 под флагом Белиза в 250 километрах к востоку от Шанхая в Восточно-Китайском море. Исходя из того, что оба корабля сблизились ночью и на них было включено освещение, есть вероятность, что проводились какие-то работы. Правительство, принимая во внимание все обстоятельства, имеет основания подозревать, что происходила передача грузов с корабля на корабль, запрещенная санкциями Совета Безопасности ООН,

Японский патрульный самолет зафиксировал на море возможную передачу грузов с одного судна на другое в нарушение санкций СБ ООН, принятых в отношении КНДР, передает РИА Новости заявление МИД Японии.Сообщается, что патрульный самолет сфотографировал два танкера, один из которых принадлежит Северной Корее, в Восточно-Китайском море в 250 километрах к востоку от Шанхая. Суда стояли борт о борт, как это происходит во время передачи грузов или нефти. При этом на обоих судах велись работы, что подтверждает подозрения о перегрузке товаров в обход санкций ООН.говорится в заявлении японского внешнеполитического ведомства.Дипломаты проинформировали об этом инциденте Совбез ООН.Ранее СМИ сообщали, что северокорейский танкер Rye Song Gang-1 был замечен 20 января за подобными работами с танкером под флагом Доминики.