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Артиллеристы ЮВО уничтожили бронетехнику условного противника под Волгоградом
На полигоне Прудобой в Волгоградской области прошла тренировка с артиллерийскими подразделениями по применению разведывательно-огневого контура, передает РИА Новости сообщение пресс-службы ЮВО.
В ходе тренировки артиллеристы соединения наносили огневое поражение по целям по координатам, поступавшим от пункта управления, с применением 152-миллиметровых гаубиц 2С19 "МСТА-С" и 120-миллиметровой "Хоста", говорится в релизе.
В свою очередь экипажи танков Т-90А «уничтожали различные цели как с замаскированных позиций с места, так и в движении с коротких остановок».
Сообщается, что в составе контура во взаимодействии с артиллеристами и танкистами также «выполняли свои задачи по предназначению разведчики, связисты и расчеты беспилотных летательных аппаратов».
В округе добавили, что «в ходе работы контура координаты вновь обнаруженных целей в режиме реального времени передавались с беспилотника "Орлан" и комплексов разведки, управления и связи "Стрелец" на пункт управлении артиллерией».
По данным пресс-службы, «с применением методики разведывательно-огневого контура в ходе управления огнем в три раза улучшились временные показатели по выполнению огневых задач».
Всего в ходе мероприятия было выполнено около 50-ти огневых задач по уничтожению разведанной бронетехники и живой силы условного противника на удалении до 6-ти километров. После каждого залпа экипажи отрабатывали противоогневой маневр, выдвигаясь на новые позиции.
К тренировке было привлечено около 200 военнослужащих и более 50 единиц вооружения.
В ходе тренировки артиллеристы соединения наносили огневое поражение по целям по координатам, поступавшим от пункта управления, с применением 152-миллиметровых гаубиц 2С19 "МСТА-С" и 120-миллиметровой "Хоста", говорится в релизе.
В свою очередь экипажи танков Т-90А «уничтожали различные цели как с замаскированных позиций с места, так и в движении с коротких остановок».
Сообщается, что в составе контура во взаимодействии с артиллеристами и танкистами также «выполняли свои задачи по предназначению разведчики, связисты и расчеты беспилотных летательных аппаратов».
В округе добавили, что «в ходе работы контура координаты вновь обнаруженных целей в режиме реального времени передавались с беспилотника "Орлан" и комплексов разведки, управления и связи "Стрелец" на пункт управлении артиллерией».
По данным пресс-службы, «с применением методики разведывательно-огневого контура в ходе управления огнем в три раза улучшились временные показатели по выполнению огневых задач».
Всего в ходе мероприятия было выполнено около 50-ти огневых задач по уничтожению разведанной бронетехники и живой силы условного противника на удалении до 6-ти километров. После каждого залпа экипажи отрабатывали противоогневой маневр, выдвигаясь на новые позиции.
К тренировке было привлечено около 200 военнослужащих и более 50 единиц вооружения.
Использованы фотографии: https://vpk.name
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